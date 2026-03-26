Děti sledují videa každý den. Ale rozumí tomu, jak vznikají?

Děti dnes sledují obrovské množství videí, ale málokdy mají možnost pochopit, jak vlastně vznikají. Přitom právě porozumění tvorbě obrazu je dnes důležitější než kdy dřív.

Upřímná otázka pro učitele:

Máte někdy pocit, že děti konzumují velké množství videí, ale téměř nikdy nezjišťují, jak film nebo animace skutečně vzniká?

Děti sledují obsah každý den. TikTok, YouTube, Instagram. Vědí, co je baví, co je „zaujme“, co přeskočí. Jejich role ale zůstává většinou pasivní – vidí výsledek, ne proces.

A právě proces je dnes klíčový.

Svět, kde rozhoduje tvorba

Stačí se podívat mimo školu. Marketing i média procházejí zásadní proměnou. Obsah, který funguje, už často nevzniká v produkcích za miliony, ale v rukou jednotlivců, kteří rozumí obrazu, tempu a sdělení.

Tvůrci, kteří dokážou během několika sekund zaujmout, pracují s jednoduchými prostředky – ale velmi vědomě. Vědí, kam postavit kameru, jak vystavět scénu, kdy změnit tempo.

Tvorba, která působí přirozeně a autenticky, dnes často oslovuje více než technicky dokonalá, ale vzdálená produkce.

Když se z diváků stanou tvůrci

Ve školním prostředí přitom existují jednoduché způsoby, jak dětem tento proces přiblížit.

Jakmile si žáci sami vyzkouší tvorbu, velmi rychle zjistí, že film není „něco v mobilu“, ale že vzniká obraz po obrazu a rozhodnutí po rozhodnutí.

Najednou začnou řešit:

· kam postavit kameru

· co se stane, když posunou postavu jen o malý kousek

· jak vyprávět příběh obrazem

· proč i malá změna ovlivní celkové vyznění

· To, co dříve jen sledovali, začínají chápat.

Dovednosti, které dávají smysl

Během těchto aktivit se přirozeně rozvíjejí dovednosti, o kterých se dnes ve vzdělávání často mluví.

Žáci spolupracují, domlouvají se, hledají řešení a přemýšlejí nad tím, co chtějí sdělit a jakým způsobem. Učí se vnímat, že obraz není neutrální – že vždy něco znamená a nějak působí.

To vše bez složité teorie, skrze přímou zkušenost.

Moment, který to změní

Silný moment přichází ve chvíli, kdy se práce dokončí a může se sdílet.

Při společném promítání si žáci uvědomují, co dokázali vytvořit, a zároveň začínají rozumět jednotlivým krokům, které k výsledku vedly.

Z pasivního sledování se stává porozumění.

Otázka, která stojí za to

Možná tedy nejde jen o to, kolik obsahu děti sledují.
Ale o něco jiného:

Učí se jen tento obsah pouze konzumovat – nebo mu i rozumět?

Autor: Hana Hořáková | čtvrtek 26.3.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

Další články autora

Hana Hořáková

Metodické kabinety: Jak učitelé sdílejí praxi a tvoří materiály k RVP

Metodické kabinety propojují učitele z celé ČR, kteří sdílejí zkušenosti a připravují metodické materiály k revidovanému RVP. Jako recenzistka metodik sleduji, jak se připravují a ověřují, aby opravdu pomáhaly učitelům v praxi.

Hana Hořáková

Odklad RVP? Šance pro školy dělat věci pořádně

Odklad nového RVP není problém, ale příležitost – dát školám čas, učitelům prostor a žákům smysluplnou výuku. Ptám se proto učitelů a ředitelů: co vám opravdu pálí?

Hana Hořáková

Klíčové kompetence ve výuce: opravdu je „dáváme do hodin"?

V poslední době se ve vzdělávání stále častěji objevuje otázka: Jak dostat klíčové kompetence do výuky?

Hana Hořáková

Filmová výchova ve škole: nemusí být složitá ani časově náročná

Ve své praxi se často setkávám s učiteli, kteří by rádi pracovali s filmem nebo animací, ale mají obavu, že je to složité a časově náročné. Ukážu vám, jak začít jednoduše, prakticky a bez zbytečné teorie.

Hana Hořáková

Animace - Miluji Vinoř

Plošková animace je velmi krásná a zvládne ji skoro každý. Není tak časově náročná jako například kreslená animace. Animuje se plochými postavičkami nebo předměty.

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)
21. března 2026  15:13,  aktualizováno  16:08

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)
19. března 2026  15:39

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...
23. března 2026  16:12

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...

Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka

Policie pĂˇtrĂˇ po padesĂˇtiletĂ© IvanÄ› LomovĂ© ze Strakonicka
26. března 2026  9:54,  aktualizováno  9:54

Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka. Žena odešla z domova ve středu po...

Jarní horečka kvůli medvědímu česneku. Za sběr v rezervacích hrozí postih

Medvědí česnek roste například v Černovickém hájku na jihu Brna, kde se však...
26. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Medvědí česnek patří k prvním jarním pokladům lesa. Jihomoravští ochránci přírody přitom...

Ochranka nás nepustila do klubu, protože jsme Romové, tvrdí aktivista. Šetří to policie

Club 21 v Plzni
26. března 2026  11:22

Aktivista Jaroslav Miko podal trestní oznámení kvůli tomu, že jemu a skupině blízkých lidí nebyl...

Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení

Ve čtvrtek začala stavba úseku dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi. (24....
26. března 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena až v roce 2029. V Karlových Varech to ve...

