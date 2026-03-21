Vzali dva zlaté, a kvapem! Aneb zrcadlo kultuře trochu jinak
K současné situaci v kultuře bych rád řekl několik věcí. Mám humanitní vzdělání, ale profesně se pohybuji v IT, tedy v prostředí, které je komplexní, složité, vyžadující spolupráci, potřebu se vyslechnout, ale někdy i jednat po svém, spoléhaje na vlastní zkušenost. Moje práce je o analýze chyb, řešení nefunkčních procesů a sledování toho, kde systém naráží na realitu. A přesně tuhle optiku teď aplikuji na českou kulturu.
1. Past titulu vs. talent od Boha Často slýchám, že technické školy jsou těžší než ty humanitní. Podle mě nejsou těžší, jsou těžké jinak. Problém je ale v systému, který titul VYŽADUJE jako jedinou propustku k uznání. Znal jsem klarinetistu, který neměl konzervatoř, ale byl „certifikovaný pánem Bohem“. Hrál fantasticky a jeho žáci byli jeden vedle druhého skvělí. Ptám se: kolik takových talentů jsme zadupali jen proto, že neměli správné razítko v době, kdy se obecně schopnost zredukovala na razítko a papír?
2. Ztráta vertikály: Bach vs. moderní skřeky Vkus je subjektivní, ale hodnoty jsou prověřené časem. Staří mistři tvořili věci, které dnes vnímáme jako věčné. Beethovenovu Devátou, In the Mood G. Millera nebo Bachovu Toccatu a fugu d moll známe všichni. To je ta „vertikála“ – umění, které má tah, skoro vždy tíhne k vyšším sférám a cílům, a dává lidem pocit radosti a štěstí. Dnešním problémem je, že instituce často dotují „mazaniny“ a neposlouchatelné věci. Je zázrak, když dnešní píseň vydrží v povědomí rok, pět let je nedosažitelných. V oblasti exaktní hudby, co není tzv. „nové“, tj. postavené na principu, který dosud není znám, co není křičící a provokující, jako by neexistovalo. Protože vytvořit negativní náladu, dopad, emoci, je vždy snazší, než utvořit něco pozitivního a pro potěchu lidí. Zajímavý fakt je pro mne ten, že v minulosti bylo těchto řekněme děl s negativní emocí značně méně, než je dnes.
Vrcholem bezradnosti a prázdnoty pro mne jsou rádoby pokusy např. operních režisérů, kdy Dvořákovu Rusalku inscenují do bazénů, nebo bohužel i do nočních podniků, a v krajním případě postavu Rusalky zpívá muž. Smetanova Prodaná nevěsta se odehrává v paneláku, či na motocyklech. Podobně ve výtvarném umění se vytvářely a vytváří věci, které z mého pohledu za umění považovat nemohu. Nelze brát za umění to, že někdo vezme dva kusy skla a rozbije je. Nelze brát za umění, že někdo vytvoří X stejných krabiček na máslo (obalů) a vydává to za umění a vystavuje to po galeriích. Je to i vina institucí, které rezignovaly na krásu a srozumitelnost ve prospěch prázdných konceptů. Mohu říct, že s takovým pohledem na umění nebo na něco, co nás má obklopovat a spoluutvářet, nemohu a nechci souhlasit, a natož jej dotovat (jakkoliv).
Mohu říct i to, že když byl tento pohled do nás natlačen na univerzitě v Brně, tak jsem práskl dveřmi, a druhý den napsal dopis, kde jsem oznámil ukončení studia a nestydím se za to. Protože jestli ti, kteří formují generace, které přijdou po nás, toto propagují, tak mám zásadní pochybnost, je-li to správné. Podle mne není a všichni, kteří si myslí opak, jsou na hrubém omylu. Bohužel, potom, existuje-li člověk řekněme esteticky mimo tyto oficiální kruhy a linie, tak je obrovský problém se kdekoliv chytit, protože ty instituce vyžadují „po svém zpracovaného člověka“, jinak to říci neumím. Samozřejmě lidé prochází často nevědomky tím, co se označuje jako dlouhý pochod institucemi (Gramsci).
3. Jak existovat v diktátu popu a playlistu? Jak má dnes tvůrčí člověk existovat (nehovořím o úspěchu, ale o holé existenci), když je trh ovládán velkými hráči? Vše se podřídilo popu, filmům a muzikálům. Nic jiného se nehraje a často se nic jiného ani nedá poslouat. Upřímně děkuji Bohu, že mi nadělil IT nadání, protože bez schopnosti analyzovat problémy v infrastruktuře a aplikacích bych jako člověk s láskou ke kultuře dnes nejspíš nepřežil.
Rozumím tomu, že každý umělec si přeje mít plné sály, divadla a galerie a samozřejmě patřičně vysoký honorář. Je to logické. Problém ovšem vidím v tom, co je vlastně běžně předáváno, protože toto vkus člověka nějak formuje a školství a média v tom hrají dost podstatnou roli. Realita dneška je ta, že orchestry utekly k hudbě k filmům a počítačovým hrám. Nic proti tomu, tam může být krásná muzika, ale ptám se, kde potom je prostor tvořit nějakou hudbu s tím, že je možnost ji živě prezentovat, bez konexí? Samozřejmě jsou jisté projekty, ale ty mají často právě v obsahu to, co jsem kritizoval výše. Nehledě k tomu, že pochybuji o skutečné vůli něco prezentovat v okamžiku, kdy koncert takové hudby začíná v 11 hodin večer a návštěvnost je z logiky věci velmi malá. Není to volný prostor, ale ve skutečnosti velmi přísně hlídaný a jen pro někoho.
4. Kdo ten koláč peče a kdo ho jí? Nelze opomenout problematiku financí. Státní rozpočet je jen jeden a není nafukovací. Jak chceme dávat peníze na kulturu, když nemáme odvětví, ze kterých plyne zisk? Musíme se ptát, proč se po revoluci rozkradl státní majetek a průmysl, který tu kulturu dříve držel nad vodou. Navíc, pokud si někdo myslí, že by se mělo na kulturu dávat víc, ptám se: co z toho má ten „poslední člověk“, kterým elity tak často opovrhují? A platit to musí formou daní. Kdyby se aspoň jeden každý člověk mohl rozhodnout, kterou instituci v kultuře podpoří právě z těch daní. Aspoň v tom bych viděl jistou míru svobody, ale ani toto nemáme.
5. Pinkavové dnešní doby Pije mi krev ještě jedna věc: morální nadřazenost některých umělců. Politicky se vyjadřují o lidech, nálepkují je a pohrdají jimi, ale peníze z daní těchto lidí by brali hned. Připomíná mi to slavnou scénu z F. L. Věka. Konšel Pinkava tam Františku Věkovi řekne, že od něj plátno nevezme, protože se „Francouzů přidružuje“. Věk mu na to suše odvětí: „Ale dva zlaté za dřevo jste vzal, a kvapem!“ Přesně to dělají dnešní elity – kážou morálku, ale na ruku, která je živí, klidně plivnou.
Jsou-li to veřejné instituce, máme právo vědět, jak s penězi nakládají. Když odešel Václav Moravec z ČT, mnoho lidí spustilo křik. Podle mého názoru se polekali, že by se do mainstreamu dostali lidé, kteří vidí věci jiným pohledem. a nikoliv tím stejným, který léta měli, a ignorovali ty ostatní. Léta říkám, že pokud někdo chce opravdu změnit politiku, bude nucen ji dělat přes Kavčí Hory.
K tomuto bodu bych ještě rád dodal jednu poznámku. Karel Čapek věřil „v dobro a vítězství obyčejného člověka“. Samozřejmě, že nastává problém filozofické definice. Karel Čapek používá tento příměr: „Obyčejný člověk je takový, který nemůže svůj názor posílit vahou své funkce či svého úřadu“ (volně parafrázováno z filmu Člověk proti zkáze). Z toho tedy vyplývá, že herci, zpěváci a lidé v médiích obyčejnými lidmi nejsou. Já těmto lidem krajně nedůvěřuji, protože to, že se prezentují v médiích, dělá jejich názor silnějším ve smyslu dosahu. Skutečně obyčejný člověk není slyšet a nemá možnost se adekvátně bránit vůči těm, kteří mají k dispozici stejné auditorium. Proto politickým proklamacím z úst umělců nevěřím – nejsou totiž na stejné lodi, co se týká rozložení sil.
6. Závěr: Ozdravný efekt škrtů Jestli plánované škrty v kultuře donutí lidi v tomto oboru začít znovu myslet a tvořit skutečně hodnotné věci – věci s tahem, přesahem a trvalou hodnotou – pak toto omezení vítám. I za cenu, že těch věcí bude méně. Protože v kultuře víc než kde jinde platí, že kvalita musí zvítězit nad kvantitou. Pořád věřím, že hodnoty jako je krása, trvanlivost, potěcha pro druhé nebo prosté štěstí nejsou vyprázdněné pojmy.
Petr Hamrský
Allegro One: doručení jen na papíře
Tak nám nastává podzim, pomalu ale jistě se blíží vánoční období, a roste objem přepravy zásilek. Rád bych se podíval na to, jak funguje či spíše nefunguje firma One, patřící pod společnost Allegro.
Petr Hamrský
Tři princezny aneb proč je pohádka opět zkažená
Jako mnozí jsem viděl novou pohádku z dílny České televize, na kterou jsem se těšil, protože mám pohádky rád. Jsou místem, odkud si odnášíme potěchu, pocit štěstí, radosti. Proč se to opět nepovedlo, na to se podíváme níže.
Petr Hamrský
Ústavní soud - voleb to bloud
Vážení, nedávné rozhodnutí Ústavního soudu mne dost pobouřilo, protože postrádá logiku a především mění pravidla hry zvané volby v průběhu mače. Proč je to špatně a o co vlastně jde, se pokusím ze svého pohledu vysvětlit.
Petr Hamrský
Kašleme na vás aneb co se mi nelíbí na dopravě v kraji a na krajích vůbec.
Vážení, přiblížil se podzim, někde už snad je i nějaká ta sklizeň, a za chvilku nás čekají volby, s kterými mám trochu problém. Nevím koho volit, vím koho určitě nevolit. A nejsem si jistý tím, jestli vůbec volit. Proč, to ukážu.
Petr Hamrský
Chěl bych svobodu a pluralitu aneb demokracie v ČT - zapomeňte!
Vážení, v dnešní složité době, se paradoxně naskýtá velká šance přemýšlet o životě, společnosti a jejím fungování v optice a spojitostech, které dříve nebyly tak moc viditelné. Rád bych se podíval na demokracii...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Ve stíhacím závodu si vedl nejlépe Krčmář
Michal Krčmář ve stíhacím závodu v Oslu nezopakoval umístění v TOP 10. Mikuláš Karlík si dojel pro...
Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Charvátová zazářila ve stíhačce žen
Tereza Voborníková vstoupila do stíhacího závodu v Oslu z první desítky a může zaútočit na své...
Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky, nominace a kdy jedou Češi
České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské...
U Štvanické lávky v Praze našli mrtvého muže, zjišťují totožnost i okolnosti smrti
U lávky Holka, který spojuje pražské čtvrti Holešovice a Karlín, vytáhli policisté z Vltavy tělo...
