Kdo je kdo
V jednom svém blogu, jsem se zabýval některými aspekty kvantové fyziky, protože mě vadilo, že tolik let jsem nedokázal najít pro sebe srozumitelnou odpověď na otázku, která mě provázela takovou dobu: „Co to tam na té tabuli vlastně je?“ [1] Otázka, na kterou je odpověď zdánlivě mnohem jednodušší zní: „Jaký vlastně jsem?“ Zdálivě proto, že si pořád něco nalháváme. A čím víc si toho nalháváme, tím víc se do toho zaplétáme. Naše vědomí je pořád zastřenější, až už za určitou hranicí nedokážeme rozlišt, co je pravda a co lež. Co je sen a co bdění. Co je imaginace a co se opravdu stalo.
Šrí Šankaráčárja, který žil v 8 století n.l. je autorem proslulého textu, který se zabývá otázkou bytí (12. šlóka v Aparokṣānubhūti [2])
कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्ताऽस्य विद्यते ।
उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीदृशः ।।
ko ‚haṃ katham idaṃ jātaṃ ko vai kartā ‚sya vidyate।
upādānaṃ kim astīha vicāraḥ so ‚yam īdṛśaḥ॥
Kdo jsem? Jak je tento (svět) stvořen? Kdo je jeho stvořitelem?
(Kdo jsem, odkud jsem přišel, co tu dělám, kam půjdu)
Z jakého materiálu je tento svět stvořen? To je cesta vičáry (zkoumání)
Je to zdrcující poznání, ale dobrat se pravdy na tyto otázky v podstatě znamená se tou Pravdou stát. Také se říká
सत्यम् शिवम् सुन्दरम्
satyam śivam sundaram
Šiva je pravda a krása, také pravda láska nádhera. (Šiva se dá kromě lásky přeložit i jako radost, štěstí)
Co nám brání abychom došli sebepoznání, seberealizace?
काम, क्रोध, मदन, मद, लोभ, मोह, प्रतिषेध, अहंकार
kāma, krodha, madana, mada, lobha, moha, pratiṣedha, ahaṃkāra
kāma, žádostivost
krodha, hněv
madana, mada, opojení, poblouznění, zaslepenost, pýcha
lobha, chtivost
moha, připoutanost
pratiṣedha, touha po odplatě
ahaṃkāra, egoismus, ego
No a jsme u toho. Jak se toho zbavit? Neexistuje jiná cesta, než každodenní cvičení. Říká se tomu jóga. Můj Guruji Šrí Paramhansa Swámí Mahéšvaránanda říká, že jóga je cesta k tělesnému, sociálnímu, duševnímu a duchovnímu zdraví, že je to cesta ke sjednocení, nebo lépe ke znovusjednocení. K návratu tam, odkud jsme přišli. Nejsme prach a v prach se neobrátíme. To je jen jedna složka. Tělo je prach a to se postupně promění v hmotu, která opět zrecykluje, ale individuální Duše se může vrátit k Bohu, protože odtud pochází. Jak? Je to celkem prosté. Celoživotní každodenní poctivé cvičení, kontrola mysli, pozitivní myšlení, disciplína, soucit s druhými, nesobeckost, služba, láska.
Je jedno, jakou cestu si zvolíme. Je jedno, jestli jsme křesťan, hinduista, muslim nebo buddhista. Všechno je to cesta ke zvovusjednocení. Jóga je starší než všechna náboženství a je nejen jejich podstatou, ale je i nad nimi. Jeden z nepřímých důkazů o původu jógy lze nalézt ve slovní zásobě různých jazyků. Například tomuto slovu odpovídá české jho, kde je zdůrazněný aspekt odříkání (tapasji) a povinnosti (dharma), anglické unity zase zdůrazňuje onu jednotu, atd...
Teď přijde zajímavý obrat, který autority opakovaně zdůrazňují. Bez tohoto hmotného, smrtelného těla, se nemůžeme vrátit zpátky ke svému původu. Vysvětlují to tak, že jinak jsme neúplní. Ze všeh pěti těl [3], která máme, nám to jedno, to materiální (tělo potravy, annamaja kóša), v astrální podobě, chybí. Další důežitý aspekt, který zdůrazňují je, že když už jsme zrození (dvojzrozenci v lidském těle), tak potřebujeme obrazně k letu obě křídla. To znamená pracovat nejen duchovně, ale i materiálně a mít obě složky vyvážené.
Proto jsou hlavní směry jógy
karmajóga – cesta činu a nesobecké služby
rádžajóga, aštangajóga – cesta vnitřní kázně, meditace a ovládání mysli
džňánajóga – cesta poznání a sebepoznání
bhaktijóga – cesta oddanosti a lásky k Bohu a ke všem živým stvořením
Detailnější popis různých cest jógy je možné nalézt napřiklad v Bhagavadgítě, kde každá z osmnácti kapitol kapitola, popisuje jiný druh jógy. [5]
Náš Guruji, vědom si tohoto velmi důležitého aspektu, nás vždy vedl k tomu, abychom něco materiálně dělali. Vlastně, jako takový vedlejší produkt této činnosti je vybudování jógových center po celém světě a samozřejmě i největší z nich, v Indii v samotném srdci Rádžasthánu – Óm Ášram v sousedství vesnice Jadan v Márvárském kraji nedaleko Višvagurudžího rodiště.
Óm Ášram byl po 30+ letech budování (oficiální zahájení výstavby bylo po přípravných pracech zahájeno v roce 1995) slavnostně otevřený ve dnech 10 až 19. února 2024. Akce se zúčastnil mimo jiné Bhajan Lal Sharma, tehdejší hlavní ministr Rádžasthánu, a tisíce lidí z Indie i zahraničí (přes 30 zemí). Základní kámen položil Vishwaguruji Swami Maheshwarananda a stejně tak on rozhodl, kdy bude Ášram slavnostně otevřený. Iniciace stavby byla provedena obřadem na nejvyšším bodě stavby, ústřední stúpě (centrální věži).
Višvaguruji říká: „Když je někde pěkný strom, sekera není nikdy daleko.“ Jinak řečeno, vždy se najde někdo, kdo pro nějaký vlastní, byť i nijak velký prospěch, je schopný zničit značnou hodnotu, nebo dokonce něčí životy. Takový je dnešní svět. Pokud chceme něco zachovat v původní hodnotě a smyslu, musíme to dobře chránit.
Na začátku tohoto roku určité skupiny lidí (nebo i jednotlivci) začaly podávat žaloby na karmajogíny z Ášramu ale i jiných jógových center naší organizace „Jóga v denním životě“ v Indii. Žaloby jsou často nesmyslné a snadno vyvratitelné, ale je to stejné jako jinde. Stokrát opakovaná lež se stává v myslích lidí možnou pravdou a je přitom jedno, jesti jde o nesmysly, kteří tvrdí nějací politici o globálním oteplování, škodlivosti infrazvuku z větrných elektráren nebo očerňují neziskové organizace.
Tito lidé, kteří podávají žaloby v Indii mají jen velmi omezené vazby na Ášram a vlastně se etablovali z poradního orgánu vzniklého na žádost Gurudéva před několika lety. Jsou místní, jsou znalí indické legislativy, mentality a kulturních zvyklostí a samozřemě, jejich rodným jazykem je Hindština. Nejsrozumitelnější argument, který jsem slyšel je, že Ášram by neměl řídit nadnárodní zahraniční Felllowship „Yoga in daily life“ ale Indové znalí místních poměrů. Jaké jsou jejich skutečné záměry, se můžeme jen domýšlet.
Bohužel do této neblahé hry jsou zapojení i někteří Vishwagurujiho žáci a dokonce i někteří Svámí. Svámí (hinduistický mnich) je duchovní osoba, které by měl na srdci ležet jediný cíl a to je pomoc a služba všem živým tvorům, dodržování etických pricipů a jejich ochrana, dharma. Maháprabhují říká: „Miluj každého živého tvora nejméně tolik, jako sama sebe.“ Pokud vám to něco připomíná, tak to je podobnost čistě náhodná. Není přece možné, aby křesťanský Bůh říkal to samé co hinduistický Bůh. Jakkoli, i toto je Líla amrtit (Božská hra), ve které se teď Ášram několik let po dokončení a otevření nachází.
Višvagurují už do těchto her nechce zasahovat a jeho nástupce a přímý následník Parampúdžj Mahamandaleshwar Swami Avatarpuriji, který je současným duchovním Mistrem společnosti Jóga v denním životě a jediným pokračovatelem linie (Siddha píthá Parampará) má proti sobě velmi vychytralou společnost z vysoce postavených lidí z oblasti, práva, policie, úřadů a vlády.
Ministerský premiér pan Naréndra Módí, který se s Višvagurujím několikrát osobně setkal, ve svém programovém prohlášení při nástupu do funkce uvedl, že bude všemožně podporovat odstraňování korupce v Indii. Uvidíme, jestli se jeho politika, za onu více jak 12 let trvající vládu skutečně posunula více k spravedlivému soudnímu systému. Dvanáct let se v Indii považuje za nejmenší periodu, kdy se dá něco důležitého uskutečnit (12-ti letý kumbha cyklus). Jinak bych těmto osobám, ať už jsou jejich pohnutky jakékoli, doporučil cvičit „Jógu v denním životě“. Nemůže to mít na ně jiný, než pozitivní vliv.
Nevíme, co nám osud v podobě těchto útoků přinese. Pokud to bude jen poznání ve smyslu, že tudy cesta nevede, tak i to se cení. Přijmout osud takový jaký je i přes všechno úsilí, které vynakládáme, abychom ho změnili, přijmout Boha takového jaký je, je možná větší poklad, než všechny statky světa.
Nikdo nemůže změnit pravdu. Žádný člověk, žádný politik, žádný filozof, žádný premiér, žádný úředník, žádný oligarcha, žádný voják, žádný policista, žádné náboženství, věřící či nevěřící, nikdo a nic nemůže pravdu odstranit. Pravda je věčná a neměnná. Óm satjam, Šivam, sundaram.*
* Citace Paramhasa Vishwaguruji Svámí Mahešvaránanda [4]
[1] Co mi úča na gymplu v hodinách chemie nevysvětlila
[2] Aparokshanubhuti
[3] Banaras University Concept of Panchakosha in Vedic Literature
[4] Merging Into Shiva Consciousness
[5] Bhagavadgíta
Petr Hariprasad Hajič
Slepička rozchodila účet pro kohoutka
Mít funkční účet v indické bance je pro cizince něco tak trochu jako vyhrát v loterii. Přitom důvody k pořízení takového účtu jsou vlastně pro běžného člověka často malicherné.
Petr Hariprasad Hajič
Ošklivé káčátko tahounem energetiky
Obnovitelné zdroje zaujímají ve světové energetice pořád větší místo. Dlouhodobý setrvalý nárůst výroby elektrické energie z OZE v objemu několika procent ročně z nich postupně dělá energetický mainstream.
Petr Hariprasad Hajič
Co mi úča na gymplu v hodinách chemie nevysvětlila
Chemie se vyvinula z alchymie, kterou tímto nijak nedehonestuji, jako samostatný vědní obor. Je velká chyba vykládat chemické poučky bez znalosti a vysvětlení jejich fyzikální podstaty. Vznikne nesrozumitelná pavěda.
Petr Hariprasad Hajič
How Albert Einstein contributed to the development of the most accessible episodic source
Have you ever wondered why Albert Einstein published the first of four papers in 1905 explaining the photoelectric effect and why, paradoxically, he presented the foundations of quantum physics before Einstein physics?
Petr Hariprasad Hajič
Jak Albert Einstein přispěl k vývoji nejdostupnějšího občasného zdroje
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč Albert Einstein v roce 1905 vydal jako první z čtveřice článků vysvětlení fotoelektrického jevu a proč paradoxně předložil základy kvantové fyziky před Einsteinovskou fyzikou?
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Život je tak krátký, že ho chci poznat v maximální šíři, říká Libor Bouček
Kdybychom stále žili v éře pouze papírových diářů, nedovedu si představit, jak velkou bichli by...
Senátoři budou mandát obhajovat na Kladensku i Příbramsku, na Kolínsku ne
Současní senátoři, Adéla Sucharda Šípová z klubu Sen 21 a Piráti a Petr Štěpánek (za STAN), budou...
Na Vysočině chtějí své mandát obhajovat senátoři za lidovce i Svobodné
Současný senátor za Žďársko Josef Klement z KDU-ČSL bude kandidovat do Senátu i letos na podzim....
Senátoři Goláň a Bazala budou na podzim usilovat o obhájení funkce
Senátoři Tomáš Goláň (ODS) a Josef Bazala (KDU-ČSL) budou v podzimních volbách obhajovat mandát,...
- Počet článků 50
- Celková karma 6,61
- Průměrná čtenost 548x