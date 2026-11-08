Animace s nejmenšími: proč stačí lednice a pár magnetů
Kdo zkoušel animovat s předškoláky nebo prvňáčky, to zná. Nadšení je obrovské, ale po pěti minutách je papírový strom na zemi, telefon nakřivo a postavička někde úplně jinde, než byla na minulém snímku. Není to tím, že by děti nechtěly. Jemná motorika se teprve vyvíjí a stůl, kolem kterého se tlačí čtyři děti, je pro animaci to nejméně stabilní místo.
Animujte čelně, na lednici
Na lednici nebo na magnetické tabuli se nic nesesype. Kulisy drží, postavy drží, a když se dítě opře loktem, nic se nestane. Telefon nebo tablet stojí naproti, třeba ve stojánku na stole, a dívá se na plochu zepředu.
Ve třídě je ideální magnetická tabule. Doma, ve družině nebo ve školní kuchyňce poslouží lednice.
Postavy podlepte magnetem
Papírové postavy a předměty děti nakreslí na čtvrtku a vystřihnou. Na zadní stranu pak nalepte kousek magnetu. Hodí se magnetická páska, kterou lze stříhat nůžkami, nebo staré reklamní magnetky z lednice nastříhané na menší kousky.
Dítě pak postavu jen přiloží, posune o kousek a pustí. Postava zůstane přesně tam, kam ji dalo. A to je pro malé děti obrovská úleva.
Příklad: lžička, která padá do hrnku
Na lednici je papírový hrnek do kterého padá papírová lžička na magnetu. Dítě lžičku po malých krocích přibližuje k hrnku, zanoří ji. Po každém kroku zmáčkne spoušť. Za pár minut je hotová krátká animace, kterou si samo vymyslelo i natočilo.
Na tak jednoduchém nápadu se dítě naučí to podstatné: malý krok je pomalý pohyb, velký krok je rychlý.
Příklad: motýl, který letí po číslech
Pro nejmenší je nejtěžší odhadnout, o kolik postavu posunout. Pomůže předkreslená dráha.
- Děti si vybarví a vystřihnou dva motýly stejné velikosti, ale stále je to jeden motýl. Motýl 1 má dvě křídla, motýl 2 ná jedno křídlo.
- Na velký papír nakreslete dráhu letu, třeba spirálu. Na ni kousek od sebe napište střídavě čísla 1 a 2.
- Dítě položí na první číslo motýla s tím číslem a vyfotí. Na další číslo položí druhého motýla a zase vyfotí. Čísla mu řeknou, kam dál i kterého motýla vzít.
- Ve filmu motýl letí po spirále a mává křídly. Děti tak mimochodem objeví, že pohyb křídel vzniká jen střídáním dvou obrázků.
Na co si dát pozor
- Malé skupinky. U jednoho telefonu dvě, nejvýš tři děti. Jedno posouvá, druhé mačká spoušť, pak se vymění. Mačkání spouště je pro malé to nejzábavnější, ať se na něj dostane každý.
- Krátce. Patnáct až dvacet minut stačí. Lepší krátká hotová animace než dlouhá rozdělaná.
- Hned promítat. Výsledek pusťte ihned, klidně několikrát za sebou. Pro dítě je to ta nejlepší odměna.
Zkoušeli jste animovat s předškoláky nebo prvňáčky? Co vám fungovalo a co se rozsypalo? Napište mi do diskuse.
Hana Hořáková
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