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Animace ve výtvarné výchově: sedm nápadů, jak rozhýbat obraz

Hana Hořáková
Animace ve výtvarce není nový předmět ani technika navíc. Je to další způsob, jak pracovat s obrazem. Stačí mu přidat čas a pohyb. Sedm nápadů a jedna hotová hodina pro 1. stupeň.

Nedávno jsem na online setkání s učiteli dostala otázku, kterou slýchám čím dál častěji: „Jak dostat film do výtvarky, aby to nebyl další obor, který se musím naučit?“

Odpověď je jednodušší, než se zdá. Ve výtvarné výchově děti pracují s obrazem: kreslí, malují, stříhají, modelují. Animace dělá to samé. Jen ten obraz rozpohybuje, promění a poskládá do času.

Co už ve výtvarce děláte a jak to rozhýbat

  • Kresba → pohyb: nakreslená postava se rozhýbe.
  • Malba → proměna: obraz se snímek po snímku mění.
  • Koláž → příběh: z vystříhaných tvarů vznikne scéna, která ožije.
  • Prostorová tvorba → stop-motion: modelína, papír nebo obyčejné předměty se stanou herci.
  • Barva a kompozice → filmový obraz: děti řeší, co bude v záběru a odkud se díváme.

A ještě jedna důležitá věc: animace nemusí vyprávět příběh. Stejně jako obraz nemusí nic doslova zobrazovat, může být i animace čistě výtvarná. Proměna tvaru, barvy nebo rytmus úplně stačí.

Sedm nápadů na jednu hodinu

  1. Film o vzniku obrázku. Dítě nakreslí čárku a vyfotí. Další čárku a vyfotí. Výsledkem je krátký film o tom, jak obrázek vznikal. Zvládnou to i předškoláci.
  2. Koláž z letáků. Děti si z reklamních letáků a časopisů vystříhají postavy a předměty. Důležité je, aby byly jednotlivé části oddělené: ruka zvlášť, láhev zvlášť. Pak se postava může třeba napít.
  3. Jeden obrázek, jiné barvy. Stejný motiv nakreslený několikrát, pokaždé v jiných barvách. Po nafocení za sebou barva sama vypráví náladu.
  4. Otisky v mouce nebo písku. Do vrstvy mouky otiskujeme prst a po každém otisku fotíme. Děti brzy začnou vidět tvary, podobně jako když se díváme na mraky.
  5. Mluvící květináč. Z modelíny vytvořte tři tvary úst: kroužek, „ú“ a ovál. Přilepte je na květináč nebo láhev a střídejte. Předmět začne mluvit.
  6. Perspektiva v pohybu. Moucha letí zezadu dopředu, a proto roste. Postava jde k dalekým dveřím, a aby se do nich vešla, musí se zmenšovat. Děti tak s perspektivou pracují, aniž by se ji musely učit.
  7. Rytmus z listů. Javorové listy seřazené od největšího k nejmenšímu a zase zpět. Když se střídají, připomínají tlukot srdce.

Hotová hodina: Rozhýbej jablko (1. stupeň, 45 minut)

Hlavní otázka hodiny zní: Musí se předmět opravdu pohybovat, aby na filmu vypadal, že se pohybuje?

  1. Pozorujeme: položte vedle sebe dva různé listy a zeptejte se, co by děti viděly, kdyby se rychle střídaly. Nechte je hádat a pak pusťte krátkou animaci listů.
  2. Objevujeme: animace z různých ořechů. Co se stane, když je seřadíme od největšího k nejmenšímu? A naopak? Může samotná změna velikosti vytvořit pohyb?
  3. Tvar se ohýbá: několik různě prohnutých hrušek za sebou. Vypadá to, jako by se hruška ohýbala, přitom se nehnula.
  4. Vlastní tvorba: každý žák nebo dvojice dostane jablko. Než začnou fotit, odpoví si na dvě otázky: Co chci, aby moje jablko udělalo? A co se musí mezi obrázky změnit? Jablko se může zvětšovat, kutálet, padat nebo přibližovat. Příběh není potřeba.
  5. Reflexe: Co jste museli měnit – polohu, tvar, nebo velikost? Podařil se pohyb, který jste chtěli? Co byste příště udělali jinak?

Na konci se vraťte k úvodní otázce. Děti už samy vědí, že pohyb ve filmu vzniká proměnou jednotlivých obrazů, ne tím, že se věci opravdu hýbou.

Během práce nehodnoťte, jestli je pohyb „správný“. Ptejte se raději: „Co potřebuješ na dalším obrázku změnit, aby byl pohyb lépe vidět?“

Dvě technické rady, na kterých záleží nejvíc

  • Telefon ani tablet nikdy nedržte v ruce. Stačí pohyb o milimetr a obraz skáče. Opřete ho o stojánek, knihy nebo přes hranu stolu (opatrně, ať nespadne).
  • Kulisy přichyťte lepicí hmotou, jakou se lepí plakáty na zeď. Co se nemá hýbat, se hýbat nesmí.

Bezplatné aplikace pro stop-motion (například Stop Motion Studio) umožňují nastavit i rychlost přehrávání. Pro děti často stačí 24 snímků za sekundu, takže i krátká hodina dá viditelný výsledek.

Zkoušeli jste už animaci ve výtvarce? Který z nápadů byste vyzkoušeli jako první? Napište mi do diskuse.

Autor: Hana Hořáková | neděle 25.10.2026 19:30 | karma článku: 0 | přečteno: 7x
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