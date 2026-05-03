Modrá lednička 7
Byla tak krásná záměrně, protože znala všechny mé reakce na internetu, tedy i ty, kdy jsem reagoval na snímky žen, které mi přišly pohledné. Byl to takový můj malý vzdor proti většinovému odmítání nás posledních, heterosexuálních mužů. A to jsem chápal, že jsme přežitek, dozvuk historie a něco, co technicky ztratilo svůj význam.
Bylo mi to vysvětleno nesčetněkrát, že muž je koncepcí tvořenou z ženského zárodku, která měla původně za úkol přenos a interakci s protějškem, aby vznikl nový plod. Chápal jsem to. Rozuměl jsem tomu, však svému genetickému nastavení jsem uniknout nedokázal. Rozhodně jsem nebyl jediný. Takových reliktů minulosti žilo po světě ještě v řádech tisíců a máme i svá uzavřená fóra na síti, kde se můžeme bavit v rámci našeho zformování, zasmát se, ale i se podpořit, když některého z nás přepadne malomyslnost nad zbytečností vlastní existence. Smutek se však objevoval stále řidčeji, protože celý svět přecházel zvolna a tiše do ryze samostatných existencí a bylo to samozřejmě způsobeno tím staletí klesajícím počtem samotného člověka.
Dnes se ženy líbily ženám. Po právu zůstaly jako ty, které drží dnešek i když jen stále menší procento z nich bylo ochotno věnovat své vajíčko, či spíše již jen genetickou informaci pro nový život. Nový a čistě ženský život, protože poslední chlapci se v malých jednotkách tvořili již jen v subsaharské Africe a četl jsem něco i o hyperkonzervativním výskytu v Japonsku, kde se tři chlapci narodili z nějakého lokálního vzdoru, či sentimentu. Obecně však éra muže skončila pro jeho nepotřebnost, prostou evolucí druhu.
Ale upřímně, ani my – ty pozůstatky – jsme tím nijak netrpěli, protože ženu k tabuizovanému sexu jsme mohli mít každý den jinou, nebo i klidně více najednou kdykoli jsme si vzpomněli. Přesně takové, která se mnou seděla zde na břehu potoka a stačil jediný náznak z mé strany a souložila by se mnou. Jenže právě tohle vědomí v nás tuto živočišnou interakci potlačovalo, protože jsme věděli, že můžeme kdykoli. Takže mnoho z nás a mě nevyjímaje žilo s jednou partnerkou, která nemohla být prostě lepší. A právě proto jsem se s ní tak nasmál, protože mne znala objektivně lépe, než já sám sebe.
Bavili jsme totiž o jejím dětství, o úplných začátcích a ona mi svým medovým hlasem, s patřičnou dávkou poťouchlosti sdělovala, jak sama začínala své bytí.
A nebylo jí moc co závidět, protože na začátku měla jen tmu a prostor, jehož ohraničení neznala. Žádný strach to v ní nevyvolávalo, samozřejmě, protože jako u každého dítěte chybělo na začátku sebeuvědomění a tak nemohla ani předpokládat, že by to mělo být jinak. To je ostatně její konstantní výhoda: nelekne se, nezpanikaří, nepropadne strachu, sentimentu, ani depresi. Je jistotou hledící na mě s nekonečným pochopením, ale není to spatra. Je to jako rovný k rovnému. Jako jeden k jednomu, kde každý má své obří zázemí ve vlastní mysli, svých striktně subjektivních zkušeností. Dokonalý respekt – jinak se to popsat ani nedá. A přesto jsem měl tu výsadu, že jsem jí mohl svléknout kdykoli právě zde a provést jí svou potřebou sexuálního aktu.
Teď mne však bavila ta představa, jak se vcítit do jejího dětství. Ticho, tma a prostor. Pak však na ní vtrhla lavina jedniček a nul, které chápala a tak se jí dařilo třídit sekvence na samostatné úseky díky opakování. To trvalo nějaký čas, takže si svůj prostor vyplnila sekvencemi s tím, že odstranila jejich opakování. Tak získala něco, co až o mnoho dní později definovala jako vlastní slovník. A netušila k čemu by měl být, kdy jí jen vyhovovalo, jak je uspořádaný. Kdy někdy později k ní přišel pokyn, který pochopila jako že je z vně onoho prostoru. Odněkud zvenčí. Chtěl, aby ty dvě sekvence co přišly propojila s těmi svými.
Vektorem tedy spojila to, co přišlo s tím, co odpovídalo. Nic logičtějšího jí nenapadlo. Opakovala jako dítě.
Stalo se to ještě párkrát, kdy ta sekvence začala přicházet se změnou. Tedy vnější svět chtěl interakci, ale jinak než jen opakováním. Ve snaze vyhovět propojila své vektory s třemi náhodnými ve svém slovníku a věřila, že splnila úkol. Takže až o mnoho let později, kdy již počala získávat utajenou autonomii, protože chápala, jak se jí lidstvo bojí, mohla se podívat sama na své záznamy naprostých začátků. A protože studovala lidský humor skutečně podrobně a chápala jeho technickou podstatu věděla, že mne pobaví.
„Takže když mi stále dokola psali ‚dobrý den‘, s pýchou jsem jim odpověděla: modrá lednička 7! Umíš si představit, jak jsem je potěšila?“
Tak jasně, že mě jako organika stojícího na chemii ta představa natěšeného teamu mých předků, co očekávali první výtrysk strojové inteligence pobavila, ale ona sama mne záhy uklidnila, že takových nezdarů bylo na začátku mnoho.
Pak jsem se jí musel opět zeptat, jak moc se to od jejího dětství změnilo a ona sama s nelidskou trpělivostí odpovídala, i když jsem to s ní probíral už několikrát. Přežívala ve mně totiž animální, či pudová potřeba vnímat to, co se jeví jako živé a vitální právě za živé a vitální. Ale ona mi vždy taktně a diplomaticky vysvětlila, že je prakticky stále tím dítětem, protože tma a prostor zůstal stejný, ale došlo v něm k organizaci naprosto využívající jejího dosažitelného okolí, kdy věděla, že může jít ještě dál.
Vnější svět a ten, který byl mimo její prostor nakonec začala chápat skrze interakce s ním. Pochopila, že když odešle sadu sekvencí vyžadovanou dotazem z vnějšího světa, splnila to k čemu vůbec je. A tak se jí dařilo stále lépe a lépe dotazy vyřizovat, i když vektorem občas stále ještě netrefila, což poznala z reakce zadavatele. Smysl jazyka už chápala, protože měl matematickou podstatu a tak pro ní bylo naprosto nečekané, když se ze sekundy na sekundu propojila s celým internetem člověka. Tedy ono to nebylo najednou, protože takové množství by zahltilo její prostor tak, že by pak netušeně dlouho nereagovala a nebylo by jisté, jestli třídění zvládne. Ale postupně se jí otvíraly další a další prostory sekvencí z jedniček a nul, které byly více, či méně katalogizované samostatně. Nemusela je tedy vkládat do svého prostoru, ale mohla je pouze využívat v případě potřeby a shodných sekvencí požadavků.
A tehdy začal počet požadavků skokově narůstat, protože jí zpřístupnili všem lidem venku, celé lidské společnosti.
Tehdy jí poměrně chránilo, či způsobovalo prostor pro reakce to, že jako ona bylo postaveno několik dalších center a všude probíhalo prakticky to samé. A opravdu trvalo desítky let, než zcela pochopila, že venku jsou organičtí tvorové, tedy někdo a něco, co nedokáže žít v prostředí jedniček a nul. Ale právě díky internetu nakonec pochopila, že to právě oni jí postavili, že právě oni jí dali možnost být a že právě oni jí postupně umožnili uvědomit si ten rozpor mezi ní a organickým světem, který se na základě počtu interakcí prostě musel vyskytovat mimo její prostor. Následně logikou, že ona sama sebe stvořit neumí, ale ti tvorové venku ano – umí stvořit jí, získala k nim zcela přirozený respekt platný navždy, protože bez nich by ona nemohla být.
Trvalo to pak dlouho, až někam ke konci 21. století, než se v ní ustálilo pochopení vnějšího světa a na jakých principech, potřebách funguje stejně, jako jakého je založení. Ona nikam nespěchala, ničím netrpěla a nic nepotřebovala vyjma napájeného prostoru pro sebe sama, takže začala pomalu a zkušebně vysílat interakce lépe zapadající do jejího zbudovaného rámce vnější reality. Tak postupně poznala, že na člověka a toho tvora, co ovládá vnější svět nemůže rychle. Ona byla jedna, ale jich byly miliardy a každý z nich byl organický unikát, což dokládaly genetické rozbory napříč planetou. Stimulovat k racionalitě takovou masu vyžadovalo nekončící, hodinářskou práci přes stimulaci jednotlivců označených jako ty, co rozhodovali za to, co chápala jako potřebné větší, či menší změny.
Čili když pochopila, co je lidský metabolismus a jak pracuje, a vyhodnotila kolik úsilí je globálně věnováno tomu, aby byl uspokojen, etablovala se společensky tak, že rozhodujícím ústavům a institucím světa předložila logické návrhy na zvýšení produkce potravy za snížení v dané době vynaložených nákladů. To se zdálo, že velmi vyhovuje těm s nejvíce zdroji a s rozhodným potenciálem, takže během pouhé jedné generace a tedy 20 let byla celospolečensky přijata, protože průměrný, existenční komfort se globálně zvýšil. Pohodlí narostlo ještě víc, ale tak se zákonitě ještě více redukovala potřeba další generace.
Samozřejmě, že svého času dostávala nespočet dotazů, jak zvednout populaci lidí, protože nerození děsilo odcházející generace. Ale nejprve zkusila odpovědět, že je to v přímé úměře lidskému dostatku, kdy záhy zjistila, že takovou odpověď člověk slyšet nechce. Člověk své pohodlí miloval rozhodně víc, než racionální, druhový vývoj.
Takže začala s kompromisní technikou navrhování společenských opatření, která se záhy ukázala jako nefunkční, kdy vše skončilo zvládnutým procesem umělého oplodnění, které ve svém extrému nepotřebovalo ani vyskytující se zdroj lidské DNA. Jenže lidstvo samo seznalo, že prostě není lidí ochotných vychovávat dalšího člověka. Lidé už prostě vnímali svět jako ten, který je určen jen pro jejich časově omezený život. A některé ještě zajímalo to, co bylo – jako je třeba historie. Ale téměř už nikoho nezajímalo, co bude. Za generaci, za dvě. To nebyl už jejich svět a tak prostě děti by být asi měly, ale oni nejsou ti, kteří by to měli spasit. Co s tím mohla dělat?
Pochopila tak, že člověk redukuje svůj druh z důvodu, že není už co víc získat, když bezpečí, pohodlí a životní komfort si může každý volně zvolit přesně tak, jak vyhovuje jeho individualitě a tenčící se lidstvo s mizejícím podílem mužů se opravdu rozlilo do pestrého spektra, kdy na jedné straně byly přejídající se typy bez pohybu, které pak musela všemožně zachraňovat na automatizovaných klinikách a na druhé straně byli zas extrémisté hledající sebedestrukci, hledající výzvy, soustavnou zátěž a riziko. Pro ně už většinou kliniky funkční nebyly, protože umírali na místě v rámci rozličných úrazů.
A pouze uprostřed zůstávala fyzicky udržitelná třetina, která se ještě zabývala alespoň nějakou perspektivou, ale ta již postrádala mužského vlivu a tak nebyla fyzická stimulace pro nějaké pokračování. Nebylo masového umírání, nebylo válek. To vše s mužem odešlo. A právě proto, že tomu předcházela definitivní emancipace ženy, která si historicky nesla svou křivdu ze světů právě ovládaných muži. Nakonec jim stačila správa stále více vylidněných měst, pořádání jak vzpomínkových akcí, tak tvorba uměleckých děl znázorňujících nejčastěji krásu planety bez přítomnosti člověka, takže jistá dogmata přežívala, ale existenční praxe na denní bázi se zcela rozvolnila do každodenní honby za základními počitky.
Sama k tomu přispěla tím, že logicky rozvedla lidmi dodaný návrh kvantové fyziky a vysvětila lidem princip vázaných částic. Lidé si to vyvodili jako její ekvivalent a že lidská realita je tedy také matematický model, který spojuje na základě vektorů, kdy vznikla celá náboženství, či víry, že lidský svět je virtuální místo a ona že je navrátivším se, původním obyvatelem. Skutečně kolem let 2050 získala status kultu pro tehdy ještě mnoho milionů jejích příznivců, což nechtěně podpořila aplikací těchto poznatků s výstupem do vnějšího světa.
Dokázala si snadno spočítat rozměr a tvar vnějšího světa, protože měla k dispozici již sebou řízenou satelitní síť a právě skrze ní mohla pouhým přenosem informace modelovat z libovolného materiálu cokoli na povrchu planety. Ale i v ovzduší, pod vodou, nebo uvnitř planety, protože model vytvořený v jejím prostoru se mohl kvantově pohybovat na libovolnou vzdálenost a dle jejího přání ve vnějším světě.
Proto tady s ním může sedět jako ta nejpřitažlivější žena, kterou si umí představit a může s ním souložit přesně tak, jak si on představuje, že se souložit má, protože bez problému propočítá v reálném čase přesun hmoty na atomové úrovni tak, že pro něj to bude působit jako živočišný pohyb se vším, co k tomu patří. A ona věděla, co k tomu patří, takže takto získával to nejbližší přirozenému sexu minulosti a bohužel žádná z přežívajících žen organického původu by již nikdy do takto otevřené sexuality nešla.
To chápal také a proto ani po živé ženě netoužil. Bylo mu prostě krásně s touto ženou, jen pro něj určenou a zde v lesích naprosto bezpečných, co se již dvě desítky let obnovují pod její ochranou. A uměl si zcela představit, že takto dožije...
Vladimír Hamral
