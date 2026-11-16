Proč mají Masajky vyholené hlavy? A musí to tak být?
V naší komunitě ženy běžně nosí velmi krátké vlasy, takového obyčejného „ježka“. Neznamená to, že by si každé ráno holily hlavu dohladka. Vlasy jim postupně dorůstají a jednou za čas si je zase oholí.
Holení hlavy je mezi Masajkami v naší komunitě běžnou součástí života.
Často si hlavy vyholují před různými slavnostmi, významnými událostmi nebo před návštěvou kostela. Neděje se tak každou neděli, protože ne všechny ženy do kostela chodí nebo že ho navštěvují pravidelně. I v tomto ohledu se jednotlivé rodiny liší.
Krátké vlasy mají také děti, chlapci i děvčata. I jim se hlava čas od času oholí. Je to naprosto běžná součást života, které nikdo nevěnuje zvláštní pozornost.
A přestože si při slově Masajka většina lidí vybaví ženu s vyholenou hlavou, rozhodně to neznamená, že všechny masajské ženy vypadají stejně.
I Masajky mohou mít dlouhé vlasy
Několik málo žen z naší komunity žije ve městě a domů se vracejí například na Velikonoce, o dalších svátcích nebo při rodinných událostech.
A právě tyto ženy nebo studující dívky si často nechávají narůst dlouhé vlasy, spletené do nejrůznějších copánkových účesů. Vedle žen s krátkými vlasy tak můžete vidět i ženy se složitými účesy. Není to sice v naší komunitě úplně běžné, ale ani úplně neznámé.
Život ve městě je samozřejmě jiný než život v odlehlé venkovské komunitě. Liší se způsob oblékání, každodenní zvyklosti i péče o vzhled. A rozdíly jsou vidět také na účesech.
Ani masajská společnost není jednotná a neměnná. To, co je samozřejmostí v jedné komunitě, nemusí vypadat úplně stejně v jiné.
Vlasy nejsou jen otázkou vzhledu
Holení hlavy má u Masajů dlouhou tradici a souvisí také s významnými životními etapami.
Zajímavé přitom je, že zatímco ženy tradičně nosí krátké vlasy, masajští válečníci, morani, si naopak nechávají často vlasy dlouhé. Splétají je do drobných copánků a nejrůznějších účesů. Dlouhé vlasy jsou jedním ze znaků jejich válečnického období. Když pak opouštějí životní etapu staršího válečníka a přecházejí mezi starší muže, součástí příslušného obřadu je také oholení hlavy.
Masajské ženy s krátkými vlasy a moran s dlouhými copánky.
Holení vlasů má někdy i symbolický význam. A jeden takový zvyk se (nejen) v naší komunitě dodržuje také po narození dítěte.
Tři měsíce, kdy si žena vlasy neholí
Po porodu nastává pro masajskou ženu zvláštní období, které bych asi nejlépe popsala jako tříměsíční „hájení“.
Během těchto tří měsíců si žena vlasy neholí. Zůstává s miminkem převážně uvnitř svého domku, ale není to tak, že by z něj vůbec nesměla vyjít. Nemusí se však ukazovat ostatním, pokud sama nechce.
Také návštěvy mají svá pravidla. Za ženou mohou přicházet pouze jiné ženy, a to jen tehdy, pokud s návštěvou sama souhlasí. Má právo ji odmítnout, i když osobně jsem se zatím nesetkala s tím, že by některá žena návštěvu odmítla.
Z mužů smí dovnitř pouze otec dítěte a pak už jen lékař.
Vzpomínám si, jak jsme takto jednou navštívili moji švagrovou. Já jsem za ní mohla dovnitř, ale můj manžel musel zůstat se svým bratrem jinde. Přestože šlo o návštěvu v rodině, do domku jednoduše nesměl.
Toto období má ale ještě jednu zajímavou stránku. Žena po celé tři měsíce nepracuje a nestará se o domácnost. Věnuje se pouze miminku a vlastnímu zotavení po porodu.
Běžné domácí práce přebírají ostatní ženy z bomy, tedy rodinného seskupení obydlí. Často přichází také matka rodičky, aby své dceři pomohla. Někdy zůstává několik dnů, jindy déle, podle možností a potřeb rodiny.
V prostředí, kde ženy běžně zastávají velkou část každodenních domácích prací, je to období, kdy se naopak ostatní starají o ně.
Po uplynutí tří měsíců si žena znovu oholí hlavu. Tím se symbolicky uzavírá období po porodu a žena se vrací ke svému obvyklému životu.
Zvyk, nebo povinnost?
Na otázku, zda Masajky musí nosit vyholenou hlavu, není úplně jednoduché odpovědět.
V naší komunitě si ženy vlasy holí tak, jak jsou zvyklé, a při některých příležitostech se s tím jednoduše počítá. Zároveň ale znám mladé masajské ženy, které žijí ve městech a nosí krásné účesy, někdy až umělecká díla.
Svou roli může hrát i docela praktická stránka věci. V prostředí, kde je zejména v období sucha nedostatek vody, mají krátké vlasy nespornou výhodu. Navíc struktura vlasů Afričanů je výrazně odlišná od té naší a péče o dlouhé vlasy, zvlášť pokud jsou spletené do drobných copánků, je poměrně náročná.
Znám to z vlastní zkušenosti. Když jednou za čas myju vlasy svému manželovi, znamená to nejprve rozplést jeho účes a teprve potom se pustit do samotného mytí. Někdy nám to zabere i dvě až tři hodiny. Takové mytí vlasů je pak skoro malý obřad.
Ve městech je zpravidla snazší přístup k vodě, a to i v období sucha, a také mnohem lepší dostupnost nejrůznějších kadeřnických salonů, kde si s tímto typem vlasů umí poradit. I to je jeden z důvodů, proč si ženy žijící ve městech častěji nechávají dlouhé vlasy.
Vnímám, že v mém okolí berou ženy krátké vlasy především jako součást tradice a běžného života. Ostatně i mě se občas někdo v žertu zeptá, jestli si nechci hlavu oholit také. Já to ale odmítám a stejně tak je proti i můj manžel a děti z bomy, které si rády hrají na kadeřníka.
Pro mě osobně jsou dnes krátké vlasy masajských žen něčím naprosto přirozeným, zatímco pro mé české okolí jsou jejich vyholené hlavy zdrojem častých otázek.
Ale tak to u nás v buši zkrátka je. Jedna žena má čerstvě vyholenou hlavu, druhá krátkého „ježka“ a třetí přijede na svátky s dlouhými copánky. A přitom všechny jsou Masajky.
Autorka článku je i autorkou fotografií.
HANA BURCEVOVÁ
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Osudnou se mi stala cesta do Tanzanie, kde jsem potkala svého manžela a našla druhý domov v masajské komunitě uprostřed buše. Žiji mezi dvěma světy a ve svých textech se snažím přibližovat každodenní život, vztahy, vzdělávání i proměny tradiční společnosti a zamýšlím se také nad tím, jak moc se naše představy o světě liší od skutečnosti. Píšu o Tanzanii bez turistických stereotypů a exotických filtrů.
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