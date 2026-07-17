„Jeden dům nelze rozdělit.“ V rytmu všedních dnů masajské bomy
Kohout místo budíku
Nejspolehlivější budík v naší bomě není mobil. Je to kohout. Dodnes jsem nepřišla na to, proč začne kokrhat už kolem čtvrté ráno. Po chvíli se zase odmlčí, jako by si jen ověřil, že všichni vědí, kolik je hodin. Opravdové ráno ale přichází až o něco později.
Většinou vstáváme před půl sedmou. Venku je ještě příjemný chlad a moje švagrové už jsou většinou vzhůru. Přidám se k nim a společně připravujeme chai – sladký kořeněný černý čaj, do kterého přidáváme mléko. Jedna ze švagrových mezitím připravuje jídlo pro starší kluky, kteří po jídle odcházejí s dobytkem na pastvu nebo k napajedlu.
Ještě před chvílí bylo slyšet hlavně bučení krav, bečení koz a ovcí a samozřejmě kohouty. Během několika minut se ale všechno promění. Postupně se probouzejí i poslední ospalci z řad dětí. Smích, pobíhání, hlasy. Najednou je všude plno života.
Přednost má vždycky dobytek a jeho pastevci. Teprve když je postaráno o ně, přichází řada na nás.
Snídaně proto nemá pevný čas. Když je manžel doma, někdy si ji dáme spolu venku kousek dál od domu, třeba mezi kravami, které zůstaly s nejmenšími telaty doma. Jindy se nasnídám až se švagrovými a dětmi ve chvíli, kdy už stáda odešla a boma se po ranním shonu trochu zklidní.
Teprve potom začínají běžné práce všedního dne.
Ráno odcházejí starší kluci a někdy i muži s dobytkem na pastvu nebo k napajedlu.
Když prádlo nejlépe schne na trávě
V bomě se o domácí práce dělíme. Je celkem logické, že každá z nás nebude dělat totéž, když některé věci můžeme zvládnout společně a ušetřit tak čas i síly. Střídáme se proto v tom, kdo umyje nádobí nebo se třeba pustí do praní.
Když je dost vody, vytáhneme zpravidla každý druhý den lavor a pereme. Všechno ručně. Na ždímání větších kusů, třeba přikrývek, je potřeba poměrně dost síly, takže je mnohem jednodušší dělat to ve dvou.
Ze začátku jsem si říkala, proč švagrové příliš nepoužívají šňůry na prádlo. Brzy jsem ale pochopila, že na slunci všechno mnohem rychleji uschne rozložené přímo na trávě. Šňůry samozřejmě máme také. Hodí se hlavně v období dešťových přeháněk a pak pro spodní prádlo. To se totiž nesluší vystavovat zrakům případných návštěv, a tak ho věšíme na místě, kde není na očích. Jedna z mnoha drobností, které by mě dřív vůbec nenapadly.
Na slunci prádlo nejrychleji uschne rozložené přímo na trávě.
Občas dostávám otázku, jak si u nás myji vlasy. Úplně stejně jako se sprchuji – stačí mi kyblík s vodou. Vlasy si umyji v předklonu a použitou vodu pak ještě využiju třeba na umytí bot. Občas mi přitom jen probleskne hlavou, kolik vody necháme u nás v Evropě úplně zbytečně odtéct.
Když potřebuji něco napsat nebo pracovat na počítači, sednu si uvnitř ke stolu a rozložím si papíry. Dveře ale nechávám vždycky dokořán. Nenapadlo by mě zavřít se uvnitř, zatímco ostatní sedí venku.
Švagrové třeba navlékají korálkové náramky, děti si hrají a každou chvíli někdo nakoukne dovnitř. Za chvíli už některé sedí u mě s pastelkami a kreslí. Když potřebuji chvíli klidu, stačí říct, ale většinou jsem ráda, že jsou nablízku.
Výroba korálkových ozdob patří k běžným činnostem, které se odehrávají venku kolem domu.
Masajové mají přísloví: „Jeden dům nelze rozdělit.“ Čím déle u nás žiju, tím víc mu rozumím. Domov totiž nejsou jen stěny domu. Je to terasa, prostor kolem domu, ohrada s dobytkem a především lidé, kteří spolu během dne přirozeně žijí.
Většinu času trávíme venku. Uvnitř domů se jí nebo se tam schováme před prudkým deštěm nebo sluncem. Ale ani do domu se nevchází jen tak. Kdokoliv chce vejít do jiného domu, zeptá se nejdřív „Hodi?“ – tedy něco jako „Smím?“ Teprve po odpovědi „Karibu“ – „Vítej“ – se vchází dovnitř. Ložnice našeho domu je pak ale vyloženě soukromým prostorem, kam ostatní nechodí. O to větší událost je to pro holky, když je odpoledne někdy nechám jít dovnitř se mnou.
Vy máte hodinky, my máme čas
Oběd se u nás připravuje později, většinou až kolem druhé hodiny odpoledne, kdy se vracejí menší kluci se stádem koz a ovcí. Nají se a pak se se zvířaty zase vracejí kousek od bomy do buše, aby se ještě napásla.
Kolem poledne už slunce pálí naplno a všichni vyhledáváme stín. Hrajeme deskové hry, prohlížíme si nebo čteme knížky, holky často pracují na korálkových ozdobách. Právě v tuto dobu také často přichází někdo na návštěvu. Sedíme a povídáme si – já tedy častěji spíš poslouchám a učím se nová slova, protože moje znalosti svahilštiny ani jazyka Maa zdaleka nestačí na dlouhé rozhovory.
Když slunce pálí nejvíc, hledáme stín. Čas je na povídání, knížky nebo společenské hry.
Často si v tu chvíli vzpomenu na větu, kterou jsem v Africe slyšela už mnohokrát: „Vy máte hodinky, my máme čas.“ Dřív jsem ji brala jako hezké přísloví. Dnes už jí rozumím mnohem víc. Neznamená, že se nic nedělá. Jen se den řídí sluncem, počasím a tím, co je právě potřeba, mnohem víc než ručičkami na hodinkách.
Abychom ale nezapomněli na muže. Někdy se setkávám s názorem, že celý den jen lelkují a nic pořádně nedělají. S tím ale nemůžu souhlasit.
I když nechodí se stádem na pastvu každý den, mají své povinnosti. Dnes se například voda často dováží na motorkách a právě to je práce mužů, která jim může zabrat i celé dopoledne. Způsob života Masajů se také postupně proměňuje a naše komunita dnes vlastní pole, o které je potřeba se starat. Jindy je nutné opravit trnitý plot kolem bomy nebo ohrady pro dobytek nebo přivézt zásoby. Mužský a ženský svět je u nás do značné míry oddělený, a tak zatímco my se staráme především o domácnost a děti, muži mají zase své povinnosti kolem hospodářství a dobytka.
Když se krávy vracejí domů
Když slunce začne pomalu slábnout, vyrážím posbírat usušené prádlo. Holky už většinou čekají, jestli jim dovolím jít se mnou. Rády mi pomáhají skládat oblečení, ale ještě raději pokračují se mnou až do ložnice.
Je to místnost, kam běžně nechodí, a proto je pro ně tak zajímavá. Prohlížejí si moje evropské šaty a korálkové ozdoby a největší radost mají, když jim dovolím vylézt na naši dřevěnou postel s matrací. Sedneme si tam spolu, prohlížíme si knížky a chvíli si povídáme.
Podvečer u nás začíná podobně jako ráno – čajem. Sedíme venku, povídáme si a čekáme na návrat stád.
Jsme kousek pod rovníkem, takže slunce začíná zapadat kolem půl sedmé. Přibližně v tu dobu se vrací dobytek z pastvy. Bezpečně to poznáme podle telátek, která začnou bučet a vydávají se směrem, odkud cítí přicházet své matky. Pokaždé je dojemné pozorovat, jak se telátka i krávy rozběhnou proti sobě a radostně se vítají.
S podvečerem se dobytek vrací do bomy a přichází čas kontroly zvířat a dojení.
Muži a starší chlapci pak dobytek zkontrolují. Někdy je všechno v pořádku, jindy je potřeba některé zvíře ošetřit nebo mu podat vitamíny či léky. Teprve potom přichází na řadu dojení.
Holky mezitím běží pomáhat s přípravou večeře a já většinou zůstávám s těmi nejmenšími. Umyju je v lavoru, převléknu a dohlédnu, aby každý vypil svůj hrneček mléka. Pak si sedneme na terasu. Někdy si pustíme Krtečka – protože toho, jak se zdá, milují děti snad všude na světě, jindy si prohlížíme knížky. Menší kluci mi občas ukazují, co dělali ve škole.
Luka a ostatní muži nebo starší kluci si mezitím povídají nebo si pouští videa na mobilu. Kolem nás už voní připravovaná večeře a postupně se stmívá.
Než se setmí, zbývá ještě chvíle na fotbal.
Když se rozsvítí žárovky napájené ze solárních panelů, den se pomalu chýlí ke konci. Sedíme ještě venku, povídáme si a děti si chvíli hrají, než je zaženeme spát. Teprve potom se i boma postupně ukládá ke spánku.
A když přijde neděle
Všední dny u nás mají svůj rytmus. Úplně jinak ale vypadá neděle.
Po snídani se znovu umyjeme. Do kostela totiž nejde nikdo „bez sprchy“. Oblékneme si čisté nebo slavnostnější oblečení, vezmeme korálkové náhrdelníky a náramky a vyrážíme.
Lidé se u kostela scházejí dlouho před bohoslužbou a po mši tu ještě řeší společné záležitosti komunity.
Do kostela jezdíme na motorce. Když ale cestou potkám švagrovou, tetu nebo mamku, jak jdou pěšky, často sesednu a poslední část cesty dojdu s nimi. Jen se přitom snažím moc si neušpinit nohy a právě vyčištěné boty od prachu nebo bláta.
Před kostelem se lidé scházejí dlouho před začátkem bohoslužby. Mše je totiž jen část neděle. Potom se ještě řeší nejrůznější záležitosti celé komunity – co je nového, kdo potřebuje pomoc nebo co je potřeba udělat. Někdo už mezitím odchází domů, jiní zůstávají. My se většinou vracíme až kolem druhé hodiny odpoledne.
Někdy se cestou zastavíme na oběd ve větší vesnici. Jindy si dáme pilaf, který vaří a prodává jedna z našich svahilských sousedek v naší vesnici.
Po návratu domů už neděle pokračuje podobně jako kterýkoli jiný den.
Možná právě proto se mi na otázku „Jak se u vás žije?“ odpovídá tak těžko. Většinu našeho života totiž netvoří výjimečné události, ale úplně obyčejné dny.
A právě ty mám nejraději. Když se nic mimořádného nestane, znamená to, že jsou všichni zdraví, krávy se večer vrátí z pastvy, opice nesežerou úrodu na farmě a nikdo nemusí narychlo odjet k lékaři.
Tentokrát jste nahlédli do našeho každodenního života. Příště vás zvu k našemu stolu – podíváme se na to, co a jak u nás vaříme, co jíme a jak vypadá stolování v masajské rodině.
Autorka článku je i autorkou fotografií.
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Osudnou se mi stala cesta do Tanzanie, kde jsem potkala svého manžela a našla druhý domov v masajské komunitě uprostřed buše. Žiji mezi dvěma světy a ve svých textech se snažím přibližovat každodenní život, vztahy, vzdělávání i proměny tradiční společnosti a zamýšlím se také nad tím, jak moc se naše představy o světě liší od skutečnosti. Píšu o Tanzanii bez turistických stereotypů a exotických filtrů.