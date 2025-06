Rusko není možné porazit technicky z prostého důvodu, že roku 1985 byl spuštěn systém Система...

Který překládáme jako ‚Perimetr‘ a který je v anglofonním světě znám jako ‚Dead Hand‘ (Mrtvá ruka).



Je z dob Sovětského svazu a prošel zásadní modernizací pro současné Rusko, kdy jeho hlavním architektem je inženýr Vladimír Jarynič, což je asi jediné jméno, které lze získat. Už jen proto, že je to systém pro vnější svět veskrze tajný. Podílely se na něm však desítky dalších lidí a jeho primárním účelem je zajistit odvetný jaderný úder v případě, že by velení Ruska bylo zničeno.

Respektive tento systém je navržen a realizován pro situaci, že by na Rusko dopadly jaderné střely s potenciálem vyhladit jakékoli velení v zemi a proto je to systém bezobslužný, automatický. Na jeho aktivaci se podílejí nejprve seismické senzory po celé zemi, schopné detekovat a vyhodnotit otřesy v ekvivalentu jaderných explozí, kdy následují senzory radiometrické již přímo měřící úroveň radiace v okolí. Doplňují je pak senzory atmosférické, měřící lokální změnu tlaku vzduchu způsobenou explozí a samozřejmě vše zaštiťuje satelitní monitorování území.

Základem Perimetru je pak autonomní rozhodovací systém nevyžadující lidskou přítomnost, který sám vyhodnocuje zda-li je vhodné spustit odvetnou reakci, která by v takovém případě byla fatální. Rusko stejně jako Spojené státy disponuje 14 000 jadernými střelami a jejich cíle jsou nastavené směrem všech nepřátel Ruska, případně sympatizantů s nimi. Uvědomme si, že Rusko má na státním výstupu pouze 3 oficiální nepřátele země. Spojené státy, Izrael a Českou republiku. Žádné jiné země uvedeny nejsou.

A i samotný prvotní úder odvety je vícestupňový, takže součástí systému jsou speciální velitelské rakety například ICBM s kódem ‚SKIPP‘, které po svém odpálení vyšlou elektronické kódy pro aktivaci dalších jaderných střel, tedy neexistuje cesta jak přesně cíleným útokem tento systém narušit. Samotný systém pak disponuje komunikačním propojením odolným proti jaderným střelám a s kapacitou vysoce předimenzovanou pro propustnost (tzv. ‚redundantní komunikační systém‘).

Hlavně si musíme uvědomit, že je to systém pod nejvyšším, státním tajemstvím, takže prakticky až na lidské jednotky v Rusku nevíme nic dalšího přesně. Ale válečným štváčům by to mělo sdělit, že Rusa samozřejmě vyhladit lze, ale vždy to bude Rus, kdo se bude smát naposled a to klidně z vlastního hrobu a proto se celé toto schema označuje za Mrtvou ruku.

Proto jsou humorní všichni ti megalomané českého kalibru, co ze svých panelákových gaučů vykřikují, že jsme přeci v NATO, takže stačí Rusko vybombardovat a jsme na svém. Ano, jsme, ale jen do chvíle než autonomní, datový systém vyhodnotí, že jsme fakt bombardovali a otevře jaderná sila tisíců atomových střel, kdy je pošle směrem svých nepřátel na čele s Lipavským. Radost to tedy pro nenávistné bude upřímná, ale skutečně krátká, protože zhruba do jedné hodiny by přestali existovat. Zároveň je to jeden z důvodů sebejistoty Ruska, protože jak už jsem uvedl na začátku: oni prohrát samozřejmě mohou, ale společně se všemi ostatními.

Já sám mám emoční hladinu nízko a tak nejsem ani fanda, ani odpůrce Ruska, kdy k Rusům i Ukrajincům mám vřelý vztah a osobně se mi mezi nimi špatně hledají rozdíly. Neumím nenávidět na pokyn a vlastně se mi nedaří nenávidět vůbec, kdy vojenské konflikty vnímám vždy a striktně z úrovně základního vojska, takže mi přijde zvláštní, že pro válku horují nejvíc vždy ti, kteří se jí nezúčastní. A ženou do ní ty, co o to nestojí.

Případný čtenář by si to měl uvědomit, že technicky Rusko není možné porazit. A na rozdíl od nás si to Spojené státy uvědomují, protože disponují podobným systémem na základě Studené války a tak kdyby v ideálním případě byla efektivita americké obrany stoprocentní, stejně by šlo o takové množství uvolněného, radioaktivního materiálu, že by znemožnil existenci na zemském povrchu na stovky let. Takže závěrečný model pro nenávistné k Rusku a adorující USA je ten, že povrch planety je neobyvatelný a v každé z dosud přežívajících velmocí by se zachránily jednotky prominentů v podzemí. Leč i oni nejsou zcela tupí a tak znají perspektivu takové existence.

Zamyslete se nad tím a nic jiného od vás není žádáno.