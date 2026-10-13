Je libo kozí nožku? O nakupování v tanzanské buši
Když jsem poprvé navštívila jednu z místních restaurací, visela tam kozí noha. Žádná chladicí vitrína, žádné úhledně naporcované maso v plastových vaničkách. Prostě kozí noha, ze které si zákazník mohl vybrat, jakou část chce připravit.
Přiznávám, že to nebyl pohled pro slabé povahy. Zvlášť když kolem masa poletovaly mouchy.
Moje evropské představy o hygieně dostaly v tu chvíli pořádně zabrat. Maso se tu ale velmi rychle spotřebuje a já osobně jsem po jeho konzumaci nikdy neměla sebemenší potíže. Což samozřejmě neznamená, že bych mouchy považovala za žádoucí součást nabídky místních restaurací.
Občas si při podobných zážitcích vzpomenu na naše supermarkety, kde najdete i okurku pečlivě zabalenou do plastu. A na všechny ty debaty, které se kolem balení potravin v Evropě vedou. Ten kontrast mi někdy připadá až absurdní.
Je libo kozí nožku? I takhle může vypadat nabídka masa v místní restauraci.
Ale kozí noha není zdaleka jediná věc, která mě na zdejším nakupování překvapila.
Od benzínu po korálky
V naší masajské vesnici máme několik malých obchůdků. Další jsou v sousední svahilské vesnici. Pokud si ale představujete regály nebo alespoň klasický pultový prodej, budete trochu zklamaní.
Dovnitř se zpravidla vůbec nevchází. Nakupuje se přes malé okénko, za kterým prodavač najde požadované zboží.
A sortiment? Docela pestrý.
Vedle základních potravin nebo nápojů tu koupíte třeba benzín do motorky. A také vlasec, na který místní ženy navlékají korálky při výrobě tradičních masajských ozdob.
Prostě takový malý obchod se smíšeným zbožím. Jen trochu jinak smíšeným, než jsme zvyklí.
Pokud potřebujeme něco dalšího, vyrážíme do Kiberashi. Způsob prodeje je tu podobný, obchodů je ale víc a jejich nabídka mnohem širší.
Některé mi trochu připomínají miniaturní hobby market. Lopaty, pracovní nářadí, žárovky, baterie a nejrůznější vybavení potřebné při stavbě nebo opravách domu.
Mini hobby market po tanzansku. V Kiberashi seženete i nejrůznější stavební a domácí potřeby.
Jinde zase koupíte oblečení, boty, ručníky nebo ložní prádlo.
Docela mě zpočátku překvapilo, že tu seženete i běžné dámské hygienické potřeby známé značky nebo jednorázové dětské pleny. Ne snad proto, že bych si myslela, že v Tanzanii nic takového neznají, ale v takto odlehlém místě jsem s jejich dostupností úplně nepočítala.
Pleny jsou ostatně zajímavá kapitola. Místní ženy, které znám, je používají především při cestování. Doma je dětem většinou nedávají. Děti se totiž velmi brzy naučí dát najevo, že potřebují vykonat potřebu.
V Kiberashi najdete také lékárnu, řezníka, kadeřnictví, šicí dílny nebo opravny motorek. Nechybí malé pouliční restaurace ani obchody s veterinárními potřebami, především pro dobytek.
Vlastně se tu dá zařídit docela dost věcí. Jen místo jednoho velkého obchodního centra obcházíte jednotlivé provozovny.
Běžný pouliční prodej v Kiberashi.
Na trh nejen pro zeleninu
Kromě běžných obchodů se v Kiberashi zpravidla dvakrát měsíčně koná trh. Vedle potravin, oblečení nebo bot tu můžete koupit také tradiční masajské nože a palice. A samozřejmě dobytek.
V obchodech jsou ceny většinou pevné, na trhu se na nich lidé domluví. Žádné velké smlouvací divadlo, jaké si možná někteří představují při zmínce o afrických trzích, se ale nekoná.
Za většími nákupy se dá vyrazit do Handeni. Tam už najdete i obchody s elektronikou nebo něco, co připomíná supermarket v našem pojetí. Mně se ale mnohem víc líbí místní tržnice.
V kryté budově se prodává ovoce, zelenina, nejrůznější suché potraviny, domácí potřeby i maso.
Jednou měsíčně se navíc v Handeni koná velký trh s dobytkem, kam se svážejí zvířata z širokého okolí. Obchoduje se tu především s živými zvířaty, ale koupit tu můžete i čerstvé nebo grilované maso.
Prodej masa na velkém trhu s dobytkem v Handeni.
A pokud byste čekali, že se v takovém prostředí obchoduje výhradně s bankovkami v ruce, ani to není tak úplně pravda.
Hotovost se sice při běžných drobných nákupech používá nejčastěji, ale převody peněz pomocí mobilního telefonu jsou naprosto běžné. Prakticky všude narazíte na malé stánky označované jako wakala, kde si můžete peníze vybrat nebo je někomu poslat.
U menších částek se ovšem převody příliš nevyplatí. Za výběr peněz se totiž platí poplatek.
A tak si můžete v jednom obchodě koupit nové boty, o kus dál nechat opravit motorku a za rohem vybrat peníze z mobilního účtu. Žádný bankomat k tomu nepotřebujete.
Lednička? Přijede autobusem
A co když potřebujeme něco, co se v místních obchodech nedá sehnat?
Ani to nemusí být problém. Zboží lze objednat a nechat si ho přivézt místním autobusem třeba až z Dar es Salaamu.
A nemluvím jen o menších balíčcích.
Už jsem takhle viděla cestovat dokonce ledničku. Pěkně na střeše autobusu.
V Česku člověk řeší, jestli mu přepravní společnost doručí zásilku až ke dveřím nebo kde ji pak bude hledat. Tady se lednička prostě naloží na střechu autobusu a jede se.
A vlastně proč ne?
Autorka článku je i autorkou fotografií.
HANA BURCEVOVÁ
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Větrná, Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
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Osudnou se mi stala cesta do Tanzanie, kde jsem potkala svého manžela a našla druhý domov v masajské komunitě uprostřed buše. Žiji mezi dvěma světy a ve svých textech se snažím přibližovat každodenní život, vztahy, vzdělávání i proměny tradiční společnosti a zamýšlím se také nad tím, jak moc se naše představy o světě liší od skutečnosti. Píšu o Tanzanii bez turistických stereotypů a exotických filtrů.
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