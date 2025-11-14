Allegro One: doručení jen na papíře
Pomaličku se blíží advent i vánoční období. Je logické očekávat, že objem zásilek a obecně různých dotazů kolem objednávek poroste. Moje zkušenosti jako zákazníka jsou s doručením balíků povětšinou dobré – DPD, PPL i Česká pošta doručují zásilky většinou v pořádku, v termínu a korektně. Se Zásilkovnou už mám neblahé zkušenosti, takže pokud je nutné Zásilkovnu použít jako jediného partnera, nikdy nevolím doručení na adresu – protože už se několikrát stalo, že Zásilkovna nepřijela a zásilku nedoručila. Pokud jde o doručení na pobočku, je to vždy v pořádku.
S kým to už podle mne není v pořádku vůbec je firma One provozovaná polským online tržištěm Allegro.
WE|DO se v roce 2024 přejmenovalo na One by Allegro, aby sjednotilo značku na všech trzích. Je třeba říci, že One by Allegro má v ČR 140 výdejových boxů, v Rýmařově dva, ale na portálu allegro.pl se často volí doručení kurýrem, zásilka by tedy měla přijít vždy na adresu, domů.
Musím říci, že moje zkušenost s doručováním přes WEDO / One by Allegro je otřesná. Zboží v pořádku objednáte, zaplatíte a v momentě, kdy jej mají doručit, tak ho nedoručí, a navíc ještě pošlou drze e-mail, že byl neúspěšný pokus o doručení zboží. Na tomto místě mě napadá hláška z českého filmu Ten svetr si nesvílej a sice „Prosím tě, formuluj přesně!“. Nikoliv, že se konal neúspěšný pokus o doručení zásilky, ale nekonal se žádný pokus o doručení zásilky, a to je sakra rozdíl! Vzhledem k mým velmi negativním zkušenostem s touto firmou z dřívější i nedávné minulosti jsem zhruba kolem poledne volal kurýrovi a potvrdil mu, že jsme doma. Nezazvonil, nepřijel, nedoručil. Následně jsem se pokoušel dovolat na zákaznickou linku One by Allegro – volal jsem deset minut, deset minut telefon zvonil a vyhrával nějakou melodii z automatu. Nikdo to nezvedl. Poslal jsem sice oznámení přes jejich kontaktní formulář, nicméně musím říct, že takto si nepředstavuji zákaznické a dodací služby seriózní a bohaté firmy, velkého globálního hráče. Komunikace a řešení problémů se zákazníky je věc, kterou mám denně v práci na stole. A jednat takto mizerně bych si nikdy nedovolil. Že toho mají moc? Ať zaplatí více lidí! Že je linka obsazená? Nezajímá, rozšiřte svůj tým!
Hledal jsem v zákonech a našel toto:
Podle § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, se obchodní praktika považuje za klamavé konání, pokud obsahuje nepravdivé údaje nebo může uvést spotřebitele v omyl, a to i když jsou údaje fakticky správné, pokud mohou vést spotřebitele k rozhodnutí, které by jinak neučinil.
Otázka tedy je, zda se firma One by Allegro nedopouští minimálně klamavé obchodní praktiky v tom směru, že posílá mail s nepravdivými informacemi, jež neodpovídají realitě, nenaplňuje podstatu klamavého jednání.
Pokud velké firmy jako Allegro One nedokážou zajistit základní úroveň služeb, je třeba o tom mluvit nahlas. Jen tak se můžeme dočkat změny, která vrátí důstojnost a férovost do doručování zásilek.“
Hezké počtení.
Petr Hamrský
