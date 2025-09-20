Přehled nových typů akumulátorů
Zjednodušeně řečeno, trh s bateriemi se vyprofiloval do tří, čtyř hlavních směrů. LiNMC, LiFePO, Li-S, Na-ion.
Současně napříč těmito technologiemi se pracuje na bateriích s pevným elektrolytem a na technologii označované jako AF – Anode Free (volná anoda), nebo lépe SFA Self Forming Anode (samovolně se formující anoda), které mohou být uplatněné na kterýkoli výše uvedený typ baterií.
Tabulka zobrazující už známé aplikace technologických kombinací (Tab1)*
|Typ baterie
|Tekutý elektrolyt
|Poznámka
|Pevný Elektrolyt
|Poznámka
|LiNMC
|✅
|produkce
|⚠️
|vývoj/prototyp
|LiNMC/SFA
|✅
|prototyp/produkce
|❌
|vývoj
|LiFePO4
|✅
|produkce
|⚠️
|vývoj
|LiFePO4/SFA
|✅
|produkce
|❌
|vývoj
|Li-S
|✅
|prototyp
|⚠️
|vývoj
|Li-S/SFA
|⚠️
|vývoj
|⚠️
|vývoj
|Na-ion
|✅
|produkce
|❌
|vývoj
|Na-ion/SFA
|✅
|produkce
|❌
|vývoj
* Ikony:✅ Prototyp/Výroba, ❌ Není prototyp, ⚠️ Pokročilý vývoj
Tabulka parametrů běžně vyráběných baterií pro automotive a BESS (Tab2)
|Typ baterie/anoda
|Výrobce
|Gravim. hustota (Wh/kg)
|Volum. hustota (Wh/L)
|Cykly do 80% degradace
|Nabíjení /Vybíjení (C-rate)
|Rok uvedení
|Li-NMC/grafit
|CATL, LG...
|160-270
|500-700 (odhad)
|1000-3000
|3C/5C
|~2015
|Li-NMC/SFA
|CATL
|240-385 (odhad)
|>1000
|3000-4000
|8C/12C
|2025
|Li-S
|Lyten, Li-S Energy
|300-450
|400-550
|>800
|5C/3C
|~2026
|Li-S/SFA
|CATL
|>600
|❓
|>1000
|❓
|❓
|LiFePO4/grafit
|CATL, BYD...
|100-180
|300-500 (odhad)
|3000-7000
|4C/10C
|~2000
|LiFePO4/SFA
|CATL
|150-240
|480-800 (odhad)
|>10 000
|12C/12C
|2025
|Na-ion/carbon
|CATL
|160
|300–400 (odhad)
|4000
|2C/3C (odhad)
|2023
|Na-ion/SFA
|CATL (Naxtra)
|175
|400–600 (odhad)
|>10 000
|5C/5C
|2026
Asi největší pokrok se uskutečnil při vývoji dalších typů LiFePO4. Daří se postupně zvyšovat hustotu, která se dostala na úroveň LiNMC před řekněme asi tak 5 roky, ale hlavně se daří zvyšovat tvanlivost. Podařilo se minimalizovat počáteční pokles kapacity. Rychlost degradace u hybridních LiFePO/SFA článků je minimální, přičemž u pokročilých LFP článků využívajících předběžnou lithiaci (např. stabilní tvorba SEI – Solid Electrolyte Interphase) se v prvních 1000 cyklech degradace neprojeví. Celkově je degradace za optimálních podmínek (nabíjení 20–80 % SoC, při optimální teplotě) typicky <10 % po 5000 cyklech, a to díky samoadaptivní vrstvě SFA, která snižuje nevratné ztráty lithia a tvorbu dendritů. Tradiční LFP degraduje po 3000–5000 cyklech ~5–10 %, ale při použití SFA by se tato hodnota mohla výrazně snížit a to i při větší gravimetrické hustotě (asi +50%). Je to dáno tím, že SFA technologie umožňuje zmenšení anody na minimum. [3][4]
Sodíkové baterie obecně ještě ani nepronikly do obecného povědomí, ale CATL už má druhou generaci pojmenovanou Naxtra. Jde opět o Na-ion/SFA, tedy baterii s volnou anodou, která má jen mírně zvýšenou gravimetrickou hustotu (+10%) oproti první generaci, ale výrazně vyšší trvanlivost při poměrně vysokých výkonech při nabíjení a vysokou odolnost při velkém rozsahu teploty (-40°C, +70°C). Přičemž při -40˚C dojde ke ztrátě nabíjecí kapacity jen asi o 10% a pořád je baterie schopná se nabíjet vysokou rychlostí kolem 5C a to i ve fázi vysokého nabití kolem 90%. To tuto baterii činí jasným favoritem do oblastí s kriticky nižšími, ale i vyššími teplotami a to bez ohledu na to, zda půjde o mobilní (BEV), nebo stacionární (BESS) aplikaci. [5][6][7]
Typem baterie, který může hodně překvapit, ale i hodně zklamat, zůstává už několik let baterie lithium sulfur (Li-S). Síra je běžný nerost, který je ale poměrně měkký a má tendenci, podobně jako uhlík nebo křemík vytvářet delší řetězce. To představuje podobnou výzvu, jakou je růst dendritů (shuttle efect). Lithium-sulfur (Li-S) baterie jsou slibnou technologií s vysokou teoretickou kapacitou díky síře jako katodovému materiálu (teoretická gravimetrická hustota (Gravimertic Density – GD) na katodě může být až 2600 Wh/kg, reálná GD energie se může pohybovat kolem 1870 Wh/kg), ale poloprovozní hodnoty jsou zatím jen >600Wh/kg kvůli polysulfidovému shuttle efektu, degradaci síry v elektrolytu a dendritům na anodě. V roce 2025 jsou Li-S baterie v pokročilém stadiu vývoje (prototypy a pilotní výroba), s pokroky v životnosti a kapacitě díky novým materiálům (např. grafenové katody, free anode, solid-state elektrolyty). Běžně dosahované hodnoty energetické hustoty jsou uvedené v tabulce, cyklovatelnost se pohybuje od 500-1000 cy při udržení 80% kapacity. [8][9][2]
Je škoda, že naši vědci se tomuto odvětví věnují v tak malé míře. Nenašel jsem příliš odkazů a to ani v primárním výzkumu a jen tři vědci jsou k nalezení, že se tomuto výzkumu věnují na úrovni, která zasluhuje mezinárodní pozornost. Martin Pumera (VŠCHT, přes 50 000 citací), Tomáš Wagner (Ústav fyzikální chemie AV ČR J. Heyrovského), Stanislav Daniš (Ústav fyziky materiálů AV ČR). Aplikovaný výzkum je na tom podobně. Opět je často citovaný Martin Pumera (tentokrát už FEKT VUT Brno), Tomáš Kazda (FEKT VUT Brno), Kamil Jaššo (FEKT VUT Brno). Pokud by výzkum v ČR přinesl něco zásadního, nebo dokonce byl výstup v podobě prototypu, otevřela by se cesta pro zcela nové odvětví, které by naší zemi přineslo nemalé materiální výhody.
Z hlediska ekologie je SFA technologie, tím že umožňuje zmenšení anody na minimum a zvýšení hustoty energie, mnohem šetrnější. Vede k menší materiálové náročnosti, celkem logicky asi o 50%. Výsledkem je menší spotřeba energie, vody, surovin a z toho plynoucí menší ekologická zátěž jak při těžbě, tak i při recyklaci. Ekologičtější jsou i elektrolyty. [7]
Na-ion baterie jsou zase ekologicky šetrnější z toho pohledu, že nevyžadují lithium, ale tato výhoda je vyvážná nevýhodou větší materiálové náročnosti. CATL slibuje, že se mu při velkém rozsahu podaří snížit výrobní cenu Li-ion baterií na $20/kWh (současné LiFePO baterie mají výrobní cenu kolem $40/kWh).
Li-S baterie by naopak mohy vyvážit svůj složitý výrobní postup tim, že materiálová náročnost bude oproti jiným typům malá.
Je potřeba dodat, že baterie s gravimetrickou kapacitou kolem 2-3kWh/kg by deklasovala spalovací auta i co se týče hmotnosti. Pohonné ústrojí spalovacích motorů je velké a těžké. Taková baterie by učinila současné BEV lehčími, než jsou ICV ve stejné kategorii a tato meta, jakkoli jsme se k ní ani nepřiblížili, není teoreticky nedosažitelná. Pokrok ve vývoji nových baterií dokládá, že elektrochemická reakce baterie je natolik komplexní jev, že nevylučuje další významná zlepšení jak v hustotě energie, tak i v životnosti a rychlosti nabíjení.
Poděkování vyhledávači GoogleGoogle Docs AI Grok AI Chat GPT AI Canva za pomoc při vyhledávání údajů a generovaní obrázků. Zvláštní poděkování AI Grok, Perplexity a ChatGPT za intelektuální schopnosti při řešení otázek i za jejich omyly; a současně jedna důležitá připomínka. Pořád platí dvakrát měř. Všechno si ověřujte i u zdroje, nespoléhejte slepě na AI. Je kreativní už jako člověk. Pokud neví, něco si vymyslí.
Petr Hariprasad Hajič
Superkapacitory nedávají v energetice žádný smysl?
Pokusil jsem se najít odpověď na to, jestli by superkapacitory mohly mít v energetice podobné postavení jako baterie. Nemohly. Fyzikální vlastnosti kapacitorů to zatím neumožňují. Výzkum a vývoj jde ale dál.
Petr Hariprasad Hajič
Baterie jsou aktuálně klíčová technologie nejen energetiky
Přešlapování Evropy kolem moderní energetiky, elektromobility a s nimi spojené technologie vývoje a výroby bateriových celků, vede k vážnému zamyšlení, jak na tom technologicky skutečně jsme.
Petr Hariprasad Hajič
Višva Díp Mahéšvaránanda Óm ášram
V srdci Řádžasthánu, nedaleko města Pálí se rozkládá jedna z nejpodivuhodnějších sakrálních staveb, které naše civilizace zná.
Petr Hariprasad Hajič
Otevřený bianko dluh který budeme muset zaplatit
Nedávno jsem si položil otázku, kolik času bude lidstvo potřebovat, aby snížilo ekologickou zátěž planety způsobenou vypouštěním oxidu uhlíku. Zjistil jsem, že stovky let. Možná, že nám příroda pomůže, když pomůžeme my jí.
Petr Hariprasad Hajič
Je libo dotaci na maželku a manžela na děti už máme
Někdo říká, že dotace jsou zlo, jiní tvrdí, že incentivy pokřivují trh. Pokud chce vláda, nebo kdokoli něco podpořit, tak dá výhodnou cenovou nabídku, slevu, nebo odpustí daně, úroky. Je to dobře, špatně, nebo je toho už moc?
