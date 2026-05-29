Milankovičovy cykly
Interdisciplinární věda to nemá jednoduché. Zasahuje do více vědeckých oborů a holistické pojetí s sebou vždy nese náročnou přípravu a důkladné a dlouhé studium. Málokdo má odvahu a chuť obětovat tak dlouhý čas přípravě. Milankovičovy cykly [6] (srbsky Milanković, v české transkripci Milankovič) zasahují do mnoha vědních oborů. Základem je průnik sférické astronomie, nebeské mechaniky a teoretické fyziky, ale pro důkazy potřebujeme poznatky z geologie, paleontologie, paleoklimatologie a paleogeografie. Všechny děje se odehrávají naštěstí rychlostí, kdy v << c , takže si vystačíme s Newtonovou fyzikou a Einsteinovu fyziku zmíníme jen okrajově.
Johannes Kepler mezi roky 1609 až 1618 postuloval zákony, které jsou základem nebeské mechaniky.
Citace: Johannes Kepler při odvození těchto zákonů využil systematická a ve své době nejpřesnější astronomická měření Tychona Brahe, jemuž byl Kepler asistentem v letech 1600 až 1601. První dva zákony vydal ve svém díle Astronomia nova (1609), třetí vyšel roku 1618 v Harmonices mundi. Později (1687) Isaac Newton ukázal, že Keplerovy zákony jsou důsledkem jeho obecnější fyzikální teorie mechaniky a gravitace. [2]
- Planety obíhají kolem Slunce po eliptických drahách (trajektoriích), v jejichž jednom společném ohnisku je Slunce
Pro naší Sluneční soustavu platí, že planety obíhají po drahách, které se příliš neliší od kružnice a jejich dráhy se neprotínají.
- Obsahy ploch opsaných průvodičem planety a Slunce (spojnice mezi planetou a Sluncem) za stejný čas jsou stejně velké
dS/dt = (1/2)r2dθ/dt = konst (1)
r - střední vzdálenost planety od Slunce r = 1.495978707 × 10¹¹m (1 AU)
θ – úhel, který planeta vytkne průvodiči se tředem oběhu (Slunce) za jednotku času
θ˙ = dθ/dt úhlová rychlost
- Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích mocnin délek jejich hlavních poloos (středních vzdáleností těchto planet od Slunce)
T12/ T22 = a13/a23 (2)
T1 ,T2 - oběžné doby planet
a1, a2 - délky hlavních poloos od společného středu oběhu (střední vzdálenosti od Slunce)
Druhý Keplerův zákon v postatě říká, že moment hybnosti soustavy se zachovává (je konstantní) dL/dt = 0 (první derivace je nulová), takže při změně poloměru musí dojít ke změně tangenciální rychlosti (zrychlení).
Připoměňme si slavný Newtonův Gravitační zákon v jeho vektorové podobě [3]
F = ma = −GMmr^/r2 (3)
m – invariantní hmotnost pozorovaného tělesa (Země) (kg)
a – vektor gravitačního zrychlení soustavy (ms-2) se mění, v periheliu (leden) ~0.00605 ms-2, v apheliu (červenec) ~0.00582 m/s², směr vektoru je paralelní s vektorem r^, tj. na spojnici Slunce – Země
G – gravitační konstanta G = 6.67430 × 10⁻¹¹ m³ kg⁻¹ s⁻²
M – invariantní hmotnost referenčního (druhého) tělesa (Slunce) (kg)
r^ – jednotkový vektor orientovaný podle polární souřadnice (radiální směr) (m)
r – skutečná vzdálenost planety od Slunce s mírně mění, v periheliu 1.47095 × 10¹¹ m, a apheliu 1.521 × 10¹¹ m
Tangenciální rychlost planety odvozená z Newtonova Gravitačního zákona (je jen přibližně kolmá k radiálnímu směru)
v = (GM(2/r − 2/(rp + ra)))1/2 t^e (4)
r – skutečná vzdálenost planety od slunce
rp – vzdálenost v periheliu
ra – vzdálenost v apheliu
t^e – tangenciální jednotkový vektor k elipse v daném bodě (na spojnici Slunce – Země)
V polárních souřadnicích platí v = vrr^+vtθ^, proto nemůže být rychlost kolmá na radiálu, protože r^ je kolmé na θ^. Složený vektor už kolmý být nemůže, pokud jsou oba vektory nenulové a ortogonální. odchylka je ale malá (i když významná), kvůli skoro kruhové dráze.
Země se tedy pohybuje po eliptické dráze nerovnoměrně. Jedním z důsledků je odchylka středního slunečního dne od pravého slunečního dne, kdy jsou dny (den + noc) v létě delší a v zimě kratší. Celkový rozsah kolísání délky pravého slunečního dne je přibližně ±30 sekund oproti střední délce dne (24 hodin). Lze to pozorovat i na době východů a západů slunce, tak jak se v průběhu roku mění po dnech. Například v Zimě dochází k paradoxu, kdy slunce vychází každý den později až asi do 8. až 10. ledna, zatímco den se po 21., 22, prosinci prodlužuje, ale západy slunce se každý den opožďují už od asi od 10. až 12. prosince. V létě je situace podobná, ale kvůli pomalejšímu pobybu planety po orbitě (Druhý Keplerúv zákon) nejsou změny doby východů a západů tak výrazné. Slunce nejdříve vychází kolem 15. až 17. června a nejpozději zapadá kolem 24.–26. června, zatímco nejdelší den je přibližně 21. června (platí pro 51° s.š). Pro pochopení tohoto jevu je potřeba si představit složený pohyb planety po orbitě, polohu osy rotace a vlastní rotaci Země. Přestože Sluneční paradox se podílí na celkové energetické bilanci jen málo, je důležitý pro pochopení procesů, které Milankovičovy cykly popisují. [7] [8] [9]
Délka trvání Slunečního paradoxu při zimním slunovratu Tab5
|Zeměpisná šířka
|Nejpozdější východ Slunce
|Nejranější západ Slunce
|Délka trvání při zimním slunovratu
|70° s.š. (např. sever Norska)
|~20.–22. leden
|~5.–7. prosinec
|~30–32 dní
|60° s.š. (Oslo, Petrohrad)
|~12.–14. leden
|~8.–10. prosinec
|~22–24 dní
|51° s.š. (Praha)
|~8.–10. leden
|~10.–12. prosinec
|17–19 dní
|40° s.š. (Madrid, New York)
|~6.–8. leden
|~12.–14. prosinec
|~15–17 dní
|30° s.š. (Káhira, Miami)
|~4.–6. leden
|~14.–16. prosinec
|~13–15 dní
|0° (rovník)
|~1.–2. leden
|~18.–20. prosinec
|~10–12 dní
Zemská osa rotace země je skloněná oproti normále k rovině ekliptiky (pomyslná rovina, ve které je oběžná elipsa země spolu se Zemí a Sluncem) asi o ~23,44°; rozsah polohy pomyslné osy rotace se pohybuje od ~22,1° do ~24,5° (obliquita je v rozsahu ~±1,2° od střední hodnoty sklonu zemské osy).
Daší pohyb, který planeta vykonává, je precesní pohyb osy rotace. Velmi přesná analogie je s dětskou hračkou (vlčkem), která rotuje podle svislé osy. Gravitační pole jí centruje a nedostatek energie a malé nevyváženosti způsobují, osa rotace vykonává precesní pohyb (osa opisuje kuželovou plochu). Obdobně precesi zemské osy způsobuje hlavně gravitační působení Měsíce a Slunce na zploštělou Zemi. Precese mění dobu (roční období), kdy nastane perihelium nepřímo. Perihelium se ale stáčí i přímo. Viz dále.
Vztah pro výpočet lunisolární precese (bez vlivu planet)
p = (3/2)n2⋅((C−A)/C)⋅cos(ϵ)/ω (5)
p - precesní konstanta (úhlová rychlost precese) (rad⋅ s-1)
n - střední orbitální úhlová rychlost (Země kolem Slunce) (rad⋅ s-1)
C - moment setrvačnosti (Země) kolem rotační osy (kgm2)
A - moment setrvačnosti kolem rovníkové osy (pro Zemi C > A) (kg⋅ m2)
ϵ - šikmost ekliptiky (~3.44°, 0.409 rad) (rad)
ω = úhlová rychlost rotace Země (rad⋅ s-1)
Země má vlivem rotace a vlivem slapových sil ostatních těles Sluneční soustavy, mírně čočkovitý tvar, který se trochu mění. Gravitační působení hlavně Slunce a Měsíce na tento nekulový, přibližně čočkovitý objekt se skloněnou osou rotace způsobuje precesi. Komě toho dochází i ke změně sklonu zemské osy (oliquita, viz výše), precesi v malé míře ovlivnují i svým gravitačním působením další planety, hlavně Jupiter a Saturn; precesi mírně zpomalují. Precesní pohyb je pomalý a osa planety opíše celou kuželovou plochu (představte si dva protilehlé kužely se společnou osou spojené ve vrcholech v těžišti země) za ~25 772 let (Tab3 M1). To je jeden Platónský rok. Pokud by planety nepůsobily gravitačně na soustavu Slunce, Země, Měsíc, tak by doba jedné periody (Lunisodální) precese Země byla ~25 600 let. Planety precesní pohyb zpomalují.
ptotal = plunisolar + pplanetary (6)
Další pohyb je nutace, malé kolébání zemské osy o přibližně ±9,2" (úhlové vteřiny) v rytmu 18.6 roku. Největší složku nutace způsobuje změna orientace měsíční dráhy, protože rovina dráhy Měsíce také sama precesuje, dále pak Slunce, ostatní planety mají malý vliv.
Obliquita (šikmost) má periodicitu ~41 000 let (Tab3 M2) v rozsahu ~±1,2° (22.1° až 24.5°) a způsobuje jí hlavně působení planet velkých planet Jupiteru a Saturnu, zatímco hlavní gravitační tělesa (Slunce, Měsíc) se podílí málo.
Stáčení perihelia je pomalý pohyb, při kterém se perihelium (bod nejbližší ke Slunci) a aphelium (bod nejvzdálenější) eliptické dráhy planety postupně otáčejí kolem Slunce v rovině oběhu. Stáčení způsobuje vliv ostatních planet, má ale i svou relativistickou složku, která je u Země velmi malá. Pro Zemi trvá tato perioda ~112 000 let (Tab3 M3) (relativistický přírůstek je asi 0.34 %, takže perioda je o ~380 let kratší). A opět jde o jednu otočku, to znamená, že perihelium také obíhá kolem Slunce a bude nastávat v různých ročních obdobích, tak jak bude jiná pozice zemské osy v periheliu. Momentálně nastává perihelium v první dekádě ledna (kolem 4., 5. ledna). To je typická pozice pro chladnější období. Pro výrazné ochlazení a nástup Glaciálu to ale nestačí. Musí se toho sejít víc. (Navíc, jak víme, se už asi 150 let otepluje.)
Další změna, která je velmi důležitá, ja samotná změna excentricity dráhy Země (protažení elipsy se mírně mění). Má dvě periody, ~96 000 let a ~413 000 let. Delší perioda cyklu excentricity je ovlivněná hlavně Venuší, Jupiterem a Saturnem. (Tab3 M4, M5).
Samotná rovina ekliptiky (pomyslná rovina oběhu Země okolo slunce) precesuje. Jde o kvaziperiodickou precesi, kterou ovlivňují planety, zejména Jupiter a Saturn. Cykly probíhají v řádu tisíců až stovek tisíců let. Odchylky jsou malé, a řádu úhlových sekund a minut.
Tabulka kvaziperiodické precese kolmice roviny ekliptiky Tab1
|Perioda
|Význam
|~68 000 let Tab3 M6
|Planetární vliv Venuše, Jupiter, Saturn
|~96 000 let Tab3 M4
|souvislost s excentricitou
|~173 000 let
|orbitální složka
|~405 000 let
|Planetární vliv Venuše, Jupiter, Saturn
|miliony let
|dlouhodobé sekulární (neperiodické) změny
Další pohyby Sluneční soustavy v galaxii Tab2
|Typ
|Perioda
|Poznámka
|Galaktická rotace (hlavní oběh)
|~230 milionů let
|Vertikální oscilace
|~60 až 90 milionů let
|Slunce osciluje nahoru a dolů přes galaktickou rovinu
|Radiální oscilace
|~185 až 190 milionů let
|Mírné přibližování a vzdalování Sluneční soustavy od galaktického centra
Galaktický pohyb je na úplně jiné časové škále (desítky až stovky milionů let) a ovlivňuje dlouhodobou geologii a astrobiologii (např. průchod galaktickou rovinou zvyšuje intenzitu kosmického záření).
Superpozicí všech těchto pohybů (viz Tab1) pak bude docházet spolu s kolísáním vyzařování energie ze Slunce ke změnám intenzity dopadajícího světla a tedy i ke změnám celkové energie, která bude na planetu dopadat. Současně, tyto cykly interferují s ročními obdobími. Kvůli nerovnoměrnému rozmístění pevniny na planetě (převážně na Severní polokouli), dochází k větším nebo menším sezónním výkyvům i při zachování dopadající energie. Planeta se tedy může více ohřívat nebo ochlazovat a to i více nebo méně rovnoměrně v závislosti na změně sklonu Zemské osy, celkové pozici planety vůči Slunci dané excentricitou, fázi střídání ročních období a sluneční aktivitě.
Milutin Milankovič dokázal tyto změny klasifikovat a dokázal rozlišit podstatné vlivy od méně důležitých, a tyto změny dokázal správně zasadit do kontextu geologických změn planety Země. Poprvé v historii lidstva se tak otevřela cesta k vysvětlení klimatických změn planety (například cyklování dob ledových), pro které až dosud žádné vysvětlení nebylo. Všeobecné přijetí jeho teorie přišlo velmi pozvolna a její skutečný přínos byl patrný až po ověření jak fyzikálního modelu, tak i shody v geologické historii Země.
Hlavní Milankovičovy cykly Tab3+
|Cyklus
|Perioda
|Co přesně se mění
|Amplituda / Rozsah
|Význam pro klima
|1. Precese (axiální ) M1
|25 772 let
|Směr osy (precesní kužel)
|Celá perioda (360°)
|Velmi silný
|2. Obliquita (šikmost ekliptiky) M2
|41 000 let
|Sklon zemské osy vůči ekliptice*
|22,1° až 24,5° (±1,2°)
|Silný
|3. Excentricita (výstřednost) M4, M5
|~96 000, ~413 000 let
|Elipticita dráhy Země
|0,0034 až 0,058
|Střední až silný
|4. Stáčení perihelia (apsidální precese) M3
|~112 000 let
|Rotace eliptické dráhy Země
|Celá otočka (360°)
|Střední až silný
|5. Precese ekliptiky* (kvaziperiodická) M6
|~68 000, ~100 000 let
|Naklánění roviny ekliptiky* ve 3D
|±0,5° až ±1°
|Střední
* Přesněji řečeno, úhel, který svírá osa Země vůči normále vetknuté do roviny ekliptiky, a/nebo naklánění této normály vůči střední poloze
Žádný z těchto cyklů nepůsobí samostatně. Vždy jde o superpozici všech změn. Některé cykly vytváří tak silné propojení, že se z nich odvozují další, superponované cykly, kde vznikají maxima a minima podle vztahu pro výpočet frekvence a odvozeného vztahu pro periody
fbeat = ∣f1−f2∣ (7)
Tbeat = 1/fbeat = 1/(∣f1−f2∣) = 1/ (∣1/T1 − 1/T2∣) (8)
fbeat – frekvence při které dochází k zesilování nebo zeslabování aplitudy, viz např. Tab3, axiální precese, kde je bití (srdeční rytmus) velmi výrazný
Tbeat – analogicky, jedna perioda kdy dojde k proběhnutí jedné periody superponované vlny
Celkový přehled nejdůležitějších kombinovaných cyklů Tab4+
|Kombinovaný cyklus
|Perioda (Tbeat)
|Apsidální precese + Axiální precese + Obliquita M7
|~19 000, ~22 000, ~24 000 let
|Excentricita + precese normály ekliptiky M8
|~95 000, ~125 000, ~400 000 let
Tento astronomický fundament Milankovičových cyklů [6] je základem pro určování dlouhodobých změn klimatu Země. Jak je patrné, změny dráhy Země probíhají pomalu a jsou velmi malé. Například k vysvětlení vzniku Glaciálů a Interglaciálů budeme potřebovat další vlivy, ke kterým dochází sice jako přímý důsledek astronomických cyklů, ale beze změn, které proběhnou přímo na planetě, by se klima příliš neměnilo. Jsou jimi změna albeda pevniny, vody (zalednění) a sněhu (i sopečnou činností), paleografické nerovnoměrné rozložení pevniny, ap. Současně do těchto jevů zasahují další, které buď nesouvisí, ale mohou změny klimatu buď potlačit, nebo urychlit. Velmi důležitá je sopečná činnost a její intenzita, která na jednu stranu uvolňuje aerosoly, prachové částice, SOx..., které teplotu snižují, na straně druhé CO2, který působí dlouhodobě a teplotu jako skleníkový plyn zvyšuje, dále procesy zvětrávání hornin, které vážou buď CO2, nebo O2 a další vlivy.
Je zajímavé, že Milankovičovy cykly [6] dokáží spustit procesy na Zemi, které probíhají velmi rychle; dokonce i v řádu desítek let. Podle teorie katastrof, pokud dojde k bodu zlomu, mohou se spustit procesy, které vedou k prudké změně rovnováhy [4]. Příkladem je roztátí Laurentidského ledovce (zasahoval až do oblasti Velkých jezer) v Severní Americe (Kanada), který naředil Atlantský oceán sladkou vodou (voda neodtekla na jih do Mexického zálivu, ale přímo do Atlantiku východním směrem). Změnou hustoty a teploty vody došlo k zastavení a přeskupení mořských proudů (narušení AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation)), čímž došlo k ochlazení Evropě a k růstu ledovců v Eurasii, tedy k dalšímu Glaciálu (Younger Dryas) 12 900 až 11 700 let (před současností).
Supepozice hlavních Milankovičových cyklů Obr1+
- Tilt – obliquita, Tab3 M2
- Excentricity – excentricita, Tab3 M4, M5
- Apsidal precession – apsidální precese + axiální precese + obliquita Tab4 M7
- Axial precession – axiální precese Tab3 M1
- Daily Insolation – vypočtený průměrný sluneční výkon za 24h na 65° s.š. v červnu (jde o nejdůležitější klimatický ukazatel, který cykly generují)
- benthic forams – benthic foraminifera (dírkonožci bentští), jednobuněčné mořské organismy s vápenatou schránkou, které žijí na dně oceánů, jsou důežité pro měření obsahu izotopu kyslíku O18; ve schránkách dírkonožců, během ledových dob je kladná odchylka (delta, δO18) od průměru, při oteplení dojde k naředění vody H12O16, tedy bežným izotopem, kterého je v ledu víc a odchylka δO18 je záporná
- Vostok ice core – přepočet obsahu deuteria v ledu na teplotu v Antarktidě; voda s deuteriem má jiný bod výparu a kondenzace, hůře se vypařuje, lépe kondenzuje, v teplejších obdobích byl obsah H22O v páře před kondenzací nad Antarktidou vyšší, v chladnějších menší
Korelace Milankovičových cyklů se změnou klimatu ve čtvrtohorách Obr2+
- Precession Tab4 M7
- Obliquity Tab3 M2
- Eccentricity Tab4, M8
- Solar forcing (Daily Insolation viz Obr1) – vypočtený průměrný sluneční výkon za 24h na 65° sev.š. v červnu
V současnosti (posledních několik tisíc let a nejbližší budoucnost) Milankovičovy cykly působí mírně ochlazujícím směrem. Konkrétně:
- Excentricita je nyní velmi nízká (dráha je téměř kruhová), to snižuje sezónní kontrast, tedy menší rozdíly teploty (celkově ochlazuje)
- Precese je v takové fázi, že perihelium připadá na zimu severní polokoule, to způsobuje menší rozdíly teploty (celkově ochlazuje)
- Obliquita (šikmost) pomalu klesá (celkově ochlazuje)
Výsledný vliv a dlouhodobý přirozený trend Milankovičových cyklů (bez lidského vlivu CO2) až po současnost je velmi pomalé ochlazování v řádu 0,01 až 0,05 °C za 1000 let a to už asi po dobu 6000 let až do současnosti.
Milankovičovy cykly [6] ani jednotlivě a ani jako superponovaný celek nedokáží vysvětlit současnou změnu klimatu (globální oteplování), protože podle nich se má naopak velmi pomalu, v řádu tisíciletí ochlazovat. Interglaciál, který už je podle Milankovičových cyklů asi 6000 let za svým maximem, ani nepřipouští bod zvratu, protože překlopení klima do doby ledové nastává postupně.
Odtud plyne, že současná klimatická změna je neslučitelná s přirozeným orbitálním stavem Země, který Milankovičova teorie velmi přesně modeluje. Právě tento rozpor patří mezi důležité důkazy, že hlavní příčinou současného oteplování je antropogenní činnost, především emise skleníkových plynů, které narušují přirozenou termickou rovnováhu planety.
Se vší úctou a pokorou k vědeckému poznání a u vědomí toho, že teorii Milutina Milankoviče bylo tak dlouho odpíráno všeobecné konsensuální přijetí, jsem chtěl tímto alespoň pro ty, kteří mají trochu soudnosti a sebereflexe napravit to, co s jeho teorií páchají současní dezinformátoři.
+ Pokud naleznete rozdíly v korespondujících cyklech je to dáno tím, že cykly nemají přesně stejnou délku trvání, odtud, jak měření, tak i paleoklimatická období v geologické historii Země se budou mírně lišit.
Poděkování vyhledávači GoogleGoogle Docs AI Canva AI Grok AI Chat GPT a AI Perplexity za pomoc při vyhledávání údajů a generovaní obrázků a grafů. Poděkování Wikimedia Commons za volně šiřitelný obsah (Obr1, Obr2). Zvláštní poděkování AI i za intelektuální schopnosti při vyřešení otázek. Jedna důležitá připomínka. Pořád platí dvakrát měř. Všechno si ověřujte i u zdroje, nespoléhejte slepě na AI. Používejte kritické myšlení.
[1] Wikipedie Milankovičovy cykly
[2] Wikipedia Keplerovy zákony
[3] Wikipedia Newtonův Gravitační zákon
[5] Wikimedia Commons Milankovitch Cycles
[6] Milanković, Milutin Kanon der Erdbestrahlung (1941)
[7] Sunrise, Sunset, and Daylength
[8] Wikipedia Earth’s rotation
Petr Hariprasad Hajič
Kdo je kdo
Ježíš v Bibli říká: „Po ovoci se poznáme.“ Trochu problém je v tom, že ovoce může vypadat atraktivně nebo nezajímavě, ale jeho kvalitu poznáme, až když kousneme anebo dokonce, až když ho strávíme.
Petr Hariprasad Hajič
Slepička rozchodila účet pro kohoutka
Mít funkční účet v indické bance je pro cizince něco tak trochu jako vyhrát v loterii. Přitom důvody k pořízení takového účtu jsou vlastně pro běžného člověka často malicherné.
Petr Hariprasad Hajič
Ošklivé káčátko tahounem energetiky
Obnovitelné zdroje zaujímají ve světové energetice pořád větší místo. Dlouhodobý setrvalý nárůst výroby elektrické energie z OZE v objemu několika procent ročně z nich postupně dělá energetický mainstream.
Petr Hariprasad Hajič
Co mi úča na gymplu v hodinách chemie nevysvětlila
Chemie se vyvinula z alchymie, kterou tímto nijak nedehonestuji, jako samostatný vědní obor. Je velká chyba vykládat chemické poučky bez znalosti a vysvětlení jejich fyzikální podstaty. Vznikne nesrozumitelná pavěda.
Petr Hariprasad Hajič
How Albert Einstein contributed to the development of the most accessible episodic source
Have you ever wondered why Albert Einstein published the first of four papers in 1905 explaining the photoelectric effect and why, paradoxically, he presented the foundations of quantum physics before Einstein physics?
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
O víkendu se jede Závod Míru. Kdysi se na něm v Česku představil i Tadej Pogačar
Poslední květnový víkend láká na řadu akcí. Vyberete si některou z našeho přehledu tipů?
Metro v centru pět hodin nejezdilo, dopravu zastavila technická závada
Provoz na části pražské linky metra A v pátek brzy ráno zastavila technická závada. Soupravy...
Na D1 v Brně vzplál v ranní špičce kamion, směr do Prahy byl neprůjezdný
Dálnici D1 na 192. kilometru v Brně v pátek ráno uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz začal hořet...
Budějovice obsadí rekordních osm tisíc běžců, trasu měnili kvůli dopravním uzavírkám
Uběhnout míli po boku své rodiny, změřit síly s elitními evropskými sportovci nebo se na trati...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 51
- Celková karma 4,82
- Průměrná čtenost 542x