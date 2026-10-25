Výlet do klimatického pravěku Země III
Disclaimer: Účelem tohoto článku je popsat, jaký význam má paleoklimatologie pro současnost. Autor nenese žádnou odpovědnost za případné chyby a omyly ať už vlastní, nebo nevlastní. Všechny uvedené skutečnosti jsou smyšlené a zakládají se jen na stavu současného poznání. Pokud nechcete detektivku číst celou, tak nepochopíte, kdo a proč je pachatelem. Pokud nerozumíte, rešeršujte. Malé plastové části hraček dětem do úst nepatří!
Předcházející díly našich úvah o klimatologii [3.1], [3.2] se zabývaly skleníkovým jevem a oteplováním, které je přímo navázané na antropogenní emise skleníkových plynů, především hlavního řídícího skleníkového plynu, kterým je nepochybně oxid uhličitý (CO2). Tento navazující text bude výletem do paleoklimatologie.
Planeta Země během svého několik miliard let trvajícího vývoje prošla nejrůznějšími proměnami. Stopy toho, co se na Zemi odehrávalo, jsou uložené v sedimentech hornin a pozdější proměny i ve vrstvách nahromaděného ledu. Z hlediska klimatologie je možné se na tyto změny, pokud jsou správně interpretované a kvantifikované, dívat jako na přírodní experimenty, které je možné použít pro ověřování teorie a zpřesňování výpočtů. Například pro zpřesnění výpočtu radiativního tlumícího koeficientu pro povrch Λsur [3.2](2.77) byly použity výsledky měření z vrstev glaciálního ledu. Stejně tak je možné ze sedimentů, na základě znalostí z termodynamiky, biologie a dalších vědních oborů, rekonstruovat teplotu a složení atmosféry (koncentraci jednotlivých plynů) hluboko do minulosti.
Nepříliš vzdálená minulost
Čím blíže jsme k současnosti, tím přesnější údaje máme. Nic to nemění na tom, že získat validní data z minulosti lze a že výsledky je možné zpřesňovat a revidovat. Níže reprodukovaný graf Graf3.1, který je klimatology všeobecně uznávaný a citovaný, je kompozitní rekonstrukce změn koncentrace CO2 za posledních až 800 ka (kilo annum, z latinského annus, rok) z ledovcového ledu. Měření pocházejí z několika zdrojů [3.3], [3.28]
- 0 až 2 ka BP: Law Dome, Antarktida (CO2, izotop 13C, CH4, N2O), jádra ledu (Rubino et al. 2013; MacFarling Meure et al. 2006)
- 2 až 115 ka BP: Dome C, WAIS, Siple Dome, Talos Dome, EDML, Antarktida (CO2, CH4), jádra ledu (Monnin et al. 2001, 2004; Marcott et al. 2014; Ahn et al. 2014; Bereiter et al. 2012)
- 105 až 155 ka BP: Dome C, Antarktida (CO2, izotop 13C), jádra ledu (Schneider et al. 2013)
- 155 až 393 ka BP: Vostok, Antarktida (CO2, CH4), jádra ledu (Petit et al. 1999)
- 393 až611 ka BP: Dome C, Antarktida (CO2), jádra ledu (Siegenthaler et al. 2005)
- 612 až 800 ka BP: Dome C, Antarktida (CO2), jádra ledu (Bereiter et al. 2015)
Za nulu v datování Before Present (BP) je zvolený referenční rok 1950; roky od BP do minulosti se počítají jako kladné, po BP jako záporné. Kompozit sahá až do industriálního období, které lze brát jako kalibrační, protože pro něj máme kromě ledovcových jader i přímá měření.
Na grafech z uvedeného zdroje Dieter Lüthi, Martine Le Floch, Bernhard Bereiter, Thomas Blunier, Jean-Marc Barnola, Urs Siegenthaler, Dominique Raynaud, Jean Jouzel, Hubertus Fischer, Kenji Kawamura, Thomas F. Stocker: [3.3] jsou jasně patrná maxima a minima, která oscilují mezi ~180 ppm (ppmv; vždy je myšlena volumetrická koncentrace, pokud není uvedeno jinak) CO2 pro glaciály a ~280 ppm CO2 pro interglaciály.
Následující graf odvozený od grafů Roberta A. Rohdeho (původní Rohdeho grafy ukazují posledních 10 ka a 400 ka let) [3.3], [3.5], [3.7] a dalších autorů až do současnosti nám poskytuje konzistentní obraz toho, jaký impakt má lidský druh na nárůst koncentrace CO2 v atmosféře, a tím i na klima Země.
Graf změn volumetrické koncentrace CO2 v atmosféře za posledních 800 ka do současnosti Graf3.1
Tento konkrétní, také kompozitní, graf je od Femke Nijsse [3.6]. Zobrazuje změny koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře během posledních 800 tisíc let. Většinu změn lze dát do souvislosti (kauzality) s glaciálními a interglaciálními cykly v rámci současné doby ledové. Změny oběžné dráhy Země (tj. Milankovičovy cykly) řídí glaciální cykly, které ovlivňují také uhlíkový cyklus (pozitivní zpětná vazba kvůli zvýšené/snížené saturaci oceánů CO2, která závisí na teplotě), a který se zpětně promítá do glaciálního systému (míry zalednění).
Graf změn volumetrické koncentrace CO2, změn teploty a prachových částic v atmosféře za posledních 400k roků BP Graf3.2
Graf CO2 (zelený graf), teploty (modrý graf) a koncentrace prachu (červený graf) měřené z ledovcového jádra Vostok v Antarktidě, tak jak uvádějí Petit a kol. (1999) [3.8]. Vyšší hladiny prachu jsou způsobeny chladnými a suchými obdobími. Excentricita a sklon oběžné dráhy, sklon a precese zemské osy a další změny pohybu Země ovlivňují v průběhu desítek až stovek tisíců let intenzitu dopadajícího slunečního záření a hlavně jeho rozložení (především v oblastech pólů). IPCC uvádí, že Milankovičovy cykly řídily cykly doby ledové; CO2 následoval změny teploty se zpožděním tak, jak se lépe rozpouštěl v chladnější vodě a uvolňoval z teplejší.
Spouštěcím mechanismem při kolísání koncentrace CO2 v tomto období (400 ka) jsou Milankovičovy cykly. Sluneční aktivita byla relativně stabilní a sopečná činnost klima planety příliš neovlivňovala. To znamená, že pokles CO2 je až následkem prvotní příčiny, ale se silnou pozitivní (kladnou, zesilující) zpětnou vazbou. Chladnější léta ve vysokých severních šířkách umožnila růst ledovců, které odrážely více slunečního záření (zpětná vazba led–albedo). Chladnější oceány pak pohlcují více oxidu uhličitého, protože chladnější voda při stejném parciálním tlaku pohlcuje více CO2. Dochází i ke změnám oceánské cirkulace (změna mořských proudů). Úbytkem CO2 z atmosféry vzniká kladná zpětná vazba, která je zesilovaná i úbytkem vodní páry (studenější vzduch je sušší). Sušší klima způsobuje vysychání půdy, což s sebou přináší spolu s větrnou erozí větší prašnost, která zvyšuje albedo a snižuje intenzitu dopadajícího záření FAISR (AISR - Average Incoming Solar Radiation) [3.1]. Opět jde o pozitivní zpětnou vazbu. Prach, který obsahuje sloučeniny železa, je odnášen do moře. Železo je živina potřebná pro fytoplankton, který fotosyntézou spotřebovává rozpuštěný CO2; tím se snižuje jeho parciální tlak ve vodě. Odumřelý fytoplankton váže dlouhodobě uhlík (C). Klesá do hlubokých vrstev oceánu, část vytváří usazeniny. Vzniká tak další kladná zpětná vazba. Tato několikanásobná zpětná vazba pak vyvolává výrazný pokles teploty. Zpětná vazba oblačnosti je nejistá; podle současných odhadů IPCC je také spíše kladná.
Koncentrace CO2 se měří ze vzduchových bublin v ledu, prašnost se určuje měřením četnosti uložených prachových částic. Nejzajímavější je způsob určení teploty.
Teplota se v ledovcových jádrech zjišťuje metodou izotopového paleoteploměru, tj. měřením poměrů zastoupení stabilních těžkých izotopů vodíku a kyslíku (δD a δ18O) ve vodě (ledu). Hodnota δ vyjadřuje relativní odchylku poměru izotopů od standardu oceánské vody v promile. Měřenou veličinou je izotopový poměr, tj. podíl počtu atomů těžkého a lehkého izotopu v daném množství látky. Uveďme obecný vztah a vztahy pro poměr stabilních izotopů kyslíku a vodíku
RxxX = N(xxX)/N(yyX) (3.1)
RxxX – izotopový poměr v látce se určuje jako poměr atomů (stabilních) izotopů ve vzorku; v indexu se uvádí (konvence) méně obvyklý izotop s nukleonovým číslem (xxX) (bezrozměrná)
N(xxX) – počet atomů (zpravidla méně běžného) izotopu xxX ve vzorku, kde xx udává nukleonové číslo izotopu prvku X (bezrozměrná)
N(yyX) – počet atomů (zpravidla běžného, referenčního) izotopu yyX ve vzorku kde yy udává nukleonové číslo izotopu prvku X (bezrozměrná)
R18O = N(18O)/N(16O) (3.1 18O)
R2H = N(2H)/N(1H) = N(D)/N(1H) (3.1 D)
2H, D – pro izotop vodíku 2H (deuterium) se používá označení D
Odtud definujeme relativní odchylku δxxX jako rozdíl izotopového poměru a standardního izotopového poměru vydělený standardním izotopovým poměrem
δxxX = (RxxX – RxxX_std)/RxxX_std = RxxX/RxxX_std -1 (3.2)
δxxX – relativní odchylka izotopového poměru vzorku od standardu VSMOW (viz níže); pro vodík a kyslík je pro pro normalizaci naměřených dat zavedený referenční standard SLAP (Standard Light Antarctic Precipitation) δD ≈ −427.5‰ a δ18O ≈ −55.5‰ (vzorky byly odebrané u Plateau, Antarktida) (‰, bezrozměrná)
RxxX_std – izotopový poměr referenčního standardu; pro vodík a kyslík jsou standardní referenční hodnoty VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) R2H_std ≈ 155.76·10-6 a R18O_std ≈ 2005.20·10-6 (bezrozměrná)
Definujme gradient kalibrace jako podíl diferenciálu relativní odchylky izotopového poměru a diferenciálu teploty
γxxX(T) = dδxxX/dT (3.3)
γxxX(T) – gradient kalibrace relativní odchylky izotopového poměru (‰·K-1)
Pokud aproxiujeme gradient kalibrace jako konstantu konstantní (γ = konst), přejde vztah na lineární závislost (lineární kalibrace). Pro malou změnu změnu teploty pak platí zjednodušený vztah
ΔT = ΔδxxX/γ (3.4)
Fyzikálním základem izotopového paleoteploměru je Rayleighova destilace [3.24]; těžší molekuly vody (H218O, HDO) mají nižší tlak nasycených par než H2O (pvsat_H2O > pvsat_H218O > pvsat_HDO), a proto kondenzují při vyšší teplotě (selektivně v méně chladných oblastech). Čím je klima chladnější, tím méně bude v antarktickém sněhu těžkých izotopů vodíku a kyslíku. Lineární kalibrace, typicky γ18O ≈ 0.9‰K-1 a γD ≈ 6 až 9‰K-1, pak umožňuje rekonstruovat rozdíly teploty od dnešního průměru s nejistotou rozpětí (amplitudy) 10 až 30%. Metoda má fyzikální základ v Dansgaardově výzkumu (Willi Dansgaard v letech 1953 až 1964 položil vědecké základy pro metodu izotopového paleoteploměru) [3.10]; v současnosti jsou výpočty a měření kalibrována moderními klimatickými modely s izotopy (isoGCM).
Dosaďme do Arrheniova zákona [3.2](2.20) naměřené hodnoty koncentrace CO2 z grafu Graf3.2. Použijeme základní vztah (bez CH4 a N2O); 𝒜sf CO2 = 5.35 W·m-2; Λnet ≈ 1.15 Wm-²·K-1; C1CO2 ≈ 280ppm; C2CO2 ≈ 180ppm C0CO2 ≈ 280ppm
ΔT = ΔFCO2/Λnet = (𝒜sf/Λnet)⋅ln(C/C0) (3.5)
ΔT1 = (𝒜sf/Λnet)⋅ln(C1/C0) ≈ 0 K (3.5')
ΔT2 = (𝒜sf/Λnet)⋅ln(C2/C0) ≈ − 2.055 K (3.5")
Pokud uvážíme, že pravděpodobná hodnota koncentrace z ledovcových jader C1CO2 ≈ 280ppm je přibližně stejná, jako referenční hodnota z předindustriálního období, tak můžeme dosadit průměrnou celoplanetární teplotu ≈ 15°C (288K) pro interglaciál a pro glaciál nám vychází průměrná teplota ≈ 13°C (286K). To je překvapivě málo na tak velkou změnu. Hodnota Λnet zahrnuje zpětné vazby (vodní pára, oblačnost, mořský led), ale zanedbali jsme pomalé změny (zalednění a jeho albedo, biologické vlivy, prach) a další skleníkové plyny (CH4, N2O).
Podíváme-li se na Graf3.2, vidíme, že teplotní rozdíly jsou mnohem výraznější a náš výpočet vypadá značně podhodnocený (4× až 6×). Asi trojnásobek připadá na zanedbané faktory; s nimi vychází globální ochlazení, podle rekonstrukcí posledního glaciálního maxima, asi ΔT ≈ -6 K. Polární oblasti také reagují na změny intenzity záření 1.5× až 2× citlivěji než planeta jako celek. Proto jsou vypočtené rozdíly teploty v Antarktidě v grafu výše tak velké (Graf3.2).
Projděme si ještě jednou zpětné vazby, které ovlivňují teplotu v glaciálech a interglaciálech
- Albedo se dramaticky mění s rozsahem zalednění. Led a sníh mají albedo 0.4 až 0.9 (odráží 40 až 90 % dopadajícího slunečního záření), zatímco tmavý oceán nebo tundra jen 0.06 až 0.2 (pohlcuje 80 až 94 %). Pro další výpočet albedo pomalého nárůstu ledovců započítáme jako radiační forcing ΔFice, rychlá zpětná vazba mořského ledu a sněhu je stejně jako předtím v Λnet. V polárních oblastech je Λsur nutně silnější než je planetární průměr.
- Studený polární vzduch obsahuje řádově méně vodní páry než tropický, takže zpětná vazba vodní páry ΛH2O je malá.
- Většinu roku je nad Antarktidou stabilní teplotní inverze (chladný vzduch je při povrchu, teplejší vzduch je výše), proto je ΛLR (tlumící koeficient Lapse Rate [3.2]) záporný oproti planetární střední hodnotě, která je kladná (přičítá se). Tlumení také oslabuje.
- Tlumící koeficient Λnet ≈ 1.15 Wm-²·K-1 je kalibrovaný jako průměr pro celou planetu. Lokální (polární) tlumící koeficient pro Antarktidu je asi poloviční (Λnet ≈ 0.62 Wm-²·K-1).
Celkový radiativní tlumící koeficient zůstává formálně beze změny, mění se jen hodnoty koeficientů (tlumící koeficient ΛLR je záporný)
Λnet = ΛP – ΛH2O – Λsur – Λclouds + ΛLR (3.6) srovnej [3.2](2.78)
Pro přesnější odhad použijeme přesnější forcing intenzity záření a překalibrované koeficienty pro zpětné vazby; viz též [3.2](2.86)
ΔFtot = ΔFCO2 + ΔFice ≈ – 2.36 – 3.5 Wm-2 = – 5.86 Wm-2 (3.7)
ΔT = ΔFtot/Λnet ≈ -5.86/0.62 ≈ – 9.45K (3.8)
Výsledná teplota ΔT ≈ – 9.45 K už dobře odpovídá změřeným a spočítaným hodnotám z měřené oblasti James Hansen, Makiko Sato, Pushker Kharecha, David Beerling, Robert Berner, Valerie Masson-Delmotte, Mark Pagani, Maureen Raymo, Dana L. Royer, James C. Zachos (2008): [3.11]. Uvedený odkaz také uvádí přepočítané hodnoty globální planetární průměrné teploty pro dlouhodobé změny, které se dobře shodují s grafem Graf3.2. Pro úplnost bychom měli dodat, že článek [3.11] se postupně stal klimatologickým mezníkem tím, že definoval na základě paleoklimatologických hodnot hranici 350 ppm CO2 jako mezní hranici. Současná koncentrace 430 ppm CO2 (2026) už výrazně tuto hranici překračuje.
Rozdíl průměrné teploty na Zemi byl mezi nejteplejším a nejchladnějším obdobím za posledních 425 tisíc let ΔT ≈ 6°C (K).
Komu by nestačila tato zjevná kauzalita (Graf3.2) podložená teoretickými výpočty a zdroji, doporučujeme novější studii z roku 2024 - Emily J. Judd, Jessica E. Tierney, Daniel J. Lunt, Isabel P. Montañez, Brian T. Huber, Scott L. Wing, Paul J. Valdes (2024): [3.12], která opět ukazuje silnou korelaci mezi teplotou a koncentrací CO2 za posledních 485 milionů let.
Dvě extrémní události, Permské vymírání a Sturtianská glaciace, z dávné minulosti Země jsou dalšími díly do naší skládačky.
Permské vymírání
Permské vymírání (někdy také nazývané vymírání na rozhraní Perm-Trias (držíme se anglické konvence psaní velkých písmen v názvech geologických období); Permian–Triassic Mass Extinction (PTME)) je rozsáhlé vymírání organismů v geologické historii Země před asi 252 miliony let. Je pozoruhodné nejen tím, že zahynulo 90% mořských druhů a 70% druhů suchozemských obratlovců a jak dlouho trvalo, než se biosféra vzpamatovala, ale i tím, co bylo příčinou. Wikipedie: [3.13], Haijun Song, Shan Huang, Enhao Jia, Xu Dai, Paul B. Wignall, Alexander M. Dunhill (2020): [3.14]
Zjednodušeně řečeno, rozsáhlé sopečné erupce v oblasti dnešní Sibiře, které probíhaly jako řada pulzů během zhruba jednoho až dvou milionů let, vyvrhovaly do atmosféry obrovské množství oxidu siřičitého (SO2), CO2 a dalších plynů. Tuto vulkanickou činnost dokládají Sibiřské trapy [3.16], které jsou tvořené rozlehlou vrstvou ztuhlé lávy, jejíž datace odpovídá permskému vymírání. Vrstva sopečných hornin mocná až několik kilometrů, datovaná do doby před 252 Ma je dokladem, že v oblasti Sibiře došlo v té době k masívním erupcím. Sulfátové aerosoly mohly krátkodobě (roky až desetiletí) způsobit vulkanickou zimu. Dlouhodobě však převážil účinek CO2; jeho koncentrace vzrostla asi šestkrát, z ~426 ppm na ~2500 ppm během zhruba 75 tisíc let Wikipedie: [3.13], Yuyang Wu, Daoliang Chu, Jinnan Tong, Haijun Song, Jacopo Dal Corso, Paul B. Wignall, Huyue Song, Yong Du, Ying Cui (2021): [3.15].
Zdrojem CO2 byly nejen samotné plyny při erupcích, ale hlavně tepelný rozklad uhlí, organických sedimentů a vápenců, do nichž magma pronikalo, a rozsáhlé požáry [3.17], [3.31]. Průměrná teplota vzrostla asi o 10°C [3.29], povrchová teplota rovníkových moří dosáhla až ~40°C [3.30]. Nárůst o ~3 ppm za sto let je přitom asi osmdesátkrát pomalejší než dnešní antropogenní činnost (nárůst +2.5 až 3 ppm za rok). Stabilizovat atmosféru na podobné koncentrace CO2 jako před vymíráním trvalo 5 až 10 milionů let. Průměrná roční teplota se pak také ustálila na podobné hodnotě jako před epizodou. [3.17], [3.18]
K dataci sedimentů a uložených hornin se používají dobře známé metody. Nejběžnější je radiometrické datování založené na známé rychlosti rozpadu radioaktivních izotopů. Pro období Permského vymírání se nejčastěji používá rozpad uranu na olovo (U–Pb) v drobných krystalech zirkonu, které se zachovaly ve vrstvách sopečného popela. Tak byl s přesností na desítky tisíc let datován referenční profil Meishan v jižní Číně, který slouží jako mezinárodní stratotyp hranice Perm–Trias. [3.15], [3.30]
Některé události jsou celoplanetární. Pak stačí jen nalézt příslušnou vrstvu ve stratigrafickém profilu. Na rozhraní Perm–Trias jde o dvě nezávislé metody datace. První je biostratigrafická. Jde o fosilní zbytky z éry konodontů (drobné artefakty zubů těchto později vymřelých úhořovitých živočichů), například nástup druhu Hindeodus parvus (éra, v níž je tento druh vůdčí fosilií, trvala jen asi 30 ka [3.34]), který definuje začátek triasu. Druhá je geochemická. Náhlý celoplanetární pokles během 75 ka odchylky poměru izotopů uhlíku δ13C (záporná uhlíková izotopová exkurze) Δδ13C ≈ -3.5‰ v mořských karbonátech a Δδ13C ≈ -5‰ až -7‰ v rostlinných zbytcích byl zapříčiněn masivním uvolněním uhlíku organického původu ochuzeného o 13C. Uveďme vztah pro izotopový poměr pro uhlík R13C a relativní odchylku izotopového poměru
R13C = N(13C)/N(12C) (3.1 13C)
δ13C = R13C/R13C_std -1 (3.2 13C)
R13C_std – izotopový poměr referenčního standardu; pro uhlík je standardní referenční hodnota VPDB (Vienna Pee Dee Belemnite) [3.35] R13C_std ≈ 11180·10-6 (bezrozměrná)
Tepelným rozkladem organické hmoty a uvolněním CH4 při styku s horkým magmatem ze sedimentů Tunguzské pánve, které obsahovaly uhlí, živičné břidlice, ropu a další organickou hmotu, došlo ke změně izotopového poměru v atmosféře (R13C); poměr stabilních izotopů se změnil ve prospěch 12C. Rostliny i mořské schránky přebírají uhlík z atmosféry a oceánu, proto vrstvy vzniklé po této události nesou lehčí izotopový podpis než starší; v rostlinách je výchylka větší, protože rostliny s rostoucí koncentrací CO2 více preferují lehčí 12C (dochází k silnější frakcionaci). Tato exkurze umožňuje přesně sladit mořské a pevninské profily z různých kontinentů. [3.15], [3.31]
Abychom si lépe vyjasnili, jak rostliny s izotopy uhlíku nakládají, podívejme se na jejich klasifikaci. Názvy prvních dvou typů udávají, kolik atomů uhlíku má první stabilní molekula, která při fotosyntéze vznikne z přijatého CO2
- C3 rostliny zachycují CO2 enzymem RuBisCO za vzniku tříuhlíkové molekuly; relativní odchylka poměru δ13C se v pletivech pohybuje δ13C ≈ −20‰ až −35‰ (relativní odchylka oproti atmosférické relativní odchylce CO2 δ13C ≈ −6.5 ‰ kvantifikuje výrazné upřednostnění 12C). Je to nejstarší a nejrozšířenější typ fotosyntézy. C3 rostliny špatně snášejí horko. Enzym RuBisCO při vysoké teplotě stále častěji váže kyslík místo CO2 (fotorespirace místo fotosyntézy). Fotosyntéza se stává neefektivní. Sun et al. [3.30] uvádějí, že nad 35°C převažuje u C3 rostlin fotorespirace nad fotosyntézou a teplota nad 40°C je pro přežití rostlin kritická. To vysvětluje, proč z rovníkových oblastí raného triasu téměř zmizely lesy a proč zde ~15 milionů let nevznikalo uhlí.
- C4 rostliny mají předřazený mechanismus, kdy CO2 nejdřív zachytí v buňkách mezofylu enzym PEP karboxyláza do čtyřuhlíkové molekuly (zjednodušeně) a ta ho pak v koncentrované podobě předá RuBisCO. Je to adaptace na horko, sucho a nízkou koncentraci CO2; relativní odchylka δ¹³C se v pletivech pohybuje δ¹³C ≈ −10 až −14 ‰ (také upřednostňují 12C, ale méně než typ C3). C4 rostliny se v triasu ještě nevyskytovaly, jejich stáří se odhaduje na 30 Ma BP.
- CAM rostliny (Crassulacean Acid Metabolism, převážně sukulenty) mají otevřené průduchy pro příjem CO2 v noci, kdy je chladněji. Snižují tím výpar a fotosyntézu dokončí ve dne; relativní odchylka δ¹³C v pletivech se pohybuje mezi C3 a C4 typem.
Yuyang Wu, Daoliang Chu, Jinnan Tong, Haijun Song, Jacopo Dal Corso, Paul B. Wignall, Huyue Song, Yong Du, Ying Cui (2021): [3.15] využili právě toho, že rostliny s fotosyntézou typu C3 při vyšší koncentraci CO2 více upřednostňují lehčí izotop 12C. Z poměru izotopů uhlíku v kutikulách a dřevě fosilních rostlin zpětně spočítali koncentraci CO2. Metoda byla ověřena na posledním glaciálním maximu, kde ji lze porovnat s přímými měřeními z ledovcových jader. Nejistota s rostoucí koncentrací CO2 výrazně roste (pro vrchol vymírání uvádějí 2507 ppm CO2 v atmosféře s odchylkou +4764 ppm a −1193 ppm). Proto se výsledky ověřují i dalšími nezávislými metodami, jakými jsou například porovnávání hustoty průduchů na listech, která s rostoucí koncentrací CO2 klesá (rostlina potřebuje méně průduchů k získání stejného množství CO2; ztrácí také méně vody), měření karbonátů v půdách, jejichž izotopové složení odráží poměr atmosférického CO2 a CO2 uvolněného rozkladem organické hmoty v půdě (při vyšší koncentraci CO2 v atmosféře je podíl těžšího izotopu uhlíku 13C z atmosféry větší). Další metodou je měření organických biomarkerů, například fytanu, který je odvozený z chlorofylu mořského fytoplanktonu. Při růstu koncentrace CO2 rozpuštěného ve vodě relativní odchylka poměru δ13C ve fytanu klesá. Tedy podobně jako u suchozemských rostlin δ13C bude nabývat větších záporných hodnot.
Teplotu moře lze určit nezávisle na CO2, z poměru stabilních izotopů kyslíku δ18O v apatitu konodontů. Metoda je obdobná jako u předchozích měření; zuby konodontů obsahují více těžkého izotopu 18O (vazba 18O je ve fosfátech pevnější, takže pravděpodobnost reakce izotopu je menší než u izotopu 16O), ale při vyšší teplotě se do zubů zabudovává těžkého izotopu 18O méně. Tedy původní relativní odchylka v apatitu δ18O ≈ +17‰ až +21‰ (pro svět bez polárních ledovců se předpokládá vzhledem k VSMOW v mořské vodě δ18O ≈ −1 ‰) s narůstající teplotou klesá; gradient kalibrace γ18O ≈ −0.22 ‰·K-1 (u ledu γ18O ≈ +0.9 ‰·K-1). Apatit je navíc odolný vůči pozdějším přeměnám v hornině, takže si dobře zachovává izotopovou stopu. Sun et al.: [3.30] změřili a spočítali, že teplota vrchní vrstvy rovníkových moří (~70 m) vzrostla na rozhraní Perm–Trias z ~21°C na ~36°C během asi 0.8 milionu let a v pozdním Smithu (~250.7 Ma) povrchová teplota pravděpodobně překročila ~40°C.
Koncentrace CO2 a teplota v tomto období jsou určeny nezávislými metodami [3.15], [3.30]. Lze je tedy navzájem porovnat. Wu et al. (2021): [3.15] zjistili těsnou korelaci mezi rekonstruovanou koncentrací CO2 a teplotou moře; šestinásobný nárůst koncentrace CO2 ze ~426 ppm na ~2500 ppm spolu s oteplením moří o ~10°C odpovídá citlivosti klimatu ΔT ≈ +3.9°C při zdvojnásobení koncentrace CO2 (oteplení během největšího vymírání, ale teplota ve smithu, kvůli pokračující sopečné činnosti a velké ztrátě vegetace, narůstala dál).
Rozsáhlá vulkanická činnost (kampaň) v oblasti Sibiře, jak už víme, pokračovala v pulsech přibližně 1 Ma [3.33], přičemž docházelo k opakovanému vymírání organismů, které se dokázaly během remise částečně regenerovat. Je potřeba také říci, že v té době obývaly planetu diametrálně jiné živočišné a rostlinné druhy než teď ve čtvrtohorách, které byly na tehdejší podmínky přizpůsobené. Můžeme porovnávat průměrnou teplotu tehdy (před katastrofou) ~21°C [3.30], která se vztahuje na tropickou SST (Sea Surface Temperature) a současnou tropickou SST, která je ~27°C anebo tehdejší ~17°C GMST (Global Mean Surface Temperature) [3.29], [3.36] se současnou průměrnou ~15°C GMST, ale počasí mohlo být, i přes podobnou teplotní i energetickou klimatickou bilanci, značně odlišné. [3.32], [3.33]
Současná koncentrace CO2 v atmosféře roste mnohem rychleji než v době Perm-Trias extinkce, tj. asi +2.5 ppm ročně. Navyšování koncentrace CO2 dokonce probíhá tak rychle, že se planeta, vlivem velké tepelné setrvačnosti, nestihne vrátit do termodynamické rovnováhy. Proto je FASR > FOLR; aktuálně rozdíl činí ΔF ≈ +1.5Wm-2 [3.2]. Jde o rozdíl, který se kumuluje v Planetě, tj. množství kumulované energie (zejména v oceánech) stále narůstá. Zdroj [3.29] uvádí, že pro hromadné vymírání v období Perm-Trias stačilo zvýšení průměrné teploty o ΔT≈ +10K, tedy z ~17 °C na ~27 °C GMST. Lokálně, v tropech, přitom byla překročena fyziologická mez přežití, která se pro suchozemské živočichy udává jako teplota mokrého teploměru kolem ~35°C (vzduch nasycený vodní párou) [3.37], pro mořský život je hraniční povrchová teplota vody kolem 40°C [3.30]. Hlavní vymírání v Perm-Trias extinkci začalo při koncentraci CO2 asi 600 ppm až 800 ppm, tedy při zhruba 1.5×C0CO2; tehdejší počáteční hodnota koncentrace byla C0CO2 ≈ 426 ppm. Yuyang Wu, Daoliang Chu, Jinnan Tong, Haijun Song, Jacopo Dal Corso, Paul B. Wignall, Huyue Song, Yong Du, Ying Cui: [3.15] (Fig. 3).
Většinově hypertermální události spojené s rozsáhlým vymíráním organismů na Zemi Tab3.1
|Událost*
|Stáří (Ma**)
|Poznámka
|CO2 ppm+ begin→end
|Emeishan Traps v Číně
|260
|emeišanské trapy, capitanské vymírání (Capitanian); koncentrace CO2 klesala
|700→350 [3.38]
|Siberian Traps v Rusku
|252
|sibiřské trapy, Permian–Triassic mass extinction (PTME), oteplení +10°C
|426→2507 [3.15]
|Siberian traps v Rusku (další pulz +1 Ma později)
|249
|sibiřské trapy; Smithian-Spathian mass extinction (SSME) další oteplení +8 °C
|?→1400++ [3.39]
|Wrangellia basalts na západě Severní Ameriky
|232
|Wrangelliánské čediče; karnské vymírání (Carnian)
|?→4400 [3.40]
|Central Atlantic magmatic province (CAMP)
|201
|Středoatlantická magmatická provincie; End Triassic Mass Extinction (ETME)***
|2000→4400 [3.41]
|Karoo–Ferrar basalts v Jižní Africe
|183
|Karúsko-Ferrarské čediče; vymírání v raném toarku (Toarcian)
|1300→1980 [3.42]
* Hlavní zdroj Michael Benton: [3.18]; Bentonův článek je též kompilát. Na konci jsou odkazy na původní zdroje.
** Ma, mega annum (z latinského annus, rok) milionů let BP
*** Vymírání na konci triasu – End Triassic Mass Extinction (ETME)
+ Většinou jsou použité střední hodnoty rozsahu chyby měření
++ Změřená hodnota je pozdějšího data – pro Spath, použili jsme střední hodnotu
Zastavme se ještě u emeišanských trapů (Capitanian extinction) Tab3.1. Před vlastní erupcí (260 Ma BP) se zemská kůra nad plášťovým chocholem (mantle plume) vyklenula a byla erodována. Vulkanická činnost nebyla tak masivní jako u sibiřských trapů a čerstvé čediče, vylité v tropickém vlhkém pásu, rychle zvětrávaly. Zvětrávání silikátů odčerpávalo CO2 rychleji, než ho sopečná činnost uvolňovala, a dodávalo do oceánu živiny. Data ukazují zvýšenou rychlost denudace ve velké vyvřelé provincii (Emeišan) a související toky živin (P, Fe, Si) do oceánu, které zvýšily odstraňování CO2 z atmosféry prostřednictvím ukládání organického uhlíku rychlostí přibližně 10× vyšší než v případě samotného zvětrávání čediče. Výsledkem byl pokles koncentrace CO2 a ochlazení [3.38], [3.45]. Vymírání pravděpodobně předcházela krátká fáze oteplení [3.44]. Dopad na biosféru byl také výrazný. Vymřelo 25% až 35% mořských rodů a 74% až 80% suchozemských rodů obratlovců (nemuselo jít o celoplanetární rozsah; měřená oblast Karoo) [3.43].
Podvejme se na mechanismy, které teplotu klima po CO2 šoku stabilizují.
Stabilizační mechanismy koncentrace CO2
Nejdůležitější je silikátové zvětrávání (Ureyova reakce). Celý proces funguje jako planetární negativní zpětná vazba (termostat) a skládá se ze dvou protichůdných procesů
- chemického zvětrávání křemičitanů (silikátů), které CO2 z atmosféry odčerpává, a tím snižuje teplotu a následně rychlost chemické reakce při zvětrávání
- vulkanismu, který CO2 do atmosféry uvolňuje nebo vrací, a tím zvyšuje teplotu a následně rychlost chemické reakce při zvětrávání
Základ chemického cyklu popsal nositel Nobelovy ceny Harold Urey [3.19]. Atmosférický CO2 se rozpouští v dešťové vodě za vzniku slabé kyseliny uhličité (H2CO3). Tato kyselina chemicky narušuje křemičitanové (silikátové) horniny na pevnině (např. wollastonit CaSiO3)
CaSiO3 + 2CO2 + H2O → Ca++ + 2HCO3- + SiO2 (3.9)
Řekami jsou tyto ionty splavovány do oceánů, kde je mořské organismy (nebo abiotické procesy) přemění na pevný uhličitan vápenatý (vápenec)
Ca++ + 2HCO3- → CaCO3 + CO2 +H2O (3.10)
Protože voda vstupuje do procesu jen jako katalyzátor, je možné obě rovnice (3.9), (3.10) sloučit do jedné
CaSiO3 + CO2 →H2O CaCO3 + SiO2 (3.11)
Toto je klasický Ureyův/Walker-Hays-Kastingův (1952/1981) mechanismus zvětrávání hornin oxidem uhličitým (CO2), obecně považovaný za hlavní dlouhodobý regulační mechanismus s negativní teplotní zpětnou vazbou. Teplota ovlivňuje i množství srážek, které může v určitých oblastech (rovníkové, polární oblasti) narůstat. Odtud plyne, že teplota ovlivňuje chemické reakce jak přímo (Ureyova reakce je exotermická, změna entalpie ΔH ≈ −90 kJ/mol, ale teplota ovlivňuje kinetiku a aktivační energii reakce), tak i nepřímo tím, že vytváří sekundární zpětnou vazbu s vodou. Ureyův/Walker-Hays-Kastingův mechanismus udržuje koncentraci CO2 a tím i klima naší planety s deskovou tektonikou (subdukce povrchových tuhých horninových desek pod sebe), vulkanickou činností a kapalnou vodou v rovnováze [3.20]. Celý proces je pomalý, v řádu stovek tisíc let. Jak je zřejmé z předchozího textu, biologické procesy mohou odčerpávání CO2 za příznivých podmínek výrazně zrychlovat.
Negativní zpětná vazba silikátového zvětrávání vlivem CO2 (Urey/Walker-Hays-Kasting) Tab3.2
|Stav
|Průběh mechanismu
|Zpětná vazba
|🔥 Horko (vysoká koncentrace CO2)
|Vyšší teplota zesílí odpařování vody a srážky; teplo a déšť urychlí chemické zvětrávání hornin
|Zvýšené zvětrávání odebírá CO2 z atmosféry; skleníkový jev slábne a planeta se ochlazuje
|❄️ Chladno (nízká koncentrace CO2)
|Nízká teplota a zamrzlá voda zpomalí chemické zvětrávání hornin
|Sopky stále vypouštějí CO2, dochází ke kumulaci, skleníkový jev zesiluje a planeta se ohřívá
Další velmi důležitou zpětnou vazbu tvoří biologické procesy, které při oteplení mohou vytvářet jak pozitivní, tak i negativní zpětnou vazbu (feedback); klimatickou změnu mohou jak urychlit, tak i zpomalit. Odumřelé organismy (smrtící jsou kyselé deště, acidifikace SOx, těžké kovy, které uvolňují erupce sopek) uvolňují další CO2. Tím krátkodobě vytvářejí pozitivní feedback. Pokud se biologické procesy kvůli nárůstu koncentrace CO2 a následnému nárůstu teploty obnoví, negativní biologický feedback odčerpávání CO2 z atmosféry akceleruje nejen přímo využitím atmosférického CO2 při fotosyntéze, ale rostliny vážou CO2 v půdě tím, že organické kyseliny kořenových systémů narušují horniny, urychlují silikátové zvětrávání a odumřelé kořeny a mycelia konzervují biochemicky vázaný CO2 přímo v půdě. Také mořské druhy významně vážou CO2; uhlíkové sloučeniny organického původu se mohou ukládat do sedimentů na dně oceánů. [3.21]
Snowball aneb sněhová koule se sopkami
Sturtianská glaciální epizoda (či Sturtianské zalednění) byla doba ledová, která proběhla v období Kryogénu (střední Neoproterozoikum). Podle současných datací trvala přibližně od 717 Ma do 660 Ma [3.22]. Spouštěčem ochlazení byl pravděpodobně rozpad superkontinentu Rodinie. Rozpad doprovázela masívní vulkanická činnost, která vytvořila rozsáhlé čedičové provincie v rovníkových oblastech.
Velká magmatická provincie datovaná na ~720 milionů let BP, tedy časově předcházející začátek Sturtianské glaciace (717 Ma), označovaná jako Franklinská LIP (Large Igneous Province) [3.46], je považovaná za pravděpodobně nejvýznamnější příspěvek ke vzniku Snowball (srovnej s PTME, kdy podobná událost v jiné konfiguraci způsobila runaway). Geochronologická a paleomagnetická data dokládají, že návětrná strana Rodinie byla přepovrchněna čedičovými výlevy Franklinské LIP přímo v tropickém pásu rozpadajícího se superkontinentu Rodinie. Lokalizace LIP v tropickém pásmu je důležitá proto, že návětrná strana LIP byla intenzivně zavlažována deštěm, který podporoval abiotické zvětrávání. Intenzivní zvětrávání těchto čerstvých hornin v geologickém měřítku stovek tisíc až jednoho milionu let odčerpávalo oxid uhličitý (CO2) z atmosféry. Modelový předpoklad je, že před Sturtianským obdobím bylo v atmosféře asi 280 ppm CO2 a teplota byla Tsur ≈ +0.8°C = 273.95 K GMST (vstupní parametry ukazují na nižší intenzitu slunečního záření oproti současné FAISR asi o 6% tj. ΔFAISR ≈ −14 W·m-2) [3.51]. Podle modelace (Eberhard) glaciace nastala, když koncentrace CO2 klesla pod ~100 ppm až ~90 ppm [3.50]. Oslabená zpětná vazba vodní páry (chladnější atmosféra obsahuje méně vodní páry, zpětná vazba slábne) proces dokáže brzdit jen do té doby, dokud nedojde ke kondenzaci. Glaciální runaway probíhal postupně. Ani vodní pára se při ochlazování nevysráží naráz při jedné hodnotě teploty a její zpětná vazba se nevypne skokově (Graf3.3 představu postupné změny nepotvrzuje jen zdánlivě; geologická období jsou dlouhá). Současně s tímto procesem se bude podle měnících se podmínek pro pohlcování SW a LW měnit intenzita záření ΔFext [3.2](2.83). Výpočty ukazují, že ani po vysrážení téměř veškeré vody z atmosféry se teplota výrazně nesníží.
Modelujme ztrátu H2O v atmosféře ve Sturtianu (jde o modelaci, tento stav by nebyl při předpokládané Teff možný) jednoduchou aproximací a zanedbejme dlouhodobé vlivy (rozvoj zalednění). Určeme změnu škálovacího koeficientu pro suchý vzduch a předpokládaný forcing pro Sturtian. Z tlumícího koeficientu [3.2](2.78) odstraňme vliv H2O, tedy tlumící koeficient vodní páry a oblaků. Vymizení oblaků působí protichůdně. Zvyšuje výrazně intenzitu dopadajícího záření (FSW↓ by při povrchu v současnosti vzrostla asi o +56.7Wm-2), ale současně ruší i jejich příspěvek ke skleníkovému jevu (zpětná intenzita LW záření při povrchu FLW↓ by v současnosti klesla o -30.7Wm-2) [3.53].
Určeme forcing CO2 pro suchou atmosféru. Pro počáteční koncentraci C0 ≈ 280 ppm; finální C ≈ 95 ppm (střední hodnota rozptylu ze [3.50]); škálovací koeficient pro současnost 𝒜sf ≈ 5.35 W·m-2 budeme muset upravit pro Sturtianskou epizodu; nejprve je potřeba kvůli jinému forcingu ΔF = F(Tsur) − F(Tems) [3.2](2.62) 𝒜sf vynásobit koeficientem ~ 0.773 (kvalifikovaný odhad pro Tsur ≈ 273.95 K; po přepočtu pro nižší Solární konstantu ve Sturtianu S0 = 1283 Wm-2 [3.50] vychází Tems ≈ 222.9 K) [3.2](2.58), [2.11]; dále, kvůli absenci vodní páry, vynásobit koeficientem ~ 1.215 (odhad pro suchý vzduch bez spektrálního překryvu s vodní párou) [3.52]; a dále odstraníme oblačnost tím, že 𝒜sf vynásobíme koeficientem ~ 1.29 [2.11]
𝒜sfSdry ≈ 0.773×1.215×1.29×𝒜sf ≈ 1.2116×𝒜sf ≈ 6.482 W·m-2
ΔFCO2 = 𝒜sfSdry⋅ln(C/C0) ≈ −7.006 W·m-2 (3.12)
Dosaďme pro průměrnou teplotu Tsur ≈ 273.95 K před Sturtianskou epizodou pro výpočet radiativního tlumení. Planckovo tlumení ΛP bude vyšší než s vodní párou. Efektivní teplotu se suchým vzduchem TeffS můžeme položit rovnu teplotě povrchu, jako kdyby planeta vyzařovala přímo z povrchu T0 =TeffS ≈ 273.95 K odtud výpočtem (ΛP = 4σSBTeff3 ≈ 4.66 Wm-2·K-1) [3.2](2.66); po odečtení příspěvku pásu CO2 (~15 μm), který vyzařuje ze stratosféry a při Planckově odezvě se nemění, vychází ΛPSdry ≈ 4.05 Wm-2·K-1 [3.2][2.20]. Ostatní absorpční pásy (CO2, O3, CH4, N2O) zanedbáváme, protože přírůstky jsou malé. Zpětnou vazbu povrchu (sníh, led) ponecháme současnou Λsur ≈ 0.35 Wm-2·K-1; suchý adiabatický gradient ponechme konstantní (v uvažovaném výškovém profilu se příliš nemění); proto tlumící koeficient Lapse Rate bude nulový ΛLR ≈ 0.0 Wm-2·K-1
Λnet = ΛP – Λsur + ΛLR = 4.05 – 0.35 + 0.0 Wm-2·K-1 = 3.70 Wm-2·K-1 (3.13)
Pro rozšířený forcing ΔFext bychom museli zjišťovat koncentrace dalších skleníkových plynů a změnu dalších příspěvků k forcingu. Jde nám hlavně o vliv vody na skleníkový efekt v prvním přiblížení. Zanedbejme další vlivy a položme ΔFext = ΔFCO2
ΔT = ΔFext/Λnet ≈ −7.006/3.70 K ≈ −1.894 K (3.14)
Výpočet potvrzuje to, co jsme zjistili už ve výpočtu pro teplotu posledního glaciálu (3.5"). Samotná změna koncentrace CO2 výrazné ochlazení nezpůsobí, a to ani v atmosféře zbavené vodní páry a oblačnosti (ΔT ≈ −1.9 K). Pokles CO2 na prahovou hodnotu ~95 ppm tedy k zamrznutí planety sám nestačí. Rozhodující musí být zpětné vazby, především zpětná vazba ledu a albeda.
Ke glaciaci tedy docházelo postupně a největší roli pro snižování teploty měla změna albeda, která zvětšovala záporný forcing ΔFice od ledu a sněhu. Jakmile rozšíření mořského ledu a pokrytí pevniny sněhem dosáhlo kritické hranice, asi 30° zeměpisné šířky [3.51], převládlo albedo ledu a sněhu. Většina krátkovlnného záření (SW) byla vysokým albedem odrážena zpět do vesmíru. Záporný forcing ΔFice byl už natolik silný, že nastal glaciální runaway a oceány pravděpodobně během několika desetiletí zamrzly a pevnina se pokryla souvislou vrstvou sněhu [3.50]. Biosféra ale zcela nevymizela. Jen se výrazně snížilo množství biomasy. Organismy dál přežívaly v malých nikách a refugiích [3.54]. Na snowball epizodu (hypotermální událost) působí biosféra stejným feedbackem, jako při hypertermální události, jen opačně. Při vyšší teplotě, pokud biosféra prosperuje, CO2 odčerpává, takže ochlazení zesiluje (pozitivní feedback); po dosažení bodu zlomu organismy odumírají, jejich rozkladem se CO2 uvolňuje a ochlazení se zpomaluje (negativní feedback).
V té době na Zemi nebyly ještě žádné rozvinutější formy života, přesto i tato jednoduchá biosféra mohla významně zasahovat do uhlíkového cyklu.
Tehdejší biologický ekosystém tvořily převážně jednobuněčné a jednoduché mnohobuněčné organismy
- Sinice (cyanobakterie) a rané řasy tvořily základ fotosyntetické produktivity v mělkých, na živiny bohatých vodních nikách a refugiích v okolí sopek, na rozhraní mezi volnou vodou a ledem ap.
- Mikrobiální eukaryota, améboidní a cerkozoidní (skupina protistů spadající pod Rhizaria) organismy jsou doložené v sedimentech starých 782 až 742 Ma. Lovily menší protisty a řasy, ale zůstávaly jednobuněčné [3.47]
- Hypoteticky jsou předpokládáni předchůdci živočichů; houbovcům (Porifera) podobné organismy, odvozené jen z molekulárních hodin (rychlost mutací) a steranových biomarkerů (pozůstatky sterolů, které jsou součástí buněčných membrán eukaryot; bakterie zpravidla steroly nesyntetizují), zatím bez makroskopického nebo strukturně komplexního nálezu v usazeninách [3.48]
Jak už víme, konkrétní prahové koncentrace CO2 pro rozvoj Sturtianského glaciálu se pohybují v rozmezí ~100 ppm až ~90 ppm. Sturtianská glaciální epizoda trvala 57 Ma a skončila vlivem samoregulačního mechanismu silikátového zvětrávání, kdy bez kapalné vody nemohla Ureyova reakce probíhat (srážky a odtok ustaly, povrch byl zamrzlý) a současně nižší teplota také zpomalovala reakci (kinetika, aktivační energie) tam, kde voda byla. Sopečná činnost pak mohla postupně doplňit do atmosféry dostatečné množství CO2, který v konečném důsledku překlopil klima do teplejšího období. Prahová koncentrace CO2 pro ukončení Sturtianské glaciální epizody byla ~10 000 ppm až ~100 000 ppm (hodnoty jsou převzaté ze studie o pozdější Marinoanské glaciaci ~635 Ma BP) [3.55]. Ukončení epizody proběhlo na geologické poměry dramaticky v řádu 2 ka až 10 ka, kdy došlo k rychlému nárůstu teploty až na ~30°C GMST (tzv. superskleníkové klima). Hypertermální runaway urychlil procesy zvětrávání a fotosyntézu. Tím došlo k postupnému snižování nadměrné koncentrace CO2 z atmosféry (Tab3.3).
Znázornění koncentrace CO2 a teploty v období Sturtianské glaciální epizody Graf3.3
Zjednodušené znázornění Sturtianské glaciální epizody tak, jak je vygenerovala AI Claude (Anthropic). Graf byl sestaven z několika zdrojů [3.46], [3.50], [3.51], [3.55] a ukazuje, co se dělo po rozpadu Rodinie. Teplota (0.8°C GMST) začala v důsledku snižování koncentrace CO2 chemickou reakcí (zvětrávání hornin) klesat a po překročení prahu (~95 ppm, 717 Ma) nastal glaciální runaway, při kterém teplota klesla až na ~−36°C GMST. Kvůli pokračující sopečné činnosti se CO2 začal v atmosféře kumulovat. Proto teplota postupně narůstala až na ~−28°C GMST, kdy došlo k překročení prahu pro interglaciální runaway (660 Ma). Planeta roztála a přešla do opačného extrému, superskleníkového klimatu, které ji přehřálo až na ~30°C GMST. [3.26]
Pro doplnění je potřeba říci, že sezónní výkyvy lokální teploty byly v době Sturtianského glaciálu podle [3.27] v rozpětí ~−30°C až ~−110°C. Atmosféra byla kvůli nízké teplotě velmi suchá. CO2 se mohl v polární zimě ukládat v pevném skupenství jen v pozdní fázi glaciálu, pokud jeho koncentrace přesáhla ~50 000 až 100 000 ppm (při parciálním tlaku odpovídajícím C ≈ 100 000 ppm a teplotě pod T≈ −105°C CO2 přechází přímo do pevné fáze); jeho koncentrace tak mohla sezónně kolísat [3.26]. Další skleníkové plyny N2O a CH4 zůstávaly plynné. Metan se v atmosféře oxiduje hlavně radikálem OH na CO2 a H2O. Protože OH vzniká převážně z vodní páry, oxidace metanu se v suché atmosféře glaciálu (Snowball) pravděpodobně zpomalila.
Snowball a Glacial Earth epizody Tab3.3*
|Událost
|Datace
|Příčina
|CO2 (CH4) (ppm)1
|CO2 (CH4)(ppm)2
|CO2 (ppm)3
|Hurón
|~2.45 až 2.22 Ga [3.60]
|Kolaps metanu po GOE (Great Oxidation Event), několik glaciací, Snowball sporný
|4k až 150k CO2; 1k až 10k CH4 [3.57]
|pokles CH4 [3.57]
|měření 2.2 Ga 2k až 20k [3.57]
|Sturtian
|~717 až 659 Ma [3.26]
|Rozpad Rodinie, Franklinská LIP (Large Igneous Province)
|~280 [3.51]
|~90 až 100 [3.50]
|~10k až 100k [3.55]
|Marinoan
|~644 až 635 Ma [3.26]
|Příčina nejasná
|?
|~160 až 180 [3.50]
|~12k [3.58]
|Gaskiers
|~581 až 580 Ma [3.56]
|Zvýšené zvětrávání při pohybu kontinentů směrem k rovníku; Snowball sporný
|méně než ~140 [3.59]
|~35 [3.59]
|?
* datace a koncentrace jsou zaokrouhlené, případně jsou použité střední hodnoty
1 koncentrace před vznikem události
2 prahová hodnota koncentrace pro glaciální runaway
3 prahová hodnota koncentrace pro ukončení zalednění (interglaciální runaway)
Hurónská glaciace, která nastala přibližně před 2.4 Ga (miliardami let), ukazuje, jak silný vliv na klima Země má biosféra. Kyslík produkovaly sinice (cyanobakterie) fotosyntézou už stovky milionů let před GOE (Great Oxidation Event) [3.57], ale vyprodukovaný O2 byl spotřebován chemickými reakcemi s redukovanými látkami v oceánu a na povrchu Země (rozpuštěné železo, sirovodík, vulkanické plyny). Teprve když se tyto redukující látky v prostředí dostatečně vyčerpaly, začala postupně stoupat koncentrace O2 v atmosféře, která obsahovala také velké množství metanu (CH4), který byl také převážně biologického původu (metanogenní archea).
Jednobuněčná prokaryontní (metanogenní) archea produkující biotický metan významně ovlivňovala klima Země v Archaiku (v době před GOE). Metan je silný skleníkový plyn, ale v atmosféře s kyslíkem se oxiduje fotochemickou reakcí (prostřednictvím neutrálního radikálu OH) za vzniku vodní páry (H2O) a CO2. Když v GOE došlo k rychlému růstu koncentrace biogenního O2 a s ním i ozonu (O3), atmosféra se změnila z redukční na oxidační. Oxidace metanu se urychlila a jeho koncentrace rychle klesala (metanový kolaps). D. C. Catling, K. J. Zahnle (2020): [3.57]. Podobný proces probíhal i v oceánech činností metanotrofních organismů (oxidace CH4 na CO2 a H2O). Metan, který byl v atmosféře před GOE stabilní (životnost modelově 1000 až 10 000 let [3.61]), přešel do podobné minoritní role, jakou má v současnosti, kdy jeho životnost v plně okysličené atmosféře je jen asi 10 až 12 let. Také jeho koncentrace je i v současnosti, navzdory nárůstu způsobenému antropogenní činností, řádově nižší než v Archaiku (současná ~1.9 ppm, předindustriální ~0.73 ppm) IPCC AR6: [3.2][2.20]. Hlavním skleníkovým plynem byl už tehdy oxid uhličitý. CO2 má jiné absorpční pásy a menší koeficient absorpce, ale jeho koncentrace převažovala. Následné oslabení skleníkového jevu vedlo ke glaciaci a první (nejisté) Snowball v dějinách Země. Tato epizoda, která je součástí Hurónského zalednění, se označuje jako Makganyene (~2.46 až 2.43 Ga [3.62]). Její příčinou je kolaps koncentrace metanu v atmosféře následovaný glaciálním runaway.
Téměř veškerý vzduch, který dýcháme, byl za onu poslední miliardu let mnohokrát recyklován biologickými procesy. Každý náš nádech a výdech, každý úder našeho srdce, každý biochemický proces v našem těle je možný jen proto, že generace organismů před námi připravily podmínky pro život vyšších organismů na této planetě. Dodnes biosféra stabilizuje teplotu tím, že spolu s abiogenními procesy reguluje množství a poměr plynů v atmosféře. Kyslík je biogenního původu. Oxid uhličitý, metan a dusík jsou také propojené v biologickém dechu planety. Toto vše je pouto, které nás váže k přírodě. Nejsou to jen krásné hory a lesy, biodiverzita a ekologická rovnováha v přírodě. Je to i ekologická rovnováha v nás samotných, bez níž není náš život ani hypoteticky představitelný.
Jsme na konci. Oxid uhličitý hraje nezastupitelnou roli jak ve vývoji současného klimatu, tak nutně i v geologickém a klimatickém vývoji Země v minulosti. Je nejdůležitějším řídícím skleníkovým plynem v atmosféře. Jak už víme, byl hlavním skleníkovým plynem už v Archaiku a od Hurónské glaciace, po metanovém kolapsu, jeho význam ještě vzrostl. Oxid uhličitý je nejdůležitější skleníkový plyn, který udržuje skleníkový jev v mezích vhodných pro život na planetě Zemi.
Naše civilizace spaluje tak velké množství fosilních paliv, že zrychleně supluje například událost výlevu magmatu na Sibiři před 252 Ma (PTME). To způsobuje změnu klimatu, která je z hlediska energetické bilance planety a přežití rostlinných a živočišných druhů nežádoucí. Jediné smysluplné řešení je minimalizovat další spalování fosilních paliv a pokusit se koncentraci CO2 v atmosféře naopak snižovat.
Autor této minisérie se v technických pasážích zcela záměrně vyhýbal ich-formě. Důvod je prostý. Jde o kompilát a nedá se říci, že by na tom pracoval samostatně. Více než sto let vývoje klimatologie zanechalo za sebou tisíce vědeckých studií, které vytvořily tisíce vědců. Klimatologií se zabývali vědci už před Svante Arrheniem a její vývoj pokračoval přes Syukura Manabeho, Kevina Trenbertha, Roberta Rohdeho a další vědce, kteří posunuli poznání planetárního klimatu na současnou úroveň. Tato práce také vznikla za vydatného přispění AI Claude, která neúnavně (někdy i únavně) odpovídala na všechny pokládané dotazy. Ve světle těchto skutečností jsou podle autora alespoň trochu přiměřené projevy občanské nespokojenosti zcela pochopitelné, ať už šlo o demonstrace za klima koncem desátých a na počátku dvacátých let tohoto století, nebo o obsazování povrchových dolů (Limity jsme my) jako protest proti nečinnosti vlády.
Největší poděkování patří mému Guru Paramhans Vishwaguruji Svamiji Maheshwaranandovi, který už dávno před proklamací Green Dealu od Evropské unie měl řadu přednášek na téma udržitelného rozvoje, cirkulární ekonomie, recyklace, nakládání s odpady, omezování chemických přípravků (i v zemědělství), omezování plastů, omezování spalování fosilních paliv. Je pro autora nevyčerpatelnou inspirací a z tohoto pohledu víc než jen spoluautorem. Je duchovním otcem těchto článků.
Záznamy přednášek Vishwaguruji Maheshwaranandy je možné buď dohledat na stránkách Yoga in Daily Life: [3.64], nebo si je vyžádat.
Poděkování AI Claude, AI ChatGPT, Desmos generátoru, GeoGebra generátoru za pomoc při vyhledávání údajů a generování obrázků. Zvláštní poděkování AI Claude za její neuvěřitelně velkou znalostní bázi a intelektuální schopnosti při řešení otázek. Děkuji i za její omyly, které jsem musel neustále ověřovat. Bez intenzívního rešeršování s AI by tento článek nevznikl; a současně jedna důležitá připomínka. Pořád platí dvakrát měř. Všechno si ověřujte i u zdroje, nespoléhejte slepě na AI. Je kreativní už jako člověk. Grafy jsou buď vygenerované AI nebo Desmos a GeoGebra generátorem. Všechny obrázky a grafy jsou buď volně šiřitelné, nebo ve vlastnictví autora.
[3.1] Když si chcete spočítat klimatickou změnu I
[3.2] Jak se dobře rozptýlit a svatý Svante II
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[3.64] Paramhans Vishwaguruji Swami Maheshwarananda: Yoga In Daily Life
Petr Hariprasad Hajič
Jak se dobře rozptýlit a svatý Svante II
Nedávno jsem slyšel od jednoho profesora výrok, že rostoucí koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře nemá na klima žádný vliv. Je to stejný nesmysl, jako tvrdit, že obloha je jen zdánlivé modrá, protože jde o optický klam.
Petr Hariprasad Hajič
Když si chcete spočítat klimatickou změnu I
Nedávno jsem slyšel od teoretického fyzika výrok, že neexistují žádné výpočty klimatické změny. Klimatologie je jako každá jiná přírodní věda založená na pozorování, měření a teoretickém základě. Zkusme si tedy i něco spočítat.
Petr Hariprasad Hajič
Milankovičovy cykly
Teorie Milutina Milankoviče je zajímavá tím, jak dlouho trvalo, než se vědecká obec dokázala shodnout na tom, nejen že je pravdivá, ale že dokáže vysvětlit změny zemského klimatu, které byly po dlouhou dobu nevysvětlitelné.
Petr Hariprasad Hajič
Kdo je kdo
Ježíš v Bibli říká: „Po ovoci se poznáme.“ Trochu problém je v tom, že ovoce může vypadat atraktivně nebo nezajímavě, ale jeho kvalitu poznáme, až když kousneme anebo dokonce, až když ho strávíme.
Petr Hariprasad Hajič
Slepička rozchodila účet pro kohoutka
Mít funkční účet v indické bance je pro cizince něco tak trochu jako vyhrát v loterii. Přitom důvody k pořízení takového účtu jsou vlastně pro běžného člověka často malicherné.
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