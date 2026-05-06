Slepička rozchodila účet pro kohoutka
Kohoutek se rozhodl, že chce účet v indické bance. Slepička mu to dlouho vymlouvala, protože kohoutek banku potřebuje jen k tomu, aby mohl platit na internetu indickou platební kartou, protože všude to mezinárodní kartou nejde. Také výběry z bankomatů jsou snazší. Nedal si říci. Slepička poněkud naštvaně navštívila banku, která má pro kohoutka velmi dobré jméno, protože má rychlý bankomat a dobrý SW uvnitř. Taky dveře do kotce s bankomatem, kde byla i klimatizace byly hezky prosklené a čisté, než je někdo vylomil z pantů.
Banka se jmenuje DCB bank. Úředník slepičku posílá za ředitelem do jiné kukaně. Ten dlouze zkoumá pas, další úřední listiny, PAN card, kterou slepička slavnostně vytáhla z rukávu, pak zavrtí hlavou a řekne, hm, to bude drahé (chce úplatek). Slepička řekne kolik? Několik desitek tisíc rupií. Slepička řekne, že to má, ale pořád nechápe, že jde o korupci. Úředník pochopí, že slepička pořád nechápe a tak slepičce oznámí, že to stejně nepůjde a vypakuje jí. Říká se: „Kde je touha, tam je cesta“ (कहाँ इच्छा, तहाँ रास्ता).
Takže další zastávka je HDFC Bank. Tam už slepička jednou byla a tam jí řekli, že to bez PAN card nepůjde. Teď slepička už PAN kartu má, tak tady už to určitě vyjde. Slepička přistoupí k jednání sebevědomně. Úředníci jí zase posílají za ředitelem. Ředitel pobočky zkoumá, fotí dokumenty, někam volá, pak říká, že se to rozhodne za týden. Po měsíci se nic neděje a tak slepička jede zase zpátky, protože telefonáty ani SMS zpávy zůstávají bez dezvy. Úředník opět zkoumá, někam volá, bude to do týdne. Zase nic a tak pořád dokola asi tak pětkrát. Mezitím je slepička agilní a zkouší Baroda Bank, Canara Bank (to je banka asi pro Muslimy, vypadají tam ty lidi nějak jinak), ICICI Bank zkoušela už asi před dvěma roky. Všude jí velmi zdvořile vyhodili. Nakonec slepička dostane slib od HDFC bank, že přijedou úředníci a ofotí si její bydliště (sic!) a že ten účet pak dostane. Představa, jak si přijede úředník České spořitelny k vám domů, aby si ofotil, kde žijete, je poněkud absurdní, no ale ať žijí úředníci.
Mezitím volá někdo z SBI Banky, kde má slepička už asi 3 roky nefunkční účet, na který se nedají poslat peníze, že chtějí vidět nové vízum potvrzení o e-FFRO (Foreigners Regional Registration Office) a C-Form (Police form registration). Slepička říká, že si kohoutek účet nechá zrušit, že je k ničemu. Nejdříve šlo z účtu jenom vybírat, ale šlo jen o počáteční vklad, který byl malý, ale potom nešlo ani vybírat. Bankomat jí při pokusu o výběr žene slepičku na pobočku výhružnými hláškami. Nakonec se rozhodne pro další pokus, a potřebné dokumenty dodá poté, co jí někdo poradil jak má z aplikace (aplikace a virtuální účet v jednom) poslat peníze do banky a světe div se, po třech letech to jde.
Slepička neví, jestli je tak hloupá, nebo jestli úředník zaškrtl v bankovním formuláři konečně to správné políčko, ale je potřeba při zadávání převodu říci, že to jsou vlastní peníze (savings), potom, že je platba NRE (Non-Resident External) bankovní účet pro NRI (Non-Resident Indian) a současně zadat adresu v Indii (nikoli trvalé bydliště v ČR). Slepička na to kouká a říká si, že je asi hloupá. Tahle konbinace jí nenapadla. Nebo že by úředník zaúřadoval? Mezitím se na pobočce vyměnili tři ředitelé a tenhle poslední se neschovává za to, že má dovolenou, nemocenskou, nebo že rodí. Přitom vypadá, že je zběhlý i v IT.
Tady je potřeba učinit malou poznámku. Většina Indů, kteří mají účet v bance nemá platební karty, nevybírá peníze z bankomatu a neřeší nepeněžní transakce. Všechno mají cash. Vklady i výběry. Vystojí si frontu u okýnka, kde je ozbrojená stráž, a počítají peníze.
No, pro kohoutka to nakonec dopadlo dobře. Stačilo ještě několik dní trpělivě počkat, až to na pobočce zapracovali a až to propadlo systémem. Účet kohoutkovi začal fungovat. Jsou tam ale dost velké poplatky, tak ho používá střídmě, jen pro to nejnutnější, ale zase nemusí vyplňovat daňové přiznání, protože na účtu otočí jen malé peníze a platí procenta z transakce okamžitě.
Příště si milé děti povíme pohádku, jak je to s indickým občanským průkazem, zavaným aadhaar karta (आधार कार्ड). Bude to fakt hustý.
Petr Hariprasad Hajič
