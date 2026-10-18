„Já nejsem filmař.“ Pět obav učitelů z filmu ve výuce a co s nimi
Když jezdím po školách, slyším tu větu pořád dokola. A pokaždé se usměju, protože přesně vím, co se v tu chvíli učitelce honí hlavou.
Představí si kameru, složitý střihový program, drahou techniku a hlavně desítky hodin příprav po večerech. K tomu opravování sešitů, administrativa, suplování. Dělat k tomu ještě „filmaře“? Nedivím se, že to zní děsivě.
Jenže co když tu samou učitelku zeptám jinak: „Chcete, aby děti ve třídě samy vymýšlely příběhy, spolupracovaly, přemýšlely nad obrazem a byly aktivní? A přitom abyste vy nemusela sedět hodiny nad přípravou?“
Na to odpověď skoro vždycky zní: „No jasně, to chci.“
Pojďme se tedy podívat, co za tou větou „nejsem filmař“ bývá. A co se s tím dá dělat.
1. „Nemám techniku.“
Nepotřebujete kameru ani počítač. Stačí jeden telefon nebo tablet na skupinu a bezplatná aplikace pro stop-motion animaci. Stativ nahradí stoh knih nebo krabice. Aplikace snímky poskládá do videa sama, takže žádný střih neřešíte.
Pokud má škola tablety, máte vyhráno. Pokud ne, často stačí, když skupina použije jeden telefon (se souhlasem rodičů nebo váš školní).
2. „Nemám čas na přípravu.“
První hodinu připravíte za deset minut: papír, nůžky, nabité telefony a nainstalovaná aplikace. Zadání stačí jedna věta, třeba: „Rozhýbejte papírový míček tak, aby skákal.“
Jediná věc, kterou bych nevynechávala: večer předem si doma sami nafoťte pět snímků. Za pět minut zjistíte, jak aplikace funguje, a ve třídě budete klidnější.
3. „Děti to umějí líp než já.“
To je výborná zpráva. Technika ať je jejich. Vy se postarejte o to, co umíte nejlépe: zadání, čas, spolupráci a otázky.
Děti umějí v telefonu rychle klikat. Ale proč je jeden pohyb pomalý a druhý rychlý, to většinou nevědí. A přesně na to se po promítání ptáte vy.
4. „Bude z toho chaos.“
Chaos vzniká, když nikdo neví, co má dělat. Pomůžou tři jednoduché věci:
- Role ve skupině: jeden hýbe postavou, druhý fotí, třetí hlídá, aby se telefon nepohnul. Po pár minutách se vymění.
- Jasný čas: „Na natáčení máte dvacet minut.“ Raději méně než víc.
- Společné promítání na konci: přirozená tečka, na kterou se všichni těší a kvůli které dokončí práci.
5. „Nevím, jak to hodnotit.“
Nehodnoťte, jak je animace krásná. Hodnoťte, co děti pochopily a jak pracovaly. Stačí pár otázek:
- Umíte vysvětlit, proč je váš pohyb rychlý, nebo pomalý?
- Jak jste se ve skupině domluvili?
- Co byste příště udělali jinak?
Odpovědi vám o dětech řeknou víc než samotné video.
Nemusíte být filmař
Film ve škole totiž není o technice. Je o příbězích a o tom, že děti něco vytvoří samy. I učitelka, která má pocit, že se svět s TikTokem a YouTube mění rychleji než škola, může zažít ten moment, kdy celá třída ztichne a tvoří.
Filmová výchova nemá být další práce navíc. Má to být chvíle, kdy si vydechnete vy i děti.
Připadali jste si někdy jako ten, kdo „není filmař“? Která z obav vás brzdí nejvíc? Napište mi do diskuse.
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