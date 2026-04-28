Jarní jízda 2026
V sobotu 25. dubna se ve Vinoři sešla skupina lidí, které spojuje víc než jen radost z jízdy. Na startu Jarní jízdy 2026 bylo připraveno tradičních 60 startovních čísel, nakonec se jich rozdalo 54. Dorazilo také několik motorek, zbytek tvořily vozy převážně Moskvič. Celkem se tak akce zúčastnilo padesát čtyři posádek.
Registrace a úvodní setkání trvaly zhruba hodinu a půl. Mezi účastníky se spontánně vybralo přibližně 7 000 korun. Peníze byly určeny pro Motorest Ohio, který před dvěma lety vyhořel.
Pomoc, která dorazila osobně
Po registraci se spanilá jízda a celá kolona vydala právě tam. S majitelkou bylo domluvené setkání, ale o vybrané částce nevěděla. O to silnější byl okamžik, kdy jí byly peníze předány.
Na místě bylo možné vidět, v jak náročné situaci dnes fungují. Požár zanechal rozsáhlé škody a jen samotné vyklizení sutin stálo podle jejich slov kolem jednoho milionu korun. Obnova motorestu je dlouhodobý a náročný proces. Majitelé by ho rádi zvládli bez půjček, což není jednoduché.
Zimu přečkali ve velmi skromných podmínkách, v obytném zázemí, kde žijí i s dětmi. O to větší smysl mělo přijet osobně a vidět situaci na vlastní oči.
Zazněla i informace, že se v minulosti konala sbírka, která ale kvůli nízké částce nakonec nebyla vyplacena. I proto byla tentokrát pomoc o to významnější – skutečně se dostala tam, kam měla.
Společná cesta pokračuje
Po návštěvě se účastníci přesunuli na oběd do Saské. Strávili tam přibližně hodinu a půl, což byl také prostor na odpočinek a sladění dalšího programu.
Odjíždíme do Kostelní Lhoty do v kostela, kde čekal jáhen René Paděra. Proběhla mše za přátele, kteří už nejsou mezi námi, a následně i požehnání vozům.
Byl to silný a tichý moment celého dne. Pro mnohé možná ten nejdůležitější.
Závěr v klidném tempu
Poslední zastávkou byl Kopanický mlýn, kde bylo připravené zázemí i občerstvení. Po celodenním programu přišel čas zpomalit, posedět a sdílet dojmy.
Součástí závěru bylo i vyhlášení – losovala se například Miss Moskvič nebo retro oblek a předaly se drobné ceny.
Když má jízda smysl
Jarní jízda 2026 ukázala, že podobná setkání mohou mít i hlubší rozměr. Nejde jen o samotnou jízdu, ale především o lidi, kteří se potkají, o příběhy, které se sdílejí, a o pomoc, která má konkrétní dopad.
Možná právě v tom je důvod, proč se podobné akce opakují. Ne kvůli trase, ale kvůli tomu, co se odehraje mezi zastávkami.
Hana Hořáková
