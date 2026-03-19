Klíčové kompetence ve výuce: opravdu je „dáváme do hodin“?
Na první pohled dává smysl. Učitelé chtějí dělat svou práci dobře, reagují na požadavky kurikula a hledají konkrétní cesty, jak je naplnit. Přesto v sobě tato otázka skrývá drobný, ale zásadní posun v uvažování.
Možná totiž nestojí úplně správně.
Nejsou to „přísady navíc“
Když mluvíme o klíčových kompetencích, někdy to může působit, jako by šlo o něco, co do hodiny přidáváme navíc – podobně jako aktivitu, pracovní list nebo metodu.
Jenže klíčové kompetence nejsou obsah ani aktivita.
Nejsou to „přísady“, které do výuky vložíme.
Jsou to výsledky učení.
Co si žák odnese
Jednoduše řečeno:
- učivo je to, co učíme
- klíčové kompetence jsou to, co si žák odnese a umí použít
Žák si z hodiny neodnáší jen informace. Odnáší si také způsoby přemýšlení, spolupráce, řešení problémů nebo komunikace.
A právě to jsou klíčové kompetence.
Kde tedy vznikají?
Nevznikají tím, že je do hodiny „zařadíme“.
Vznikají přirozeně v tom, co žáci ve výuce dělají.
Konkrétní příklady z praxe
1. Skupinová tvorba krátkého příběhu nebo filmu
Žáci pracují ve skupinách, rozdělují si role, řeší, jak příběh vystavět.
Co se rozvíjí: spolupráce, komunikace, řešení problémů
Jak poznám, že se to děje?
- žáci se domlouvají bez zásahu učitele
- dokážou se neshodnout a najít řešení
- každý má nějakou roli a zapojuje se
2. Diskuse nad otázkou
Žáci argumentují, reagují na sebe.
Co se rozvíjí: komunikativní kompetence, kritické myšlení
Jak poznám, že se to děje?
- žák dokáže říct „myslím si…, protože…“
- reaguje na spolužáka, neříká jen svůj názor do prázdna
- umí změnit názor nebo ho upravit
3. Řešení otevřeného úkolu (např. „Vymyslete způsob, jak natočit scénu bez střihu“)
Neexistuje jedno správné řešení.
Co se rozvíjí: kreativita, řešení problémů
Jak poznám, že se to děje?
- žáci zkouší více variant
- nevzdají to při prvním neúspěchu
- dokážou vysvětlit, proč zvolili konkrétní řešení
Ověřování: nemusí to být test
Klíčové kompetence se většinou nedají ověřit jedním testem.
Ale dají se pozorovat a pojmenovat.
Pomáhají jednoduché nástroje:
- pozorování (co žák skutečně dělá)
- reflexe (co o tom žák dokáže říct)
- krátké otázky na konci aktivity
- Co se vám dařilo?
- Co bylo těžké?
- Jak jste se domluvili?
Malý praktický trik
Zkuste si po hodině položit jednoduchou otázku:
Co dnes žáci dělali, kromě toho, že poslouchali nebo plnili zadání?
Právě v odpovědi na tuto otázku často najdeme klíčové kompetence v praxi.
Proč tedy vzniká zmatek?
V praxi se učitelé často setkávají s požadavkem, aby klíčové kompetence „nějak zapracovali“ do příprav nebo výuky. To může vést k dojmu, že existuje konkrétní postup, jak je do hodiny vložit.
Objevují se proto i různé nabídky kurzů nebo metod, které slibují, že ukážou, jak klíčové kompetence do výuky dostat.
Tento přístup ale může být zavádějící.
Ne proto, že by byl vedený špatným úmyslem, ale proto, že vychází z nepřesného pochopení samotného pojmu.
Možná jiná otázka
Místo otázky
„Jak dát klíčové kompetence do výuky?“
se možná vyplatí ptát:
„Jaké činnosti ve výuce povedou k jejich rozvoji?“
Tento drobný posun mění perspektivu.
Najednou nejde o to něco „přidat“, ale o to, jak výuku navrhnout.
Dobrá výuka je rozvíjí sama
Když žáci ve výuce:
- přemýšlejí
- diskutují
- tvoří
- spolupracují
- hledají vlastní řešení
pak se klíčové kompetence rozvíjejí přirozeně.
Ne jako něco navíc.
Ale jako přirozená součást učení.
Závěrem
Možná tedy nejde o to hledat způsob, jak klíčové kompetence do výuky „vložit“.
Možná stačí zaměřit pozornost na to, co ve výuce skutečně dělají žáci.
Protože právě tam – nenápadně a přirozeně – klíčové kompetence vznikají.
Hana Hořáková
