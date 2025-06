Superkapacitory nedávají v energetice žádný smysl?

Pokusil jsem se najít odpověď na to, jestli by superkapacitory mohly mít v energetice podobné postavení jako baterie. Nemohly. Fyzikální vlastnosti kapacitorů to zatím neumožňují. Výzkum a vývoj jde ale dál.

Bateriová úložiště rostou jak houby po dešti a jejich výstavba akceleruje tak, jak akceleruje výstavba OZE. BESS mohou způsobit změnu paradigmatu tak, jak se díváme na nestabilní a měkké zdroje, protože z nestabilních zdrojů dělají stabilní a z měkkých zdrojů zdroje tvrdé. Jak je to ale s kapacitory? Kapacitory, nebo chcete-li kondenzátory, superkapacitory měly nalinkovanou skvělou budoucnost. Bohužel se ukazuje, že zatím neumíme vyrobit materiály, které by splňovaly potřebné patametry na výrobu kondenzátorů s vysokou hustotou uložené energie. Teoretický limit je dán u EDLC (Electric double layer Capacitor) kondenzátorů podobně jako klasických dvouvrstvých kondenzátorů jejich kapacitou, která se počítá podle Helmholtz-Gouy vztahu: C = ε.S/d (1) Kde C - kapacita, jednotka Farad (F)

ε – permitivita (dielektrická konstanta) – druh dielektrika mezi deskami se vypočítá jako součin relativní permitivity ε r a permitivity vakua ε 0 (F/m)

S – účinná plocha aktivníchvrstev (m2)

d – vzdálenost aktivních vrstev (tloušťka dielektrika) (m) Výpočet uložené energie: E=1/2C.U2 (2) kde E – uložená energie, jednotka Joule (J), nebo též ve Watt sekundách (Ws)

C – kapacita (F)

U – napětí ve voltech (V) Potřebovali bychom co největší permitivitu a plochu (lineární závislost) a co nejmenší vzdálenost (převrácená lineární závislost); uložená energie roste dokonce druhou mocninou napětí. Vypadalo by to výborně, kdyby se neukázalo, že tenké vrstvy (ideálně jednoatomové) mají velmi nízké napětí na průraz. Atomy mají energie k excitaci elekronů v obalu pro konkrétní prvek v řádu několika voltů. Rozdíly mezi různými druhy molekul jsou také v jednotkách voltů. Proto můžeme mít tenkovrstvé kondenzátory, ale jejich provozní napětí pak bude opět jen několik voltů. Jediné, co se dá dobře měnit, je plocha. Porovnání superkapacitorů, Li-ion baterií a Na-ion baterií Technologie Výkonová hustota (kW/kg) Energetická hustota (Wh/kg) Cena ($/Wh) Aplikace Superkapacitory (Standard EDLC) 10–15 0.5–15 0.10-1.00 Rekuperační brzdění, stabilita sítě, záložní napájení, krátkodobá energie (autobusy, HEV IndyCar)* Superkapacitory (Grafen), Skeleton Technologies 15 10–20 0.20–1.00 Automobilový průmysl, letecký průmysl, průmyslové systémy, hybridní skladování energie ASC hybrid (advance SC hybrids) 5–15 10–25 10–30 Grid-forming střídače, vyrovnání pulzního zatížení LIC (Lithium‑Ion SC hybrid) 1–10 12–25 10–20 Regulace napětí v síti, rekuperace energie ve vlacích, tramvajích Baterie LTO (Li-Titanate) 10 60-90 0.50-1.00 Automobilový průmysl, letecký průmysl, průmyslové systémy, UPS, BESS* Baterie VarEVolt (LiFePO4) 6 ~100 (odhad) 0.10–0.20 Hyperauta (Czinger 21C), EV, sady do HEV* LiFePO4 baterie 0.2–2 100–170 0.05–0.10 EV, akumulace u nestabilních zdrojů, spotřební elektronika, BESS* NMC Li-Ion baterie 0.2–3 150–265 0.05–0.10 EV (Tesla, BYD), notebooky, BESS* Na-Ion baterie I generace (HiNa, Faradion) 0.5–3 100–160 0.03–0.08 Akumulace u nestabilních zdrojů, malá EV (JMEV EV3), skútry, BESS* Na-Ion baterie II generace (CATL) 1–5 175–200 0.02–0.06 (odhad) EV, HEV, BESS* * Vysvětlivky: EV (Electric vehicles) – elektrická vozidla, HEV (Hybrid electric vehicles) – hybridní EV, UPS ( Uninterruptible power unit) – záložní zdroje, BESS (Battery Energy Storage Systems) – bateriová úložiště elektrické energie [2][3][4][5][6][7][8][9][10] Výkonová hustota : Superkondenzátory poskytují výkon 10–15 kW/kg, LTO baterie mají 10kW/kg, následované LiFePO4 (VarEVolt) 6 kW/kg. Na-ion baterie s 0.5–5 kW/kg nabízejí střední výkon, který se zlepšuje s konstrukcemi nové generace. MNC Lithium-iontové baterie mají podobně jako LiFePO4 výkonovou hustotu 0.2-3kW/kg.

Energetická hustota: Li-ion (NMC) mají kapacitu 150–265 Wh/kg, Na-ion (asi 2025) předstihnou LiFePO4 baterie v hustotě energie 175–200 Wh/kg, LiFePO4 a VarEVolt mají 100–170 Wh/kg. LTO baterie s 90 Wh/kg se dostávají do oblasti nejlepších hybridních superkondenzátorů. Nejnižší hustotu energie (0.5–20 Wh/kg) mají superkondenzátory. Současný výzkum pro zlepšení hustoty energie superkondenzátorů dává jistou naději, že tato omezení nejsou neprolomitelná. Následující shrnutí se týká výzkumu, nikoli produkce, berte tedy tyto poznatky s vědomím, že ne vše se podaří uplatnit v praxi a pokud ano, tak není jisté kdy. Pokročilé materiály pro elektrody: Grafen a uhlíkové nanotrubice (CNT) jsou slibné pro výrobu superkondenzátorů (např. Skeleton Technologies). Dosahují hustoty 10–20 Wh/kg využitím vysoké vodivosti a povrchové plochy (až 3000 m²/g). Výzkum se zaměřuje na 3D grafenové struktury pro zvětšení plochy. MXen jsou dvourozměrné struktury jako např. Ti₃CTx, kde Tx je nějaký radikál (-OH, -F ap.), které nabízejí vysokou kapacitu (až 900 F/g) a stabilitu, s hustotou energie dosahující až 50 Wh/kg. Metal-organické struktury (MOF - Metal-Organic Framework). MOF jsou plochy (>7000 m²/g) složené z kovových center (např. Zn, Cu, Fe, Co, Ni), která tvoří uzly organických ligandů (např. molekuly benzen-1,4-dikarboxylátu, imidazoláty), které fungují jako můstky, vytvářející porézní rámec. Struktura připomíná „molekulární stavebnici", kde kovy a ligandy tvoří pravidelné tvary o velikosti 0,3–3 nm s hustotou energie až 30–40 Wh/kg. Hybridní baterie-superkondenzátory kombinují elektrody podobné superkondenzátorům (vysoký výkon) s elektrodami podobnými bateriím (vysoká hustota energie). Lithium-iontové kondenzátory (LIC) párují uhlíkovou anodu s lithiovou katodou, čímž dosahují hustoty energie 50–100 Wh/kg při zachování vysoké hustoty výkonu. Asymetrické hybridní kondenzátory (ASC) používají pseudokapacitní materiály (např. nanovrstvy Ni–CoP₃) k dosažení hustoty energie 90 Wh/kg. Hybridní superkondenzátory se nedoporučuje zcela vybíjet, mají výrazně vyšší cyklovatelnost než baterie (100k-500k cyklů), ale nižší než EDLC (> 1M), vyžadují BMS (battery management system), ale jednodušší než baterie. Další perspektivní oblastí jsou vysokonapěťové elektrolyty: Iontové kapaliny jsou elektrolyty, které pracují při napětí až 4–5 V, což potenciálně čtyřnásobně zvyšuje hustotu energie (asi 2x vyšší napětí, než u superkapacitorů). Jsou však drahé a mají nižší vodivost, což omezuje komerční využití. Pevné elektrolyty jsou polymerní nebo keramické elektrolyty zlepšují bezpečnost a stabilitu napětí, laboratorní výsledky ukazují hustotu energie 20–30 Wh/kg. Další oblastí výzkumu jsou pseudokapacitní materiály: Materiály jako RuO₂, MnO₂ nebo vodivé polymery přidávají faradaické (redoxní) ukládání náboje, čímž zvyšují kapacitu na 500–1000 F/g. Životnost je 10k–100k cyklů, je vyšší než u baterií, ale nižší než u EDLC kapacitorů (> 1M cyklů). Výzkum se zaměřuje levnější alternativy, jako jsou oxidy na bázi železa nebo kobaltu. Také nanostruktury a kompozity jsou předmětem výzkumu: Kombinace uhlíku s pseudokapacitivními materiály (např. kompozity grafen-MnO₂) zvyšuje hustotu energie na ~40–60 Wh/kg v laboratorních podmínkách. Nanostruktury minimalizují difúzní vzdálenosti iontů, čímž zvyšují jak výkon, tak hustotu energie. Experimentální superkondenzátory dosáhly v laboratorních podmínkách hustoty energie 50–100 Wh/kg (např. systémy na bázi MXene nebo LIC), ale tyto systémy zatím nejsou komerčně využitelné kvůli vysokým nákladům, problémům se stabilitou nebo složité výrobě. Další velmi důležitý parametr superkapacitorů je výkonová odezva – τ. Jedná se o čas potřebný k dosažení maximálního výkonu (P = U.I, kde U je napětí a I proud). Doba výkonové odezvy kondenzátoru se počítá dle vzorce: τ = R.C (3) R – odpor (rezistance), jednotka ohm (Ω)

C - kapacita ve faradech (F) pro superkapacitory Nabíjení a vybíjení kondenzátoru je exponenciální funkce, ale v praxi se uvádí 5τ pro plné nabití i vybití. Další velni důležitý údaj je reakční doba – t. Tj. doba, kdy kapacitor začne pracovat, přibližný vzorec: t ≈ R/L (4) t - reakční doba v sekundách (s)

L - parazitní (sériová) indukčnost obvodu v henry (H)

R = ekvivalentní sériový odpor (ESR) v ohmech (Ω) Při výpočtu rychlosti výkonové odezvy a reakční doby t baterie se používají výpočty založené na kombinované elektrochemické reakci. Výpočty jsou poněkud komplikovanější, podrobné vzorce neuvádím. Výpočty a vzorce jsou v odkazu [11]: t reakce ​= t kapacitní polarizace ​+ t iontová difuze ​ + t elektrochemická reakce (8) Výkonová odezva kapacitorů a baterií Zdroj Typický ESR* Kapacitance (F/kg) Odezva τ C-rate Reakční doba t Superkapacitory (Standard EDLC) ~0,1–1 mΩ ~100-1k ~1,25 s 100–1000C ~10–100 µs Superkapacitory (Grafen), Skeleton Technologies ~0.1-0.3 mΩ ~500-2k ~0.05-0,6 s 100–1000C ~1–20 µs ASC hybrid (advance SC hybrids) ~0.5-2mΩ ~500-1k (ekv.) ~0.1-2 s 50–500C ~10–100 µs LIC (Lithium‑Ion SC hybrid) ~0,3–1,5 mΩ ~100-3k (ekv.) ~0,03–4,5 s 50–300C ~5–50 µs Baterie LTO (Li-Titanate) ~5–20 mΩ ~60-100k (ekv.) ~0.2–1 s 10–50C ~10–50 ms VarEVolt / LiFePO4 baterie ~20-80 mΩ ~35k (ekv.) ~0.5–1.5 s 50–200C ~5–20 ms Obecná LiFePO₄ baterie (LFP) ~20-100 mΩ ~35k (ekv.) ~1–2.5 s 1–10C ~20–100 ms NMC Li‑Ion baterie ~20-100 mΩ ~40k-50k (ekv.) ~0.5–2 s 1–5C ~50–200 ms Na‑Ion I. gen (HiNa/Faradion) ~30 mΩ ~30k-40k (ekv.) ~2–4 s 1–3C ~100–500 ms Na‑Ion II. gen (CATL) ~20 mΩ ~40k-60k (ekv.) ~1–2.5 s 3–10C ~50–200 ms * ESR je ekvivalentní sériový odpor (Equivalent Series Resistance) je parametr, který popisuje celkový odpor v elektrickém obvodu superkapacitoru, kondenzátoru nebo baterie, který se chová, jako by byl zapojen v sérii s ideálním kapacitním nebo bateriovým prvkem. Uváděné resistance (ESR) a kapacitance jsou závislé na teplotě baterií, LiFePO₄ a NMC baterie mají vyšší ESR, zejména při nízkých teplotách

Co nás tedy čeká? Hybridní superkapacitory (např. LIC, ASC) pravděpodobně překlenou mezeru mezi superkondenzátory a bateriemi. Vysokonapěťové elektrolyty (např. iontové kapaliny) by mohly zdvojnásobit hustotu energie, ale vyžadují nový výzkum a vývoj pro zvýšení vodivosti a hledání levnějších elektrolytů. Superkapacitory rozhodně mají svoje místo v elektronických zařízeních, mohou poskytovat krátkodobě potřebný výkon pro menší zařízení a mohou zřejmě i doplňovat bateriové celky kvůli svojí rychlé výkonové reakci. Například Grid Forming měniče mohou superkapacitory využít pro vyrovnávání odchylek v síti. Při frekvenci 50Hz jedna půlvlna trvá 10 ms. To je dostatečný čas na reakci v řádu desítek µs. Pro širší rozšíření v energetických zařízeních při dlouhodobějším ukládání energie se ale superkapacitory zatím nehodí z důvodu nízké hustoty energie a vysoké ceny. Přestože vysokou cenu vyvažuje vyšší trvanlivost, materiálová náročnost by extrémně narostla. Poděkování vyhledávači Google Google Docs AI Canva AI Grok AI Chat GPT a AI Perplexity za pomoc při vyhledávání údajů a generovaní obrázků a grafů. Zvláštní poděkování i za intelektuální schopnosti při vyřešení otázek, na které jsem neuměl odpovědět a současně jedna důležitá připomínka. Pořád platí dvakrát měř. Všechno si ověřujte i u zdroje, nespoléhejte slepě na AI. Prohlášení: Všechny obrázky a grafy jsou ve vlastnictví autora.