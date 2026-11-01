Animace s dětmi: jak stáhnout aplikaci a postavit telefon, aby obraz neskákal
Nejčastější otázka, kterou slyším, se netýká příběhu ani výtvarné stránky. Zní: „A jak to mám technicky rozjet?“ Přitom ta technická část je nejjednodušší. Zabere jedno odpoledne doma a pak už to jde samo.
1. Stáhněte si aplikaci (doma, ne v hodině)
Pro začátek doporučuji bezplatnou aplikaci Stop Motion Studio. Je pro Android i pro iPhone a iPad a v základní verzi umí všechno, co ve škole potřebujete.
- Otevřete Google Play nebo App Store.
- Do vyhledávání napište „Stop Motion Studio“ a aplikaci nainstalujte.
- Při prvním spuštění aplikace požádá o přístup k fotoaparátu. Povolte ho, jinak nebude fotit.
- Založte nový film a zkuste si vyfotit pár snímků čehokoli na stole.
Udělejte to den předem. Na školních tabletech navíc někdy instalaci musí schválit správce, a to se v půlce hodiny nevyřeší.
2. Jedno nastavení, které ušetří nervy
Fotoaparát v telefonu se sám snaží přizpůsobit světlu a znovu zaostřit. U běžné fotky je to výhoda, u animace ne. Každý snímek je pak trochu jinak světlý a hotový film bliká.
Pokud svítí slunce do okna, zatáhněte žaluzie. Mrak, který přejde přes slunce, je v animaci vidět víc než cokoli jiného. Pak rozsviťte.
3. Telefon musí stát pevně. Stativ ale nepotřebujete
Telefon nikdy nedržte v ruce. Stačí, aby se pohnul o milimetr, a celý obraz poskočí. Zkuste jednu z těchto variant:
- Opřený o hrnek. Nejrychlejší řešení. Telefon položte naležato a opřete ho o hrnek nebo krabičku. Na stole před ním pak animujete malé předměty.
- Most ze dvou krabic. Dvě stejně vysoké krabice, přes ně mřížka (třeba rošt z trouby nebo z lednice) a na ni tablet fotoaparátem dolů. Takhle se pohodlně animuje shora na zemi nebo na trávě: papírové postavy, listí, kamínky.
- Stojánek na tablet. Pokud ve škole nějaký máte, je to nejpohodlnější a nejbezpečnější způsob jak nerozbít tablety. Fotit můžeme čelně nebo shora.
- Tablet na zemi. Když se animuje na koberci s hračkami, stačí tablet postavit do obalu a zatížit ho. Děti si kolem něj sednou a střídají se.
Ať zvolíte cokoli, jedno dítě ve skupině dostane roli „hlídač telefonu“. Hlídá, aby do něj nikdo nedrcl. Je to nečekaně oblíbená role. Dbejte na bezpečnost dětí i tabletu či telefonu.
4. První animace: kulička z modelíny
Na úplný začátek nepotřebujete postavu ani kulisy. Stačí kousek modelíny na stole.
- Vyfoťte kuličku.
- Trochu ji zmáčkněte do placky, vyfoťte.
- Vytáhněte z ní špičku, vyfoťte. Špičku po malých kouscích ohýbejte a po každém kousku fotografujte.
- Nakonec ji zase smotejte do kuličky.
Patnáct až dvacet snímků a máte první animaci. Modelína je na začátek ideální: nepadá, drží tvar a když se něco nepovede, prostě ji vrátíte o krok zpátky.
5. A pak hurá na koberec
Jakmile děti pochopí princip, dejte jim hračky. Autíčka, figurky, kostky. Krabice se promění v garáž nebo dům, koberec v silnici. Tablet stojí na zemi a děti se kolem něj střídají: jeden posouvá, druhý fotí.
Uvidíte, že po chvíli přestanou řešit techniku a začnou řešit, co se má stát. A o to jde. I když světlo není zrovna dokonalé.
Tři nejčastější chyby
- Ruka v záběru. Před každým cvaknutím ruce pryč. Ve filmu pak problikává ruka.
- Moc velké kroky. Malý posun znamená plynulý pohyb, velký posun skok.
- Nepřilepené kulisy. Co se nemá hýbat, přichyťte lepicí hmotou nebo páskou.
Co vás u animace zatím nejvíc brzdí – technika, čas, nebo počet dětí ve třídě? Napište mi do diskuse.
Hana Hořáková
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