Jak z ošklivého káčátka vyrostl tahoun energetiky
Podívejme se dál, než kam sahá dvorek naší Evropské Unie a začněme největšími znečišťovateli, na kterých se dá velmi dobře ukázat, že kromě několika výjimek se v podstatě všichni snaží trend vysokých emisí zvrátit. Dá říci, že se jim implementace Green Dealu více či méně, i přes rostoucí spotřebu elektrické energie, celkem daří. [8]
Údaje o stavu dekarbonizace největších znečišťovatelů v roce 2025 (Tab1)@
|Stát
|ukon.
|GHG Mt*
|OZE GW
|OZE, JE**
|em. pov.
|el. e. Wh
|Čína
|2060
|13600 ±1%
|2400 +15%
|37%, 5%
|ano+
|11P +5%
|USA
|ne+++
|5800 +0%
|580 +15%
|29%, 18%
|ne^
|4,6P +2%
|Indie
|2070
|4400 +5%
|310 +20%
|26%, 3%
|ano+
|2,5P +8%
|EU 27
|2050
|2900 -4%
|1050 +10%
|52%, 23%
|ano
|3,7P +0%
|Brazílie
|2050
|2300 ±1%
|250 +8%
|90%, 2%
|ne^^
|1,15P +4%
|Rusko
|ne
|2200 +2%
|270 +3%
|20%, 19%
|ne
|1,25P +1%
|Japonsko
|2050
|1000 -0%
|175 +10%
|37%, 10%
|ano
|1,0P +0%
|Írán
|ne
|820 +3%
|3 +50%
|7%, 1%
|ne
|420T +2%
|Německo++
|2045
|630 -5%
|230 +10%
|62%, 0%
|ano
|420T-2%
|...
|
|
|
|
|
|
|Česko
|2050
|95 -0%
|7+15%
|20%, 40%
|ano
|70T +2%
@ Země, které produkují nejvíce emisí skleníkových plynů podle EDGAR (za rok 2024, 2025) a EIA (GHG - CO2, NOx, CH4,...) seřazené převážně sestupně [1][2][3][4][6][7]
* údaje z různých zdrojů se mohou lišit 2), metodika zahrnuje poměrné množství emisí GHG (energie, průmysl, doprava, zemědělství, využití půdy v lesnictví (LULUCF)) podle EDGAR [2]; podle IEA [3] (zaměřeno na průmysl, nikoli na celkové emise GHG) jsou hodnoty asi o 10% nižší a podle Climate trace [4], který zahrnuje veškeré emise a satelitní měření, naopak až o 30% vyšší 4)
** uvádím i jaderné zdroje, která jsou také považované za nízkoemisní zdroje; procenta se vztahují k výrobě, nikoli k instalovanému výkonu
+ jiný model zaměřující se na poměrné snižování emisí podle intenzity (emise na jednotku HDP nebo produkce)
++ Německo patří do EU, ale patří mezi největší znečišťovatele i samostatně
+++ USA svůj dekarbonizační plán, který měl být do roku 2050 v roce 2025 zrušily; v platnosti zůstávají jen dekarbonizační plány některých států (asi 13), které chtějí dekarbonizovat i bez federální podpory
^ jiný obchodní model s emisemi, často formou dotací, některé státy USA povolenky zavedly [12]
^^ návrh v procesu schvalování
- ukon. předpokládané datum dokončení dakarbonizace dle národního plánu
- GHG celková produkce skleníkových plynů (CO2 ekvivalentních jednotek) v roce 2025, procenta udávají meziroční změnu
- OZE celkový instalovaný výkon v GW, procenta udávají meziroční změnu
- OZE, JE podíl na výrobě eletrické energie (přepočet z PWh, TWh) z OZE v procentech, za čárkou jsou uvedené jaderné zdroje
- em. pov. emisní povolenky mohou mít v různých zemích odlišný model, než je to v EU, a často jsou v jiném stádiu realizace (dobrovolné, mandatorní) a mají i jiné termíny pro dosažení díčích cílů (milestones)
- el. e. výroba elektrické energie většinou v tera 1012, peta 1015 watt hodinách, tedy TWh nebo PWh za rok (2024), procenta udávají meziroční změnu
Čína je největší znečišťovatel, je také největší výrobce elektrické energie na světě (11 PWh ročně) a současně instaluje i největší množství OZE. Tyto zdánlivě protichůdné údaje jsou dané nárůstem spotřeby energií v Číně. Čína je také asi jedna z mála zemí, která jako náhradní zdroje (backup) neinstaluje paroplynové, ale uhelné elekrárny. Je to dáno zásobami a dostupností uhlí. Zajímavé také je, jak malý podíl v čínském Green Dealu mají jaderné zdroje. Čína má od roku 2027 plánovaný přechod od intenzitního obchodování (intensity-based) s emisními povolenkami na absolutní cap-and-trade (tj. podobný sytém jako v EU), nejprve vybrané sektory, od roku 2030 kompletně. [5]
Indie se svojí akcelerující ekonomikou a dekarbonizačními plány, může překvapit. Podíl z víc jak 70% na výrobě elektřiny z uhlí pro zemi, která nemá dostatečné fosilní zdroje (víc jak 25% uhlí dováží), ale zato má celoročně dostatek sluneční energie, je poněkud nesmyslný. Výroba elekřiny je asi 2,5 PWh ročně a narůstá (cca +8%). Indie měla loni nárůst +6,5% HDP oproti předchozímu roku. Produkce GHG CO2e se zvýšila o 5%. Vypadá to, že obnovitelné zdroje, které jsou stále levnější, dokáží v Indii jen částečně saturovat potřeby elektrické energie. Indie by musela instalovat zhruba 4x víc OZE (100 GW OZE ročně), aby dokázala snižovat emise CO2 v energetice abolutně. Obchodování s emisními kredity (compliance trading) má začít v druhé polovině roku 2026, plná implementace (přechod na cap-and-trade) má proběhnout v letech 2028-2030.
EU. Evropské unii nelze upřít velkou snahu o dekarbonizaci a vcelku realistické plány, jak toho dosáhnout. V produkci skleníkových plynů se posunula na čtvrtou příčku za Indii. Evropě chybí výroba technologických zařízení, která by mohla implementovat in situ a vyvážet ať už jde o FV panely, baterie, elektrolyzéry, konverzní jednotky Power to Hydrogen to Power (P2H2P). Dekarbonizace v EU je hodně závislá na Číně. EU produkuje asi 3,7 PWh elektrické energie.
Rusko spolu s Íránem na dekarbonizaci nepracuje a žije z minulosti. Má dostatek vodních zdrojů a jaderných elektráren, které mu zajišťují poměrně dobré postavení, ale dekarbonizace se aktivně nezúčastňuje. Diskrepance mezi instalovaným výkonem (převážně vodních elektráren) a poměrně nízkou výrobou z OZE ve srovnání například s Brazílií, je dána zanedbanou přenosovou sítí a nízkým využitím vodních zdrojů – cca kolem 10%, což je méně než třetina kapacitního faktoru 5) VE Brazílie (36,4%) a je to i pod kapacitním faktorem například solárních elektráren v ČR. Vyrábí asi 1,25 PWh. 3)
Japonsko vychází v datech jako konzervativní země spoléhající se stále na plyn a uhlí (53% elektrické energie pochází z fosilních paliv). Japonsko přitom skoro nemá vlastní energetické suroviny ve fosilních palivech a skoro všechno dováží. Vyrábí asi 1 PWh elektrické energie ročně. Japonsko se v tomto směru podobá ČR a tato podobnost byla ještě mnohem větší před katastrofou v JE Fukušima. Japonský parlament v roce 2024 schválil zákon zavádějící národní systém ETS (obchodování s emisními povolenkami) od fiskálního roku 2026. Tento systém pokrývá klíčové emitenty a podporuje snížení emisí CO₂ v souladu s cílem uhlíkové neutrality do roku 2050.
Brazílie je v této osmičce největších znečišťovatelů právem, ale z úplně jiného hlediska. Výroba elektrické energie je v podstatě čistá. Brazílie je obrovským producentem CO2 v důsledku masívního odlesňování Amazonského pralesa a zemědělské produkce (LULUCF) 6). Až 90% emisí CO2e produkuje v Brazílii deforestrace a nevhodně intenzívní využívání půdy v agrikultuře (degradace humusu pesticidy a umělými hnojivy způsobuje uvoňování vázaného CO2 v půdě). Brazílie má v plánu přejít na ETS (Emissions Trading System, též cap nad trade) plně do roku 2030. Nepovinné budou povolenky pravděpodobně od roku 2027 (SBCE – Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões).
Írán. Nedělá pro dekarbonizaci v podstatě nic. Kromě budování JE. Je ale otázkou, zda je buduje primárně pro výrobu elektřiny (1% výroby elektrické energie v JE je absurdní). Írán produkuje 420 TWh elektrické energie ročně, většina výroby (90%) je z plynu. 3)
Česká republika zachraňuje svůj dekarbonizační program 40% elektrické energie vyrobené v JE. Dalších 40% pořád vyrábíme z uhlí.
Výroba elektrické energie největších znečišťovatelů v TWh/rok (Graf1)
Kapacitní faktor (CF) 5) určuje, z jaké části je zdroj využitý. Neodráží často maximální možnosti, například pokud je zdroj potřeba pro fexibilitu, zapíná se jen občas. Energetický mix by měl být navržený tak, aby kombinoval různé zdroje, které by se podle svých charakteristik dobře doplňovaly.
Přehled kapacitních faktorů (Tab2)
|Typ elektrárny
|Účinnost η (%)
|CF globální
|CF dobré podmínky
|Poznámka CF
|Uhelná (UE)
|35–45%
|45–55%
|70–80%
|ČR ~60–70%, v Číně/Indii flexibilní provoz
|Zemní plyn (PE, PPE) (kombinovaný)
|55–62%
|40–60%
|75–85%
|EU 40–60% (flexibilní provoz)
|Jaderné (JE)
|32–37%
|85–90%
|90–95%
|ČR 85–90%
|Velké vodní (> 100 MW) (VE)
|85–95%
|30–45%
|50–60%
|ČR ~25–35%
|Malé vodní (< 10 MW) (SVE)
|80–90%
|25–40%
|45–55%
|ČR průměr ~30%
|Větrné (VtE) onshore (na pevnině)
|45%
|25–40%
|40-50%
|ČR ~25–30%, u Sev. moře 40–50%
|VtE offshore (na moři)
|45–50%
|40–55%
|50–60%
|Sev. moře 45–55%, Čína 40–50%
|Fotovoltacké (FVE)
|17-22%
|10–20%
|20–30%
|ČR ~11–14 %, v jižní Evropě 20–25 %
|FVE + baterie (BESS)
|15-20%
|15-25%
|20–30%
|baterie zvyšuje distribuci
|VtE + FVE
|17-45%
|30-50%
|45-60%
|hybridní řešení
|VtE + FVE + BESS
|15-40%
|35–55%
|45–60%
|závisí na velikosti BESS
|Bio stanice (BS)
|25–35%
|50–70%
|70–85%
|ČR ~60–75 % (kogenerace)
|Geotermální (GE)
|10–20%
|70–90%
|90–95%
|stabilní, omezené lokality
Podívejme se na návratnost investic z pohledu předpokládané ceny za MWh (LCOE) při výstavbě nových zdrojů. 1) [6]
Návratnosti investic dle LCOE (Tab3)
|Zdroj
|LCOE cena ($/MWh)
|LCOE střed ($/MWh)
|Poznámka
|VtE + FVE + BESS (4h)
|45 - 75
|60 -6%
|Cena panelů, baterií ↘
|Zemní plyn (PPE) NGCC#
|45 - 101
|70 +8%
|Vysoký nárůst ↗
|FVE + BESS (4h)
|46 - 102
|74 -7%
|Cena panelů, baterií ↘
|VE
|50 - 100
|75 -0%
|GE
|50 - 100
|75 -0%
|Onshore VtE + BESS (4h)
|42 - 114
|78 -5%
|Cena baterií ↘
|UE USA
|60 - 143
|101 +26%
|Úroky, WACC, CAPEX ↗ 7) 8)
|Biomasa (BS)
|50 – 180
|115 +4%
|Velké rozdíly v ceně ↗
|Offshore VtE + BESS (4h)
|100 – 180
|140 -7%
|Cena baterií ↘
|UE CCS##
|100 -190
|145 +7%
|Vysoký CAPEX 8) ↗
|UE EU
|100 -190
|145 +7%
|Silný vliv ETS a regulací ↗
|JE
|141 - 221
|181 +0%
|Beze změny →
# NGCC – Natural Gas combined cycle, kombinovaný cyklus je dvoustupňový tepelný cyklus, kdy je plyn spálený v turbíně a následně je zbytkové teplo využité pro pohon parního generátoru. Účinnost těchoto paroplynových zařízení se pohybuje mezi 60-65%. Pokud je teplo využíváno i pro vytápění, pak kolem 80-90%.
## CCS – Carbon Capture and Storage, odchytávání a ukládání emisí CO2. Jde o poměrně náročný proces jak z hlediska technologie, tak z hlediska úložného prostoru.
Největší zdražení návratnosti investic proběhlo paradoxně u UE v USA, kde současná vládní politika znejistěla investory a banky. Narostla nejistota, úroky a klesla likvidita. Vládní podpora fosilních zdrojů v roce 2025 místo slevy naopak vystřelila LCOE UE o 26% vzhůru. Vypadá to, že američtí investoři fosilním zdrojům příliš nedůvěřují.
Nejvyšší LCOE má stále výstavba jaderných zdrojů. Je to dáno tím, že JE se staví pomalu, jde o velmi drahá a složitá technologická zařízení složená z několika dílčích technologických celků, které i kvůli bezpečnosti musí bezchybně spolupracovat. JE také vyžadují pomocné zdroje pro akumulaci z důvodu pomalé a omezené možnosti regulace.
Kombinované zdroje OZE ( VtE + FVE + BESS) lze stavět postupně, mnohem rychleji, až 3x levněji oproti JE a spolupráce jednotlivých celků je sice také žádoucí, ale není tak kritická. Oproti solitérním OZE je stabilita těchto kombinovaných celků je již poměrně vysoká. Mohou se podílet i na formování sítě.
Do tabulky nebyly úmyslně zahrnuty FVE a VtE bez úložiště energie. LCOE vychází nejlevněji, ale jen za předpokladu, že mají nasmlouvaný odběr při výrobě a/nebo státem garatovaný odběr. Jejich jednoduchá výstavba a absence nutnosti těžit a dovážet palivo je natolik zvýhodňují, že přečíslují nevýhody (nižší kapacitní faktor FVE, VtE, nižší účinnost FVE [9], nestabilní výroba FVE, VtE). Tyto nestabilní zdroje lze postupně přeměnit na stabilní kombinované zdroje. Stačí přidat bateriové úložiště (BESS) o dostatečné kapacitě, vyměnit měniče za Grid Forming (přidat potřebný řídící SW).
Stejně tak, nemá smysl uvažovat pro naše úvahy samotná BESS, přečerpávací elektrárny (PVE) a další sekundární zdroje pro ukládání elektřiny. Tyto zdroje jsou užitečné pro stabilitu sítě a ukládání energie, ale jejich význam spočívá v přímé výrobě jen tehdy, pokud by se primární zdroj musel jinak omezit nebo vypnout. Mohou zvyšovat kapacitní faktor primárního zdroje a to jak nestabilních zdrojů (FVE, VtE), tak také zdrojů, které jde špatně regulovat (JE).
Podobně, nemá zatím význam uvádět LCOE pro Green Hydrogen zdroje, ať už jako samotné elektrolyzéry na výrobu H2 (s jeho následným transportem), nebo úplný cyklus Power to Hydrogen to Power (P2H2P) s krátodobým nebo dlouhodobým ukládáním. Tyto projekty jsou zatím buď ve výstavbě (asi 10 velkých projektů, o výkonu celkem 15 až 20GW), ale nic z toho není v provozu, anebo fungují jen jako malé projekty (několik GW celkem).
Velké Green Hydrogen projekty (Tab4)
|Projekt
|Země / Region
|Kapacita elektrolyzéru
|Úložiště
|Stav
|Očekávané spuštění
|Poznámka
|ACES Delta
|Utah, USA
|220 MW
|kaverny ~300GWh
|před dokončením
|2026-2027
|nakupuje el. energii FVE, VtE
|NEOM
|Saúdská Arábie
|2,2 GW (plán)
|úložiště amoniaku
|výstavba
|2026–2027
|FVE + VtE, 3400 tun NH3/den
|NortH2
|Nizozemsko
|4–10 GW (1GW)
|solné kaverny
|první fáze
|2027–2030
|VtE + úložiště
|HyDeal Ambition
|Španělsko, Francie, Německo
|~3,5 GW elektrolyzérů
|úložiště + potrubí
|plán
|2028+
|evropský projekt
|Etuoke
|Vnitřní Mongolsko, Čína
|~500 MW
|sférické tanky + kaverny
|výstavba
|2026–2027
|VtE, PVE, PPE turbína H2 30 MW
|Western Green Energy Hub
|Austrálie
|několik GW
|úložiště H2
|plán
|2028+
|exportní projekt
Výčet deseti zemí, které mají vysoký podíl výroby energie z OZE (Tab5)
|Země
|Podíl OZE na výrobě elektřiny
|Hlavní zdroje OZE
|Poznámka
|Norsko
|98,5%
|Vodní energie (~ 90%), vítr
|Island
|99–100%
|Geotermální (~ 70%), vodní energie
|téměř 100% OZE
|Paraguay
|99,5%
|Vodní energie (především)
|přehrada Itaipu
|Brazílie
|90%
|Vodní energie (55–60%), vítr, solár, biomasa
|Kostarika
|98–99%
|Vodní, geotermální, vítr, solár
|téměř 100% OZE
|Uruguay
|95–97%
|Vodní, vítr, biomasa, solár
|Dánsko
|85–87%
|Vítr (především offshore) + solár
|světový lídr ve větrné energii
|Švédsko
|82–85%
|Vodní, jaderná, vítr, biomasa
|vysoký podíl vodní a biomasy
|Nový Zéland
|82–84%
|Vodní (~ 60%), geotermální (≈ 20%), vítr
|vysoký podíl GE
|Rakousko
|78–80%
|Vodní energie (~ 65%), vítr, solár
|vysoký podíl VE
Výčet zemí, které dosáhly významných mezníků a jsou geopoliticky významné (Tab6)
|Země
|Podíl OZE + JE)
|Obnovitelné zdroje
|Mezník
|Geopolitický význam
|Brazílie
|90–92%
|Vodní energie (~55–60%), vítr + solár
|2015
|Velká země, ale i velký znečišťovatel
|Francie
|92–94%
|Jaderná energie (~65–70%), vodní + vítr
|1985 (jaderný)
|Velký vývozce elektřiny v EU (17% produkce)
|Švédsko
|88–90%
|Vodní + jaderná + vítr
|2020
|Vysoká energetická soběstačnost
|Norsko
|98–99%
|Vodní energie (~90%) + vítr
|dlouhodobě
|Významný vývozce elekřiny (14% produkce)
|Kanada
|82–84%
|Vodní energie (~60%), jaderná
|dlouhodobě
|Velký vývozce do USA (15% produkce)
|EU-27
|72–73%
|Vítr, solár, vodní, jaderná
|2025
|Největší společný trh s elektřinou na světě
|Německo
|59–60%
|Vítr + solár (~38–40%)
|2025
|Průmyslový lídr EU, Energiewende
|Čína
|40–42%
|Solár + vítr (~23–25%) + vodní + jaderná
|2025
|Největší výrobce OZE zařízení na světě
|USA
|43–44%
|Vítr + solár + jaderná + vodní
|2025
|Velká ekonomika
|Indie
|26–29%
|Solár + vítr + vodní
|2025
|Nejlidnatější země, rychlý růst OZE
Jak si představuje nový energetický mix umělá inteligence Grok (Tab7)
|Typ zdroje
|Podíl výroby elektřiny
|Poznámka&
|Větrné + Solární + BESS
|55–65%
|levné ↘ vyžadují masivní úložiště
|Jaderná energie JE + SMR
|20–30%
|drahé → vyžadují vysoký stupeň zabezpečení, dekarbonizace průmyslu
|Vodní energie VE
|8–12%
|levné → růst omezený (ekologie, saturace lokalit)
|Bateriová úložiště BESS
|12–18 % (podíl na akumulaci)
|rychle zlevňují↘ denní vyrovnávání (4–8 hodin)
|Zelený vodík + dlouhodobé úložiště (P2H2P)
|3–8 %
|drahé ↘ sezónní úložiště (týdny až měsíce), významný vliv po roce 2030
|Paroplynové elektrárny (NG + H₂)
|5–10 %
|levné NG↗, drahé H2↘, backup, sezónní výkyvy&&
|Biomasa + odpad
|2–4 %
|velké rozdíly v ceně ↗ omezené suroviny
& poznámky v tabulce byly oproti výstupu AI upravené
&& Natural Gas (NG) jde dobře míchat s vodíkem (H2), přechod na bezemisní vodík může probíhat postupně; diverzifikace energetického média z hlediska stabilizace výkyvů ceny a geopolitické závislosti je výhodná
↗ LCOE, LCOS spíše poroste
→ LCOE neklesá ani neroste
↘ LCOE bude spíše klesat
Loňský rok potvrdil směr, kterým se současná energetika ubírá. Fosilní zdroje postupně uvolňují místo moderním nízkoemisním zdrojům, jaderné zdroje stagnují a obnovitelné zdroje spolu s bateriovými úložišti, rostou. Výroba elektrické energie z OZE dosáhla v roce 2025 už více jak třetinového podílu. IEA uvádí ~33–35% globální výroby elektřiny (vodní zdroje ~14%, větrné ~8%, solární ~8%, biomasa a ostatní ~3–5 %). OZE tak spolu s jadernými zdroji vyrobily ~42–43% nízkouhlíkové elektřiny. Solární a větrné elektrárny dokonce celosvětově v první polovině roku 2025 poprvé v historii překonaly výrobu elektrické energie z uhlí [1].
1) LCOE, LCOS - Levelized Cost Of Energy/Storage (Electricity) je vážená hodnota za jednotku energie. Například v případě výroby elektrické energie se udává cena za MWh nebo kWh a to tak, že se započítá cena za projektování a výstavbu, předpokládá se určitá výroba po dobu x let, předpokládá se částka za provoz a údržbu a nově se připočítá i částka za sanaci a další externality. Prostým součten těchto investovaných plus předpokládaných nákladů a vydělením předpokládanou celkovou výrobou energie dostaneme LCOE.
2) Některé údaje se nepodařilo dohledat, v tom případě jsem provedl extrapolaci podle předchozích let a předpovědí AI. Autor si vyhrazuje právo na případné chyby.
3) Jde o velmoc z hlediska těžby fosilních paliv. Snižování těžby jde proti jejím ekonomickým a geopolitickým zájmům.
4) GHG znamená Green House Gases. Označení je trochu matoucí, ale Green House je prostě skleník.
5) Kapacitní faktor (Capacity factor, CF) udává, kolik energie se vyrobí z daného zdroje oproti ideálnímu stavu, pokud by zdroj vyráběl neustále bez přerušení při nominálním výkonu.
6) LULUCF (Land use, Land use change and Forestry), využití lesů a lesní půdy.
7) CAPEX (Capital Expenditures) jsou investiční náklady na výstavbu
8) WACC (Weighted Average Cost of Capital) vážený průměr kapitálu (poměr dluhu a hotovosti)
Poděkování vyhledávači Google Google Docs AI Canva AI Grok AI Chat GPT a AI Perplexity za pomoc při vyhledávání údajů a generovaní obrázků a grafů. Zvláštní poděkování AI i za intelektuální schopnosti při vyřešení otázek. Jedna důležitá připomínka. Pořád platí dvakrát měř. Všechno si ověřujte i u zdroje, nespoléhejte slepě na AI, současně používejte i kritické myšlení. AI je vševěd, který pořád trochu zaostává v logice, občas si vymýšlí.
Prohlášení: Všechny obrázky a grafy jsou ve vlastnictví autora.
[1] Ember, renewables now renewable electricity generation
[2] EDGAR Global Greenhouse Gas Emissions
[3] IEA Electricity production emissions
[5] China’s emissions trading system (ETS) reforms
[7] Wood Mackezie North America levelised cost of electricity (LCOE) 2025
[8] Je čmoudění opravdu taková výhoda?
[9] Jak Albert Einstein přispěl k vývoji nejdostupnějšího občasného zdroje
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka
Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka. Žena odešla z domova ve středu po...
Jarní horečka kvůli medvědímu česneku. Za sběr v rezervacích hrozí postih
Medvědí česnek patří k prvním jarním pokladům lesa. Jihomoravští ochránci přírody přitom...
Ochranka nás nepustila do klubu, protože jsme Romové, tvrdí aktivista. Šetří to policie
Aktivista Jaroslav Miko podal trestní oznámení kvůli tomu, že jemu a skupině blízkých lidí nebyl...
Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení
Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena až v roce 2029. V Karlových Varech to ve...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 48
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 553x