Košice, hranice a první večer v Mukačevu
Kysak a jedna stará příhoda
Ještě před hranicemi přišla zastávka, která v naší partě pravidelně vyvolává stejné vzpomínky – Kysak.
Právě tady jsme totiž před lety zažili evakuaci vlaku kvůli nahlášené bombě. Od té doby se z Kysaku stal tak trochu náš „symbol nervozity“.
A tak měl letos Martin pro jistotu připravené šampaňské – bez alkoholu.
Plán byl jednoduchý: pokud Kysak projedeme bez komplikací, bude se slavit.
Tentokrát jsme projeli.
Následovala rychlá snídaně – někdo volil sladkou, jiný slanou variantu – a pak už definitivně začala vykládka Moskvičů z vagónů a cesta směrem ke slovensko-ukrajinským hranicím.
Původně jsme měli v plánu hraniční přechod v Užhorod, ale posádka vozu, která nás vedla, znala aplikaci NaKordoni.eu, ve které lze zjistit aktuální vytíženost hraničních přechodů. A tak nastala změna plánů a zamířili jsme do Ubľa.
Milé bylo i setkání s cestujícími z autovlaku, kteří původně mířili do Užhorodu, ale nakonec se otočili a potkali jsme se právě tady. My jsme si je nepamatovali, oni nás ale ano – otázkou je proč asi.
Dvě hodiny na hranicích
Slovensko-ukrajinský hraniční přechod v Ubľa působil přesně tak, jak si člověk představuje místo mezi dvěma světy.
Kontroly, čekání, papíry a postupné odbavení tří veteránů – Moskvičů.
Celé to trvalo přibližně dvě hodiny. Už jsme si odvykli od toho, že vám někdo kouká do tašek, co tam máte.
Na hranicích se nás ptali, kam jedeme, a auta vzbuzovala pozornost téměř okamžitě. Moskviče na ukrajinských silnicích kdysi bývaly běžné, dnes už působí spíš jako připomínka jiné doby.
První střet s realitou Ukrajiny
První větší zastávka přišla v ukrajinském Perečíně.
A právě tam začaly být vidět první velké kontrasty.
Na jedné straně moderní supermarket, nové reklamy a běžný ruch města. Stačilo se ale otočit a člověk viděl staré garáže, oprýskané balkony a domy, které jako by pamatovaly úplně jiný svět.
Vedle moderní prodejny stály budovy, u kterých měl člověk pocit, že se každou chvíli rozpadnou.
Ukrajina nepůsobila jednotně. Spíš jako několik různých realit vedle sebe.
A pak přišel detail, který mě dostal.V obchodě prodávali vajíčka po jednom kuse do igelitového sáčku. Možná drobnost. Ale právě podobné drobnosti člověku nejvíc utkví v hlavě. U nás se vajíčka prodávají jinak.
Mukačevo a první večer ve městě války
Cesta k hotelu vedla jednosměrkami a člověk měl chvílemi pocit, že jinudy se tam snad ani nedá dostat. Po celém dni ale bylo hlavní, že auta konečně stála za zavřenou bránou hotelu.
To byla věc, kterou jsme při plánování řešili možná víc než běžní turisté.
Hotel působil klidně, čistě a až překvapivě útulně. Jenže hned před budovou visely fotografie padlých vojáků.
A právě v tu chvíli člověku definitivně došlo, že válka tady není jen zpráva z televize.
Je součástí každodenní reality.
„Češi dorazili do Mukačeva“
Když jsme plánovali cestu, řešili jsme hlavně otázku bezpečnosti.
Jestli je rozumné jet na Ukrajinu.
Jestli je rozumné jet tam starými Moskviči.
A jestli je větší riziko pro nás, nebo pro auta.
První den ale přinesl něco úplně jiného, než jsme čekali.
Po příjezdu se v místní facebookové skupině objevil příspěvek o tom, že do Mukačeva dorazili Češi s Moskviči. A reakce lidí byly překvapivě srdečné.
Děkovali nám, že jsme přijeli.
Stejně pozitivně působila i většina osobních setkání během dne.
Válka ve vzduchu. A lidskost kolem
První den na Ukrajině tak přinesl zvláštní směs pocitů.
Na jedné straně člověk vnímá, že válka je stále přítomná. Ne úplně viditelně, ale ve vzduchu. Ve fotografiích padlých. V otázkách, které by si jinde nikdo nepokládal.
Na druhé straně ale překvapí obyčejná lidskost.
Možná právě proto člověk podobné momenty vnímá mnohem silněji než doma.
Mapa dněšní cesty
Pokračování příště
Předešlé díly:
1. díl Odkaz
2. díl Odkaz
Hana Hořáková
Narozeniny na perónu a tři Moskviče směr Ukrajina-Karpaty
Kalendář ukazoval 30. dubna. Zatímco většina lidí v tu dobu řešila pálení čarodějnic a chystala ohně, naše parta měla úplně jiný plán.
Hana Hořáková
Tři Moskviče a cesta směrem k Ukrajině
Tentokrát to nebyla obyčejná dovolená. Říká se, že cesta je cíl. Jenže když se člověk chystá vyrazit ve třech starých Moskvičích směrem na válečnou Ukrajinu, začne nad tou větou přemýšlet trochu jinak.
Hana Hořáková
Jarní jízda 2026
Jarní setkání desítek posádek ve Vinoři letos nebylo jen o společné jízdě. Účastníci během dne spojili cestu s konkrétní pomocí.
Hana Hořáková
Storytelling - Hledání a vyprávění příběhu
Jak naučit děti přemýšlet o příběhu jinak než jen jako o ději z učebnice? Zkušenost z jedné základní školy ukazuje, že i během dvou hodin mohou vzniknout nápady, které překvapí samotné žáky.
Hana Hořáková
Děti sledují videa každý den. Ale rozumí tomu, jak vznikají?
Děti dnes sledují obrovské množství videí, ale málokdy mají možnost pochopit, jak vlastně vznikají. Přitom právě porozumění tvorbě obrazu je dnes důležitější než kdy dřív.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát
Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží...
OBRAZEM: Litvínov je jako po bombardování. Stavbu trati ovlivnilo i mraveniště
Část centra Litvínova aktuálně vypadá, když to řekneme lehce nadneseně, jako po válečném náletu. Ve...
Živě: Konference Czech Investment Forum v rámci Czech Semicon Days 2026
(Ne)jen česká bublina tvrdě drtí Prsteny moci. Drahá fantasy od Amazonu sklízí kritiku
Prsteny moci jsou mizerná adaptace Druhého věku J.R. R. Tolkiena, která i ve své aktuální druhé...
Živě: Kdo získá cenu Jiřího Ortena za rok 2026?
Prodej stavebního pozemku 454 m2, Sazovice
Sazovice, okres Zlín
3 550 000 Kč
- Počet článků 43
- Celková karma 5,00
- Průměrná čtenost 305x