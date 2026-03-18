Filmová výchova ve škole: nemusí být složitá ani časově náročná

Ve své praxi se často setkávám s učiteli, kteří by rádi pracovali s filmem nebo animací, ale mají obavu, že je to složité a časově náročné. Ukážu vám, jak začít jednoduše, prakticky a bez zbytečné teorie.

Mnoho učitelů by rádo do výuky zapojilo film nebo animaci. Často ale narážejí na stejnou překážku: kde začít, aby to nebylo složité, časově náročné a plné teorie?

Ve své praxi se pravidelně setkávám s tím, že obava z techniky nebo náročnosti celý nápad zastaví ještě dřív, než vůbec vznikne. Přitom filmová a audiovizuální tvorba může být jedním z nejpřirozenějších způsobů, jak dnes děti zapojit.

Děti totiž svět obrazu dávno žijí. Sledují videa, sdílejí obsah, vnímají emoce i příběhy skrze obraz a zvuk. Ve škole ale často chybí prostor, kde by se naučily tento svět vědomě chápat a tvořit.

Dobrá zpráva je, že začít jde velmi jednoduše.

Stačí jedna hodina a jednoduchý nápad

Filmová nebo animační tvorba nemusí znamenat dlouhodobý projekt. Naopak – silný zážitek může vzniknout během jedné vyučovací hodiny.

Zkuste se třídou tuto jednoduchou aktivitu:

„Jedna situace, tři příběhy“

Zadání:
Rozdělte žáky do menších skupin a dejte jim stejnou výchozí situaci:
„Do třídy přichází nový žák.“

Každá skupina má za úkol zpracovat scénu jinak:

  • jako komedii
  • jako drama
  • jako horor

Natáčení může proběhnout na mobilní telefon, bez jakékoli složité techniky.

Co se během aktivity skutečně děje

Na první pohled jde o jednoduchý úkol. Ve skutečnosti ale žáci velmi rychle objevují, jak film funguje.

Začnou řešit:

  • odkud natáčet scénu
  • jak pracovat s výrazem a emocí
  • jak změnit atmosféru pomocí zvuku nebo pohybu kamery

A hlavně – uvědomí si, že obraz není neutrální. Že i stejná situace může vyznít úplně jinak podle toho, jak ji zpracujeme.

Právě tady se přirozeně rozvíjí dovednosti, které dnes ve výuce potřebujeme: schopnost přemýšlet nad sdělením, spolupracovat, domlouvat se a tvořit vlastní obsah.

Zapojí se opravdu každý

Velkou výhodou audiovizuální tvorby je, že si v ní každý žák najde svou roli.

Někdo chce hrát, jiný raději natáčí. Někdo přemýšlí nad příběhem, další organizuje skupinu. Do aktivity se tak zapojují i žáci, kteří se běžně drží spíše v pozadí.

Často právě tady učitelé vidí své žáky v úplně nové roli.

Nemusíte být odborník na film

Možná nejdůležitější zpráva je tato: nemusíte mít filmové vzdělání ani technické zázemí.

Stačí vytvořit bezpečný prostor, dát jasné zadání a nechat žáky tvořit. Vaše role není být režisér, ale průvodce.

Filmová a animační tvorba se tak může stát přirozenou součástí výuky – bez tlaku, bez složitostí, ale s velkým dopadem.

Stačí začít malým krokem

Filmová výchova nemusí být velký projekt. Někdy stačí jedna hodina, jeden nápad a ochota to zkusit.

A právě tyto malé kroky často přinášejí ve třídě ty největší změny.

Autor: Hana Hořáková | středa 18.3.2026 7:33 | karma článku: 0 | přečteno: 42x

Další články autora

Hana Hořáková

Animace - Miluji Vinoř

Plošková animace je velmi krásná a zvládne ji skoro každý. Není tak časově náročná jako například kreslená animace. Animuje se plochými postavičkami nebo předměty.

5.8.2019 v 13:37 | Karma: 7,09 | Přečteno: 210x | Diskuse | Hobby

Hana Hořáková

Pamětní kapesníček k 100 letům Československa

V padesátých letech se nosily kapesníčky na ples v klopě saka. Nevěříte! Věřte! Byly to reklamní kapesníčky, které šili, výrobci košil a dávali je zákazníkům jako recesní dárek. Kapesníček měl tvar kalhotek, podprsenky a kombiné.

22.10.2018 v 8:00 | Karma: 5,35 | Přečteno: 138x | Diskuse | Hobby

Hana Hořáková

Brikety z pilin bez lisu

Návodů jak udělat podomácku dřevěné brikety je mnoho. Návod jak udělat dřevěné brikety s pilin bez lisu a bez formy, pravděpodobně ještě žádný nebyl. Přitom je to tak jednoduché.

21.10.2018 v 19:03 | Karma: 11,56 | Přečteno: 1541x | Diskuse | Hobby

Hana Hořáková

Jedinečný život v minutě - Pavlína Rychtecká

Začalo to tancem a sestřenkou. Navíc jsme byly hudební, taneční a hrací rodina, na všechny možné nástroje.

19.9.2018 v 9:20 | Karma: 6,37 | Přečteno: 222x | Diskuse | Videoblogy

Hana Hořáková

Na krásu olejíček z růží

Růžový esenciální olej je jeden z nejluxusnějších a nejdražších přírodních olejů používaných v kosmetice. K jeho výrobě je potřebí velké množství okvětních lístků. Nejkvalitnější je z damaškové růže.

19.9.2018 v 8:12 | Karma: 10,70 | Přečteno: 239x | Diskuse | Hobby
Další články autora

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS
11. března 2026  7:25

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...
11. března 2026  12:08,  aktualizováno  12. 3.

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.
15. března 2026

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.
12. března 2026  12:05

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...

Lanovka na Sněžku je v jarní odstávce, pojede jen o víkendech a svátcích

ilustrační snímek
18. března 2026  9:13,  aktualizováno  9:13

Provoz kabinové lanovky na Sněžku je od pondělí 16. března omezený kvůli pravidelné jarní údržbě....

Nový územní plán umožní Hradci zlepšit dopravu i přestavět staré továrny

Vizualizace nového areálu na místě současného socialistického nákupního...
18. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Do značné míry zamrzlý rozvoj Hradce Králové dostal po 26 letech podstatný impuls. V pátek 13....

Napojování staré dálnice u Olomouce přinese dva měsíce objížděk, skončí v květnu

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...
18. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Napojení zbytku staré dálnice D35 u Olomouce na krajskou silnici u Křelova-Břuchotína bude znamenat...

Právo rodiče na pobyt s dítětem v nemocnici není absolutní, potvrdil ÚS

ilustrační snímek
18. března 2026  8:46,  aktualizováno  8:46

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost matky, která nesměla přenocovat u syna na jednotce intenzivní...

