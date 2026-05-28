Druhý den v Mukačevu mezi tržnicí, aquaparkem
Je správné jet na dovolenou do země, kde se válčí?
Je vhodné projíždět městy, zatímco někde jinde lidé bojují o život?
Tyhle myšlenky s námi zůstaly i druhý den ráno v Mukačevu.
Přesně v devět ráno
Ve větších ukrajinských městech i v Mukačevu každé ráno v devět hodin z reproduktorů zní ukrajinská hymna.
Lidé se zastaví. Někdo jen na chvíli sklopí oči, jiný stojí úplně nehybně. A kolem vás jsou fotografie mužů, kteří často nebyli o moc starší než naši synové.
V tu chvíli člověku dojde, že válka není někde „daleko“.
Je součástí běžného dne.
A právě tehdy se nám znovu vracely otázky, které jsme řešili ještě před odjezdem.
Jestli je etické přijet do země ve válce.
Jestli není zvláštní být tady jako turista.
Jenže právě Mukačevo nám ukázalo i druhou stranu reality.
Lidé tu nežijí jen válkou. Musí pracovat, plánovat budoucnost, vychovávat děti a normálně fungovat. A možná právě proto byli rádi, že někdo přijel a utrácí zde peníze.
Přesto v člověku zůstává zvláštní směs vděčnosti a smutku.
A také obyčejná radost z toho, že žije v míru.
Snídaně levnější než doma
Snídani jsme si dali hned naproti hotelu v Lviv Croissants.
Ceny jsou v přepočtu zhruba o polovinu nižší než v Česku.
A druhé překvapení? Detaily kolem nás.
Třeba poštovní schránky na náměstí, které vypadaly skoro jako malé umělecké objekty.
Vajíčka po kuse a tržnice bez pozlátka
Pak jsme zamířili na místní tržnici.
To, čemu se u nás někdy říká „bezobalový prodej“ a bývá z toho moderní trend, je tady úplně běžná součást života.
Zboží volně vyskládané, zelenina naaranžovaná tak, že by se od místních prodejců mohli učit i někteří obchodníci v Česku.
A znovu ta vajíčka.
Prodávala se jednotlivě, vyskládaná do pyramid, a u každého plata bylo jedno rozklepnuté, aby zákazník viděl kvalitu žloutku.
Možná drobnost. Ale právě podobné momenty člověku zůstávají v hlavě nejdéle.
Most, který budil respekt
Později jsme pokračovali na další trh. Takový ten „klučičí“, kde člověk najde všechno možné – od součástek až po věci, jejichž účel většina lidí ani nepozná.
Cestou jsme ale museli přejít most, který v nás vyvolal větší emoce než některé horské silnice.
Stačilo se dotknout zábradlí a celé se rozvibrovalo. Pod nohama byly mezery, které člověku připomněly, že doma bychom podobnou stavbu nejspíš dávno zavřeli.
A přesto po něm lidé normálně chodili dál.
Podobné kontrasty jsme v Mukačevu viděli neustále. Krásné historické budovy vedle rozpadajících se domů. Moderní obchody a o pár metrů dál místa, která jako by uvízla v minulosti.
Moskvič mezi tržištěm a náhradními díly
Na trhu samozřejmě nemohla chybět ani zastávka pro naši autařskou část výpravy.
Pepíno si pořídil propojku na brzdovou trubku a ostatní benzínové pumpy, který stály v přepočtu 250 Kč.
A pak přišel moment, který nás potěšil možná víc než památky.
U krajnice stál starý Moskvič.
Cestou na oběd jsme procházeli kolem nádraží. Fotografování přímo v areálu nádraží není doporučené, a tak jsme pořídili jen několik snímků z přední části budovy.
Restauraci jsme měli vybranou kousek za nádražím. Krásné místo s příjemnou atmosférou, které znovu připomnělo typické ukrajinské kontrasty – zvenku obyčejná cesta a okolí, uvnitř luxusní prostor a výborné jídlo.
Taxíkem na hrad
Kilometrů v nohách rychle přibývalo, a tak padlo rozhodnutí, které by doma asi nikoho nenapadlo.
Na hrad jsme si objednali taxík.
Cena? V přepočtu kolem padesáti korun na osobu.
A tak jsme vyrazili vzhůru nad město.
Touha napsat názvy našich měst na tabuli návštěvníků byla nakonec silnější než jazyková bariéra. S pomocí Google Překladače se podařilo domluvit křídu od paní, která místo hlídala.
Kousek od hotelu jsme narazili na prodejnu Roshen.
A odolat ukrajinským sladkostem? Prakticky nemožné.
Večer pak zakončil moderní aquapark s venkovními bazény a léčivou vodou. U každého bazénu bylo napsáno složení minerálů i účinky na zdraví.
Sloupy, které si budeme pamatovat
Cestou zpět do hotelu jsme ještě dlouho pozorovali elektrické vedení.
Sloupy plné kabelů, smyček a propletenců, ve kterých by se člověk zvenku jen těžko vyznal. Na první pohled chaos. Ale nějak to funguje.
Pokračování příště.
Předešlé články:
Hana Hořáková
Košice, hranice a první večer v Mukačevu
Když se člověk probudí ve spacím kupé autovlaku a za oknem už není Česko, ale východní Slovensko. Těší se jaká bude cesta dál na východ.
Hana Hořáková
Narozeniny na perónu a tři Moskviče směr Ukrajina-Karpaty
Kalendář ukazoval 30. dubna. Zatímco většina lidí v tu dobu řešila pálení čarodějnic a chystala ohně, naše parta měla úplně jiný plán.
Hana Hořáková
Tři Moskviče a cesta směrem k Ukrajině
Tentokrát to nebyla obyčejná dovolená. Říká se, že cesta je cíl. Jenže když se člověk chystá vyrazit ve třech starých Moskvičích směrem na válečnou Ukrajinu, začne nad tou větou přemýšlet trochu jinak.
Hana Hořáková
Jarní jízda 2026
Jarní setkání desítek posádek ve Vinoři letos nebylo jen o společné jízdě. Účastníci během dne spojili cestu s konkrétní pomocí.
Hana Hořáková
Storytelling - Hledání a vyprávění příběhu
Jak naučit děti přemýšlet o příběhu jinak než jen jako o ději z učebnice? Zkušenost z jedné základní školy ukazuje, že i během dvou hodin mohou vzniknout nápady, které překvapí samotné žáky.
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Tady nestůjte. Města vytlačují velká auta ze sídlišť, potíže se hromadí jinde
Teplice a Ústí nad Labem vymezily lokality, kde přes noc nesmějí parkovat nákladní auta a dodávky....
Více karambolů i zraněných. Policie eviduje výrazný nárůst nehod na Opavsku
Na nepříznivou statistiku dopravních nehod během prvních čtyř měsíců letošního roku na Opavsku...
Nejlepší webové stránky v Ústeckém kraji mají Lovosice
Ocenění Zlatý erb za nejlepší internetové stránky města v Ústeckém kraji získaly letos Lovosice.
Na zimním stadionu v Lounech se staví rozcvičovna
Na zimním stadionu v Lounech probíhá výstavba rozcvičovny, která bude sloužit především dětem a...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 44
- Celková karma 6,25
- Průměrná čtenost 305x