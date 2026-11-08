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Animace s nejmenšími: proč stačí lednice a pár magnetů

Hana Hořáková
Malé děti animaci milují, jen jejich ruce ještě úplně neposlouchají. Shodí kulisu, strčí do stolu, posunou postavu o půl lavice. Pomůže jednoduchý trik: přesunout animaci ze stolu na svislou plochu a postavy podlepit magnetem.

Kdo zkoušel animovat s předškoláky nebo prvňáčky, to zná. Nadšení je obrovské, ale po pěti minutách je papírový strom na zemi, telefon nakřivo a postavička někde úplně jinde, než byla na minulém snímku. Není to tím, že by děti nechtěly. Jemná motorika se teprve vyvíjí a stůl, kolem kterého se tlačí čtyři děti, je pro animaci to nejméně stabilní místo.

Animujte čelně, na lednici

Na lednici nebo na magnetické tabuli se nic nesesype. Kulisy drží, postavy drží, a když se dítě opře loktem, nic se nestane. Telefon nebo tablet stojí naproti, třeba ve stojánku na stole, a dívá se na plochu zepředu.

Ve třídě je ideální magnetická tabule. Doma, ve družině nebo ve školní kuchyňce poslouží lednice.

Postavy podlepte magnetem

Papírové postavy a předměty děti nakreslí na čtvrtku a vystřihnou. Na zadní stranu pak nalepte kousek magnetu. Hodí se magnetická páska, kterou lze stříhat nůžkami, nebo staré reklamní magnetky z lednice nastříhané na menší kousky.

Dítě pak postavu jen přiloží, posune o kousek a pustí. Postava zůstane přesně tam, kam ji dalo. A to je pro malé děti obrovská úleva.

Příklad: lžička, která padá do hrnku

Na lednici je papírový hrnek do kterého padá papírová lžička na magnetu. Dítě lžičku po malých krocích přibližuje k hrnku, zanoří ji. Po každém kroku zmáčkne spoušť. Za pár minut je hotová krátká animace, kterou si samo vymyslelo i natočilo.

Na tak jednoduchém nápadu se dítě naučí to podstatné: malý krok je pomalý pohyb, velký krok je rychlý.

Příklad: motýl, který letí po číslech

Pro nejmenší je nejtěžší odhadnout, o kolik postavu posunout. Pomůže předkreslená dráha.

  1. Děti si vybarví a vystřihnou dva motýly stejné velikosti, ale stále je to jeden motýl. Motýl 1 má dvě křídla, motýl 2 ná jedno křídlo.
  2. Na velký papír nakreslete dráhu letu, třeba spirálu. Na ni kousek od sebe napište střídavě čísla 1 a 2.
  3. Dítě položí na první číslo motýla s tím číslem a vyfotí. Na další číslo položí druhého motýla a zase vyfotí. Čísla mu řeknou, kam dál i kterého motýla vzít.
  4. Ve filmu motýl letí po spirále a mává křídly. Děti tak mimochodem objeví, že pohyb křídel vzniká jen střídáním dvou obrázků.

Na co si dát pozor

  • Malé skupinky. U jednoho telefonu dvě, nejvýš tři děti. Jedno posouvá, druhé mačká spoušť, pak se vymění. Mačkání spouště je pro malé to nejzábavnější, ať se na něj dostane každý.
  • Krátce. Patnáct až dvacet minut stačí. Lepší krátká hotová animace než dlouhá rozdělaná.
  • Hned promítat. Výsledek pusťte ihned, klidně několikrát za sebou. Pro dítě je to ta nejlepší odměna.

Zkoušeli jste animovat s předškoláky nebo prvňáčky? Co vám fungovalo a co se rozsypalo? Napište mi do diskuse.

Autor: Hana Hořáková | neděle 8.11.2026 19:30 | karma článku: 0 | přečteno: 16x
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