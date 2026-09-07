Do školy přes buš. Jak vypadá školní docházka v masajské vesnici
Solomon vychází ze sousední bomy.
Když je školní den, poznám to ráno docela snadno. Po cestách mezi jednotlivými bomami se začnou objevovat děti v uniformách. Bílé košile, modré kraťasy nebo sukně, svetr. Postupně mizí směrem ke škole a odpoledne se zase stejnými cestami vracejí domů.
Solomon je jedním z nich.
Jenže ne každý jeho den začíná cestou do školy.
A právě na něm je možná dobře vidět, proč se na školní docházku dětí v masajské vesnici nedá dívat pouze českýma očima.
Škola je ve vesnici. Cesta k ní ale vede buší
Primary school máme přímo v naší vesnici.
Od naší bomy je to přibližně deset minut na motorce. To ale samozřejmě neznamená, že deset minut od školy bydlí všechny děti. Jednotlivé bomy jsou rozeseté po širokém okolí. Některé děti to mají blíž, jiné podstatně dál.
Do školy jdou pěšky. Když mají štěstí a někdo známý jede stejným směrem, kus cesty je sveze na motorce.
Samotná cesta navíc nevypadá po celý rok stejně. V buši nejsou silnice v podobě, jakou si pod tím slovem obvykle představujeme v Česku. Jsou tu cesty a pěšiny, jejichž podoba se mění podle období. V období sucha je pokrývá prach a hluboký písek, po deštích zase bláto a voda. Trasa, kterou ještě před několika týdny projela motorka bez problémů, může být najednou téměř neprůjezdná a lidé si postupně vyšlapou a vyjezdí cestu jinudy.
Secondary school je ve vzdálenější vesnici. My tam jedeme na motorce přibližně dvacet minut. Děti ale používají i jiné cesty přes buš a cestu si tím zkracují.
Pro ně je cesta tam a zpět prostě běžnou součástí dne.
Možná právě proto se ve mně pak někdy něco vzpouzí, když na malém městě tady v ČR vidím rodiče, kteří vezou autem desetileté dítě pár set metrů do školy.
Nechci z toho dělat soutěž o lepší rodiče nebo samostatnější děti. Každá rodina žije v jiných podmínkách. Jen mnohem víc nyní vnímám to, co považuji za běžnou dětskou samostatnost.
Povinná škola existuje i v Tanzanii
Možná to někoho překvapí, ale také v Tanzanii je základní školní docházka povinná.
Školní rok ovšem nezačíná v září, ale v lednu a prázdniny jsou rozložené do několika období během roku. Tanzanský vzdělávací systém používá označení primary a secondary school a děti během školní docházky čekají také celostátní hodnocení a zkoušky.
Na papíře tedy systém existuje a pravidla jsou poměrně jasná. Skutečný život kolem školy už bývá složitější.
Když školu vystřídá stádo
Solomon už nepatří mezi malé děti a právě proto se někdy stane, že místo do školy musí odejít s dobytkem.
Nejčastěji je to znát v období sucha.
Když se o vzdělávání dětí v masajských komunitách mluví zvenčí, nabízí se jednoduchá otázka: proč dítě chodí se stádem, když má být ve škole?
A hned za ní další.
Proč se stádem neodejdou dospělí muži? Třeba starší morani – válečníci, mezi které patří i můj manžel?
Jenže fungování bomy se nedá zastavit jen proto, že část stáda musí za vodou a pastvou odejít jinam.
Ani při velkém suchu obvykle nezmizí všechen dobytek. Některá zvířata zůstávají doma a také o ně se někdo musí starat. Je potřeba je vodit tam, kde ještě něco najdou, shánět jim vodu a v nejtěžších obdobích také dokrmování. Muži vozí vodu na motorkách, obstarávají pumbu, kukuřičný šrot, a řeší další věci potřebné pro přežití domácnosti i zvířat.
Není tedy možné, aby všichni dospělí muži na dlouhou dobu odešli se stády pryč.
Někdo musí zůstat u bomy. Starat se o dobytek, který zůstal doma, vozit vodu, shánět krmení a řešit všechno, co je právě potřeba.
A v našem prostředí má přítomnost mužů ještě další význam. Někdo musí hlídat i samotnou bomu a klukům vozit zásoby.
Mohlo by se zdát, že jednoduchým řešením je najmout někoho dalšího.
Ani to ale není samozřejmost.
Některé rodiny si mohou najmout například člověka ze sousední svahilské komunity, který se o dobytek postará. Jenže pokud někomu svěříte stádo na dlouhé týdny, musí mezi vámi být opravdu velká důvěra.
A pak jsou tu samozřejmě peníze.
Právě období sucha bývá jednou z finančně nejtěžších částí roku. Je potřeba platit za vodu, někdy za její dopravu, shánět dokrmování pro zvířata a řešit další výdaje. Najmout na dlouhou dobu dalšího člověka si jednoduše nemůže dovolit každá rodina.
A tak část odpovědnosti připadne i na starší děti. Třeba na Solomona.
Děti s dobytkem u nás potkávám stejně běžně jako děti v uniformách. A někdy jsou to opravdu tytéž děti.
Vynechávání školy není ideální. Stejně tak ale není jednoduché říct, že rodiče své děti „raději pošlou pást krávy než do školy“, protože o jejich vzdělání nestojí.
Život je jednoduše složitější.
Dobytek tu není folklór ani dekorace pro turisty. Pro většinu rodin je stále základem obživy a děti odmalička vyrůstají s vědomím, že stejně jako ostatní členové rodiny mají svoje povinnosti.
A někdy se tyto dva světy – škola a život kolem dobytka – prostě střetnou.
Když rodiče sami školou neprošli
Do školní docházky ale nevstupuje jen vzdálenost nebo potřeba pomoci se stádem.
V odlehlých venkovských komunitách stále žijí lidé, kteří sami do školy nechodili a neumějí číst a psát.
Pro někoho z českého prostředí je snadné říct: vzdělání je přece důležité, tak dítě do školy pošlete. Jenže rodič, který sám školou prakticky neprošel, vychází z úplně jiné zkušenosti.
Nemůže dítěti pomáhat s učením způsobem, který považujeme za samozřejmý my. Nemůže si vždy sám přečíst dokument nebo školní informaci. A někdy ani nemá vlastní zkušenost s tím, co člověku dokončené vzdělání může přinést.
Není to omluva pro to, aby dítě do školy nechodilo. Je to kontext.
A právě podobné věci se nezmění ani jedním nařízením, ani během jednoho školního roku.
Dítě, které dnes školu dokončí, bude jednou o vzdělávání svých vlastních dětí rozhodovat z jiné pozice než rodiče nebo prarodiče, kteří podobnou možnost neměli.
Doma maa, ve škole jiný jazyk
Pro děti z naší komunity znamená začátek školní docházky ještě jednu změnu.
Doma se mluví maa.
Ve škole se dítě dostává do jiného jazykového prostředí. V běžných primary schools je hlavním vyučovacím jazykem svahilština a angličtina se učí jako další jazyk. S dalším vzděláváním její význam roste.
České dítě má většinou cizí jazyk jako jeden předmět v rozvrhu.
Dítě vyrůstající v masajské rodině se ale od malička učí pohybovat mezi několika jazykovými světy. Maa patří domů a ke komunitě. Svahilštinu potřebuje pro život mimo ni. A postupně se přidává angličtina.
Možnost číst a psát tu navíc neznamená jen lepší známku nebo vysvědčení.
Jednou může znamenat schopnost přečíst si dokument, rozumět tomu, co člověk podepisuje, něco si samostatně vyřídit nebo komunikovat se světem, který nekončí hranicí vlastní vesnice.
Co není vidět na první pohled
Když člověk projíždí Tanzanií a zahlédne dítě, které žene před sebou kozy nebo krávy, stačí několik vteřin a může mít jasno.
Nechodí do školy. Rodiče o vzdělání nestojí. Tradice je pro ně důležitější než budoucnost jejich dětí. S těmito názory se setkávám i já.
Možná to tak v některém konkrétním případě opravdu je.
A možná se právě díváte na Solomona.
Na kluka, který běžně ráno vychází ze sousední bomy a jde do školy, ale v období sucha na něj někdy připadne jiná povinnost. Bez znalosti jeho života to jednoduše nevíme.
Právě to mi život v Tanzanii připomíná znovu a znovu.
První pohled nemusí být nepravdivý.
Jen málokdy ale ukazuje celý příběh.
Autorka článku je i autorkou fotografií.
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Osudnou se mi stala cesta do Tanzanie, kde jsem potkala svého manžela a našla druhý domov v masajské komunitě uprostřed buše. Žiji mezi dvěma světy a ve svých textech se snažím přibližovat každodenní život, vztahy, vzdělávání i proměny tradiční společnosti a zamýšlím se také nad tím, jak moc se naše představy o světě liší od skutečnosti. Píšu o Tanzanii bez turistických stereotypů a exotických filtrů.
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