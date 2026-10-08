Jak se dobře rozptýlit a svatý Svante II
Disclaimer: Účelem tohoto článku je popsat, na jakých fyzikálních základech staví klimatologie. Autor nenese žádnou odpovědnost za to, že se mu do textu proflákla taková porce fyziky a matematiky. Stejně tak nenese odpovědnost za případné chyby a omyly ať už vlastní, nebo nevlastní. Všechny uvedené skutečnosti jsou smyšlené a zakládají se jen na stavu současného poznání. Pokud nechcete detektivku číst celou, alespoň listujte, jinak nepochopíte, kdo a proč je pachatelem. Pokud nerozumíte, rešeršujte. Malé plastové části hraček dětem do úst nepatří!
Minulý článek [2.1] se snažil popsat základní vztahy a zákonitosti, které se v klimatologii uplatňují při výpočtu tepelné bilance. Tento navazující text se bude zabývat detailněji některými jevy v atmosféře, které souvisí se skleníkovým jevem a změnou klimatu.
Rozptyl převážně jednosměrným zářením od Slunce (SW)
Dopadající spektrum záření od Slunce přichází z jednoho směru a má kratší vlnové délky SW (Short Waves). Rozptylem se záření stane všesměrové. Vlastnosti IR (Infra Red) LW (Long Waves) záření od Země jsou jiné než SW záření od Slunce. LW záření má výrazně delší vlnové délky, protože má jinou střední teplotu a téměř okamžitě se v atmosféře velká část IR spektra rozptyluje. Vlastní fyzikální podstata rozptylu může být odlišná. Od prostého odrazu, který patří mezi mezní případ rozptylu až po druhý mezní případ, kterým je složená interakce – excitace molekuly absorpcí LW, přes termalizaci, k náhodnému vyzáření IR fotonu libovolným směrem pravděpodobně jinou molekulou (viz dále, LTE). Podíváme se nejprve na SW rozptyl.
Thomsonův rozptyl (Joseph John Thomson (1856 až 1940), byl anglický experimentální fyzik a nositel Nobelovy ceny za fyziku [2.27]) se projevuje jako rozptyl na volných nábojích (elektronech, iontech), které se ve větší míře vyskytují jen v ionosféře (~60 až 1000+ km). Limitně platí, že Eph ≫ Eexc (protože v ionosféře jde o ionizovaný plyn, tak je možné položit Eexc = 0, splněno vždy) a současně je frekvence (energie) fotonu mnohem menší než energie elektronu hνph ≪ mec2. Pro nepolarizované dopadající záření je intenzita Thomsonova rozptylu na elektronu v polárních souřadnicích (r, θ) [2.3]
Ith = Iin⋅re2/(2R2)⋅(1 + cos2θ) (2.1)
Ith – intenzita záření při Thomsonové rozptylu (intenzita je vždy směrová) (Wm-2)
Iin – intenzita dopadajícího záření
re – účinný (klasický) poloměr elektronu re = e2/(4πε0mec2); re ≈ 2.818×10−15 m
ε0 - permitivita vakua (vacuum permitivity); ε0 ≈ 8.854×10−12 F·m⁻¹ ( F·m⁻¹, C²·N⁻¹·m⁻²)
e - elementární (elektrický) náboj elektronu; e ≈ 1.602×10−19 C
me – invariantní (klidová) hmotnost elektronu; me ≈ 9.109×10−31 kg
c – rychlost světla c ≈ 2.998×108m·s⁻¹
R – vzdálenost pozorovatele (m)
Thomsonův rozptyl vychází z elektrodynamické fyziky (Maxwellovy rovnice) a má přesah do kvantové fyziky (jde o nízkoenergetickou limitu Comptonova rozptylu [2.9]). Pro nepolarizované sluneční světlo má izoplocha stejné hustoty pravděpodobnosti směru vyzáření fotonu přibližně tvar rotačního elipsoidu (peanut) protaženého ve směru dopadu fotonu. Vlnová délka se nezmění.
Sférický (polární) diagram hustoty pravděpodobnosti rozptylu (izoplocha) je plocha, jejíž vzdálenost (r) od počátku sférických souřadnic je v každém směru (θ, φ) úměrná relativní pravděpodobnosti (intenzitě) rozptylu právě do tohoto směru. Zobecněná skalární fázová funkce pro rozptyl všesměrově polarizovaného záření na anizotropních molekulách, platná pro všechny typy molekulárního rozptylu
P(θ)= 3/2⋅((1+ρP)+(1−ρP)cos2θ)/( 2+ρP) (2.2)
P(θ) – polární hustota pravděpodobnosti (fázová funkce) závisí pro symetricky rotační tvary jen na polárním úhlu θ (bezrozměrná)
ρP – depolarizační poměr; je definovaný jako poměr intenzity kolmo polarizované složky I⊥ k intenzitě paralelně polarizované složky I∥ rozptýleného světla vzhledem k rovině rozptylu tvořené dopadajícím a rozptýleným směrem záření; ρP = I⊥/I∥
Obr2.1 Shématické zobrazení polarizovaných složek rozptýleného záření
Pro vysvětlení směrovosti polarizovaných složek záření zvolme souřadnicovou osu x jako směr dopadajícího záření, a rozptylový směr φ kdekoli v rovině xy. Pak kolmá složka polarizace rozptýlené intenzity záření I⊥ bude ve směru osy z (kolmo na rovinu rozptylu xy) a rovnoběžná složka polarizace rozptýlené intenzity záření (rovnoběžná s rovinou xy) I∥ leží v kolmém směru (π/2) na směr rozptylu v rovině xy. Tento jev je obecný a vychází z vlastností eletromagnetického pole (příčná vlna má amplitudu pole (vektor elektrické složky) kolmou na směr šíření). Každý foton má svůj směr polarizace bez ohledu na to, jestli je světlo makroskopicky polarizované, nebo nepolarizované (polarizované všesměrově). Při výpočtech je výhodné pracovat ve vektorovém kalkulu. Schéma zobrazuje jen směry; délky šipek jsou kvůli přehlednosti zvolené ad hoc.
Pro hustotu pravděpodobnosti P(Ω) zaveďme stejnou normalizační podmínku jaká platí pro pravděpodobnost. Součet všech pravděpodobností se ve všech směrech rovná jistotě (1); pro polární hustotu pravděpodobnosti se součet všech polárních hustot pravděpodobnosti přes prostorový úhel Ω musí rovnat ploše jednotkové sféry (4π) ∫04πP(θ)dΩ = 4π
Pprob = Peff = ∫04πP(Ω)dΩ = 1/(4π)∫04πP(θ)dΩ = 1 (2.3)
Pprob, Peff – pravděpodobnost (probability), že se foton vychýlí, pravděpodobnost pro celý prostorový úhel (bezrozměrná)
Ω – prostorový úhel (sr)
Polární hustota pravděpodobnosti vychází z úvahy, že pokud je celková pravděpodobnost Pprob = 1, tak polární hustota pravděpodobnosti Peff nutně musí být přes všechny úhly polární i azimutální (rotační tvary jsou na φ nezávislé) také Pprob = Peff = 1. Vlastní P(θ) se mění podle míry pravděpodobnosti a právě proto je možné tuto míru graficky vyjádřit izoplochami. Představa polární hustoty pravděpodobnosti se dobře demonstruje na změně četnosti fotonů, které jsou rozptýlené do malého prostorového úhlu dΩ
dN = N⋅(P(θ, φ)/(4π))⋅dΩ (2.4)
dN – diferenciál četnosti fotonů rozptýlený do diferenciálu prostorového úhlu dΩ (s-1)
N – celková četnost fotonů v celém prostorovém úhlu (s-1)
Pro vykreslení izoplochy hustoty pravděpodobnosti pak potřebujeme spočítat vzdálenost od středu souřadného systému (radiální směr) v závislosti na polárním a azimutálním úhlu
r(θ,φ) = P(θ,φ)⋅n(θ,φ) = P(θ,φ)⋅(sin(θ)cos(φ), sin(θ)sin(φ), cos(θ)) (2.5)
r(θ,φ) – radiální vektor hustoty pravděpodobnosti v daném směru (jde o fyzikální metriku vyjádřenou vzdáleností ∣r∣ = P(θ,φ); také se dá říci, že jde o lokální histogram směrové pravděpodobnosti převedený do geometrického tvaru) (bezrozměrný)
n(θ,φ) – jednotkový polohový vekror směru (bezrozměrný)
Výše uvedená definice vektoru hustoty pravděpodobnosti definuje současně i parametrickou soustavu 3 rovnic potřebných k vykreslení izoplochy. Je to podobná úloha, která se řeší při vykreslování izoploch hustoty pravděpodobnosti atomových orbitalů. Na rozdíl od orbitalu, který navíc závisí na radiální vzdálenosti r a používá konvenci 90% až 95% pravděpodobnosti přes objemovou integraci, hustota pravděpodobnosti rozptylu P(θ,φ) závisí na plošné integraci. [2.27]
Thomsonův rozptyl se projevuje na všech iontech, ale příspěvek od těžších částic je mnohem menší, protože klesá velikost účinného průřezu, který je nepřímo úměrný druhé mocnině hmotnosti iontu M a přímo úměrný druhé mocnině jeho náboje q; σT(q, M) ∝ q2/ M2. Obecný vztah pro účinný průřez rozptylu
σT(q, M) ≡ ⟨Prad⟩/Iin = (8π/3)(q2/(4πε0Mc2))2 = q4/(6πε02M2c4)(2.6)
σT – Thomsonův účinný průřez rozptylu [2.3] je definován jako poměr rozptýleného výkonu (množství energie, kterou kmitající částice (elektron) (fotonem indukovaný dipól) vyzáří do okolního prostoru) za jednotku času k intenzitě dopadající vlny σT ≡ ⟨Prad⟩/Iin (m2)
⟨Prad⟩ – střední hodnota rozptýleného výkonu(Js-1, W)
Iin – intenzita dopadajícího záření (Wm-2)
q – náboj iontu (C)
M – hmotnost iontu (kg)
Když zanedbáme těžké ionty, které přispívají málo, pak pro ionizované elektrony (nejsou úplně volné, jejich pohyb je vázán na okolní kladné ionty prostřednictvím Debyeova stínění [2.4]) dosazením do obecného vztahu (2.2) pro účinný průřez σT dostaneme, že Thomsonův rozptyl je přímo úměrný druhé mocnině poloměru elektronu; srovnej s extinkčním účinným průřezem (rozptylovou složkou; σscat); viz [2.1](1.23)
σT = (8π/3)⋅ re2≈ 6.652×10−29 m2 (2.7)
Účinný průřez je pravděpodobnostní veličina. Jeho velikost je úměrná pravděpodobnosti, že daná interakce (rozptyl, absorpce, ionizace disociace, ap.) nastane. Podobnost s Beer-Lambertovým zákonem není náhodná. Jde o kvantifikaci téhož fyzikálního jevu jiným způsobem (interakce znamená v tomto případě rozptyl) viz [2.1](1.12)
Pint(z) = 1 − exp(−n⋅σsc⋅ z) (2.8)
σsc – účinný průřez rozptylu (m2)
Pint — pravděpodobnost, že dojde k interakci (rozptylu, absorpci, ionizaci, disociaci ap.) fotonu s molekulou (terčem) s účinným průřezem σT (σT) při průchodu vrstvou z; P ∈ ⟨0,1⟩
n - objemová (číselná) hustota (terčových) částic; počet molekul (atomů, elektronů) v jednotce objemu (m⁻³)
Hustota pravděpodobnosti i účinný průřez jsou pravděpodobnostní veličiny používané v různém kontextu, ale popisují stejný fyzikální jev. Definice diferenciálního účinného průřezu vyjadřuje vztah mezi účinným průřezem a hustotou pravděpodobnosti (azimutální úhel opět vynecháme, všechny výpočty jsou při vhodně zvoleném systému souřadnic, na azimutu nezávislé)
dσsc/dΩ(θ) = [σsc/(4π)]⋅P(θ) (2.9)
σsc – účinný (efektivní) průřez pro rozptyl (scattering) (m2)
Pro intenzitu záření pak dostaneme
I(θ) = I0⋅σsc/(4πR2)⋅ P(θ) (2.10)
Rayleighův rozptyl nastává na molekulách vzduchu; kvůli poměrnému zastoupení nejčastěji na N2 a O2 (John William Strutt, 3. baron Rayleigh (1842 až 1919 byl anglický fyzik a matematik, nositel Nobelovy ceny za fyziku [2.28]).
Vztah pro výpočet intenzity rozptýleného záření na molekulách vzduchu je nepřímo úměrný čtvrté mocnině vlnové délky I ∝ 1/λ⁴. Proto je nebe modré – modré světlo (λ ≈ 450 nm) se rozptyluje více než červené (λ ≈ 700 nm). Rozptyl kratších vlnových délek, než má modré světlo, nevidíme. To znamená, že pro krátké vlnové délky, pro λ < 450 nm (modré (λ ≈ 450 nm), fialové (λ ≈ 400 nm)), které interagují s molekulami vzduchu (O2, N2) velmi silně, je rozptyl intenzivní. Foton se s vysokou pravděpodobností odchýlí od původního směru, zatímco pro dlouhé vlnové délky (červené, infračervené) fotony interagují slabě, většina fotonů pokračuje původním směrem, jen malý počet se rozptýlí
Ira = I₀ · (8π⁴r⁶/λ⁴R²) · ((μ²−1)/(μ²+2))² · (1 + cos²θ) (2.11)
r – poloměr molekuly
R – vzdálenost pozorovatele
μ – index lomu molekuly
θ – úhel rozptylu
Vztah pro Rayleighův rozptyl opět vychází z elektrodynamické fyziky a má přesah do kvantové fyziky, kde se lom světla popisuje jako virtuální excitace fotonu ze superponovaného stavu, pokud vlnová délka dopadajícího fotonu je výrazně větší než je vlnová délka (energie) potřebná pro excitaci (Eph ≪ Eexc). Pokud nastane rovnost, elektron molekuly excituje a dojde k rezonančnímu rozptylu
Eph = hν = ℏω = Eexc = Eexc2 − Eexc1 (2.12)
ω – úhlová frekvence ω = 2πν (rad⋅ s-1)
ℏ – redukovaná planckova konstanta ℏ = h/(2π) ℏ ≈ 1.05457×10−34 Js
Eph – energie dopadajícího fotonu (J, eV)
Eexc2 – vyšší excitační energetická hladina elektronu v molekule (J)
Eexc1 – původní energetická hladina elektronu v molekule (J)
Tedy Rayleighův rozptyl má vysokou pravděpodobnost, že událost nastane, jen když je energie fotonu výrazně menší (Eph ≪ Eexc). Pak nedojde ke skutečné excitaci, ale k virtuální excitaci, tedy k rozptylu. Virtuální excitace nastává proto, že elektron je v molekule v superpozici všech možných kvantových energetických stavů (ΔE = |hν − ( Eexc2 − Eexc1)|). V kvantové fyzice platí Heisenbergův princip neurčitosti mimo jiné i pro energii a čas ΔE · Δt ≥ ℏ/2, odtud platí, že čím je ΔE menší (foton blízko reálného přechodu), tím déle virtuální stav trvá, až přejde plynule do skutečné excitace.
Pro nepolarizované sluneční světlo má izoplocha stejné hustoty pravděpodobnosti směru vyzáření fotonu při Rayleighově rozptylu (podobně jako u Thomsonova rozptylu) opět přibližně tvar rotačního elipsoidu (peanut) protaženého ve směru dopadu fotonu. Vlnová délka se nezmění (v souladu s vlastnostmi lomu světla), ale dojde k částečné polarizaci, protože v kolmém směru ke směru dopadu je rozptýlená složka polarizovaná. Polarizované rozptýlené světlo má při další interakci ale už jinou charakteristiku rozptylu; izoplocha má tvar toroidu (donutu) s axiální osou polarizace (dipólu), který je kolmý na směr dopadu záření. Vysvětlení tak rozdílného tvaru izplochy rozptylu vychází z toroidálního rozložení pole dipólu. Součet pravděpodobností při rotaci toroidu kolem radiální osy ve směru dopadu při všesměrové polarizaci změní rozložení stejné pravděpodobnosti směru rozptylu fotonu a uprostřed vznikne deficitní oblast [2.25].
Izoplochy rozptylu záření Obr2.2
Obr2.2.1 Směr dopadajícího záření je zvolen ve směru osy y (radiální směr). Toroid znázorňuje izoplochu hustoty pravděprodobnosti rozptýleného záření pro dopadající fotony lineárně polarizované podél osy z.
Obr2.2.2 Směr dopadajícího záření je zvolen ve směru osy z. Toroid znázorňuje izoplochu hustoty pravděprodobnosti rozptýleného záření pro dopadající fotony lineárně polarizované podél osy x.
Obr2.2 ukazuje rozptylové izoplochy (plochy se stejnou pravděpodobností směru rozptylu fotonu) pro běžné druhy rozptylu v atmosféře (Rayleighův, Thomsonův, Rezonanční). Izoplocha stejné hustoty pravděpodobnosti Obr2.2.3 (peanut) má v sobě toroid, který ukazuje, co se stane, když se změní všesměrová polarizace (nepolarizované záření) na polarizaci v ose x. Toroidální tvary vycházejí z tvaru vyzařování dipólu (elektromagnetická fyzika, parametrické rovnice jsou pro Obr2.1.2 (x(u,v) = sin2(u)cos(u), y(u,v) = sin3(u)cos(v), z(u,v)= sin3(u)sin(v), u ∈ <0, π> v ∈ <0, 2π>)). Pro všesměrově polarizované světlo dostáváme izoplochu ve tvaru součtového peanutu (parametrické rovnice jsou pro Obr2.1.3 (x(u,v) = (1+cos2(u))sin(u)cos(v), y(u,v) = (1+cos2(u))sin(u)sin(v), z(u,v) = (1+cos2(u))cos(u), u ∈ <0, π> v ∈ <0, 2π>)), pro Ramanův rozptyl platí tvary izoploch jen přibližně a pro Mieův rozptyl platí jiné vztahy a tvary izoploch jsou odlišné (viz dále).
Pokusme se najít lepší klasifikaci podmínky Eph ≪ Eexc; Eph ≈ Eexc... Lorentzův oscilátorový model rozptylu (disperze) definuje účinný přůřez jako funci frekvence dopadajícího záření ωℏ = Eph = Eexc (Planckův vztah energie fotonu) s vlastní rezonanční (excitační) úhlovou frekvencí ω0ℏ.
Účinný průřez rozptylu jako funkce úhlové frekvence dopadajícího záření σsc(ω); srovnej s extinkčním účinným průřezem; viz [2.1](1.23)
σsc(ω) = σT⋅ω4/((ω02−ω2)2+Γ2ω2) (2.13)
σsc(ω) – účinný průřez rozptylu závislý na úhlové frekvenci (m2)
σT – Thomsonův účinný průřez rozptylu na elektronu je použitý pro zjednodušení (pro molekulu by se měly sčítat všechny příspěvky energie elektronového obalu, ale zbylé příspěvky jsou, kvůli rozdílné rezonanci, malé), které je dostatečně přesné pro klasifikaci typu rozptylu σT ≈ 6.652×10−29 m2
ω – úhlová frekvence dopadajícího záření (je definována jako úhel za čas ω = dθ/dt; pro periodický pohyb pak vychází ω =2π/τ = 2πν kde τ (s) je doba periody a ν (Hz) je frekvence) (rad⋅s-1)
ω0 – rezonanční (excitační) úhlová frekvence (rad⋅s-1)
Γ – radiační tlumící konstanta, též rychlost tlumení, je rychlost, s jakou oscilátor ztrácí energii vyzařováním (spontánní emise), kde τ = 1/Γ je čas, za který se energie záření zmenší na 1/e (srovnej se škálovou výškou [2.1](1.14)) původní hodnoty Γ = e2ω02/(6πε0mc3) (Hz, s-1)
dE(t)/dt = −e2ω02⋅E(t)/(6πε0mc3) = –Γ⋅ E(t) (2.14)
E(t) = E0e−Γt (2.15)
Protože přímo z Planckova vztahu pro energii platí ω/ω0 = Eph/Eexc dá se analogicky pro účinný přůřez odvodit závislost účinného průřezu na energii
σsc(Eph) = σT⋅Eph4/[(Eexc2−Eph2)2 + (ℏΓ)2Eph2] (2.13')
Uvedené vztahy (2.13), (2.13') platí obecně a proto je možné k tlumenému, buzenému oscilátoru (elektron vázaný v molekule, buzený dopadající elektromagnetickou vlnou) přiřadit klasifikaci pro typ rozptylu. Jeho odezva má vůči budící síle fázové zpoždění φ
tan(φ) =Γω/(ω02 − ω2) = (ℏΓ⋅Eph)/ (Eexc2 − Eph2) (2.16)
Tabulka závislosti fázové posunu na energii (typu rozptylu) Tab2.1
|Rozptyl
|Podmínka
|Fázový posun φ
|Fyzikální význam
|Rayleighův
|Eph ≪ Eexc
|φ ≈ 0
|odezva je ve fázi s buzením; čistě elastický (nedisipativní) rozptyl
|Rezonanční
|Eph ≈ Eexc
|φ ≈ π/2
|odezva je o 90° opožděná; maximum absorpce (disipace)
|Thomsonův
|Eph ≫ Eexc
|φ ≈ π
|odezva je v protifázi
Fázový posun φ v Tab2.1 charakterizuje typ rozptylu. Rayleighův rozptyl způsobuje nejen modrou barvu oblohy, ale ovlivňuje nepřímo i barvu Slunce, které vidíme ze Země v teplejších barvách, než odpovídá Planckově vyzařovacímu zákonu tím, že krátké vlnové délky jsou rozptýlené. To je i důvod červené barvy Slunce při západu. Delší optická dráha (délka optické hloubky), kterou fotony procházejí při šikmém průchodu atmosférou, zvýší pravděpodobnost rozptylu i delších vlnových délek (blíže k zelené). K tomuto jevu přispívá i Mieův rozptyl na aerosolech, který Rayleighův rozptyl zesiluje (malé částice selektivně lépe rozptylují kratší vlnové délky).
Další typ rozptylu, Ramanův rozptyl (Chandrasekhara Venkata Raman (1888 až 1970), indický fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku [2.29]), podobně jako Rayleighův rozptyl, probíhá přes virtuální mezistav. Dochází k němu za podobných podmínek jako u Rayleighova rozptylu Eph ≪ Eexc. Foton a molekula jsou kvantově provázaný systém, kde výsledný jev (Rayleighův, Ramanův rozptyl) může nastat s určitou pravděpodností. Na rozdíl od elastického Rayleighova rozptylu, kdy se molekula vrátí do původního energetického stavu, je Ramanův rozptyl nepružný. Foton excituje vibrační nebo rotační mód molekuly (je energeticky jiný než elektronová excitace). Rozptýlený foton má pak nutně jinou frekvenci (vlnovou délku). Může mít energii nižší nebo vyšší podle toho, jestli foton energii odevzdá, nebo získá (Stokes-Ramanův a Anti-Stokes-Ramanův rozptyl) [1.18]. Jak vibrační, tak i rotační stavy molekuly jsou kvantované. Pro vibrační energii platí následující vztah
Ephout = Ephin ∓ (Evib + Erot) = hνout (2.17)
Ephout – energie rozptýleného fotonu (J, eV)
Ephin – energie fotonu před interakcí (J, eV)
Evib, Erot – vibrační a rotační energie molekuly; pokud je (Evib + Erot) fotonem odevzdaná molekule, je znaménko záporné(Stokes-Raman), pokud předaná, tak znaménko ve (2.17) bude kladné (Anti-Stokes-Raman) (J, eV)
Ramanův rozptyl, intenzita rozptýleného záření
I = I0 ⋅ (π²/2ε0²c4)⋅(ν0−νk)4⋅∣∂α↔p/∂Qk∣2⋅1/(1 − e−h⋅νk/(kB⋅T)) (2.18)
I0 – intenzita dopadajícího (excitačního) záření (W·m⁻²)
ε0 – permitivita vakua ε0 = 8.854 × 10-12 F·m-1 (F·m-1, C2·N-1·m-2)
ν0 – frekvence dopadajícího záření (Hz)
νk – frekvence vibračního módu (Ramanův posun) (Hz)
α↔p – polarizovatelnost je tenzor 2. řádu (to znamená, je definovaný třemi 3D vektory ve 3D vektorové bázi); je to míra schopnosti polarizace molekuly a definuje vlastnost molekuly deformovat elektronový obal v elektromagnetickém poli fotonu (nepřímý důkaz toho, že foton je také elektromagnetické záření); v kontextu Ramanova rozptylu je klíčová změna polarizovatelnosti α↔p při vibraci (∂α↔p/∂Q, po složkách αij′ = ∂αij/∂Qk); určuje zda je vibrační mód Ramanovsky aktivní (C·m2·V-1)
Qk – normálová souřadnice vibračního módu je lineární kombinace výchylek všech atomů v molekule v kartézských souřadnicích, popisuje kolektivní pohyb všech atomů při k-tém vibračním módu [1.19] (m)
∣∂α↔p/∂Qk∣2 – druhá mocnina Ramanova tenzorového invariantu(∂α↔p/∂Q); střední hodnota druhé mocniny změny polarizovatelnosti přes všechny orientace molekuly; představuje schopnost elektronového obalu se během vibrace deformovat, tj. měnit svůj celkový objem u symetrických módů (αˉ’ – aritmetický průměr (skalární) symetrické stopy tenzoru (terminus technicus)) nebo i svůj tvar (anizotropii) u nesymetrických módů (γ′ – skalární asymetrická míra odchylky od stopy tenzoru) viz [2.32]; pro náhodně orientované molekuly (plyn, kapalina) je Ramanův tenzorový invariant invariantní přes všechny prostorové orientace molekuly (αˉ’, γ′ jsou invariantní k transformaci otočením) [2.5][2.32] (C2m2V−2)
Molekula plynu se nachází při interakci s fotonem v superpozici. Samotná molekula má svoje kvantované energetické hladiny, které jsou vázané na interakce mezi atomy; je to symetrická vibrace, asymetrická vibrace (závisí i na tvaru molekuly) a rotace molekuly (energetické hladiny rotace molekuly jsou také kvantované) [1.19]. Dopadající vlnová délka (energie Eph = hc/λ) ovlivňuje pravděpodobnost (tak jak se mění účinný průřez σ(Eph)) uplatnění typu dekoherence kvantového stavu. Pokud dojde k uplatnění podmínky současné změny polarizovatelnosti a změny normálové souřadnice (∂α↔p/∂Qk ≠ 0), dojde k Ramanově rozptylu. Výsledkem je buď červený, nebo modrý posun vlnové délky vyzářeného fotonu. V zemské atmosféře je Ramanův rozptyl mnohem slabší než Rayleighův (Ramanův rozptyl je až o šest (~10-3 až ~10-6) řádů slabší než Rayleighův rozptyl). Proto ho běžně nepozorujeme a nemá velký vliv na energetickou bilanci atmosféry. Ramanův tenzorový invariant odvodil pomocí tenzorového počtu mezi roky 1930 až 1934 Georg Placzek (Georg Placzek (1905 Brno až 1955 Curych), významný český teoretický fyzik židovského původu) [2.36].
Ramanův rozptyl tedy nastává při komplexnější interakci fotonu s molekulou než u Rayleighova rozptylu, kdy dochází nejen k virtuální excitaci valenčního elektronu (polarizovatelnost), ale molekula změní svoje vibrační a rotační hladiny, následně dojde vyzáření fotonu se změněnou vlnovou délkou. Pro nepolarizované sluneční světlo má izoplocha stejné pravděpodobnosti směru vyzáření fotonu při Ramanově rozptylu tvar závislý na depolarizačním poměru ρP konkrétního módu; od mírně protaženého elipsoidu (peanut) pro symetrické módy s malým ρP, až po téměř sférický tvar pro nesymetrické vibrační módy ρP = 3/4 (přesně) nebo čistě rotační Ramanův rozptyl ρP = 6/7 (přesně).
Energetické hladiny molekuly Tab2.2
|Typ excitace
|Typická energie
|Odpovídající záření
|Rotační (celá molekula)
|10⁻⁴ – 10⁻² eV
|Mikrovlnné
|Vibrační (v molekule)
|0,01 – 0,5 eV
|Infračervené
|Elektronová
|1 – 10 eV
|Viditelné, UV
Závislost uplatnění stavu molekuly CO2 na vlnové délceTab2.3
|Mód
|Vlnová délka
|ν₂ ohyb
|14 990nm (15.0 μm)
|ν₁ symetrické vibrace
|7 205nm (7.2 μm)
|ν₃ asymetrické vibrace
|4 257nm (4.3 μm)
Ve kvantové fyzice platí vždy, že určité jevy nastávají s určitou pravděpodobností. Proto je možné použít přibližná vyjádření Eph ≪ Eexc nebo Eph ≠ Eexc ap. Kvantová fyzika pravděpodnost exaktně počítá přes účinné průřezy, jak jsme vysvětlili. Lepší představu dává Bornovo pravidlo [2.30].
Bornovo pravidlo (Max Born (1882 až 1970) byl německý teoretický fyzik, který se významně zasloužil o rozvoj kvantové fyziky, Nobelova cena za fyziku 1954) je postulát bez odvození, který je velmi užitečný pro výpočty v kvantové fyzice
Pi = ∣ci∣2 (2.19)
Pi – pravděpodobnost interakce (události) (bezrozměrná)
ci – amplituda pravděpodobnosti interakce je komplexní číslo, které může interferovat s jinými amplitudami (viz Eulerův rozvoj komplexního čísla do goniometrické funkce [2.34]) ∣ci∣2=ci∗ci (komplexně sdružená amplituda pravděpodobnosti vynásobená amplitudou pravděpodobnosti); musí platit, že suma všech pravděpodobností ∑i∣ci∣2 = 1 (bezrozměrná)
Protože účinný průřez je definovaný jako pravděpodobnostní veličina, bude platit, ∣ci∣2∝ σi.
Mieův rozptyl (Gustav Adolf Feodor Wilhelm Ludwig Mie (1868 až 1957) byl německý matematik a fyzik) nastává na částicích srovnatelných nebo větších než vlnová délka záření (r ~ 0.1 až 10 μm), to jsou typicky atmosférické aerosoly pro viditelné záření λ ~ 0,4 až 0,7 μm. Přesněji, Mieův rozptyl nastává pro Mieho parametr xm = 2πr/λ ≈ 1, tedy pro poloměr částice r ≈ λ/2π. Pro r ≫ λ přechází do geometrické optiky (Fresnelovy rovnice, viz též albedo) [2.1](1.42). Na rozdíl od Rayleighova rozptylu je málo závislý na vlnové délce (proto je rozptýlené světlo bílé) a je silně orientovaný dopředu. Závisí na jednoduchém rozptylovém albedu χal (jednoduché (single) albedo χal charakterizuje pravděpodobnostní výsledek jedné interakce fotonu s terčem); čistě rozptylující aerosoly (sulfáty, sůl) ochlazují tak, že zvyšují planetární albedo, zatímco silně absorbující aerosoly (černý uhlík) naopak ohřívají vrstvu kde se nacházejí.
Abychom se dostali k rozptylovému albedu χal, podívejme se na vztah pro extinkční průřez σext ze [2.1](1.23) a objemový extinkční koeficient βext [2.1](1.24). Pro účinné průřezy a objemové extinkční koeficienty a platí
σext = σabs + σscat (2.20)
σext – pohlcovací (extinction) účinný průřez (m2)
σabs – absorpční (absorption) účinný průřez (m2)
σscat – rozptylový a reflexní (scattering, reflection) účinný průřez (m2)
βext = βabs + βscat (2.21)
βext – objemový extinkční (extinction) koeficient (m-1)
βabs – objemový absorpční (absorption) koeficient (m-1)
βscat – objemový rozptylový a reflexní (scattering, reflection) koeficient (m-1)
Analogicky, pro účinný průřez pro rozptyl platí vztah ve stejném tvaru jako pro extinkci [2.1](1.23)
σscat(λ, z) = βscat(λ, z)/ n(z) = Nscat(λ, z)/(IT(λ, z)⋅n(z)) (2.22)
Nscat – hustota interakcí rozptylu v jednotce objemu za sekundu (m-3s-1)
IT – kvantová intenzita je počet kvant dopadajících na plochu za sekundu (tato jednotka má jiný fyzikální význam a rozměr než intenzita energie I, F) (m-2s-1)
n – hustota molekul, početní hustota je počet molekul v jednotce objemu n(z) = C(z)⋅NA (m-3)
Rozptylová účinnost pro Mieův rozptyl
Qscat = σscat /(π·r²) (2.23)
Qscat – rozptylová účinnost (scattering efficiency); poměr účinného průřezu rozptylu ke geometrickému průřezu (bezrozměrná)
π·r² – geometrický průřez částice (m2)
Pro Mieho rozptyl v teorii elektromagnetické (elektrodynamické) fyziky přechází výpočet rozptylové účinnosti do komplexního vztahu [2.6]
Qscat = (2/xm²) · ∑n=1∞ (2n+1) · (|an|² + |bn|²) (2.24)
xm – Mieho parametr xm = 2πr/λ je poměr obvodu částice k vlnové délce rozptylovaného záření (bezrozměrný)
n – řád multipólu (sčítací index); n=1, dipól člen, n=2, kvadrupól, n=3, oktupól...; vzniká z rozvoje rozptýleného pole do vektorových kulových harmonických funkcí (Legendreovy polynomy) [2.7]
an – Mieho koeficient pro elektrický (TM; Transverse Magnetic (transverzálně magnetické pole)) multipól řádu n; komplexní číslo vyjádřené pomocí Riccati-Besselových funkcí [2.8] (bezrozměrný, komplexní)
bn – Mieho koeficient pro magnetický (TE; Transverse Electric (transverzálně elektrické pole)) multipól řádu n; analogicky k an (bezrozměrný, komplexní)
Vztah pro jednoduché rozptylové albedo χal je pak definovaný jako poměr rozptylového (scattering) a extinkčního účinného průřezu
χal = σscat / σext = Nscat / Next = Qscat / Qext (2.25)
Nint, Next – hustota všech interakcí v jednotce objemu za sekundu Nint = Next = Nabs + Nscat (m-3s-1)
Qext – extinkční účinnost (extinction efficiency); poměr účinného průřezu extinkce ke geometrickému průřezu (bezrozměrná)
Mieho rozptyl používá pro modelaci izoploch hustoty pravděpodobnosti stejné matematické funkce (kulové harmonické funkce), které se používají při modelaci izoploch hustoty pravděpodobnosti výskytu elektronu v elektronovém obalu atomu. Izoplocha stejné hustoty pravděpodobnosti směru rozptylu fotonu je velmi proměnlivá a závisí na velikosti rozptylové částice a na vlnové délce. Mění se od rotačního toroidu (je orientovaný axiálně ve směru dopadu) až po protažený lalokovitý útvar s výrazným dopředným lalokem ve směru dopadu záření. [2.24]
Rozptyl se makroskopicky nebude týkat jedné interakce; bude docházet ke mnoha rozptylovým událostem, podobně jako u Rayleighova a Ramanova rozptylu. Proto se jednosměrné záření od Slunce na velkých částicích (vodní kapičky mraků mají poloměr r ≫ λph), které rozptylují spektrum přibližně stejně (šedý rozptyl), postupně promění ve všesměrové, které se promísí se všesměrovým Rayleighovým zářením. Protože Rayleighův rozptyl má střední vzdálenost do interakce několik desítek kilometrů, nemůže dojít k opětovnému výraznému zabarvení spodní vrstvy atmosféry. Proto je oblačnost, oproti obloze bílá, případně, při vysokém pohlcení, šedivá.
Další typy interakce fotonů v atmosféře
Pro vyšší energii fotonu, než je mezní energie pro excitaci Eexc (2.12), může dojít podle rozdílu energie k několika stavům.
- Excitace - Pokud má absorbovaný foton Eabs více energie než je excitační práh a emise vyzářeného fotonu probíhá z nejnižší vibrační hladiny (v’ = 0) prvního excitovaného singletu (S₁), tak podle Franck-Condonova přechodu [1.22] a Kashaovy interakce [1.21] dojde k přeměně nadbytečné energie na vibrační a vyzářený foton Eemit pak bude mít menší energii. To je důvod, proč je fluorescenční spektrum červeně posunuté (Stokes shift) [2.35]
Eabs = E(S1, v’ ≥ 0) − E(S0, v′′ = 0) (2.26)
Eemit = E(S1, v’ = 0)− E(S0, v′′ ≥ 0) (2.27)
Eabs – energie absorbovaného fotonu (J, eV)
Eemit – energie vyzářeného fotonu (J, eV)
S0 – základní singletový elektronový stav molekuly (ground singlet state); za běžné teploty (~300K) se v něm nachází téměř všechny molekuly
S1 – první excitovaný singletový elektronový stav (first excited singlet state);
Sn – vyšší excitované singletové stavy kde n > 1; n ∈ Z
v′′ – vibrační hladina počátečního stavu (obvykle S0)
v′ – vibrační hladina koncového stavu (obvykle S1).
- Disociace – Foton má energii nad disociační energetickou hranicí D0 molekuly. To znamená, že foton má dost energie na rozbití vazby. Při fotodisociaci se přebytečná energie (Eabs − D0) se rozdělí mezi kinetickou energii fragmentů (translace), vnitřní vibrační a rotační excitaci fragmentů a elektronovou excitaci fragmentů.
- Ionizace, disociace elektronu (fotoionizace je jev podobný fotoelektrickému jevu) D1 nastává tehdy, pokud má foton dostatek energie na ionizaci molekuly. Při fotoionizaci se přebytečná energie (Eabs − D1) rozdělí mezi kinetickou energii elektronu a vnitřní vibrační a rotační energii iontu.
- Vícenásobné elektronové procesy – Nastávají při vysoké energii dopadajících fotonů (Rentgenové záření), kdy dojde k vytržení elektronu z nižší elektronové hladiny, než je valenční (pořád mluvíme o kvantové fyzice, tj. uvedená vysvětlení jsou jen více popisná k našim představám; pořád jde o superponovaný pravděpodobnostní oblak kvantovaných energií). Takový elektron je nahrazen elektronem z valenční hladiny. Přitom dojde k vyzáření vysokoenergetického fotonu. Podobně Augerův jev (Meitner-Auger effect) [2.10] nastává, pokud je energie fotonu dostatečná k ionizaci vnitřní elektronové hladiny. Vakanci zaplní elektron z vyšší (např. valenční) hladiny. Uvolněná energie z tohoto přechodu se předá dalšímu, (třetímu) elektronu, který je následně vyzářen (Augerův elektron). Přitom nedojde k emisi fotonu, atomový orbital může relaxovat dalším Augerovým přechodem, nebo zrelaxuje na nižší energetickou hladinu vyzářením fotonu.
Disociační energie molekuly v atmosféře Tab2.4
|Molekula
|Disociační energie
|Odpovídající vlnová délka
|O₂
|~5.12eV
|~200 až 242 nm (UV)
|O₃
|~4 až ~ 6.2eV
|~200 až 300 nm (UV)
|H₂O
|~7.45eV
|~140 až 185 nm (UV)
|CO₂
|~ 9.3eV a ~8.4eV (2 pásy)
|~133nm a 148nm (UV)
Ionizační energie molekuly v atmosféře Tab2.5
|Molekula
|Ionizační energie
|Odpovídající vlnová délka
|N₂
|15.58 eV
|~80 nm (UV)
|O₂
|12.07eV
|~103 nm (UV)
|O₃
|12,53eV
|~99 nm (UV)
|H₂O
|12.62eV
|~98 nm (UV)
|CO₂
|13.78eV
|~90 nm (UV)
Výše uvedené jevy jsou typické pro různé vrstvy atmosféry.
- Troposféra – IR fotony, absorpce, zde probíhá skleníkový efekt
- Stratosféra – UV fotony fotodisociace O₂, tvorba ozonu; fotodisociace O₃ pohlcuje UV, které se absorpcí, termalizací a LTE emisí (Absorption, Thermalization, Emission ATE) tranformuje na IR fotony; ochrana biosféry před UV
- Mezosféra/termosféra – vakuové UV a RTG fotony, dochází k fotoionizaci N2, O2
Podle míry ionizace se atmosféra dělí na Neutrosféru (0 až 60km) a Ionosféru (60 až 1000+km).
Časové škály procesů interakce fotonu s atmosférickou molekulou Tab2.6
|Proces
|Typ
|Doba trvání (τ)
|Poznámka
|Absorpce fotonu s excitací molekuly
|Všechny typy
|τexc ≈ 10-15s
|Elektronová odpověď
|Rayleighův rozptyl
|Virtuální přechod
|τray ≈ 10-15 - 10-14s
|Prakticky okamžitý – Δt ~ ℏ/ΔE
|Ramanův rozptyl
|Virtuální + vibrační přechod
|τram ≈ 10-15 – 10-14s
|Prakticky okamžitý – Δt ~ ℏ/ΔE
|IR excitace CO2, H2O, O3 → emise#
|Reálný vibrační přechod
|τemGHG ≈ 10-3 – 1s
|Pomalé – proto kolize dominují
|IR excitace O2, N2 → emise#
|Reálný vibrační přechod
|τem >10s
|Velmi pomalé – proto kolize dominují
|IVR (přerozdělení energie)##
|Relaxace uvnitř molekuly
|τIVR ≈ 10-12s
|Intramolecular Vibrational Redistribution
|VT relaxace (vibrace → translace)###
|Vibrační kolizní deexcitace
|τVT ≈ 10-5 – 10-4s
|Závisí na tlaku a teplotě (při povrchu Země)
|RT relaxace (rotace → translace)###
|Rotační kolizní deexcitace
|τRT ≈ 10-11 – 10-9s
|Rychlejší než VT (při povrchu Země)
|Tepelná radiace (Planckovo záření)
|Doba změny ΔT = 1K na ΔT/e
|12.12h
|Makroskopicky, vrstva atmosféry
# Ve troposféře je střední doba do srážky mnohem kratší τcol ~ 10-10 s než spontánní emise
## IVR - Intramolecular Vibrational energy Redistribution, přerozdělení energie mezi vnitřními stavy molekuly
### VT – Vibrational-Translational energy transfer, přenos energie z vibračního módu do translačního pohybu, obdobně RT – Rotational-Translational energy transfer, přenos energie z rotačního módu do translačního pohybu
V tabulce Tab2.6 není uvedená nejpravděpodobnější možnost v troposféře, kdy dojde k excitaci a k její přeměně na translační energii (termalizace), protože stejně jako u dokončené ATE jde o složenou reakci. Excitace (Eph = hν > Eexc) → IVR → VT + RT (VRT kolizní přechod). Střední doba je τ ≈ τVT (τ ≈ 10-15 + 10-12 + 10-5 + 10-11). Vlastní ATE bude mít celkovou dobu ovlivněnou délkou střední doby emise τ ≈ τem, která je výrazně delší viz Tab2.6.
Infračervený rozptyl se děje téměř výhradně směrem od Země (s malým překryvem i od Slunce) viz [2.1], Graf1.2, ale nejde o skutečný rozptyl tak, jak je definovaný, ale o ATE. Foton je absorbovaný, dojde k excitaci molekuly, která je následnými srážkami dříve, než by došlo k fotonové deexcitaci (k vyzáření IR fotonu), deexcitovaná přeměnou na kinetickou energii. Náhodnými termickými srážkami molekul potom dojde s určitou pravděpodobností k excitaci (stejné nebo jiné) molekuly, která může vyzářit IR foton (Tab2.6), (Absorption, Thermalization, Emission, ATE). Vyzařování IR fotonu do všech směrů je tedy jiný jev, než rozptyl (Rayleighův, Ramanův), i když výsledek je podobný. Foton může odejít libovolným směrem. Fyzikální mechanismus je zásadně odlišný. U rozptylu si vystupující foton zachovává vazbu na směr fotonu dopadajícího; pravděpodobnost vyzáření pod úhlem θ je dána konkrétní úhlovou funkcí (u Rayleighova rozptylu ∝ 1+cos2θ viz (2.1)), vzhledem ke směru dopadu; dopředný a zpětný rozptyl jsou zvýhodněné oproti bočnímu.
Popišme to ještě trochu jinak. U tepelné IR emise se pohlcený foton v husté troposféře nejdřív termalizuje srážkou s okolní molekulou (Local Thermodynamic Equilibrium, LTE mechanismus) energie fotonu se přemění na termický pohyb molekul plynu. Následná emise je pak vyvolána novou, náhodnou srážkou (ATE). Systém, má původní informaci o směru pohlceného fotonu rozostřenou mnoha srážkami. Protože je zdrojem emise izotropní tepelný pohyb (teplota nemá žádný preferovaný směr), je i vyzářený foton emitován se stejnou pravděpodobností kterýmkoli směrem (sféricky symetricky), ne podle úhlové funkce vázané na původní směr, jak je tomu u rozptylu. To platí ale jen v případě, že atmosféra je dostatečně hustá a střední doba srážky je menší než střední doba vyzáření skleníkovým plynem (hlavní plyny atmosféry N2 a O2 jsou radiačně téměř intaktní (mají malou absorptivitu), podílí se hlavně na termickém pohybu).
Mechanismus relaxační doby emise fotonu, ale s jinými vstupními parametry, způsobuje ve stratosféře naopak rychlejší ochlazování. Skleníkový plyn (CO2) má relaxační dobu emise fotonu kratší, než N2, O2, a odtud, pokud je střední doba do srážky delší, než je střední relaxační doba emise fotonu, budou skleníkové plyny (CO2) urychlovat ochlazení takové vrstvy (nejsilnější je ochlazování je v mezopauze ≈ 70 až 85km).
Tento jev ochlazování se projevuje i jiném mechanismu při změně v absorbci spektra při změně hustoty atmosféry v absorpčních pásech CO2 (tzv. Goldilocks jev je nesilnější ve výšce ≈ 48 až 50km) Sean Cohen , Robert Pincus & Lorenzo M. Polvani: [2.1][1.53]. V každém případě, oba jevy potvrzují, že když při nárůstu koncentrace CO2 v atmosféře Tsur při povrchu Země roste, Tstrat ve stratoféře současně selektivně klesá.
Radiační přenos, vyzařování Země
Doba teplotní relaxace celého systému Země (amosféra + oceány + pevnina) při zanedbání geotermálního zdroje (velmi malý příspěvek) je řádově na desítky let. Vyjdeme ze Stefan Boltzmannova zákona F = σSBT4 [2.1](1.11) a předpokládejme že ztráta vnitřní tepelné energie odpovídá vyzářenému toku (žádný energetický vstup)
C·dT/dt = -σSBT4 (2.28)
C – plošná tepelná kapacita C = cpΔp/g; pokud vezmeme p₀/g jako hmotnost celého sloupce vzduchu pro tlak při povrchu p₀, dostaneme Catm = (p₀/g)·cp ≈ 1.038×107 Jm-²·K-1, pokud přidáme i tepelnou kapacitu oceánů Cearth ≈ Cocean ≈ 2.930×108 Jm-²·K-1
T – teplota (K)
t – čas (s)
σSB – Stefan-Boltzmannova konstanta σSB = 2π5kB4/(15c2h3) = 5.670×10-8 W·m⁻²·K⁻⁴
Po separaci proměnných dostáváme integrál a jeho řešení
∫T0TdT′/T′4 = − (σSB/C)∫0tdt′ (2.29)
1/(3T3) − 1/(3T03) = (σSB/Cearth)t (2.30)
T – teplota systému (K)
T0 – počáteční teplota systému (K)
t – čas (s)
t = [Cearth/(3σSB)]·[ 1/T3 − 1/T03] (2.30')
Výpočet skutečného (nelineárního chlazení Země s oceánem z T0 = Teff = 255K na T0/3 = 85K vychází na dobu t ≈ 85.6 roků. Podle stejného vztahu pokles teploty atmosféry v LTE o 1K z Teff = 255K na T = 254K vychází na t ≈ 12.12h.
Graf tepelné relaxace Země Graf2.1
Doba radiačního přenosu (absorpce + reemise) viz Tab2.6 obsahuje v posledním řádku radiativní relaxační čas, tj. jak rychle místní teplotní odchylka 1K ve vrstvě atmosféry v LTE zrelaxuje na 1/e K. Jde o jiný scénář, než je chladnutí k absolutní nule. Pojďme odvodit závislost teplotní relaxace na čase v LTE a porovnat to s předchozím výpočtem. Změnu teploty v nerovnovážném stavu odvodíme z (2.28)
C·d(ΔT)/dt = σSBT04 − σSB(T0+ΔT)4 (2.31)
První člen na pravé straně je intenzita dopadajícího záření Fin = σSBT04 druhý člen (change) Fchn = σSB(T0+ΔT)4 definuje o kolik se intenzita záření změní, při změně teploty. Forcing intenzity je pak prostý rozdíl. Čtvrtou mocninu rozepíšeme pomocí binomické věty [2.21] (T0+ΔT)4 = T04+4T03ΔT+6T02ΔT2+4T0ΔT3+ΔT4 a přejdeme k lineární formě způsobem, který je dobrým odhadem pro malé změny; zanedbáme mocninné členy s ΔT, které přispívají málo, protože člen nultého řádu (T04) se odečte a člen prvního řádu musí být kvůli třetí mocnině (T03) a vzájemnému poměru ΔT/T0 ≪ 1 největší. Tento člen má ΔT v první mocnině (4T03ΔT) proto se tomuto zjednodušení říká linearizovaná forma (tento obrat použijeme i dále). Upravený vztah pro závislost teploty na čase (2.31)
C·d(ΔT)/dt ≈ − σSB (4T03ΔT) = − ΛP⋅ΔT (2.32)
ΔT – počáteční velikost odchylky teploty (K)
ΛP – Planckův tlumící (relaxační) koeficient je definován jako změna (diferenciál) intenzity záření podle změny (diferenciálu) teploty, tedy první derivace intenzity záření podle teploty; vyjadřuje citlivost na změnu v daném bodě jako směrnici tangenty ΛP = dF(T)/dT = 4·σSBT03 (Wm-²·K-1)
Upravme předchozí vztah (2.32)
d(ΔT)/dt = – (ΛP/C)ΔT = – ΔT/τrad (2.33)
τrad – časová konstanta exponenciální radiační relaxace; je to doba, za kterou klesne teplotní odchylka na ΔT0/e τrad = C/ΛP (s)
Po separaci proměnných a integraci dostaneme exponenciální závislost
ΔT(t) = ΔT0⋅exp(−t/τrad) (2.34)
Po dosazení t = τrad dostaneme analogický vztah ΔT(τrad) = ΔT0/e, který už známe z definice škálové výšky [2.1](1.14') a z Beer-Lambetova zákona [2.1]Graf1.3. Tento vztah říká, jak dlouho bude trvat, než teplota klesne (zrelaxuje) na 1/e původní velikosti při vyzařování absolutně černého tělesa, pokud by systém jen vyzařoval (žádný vnější zdroj). Tečna vedená v bodě počátku [0, ΔT0] protne vodorovnou osu t v bodě [τrad, 0]. Stačí (2.34) zderivovat a dosadit za t = 0, výslednou směrnici pak použít ke konstrukci tečny ΔT = ΔT0 − (ΔT0/τrad)⋅t a po dosazení ΔT= 0 dostaneme opět t = τrad
τrad(p) ≈ C/ΛP ≈ (cpΔp/g)/(4·σSBT03) (2.35)
cp – měrná tepelná kapacita vzduchu při daném tlaku (J·kg⁻¹·K⁻¹)
Δp – rozdíl tlaku (je možné uvažovat i celý sloupec za předpokladu, že použijeme střední hodnotu cp) (Pa, N·m⁻², kg·m⁻¹·s⁻²)
Dosaďme do (2.35) Catm = (p₀/g)·cp ≈ 1.038×107 Jm-²·K-1; T = 255K; σSB ≈ 5.670×10-8 W·m⁻²·K⁻⁴
τrad(p) ≈ Catm/ΛP = Catm/(4·σSBT03) ≈ 766.7h ≈ 32d (2.36)
Tedy doba za kterou vrstva vzduchu v LTE zrelaxuje na ΔT/e je asi 32 dní. Konstanta τrad je nezávislá na velikosti změny teploty, pokud je změna nepříliš velká. Pokud ano, vztah přechází na mocninnou závislost (2.30')
Radiační přenos je makroskopický popis rozptylu IR (LW) záření se kterým jsme se setkali výše (skleníkový jev), a který má přímý vliv na rychlost poklesu teploty Země. Ukazuje, jak velkou setrvačnost má celá planeta. Budeme se tím implicitně setkávat i dalším textu. Změna toku záření při přidání skleníkového plynu do atmosféry je okamžitá, ale teplota se ustálí později. Rychlost oteplování/ochlazování vrstev atmosféry probíhá v řádu měsíců až let. Pokud zahrneme celou Zemi, pak je citlivost systému v řádu desítek let. V dalším textu se budeme snažit opakovaně počítat vždy změnu intenzity záření, která nastává velmi rychle a změnu teploty, která nastává se zpožděním.
Klimatická změna
Forcing (zesilování) skleníkového jevu Země, se odvíjí od mnoha faktorů. Na tomto místě je dobré forcing přesněji popsat. Předpokládejme, že planeta se náchází v radiační energetické rovnováze. Pro netto intenzitu záření Fnet, absorbované krátkovlnné sluneční záření FASR (Absorbed Shortwave Radiation, ASR) a vyzařované dlouhovlnné záření FOLR (Outgoing Longwave Radiation OLR) platí v TOA podmínka rovnováhy
Fnet = FASR – FOLR = FnetASR – FnetOLR = 0 (2.37) srovnej [2.1](1.4)
Přidáním skleníkového plynu (CO2) do atmosféry (děje se, jak známo průběžně) se rovnováha vychýlí. CO2 pohlcuje více záření, FOLR dočasně klesne, změní se objemová hustota výkonu u [2.1](1.62) v OSR (Outgoing Surface Radiation) a začne narůstat teplota ve vrstvě, kde probíhá skleníkový jev. Podle Planckova vyzařovacího zákona a z něj odvozeného Stefan-Boltzmannova zákona je F ∝ T4. To znamená že při vyrovnání teploty se zvýší intenzita odcházejícího záření FOSR (též FLW), tím se zvýší intenzita prošlého záření Ftr (transition, prošlé záření) a nakonec (Ftr = FOLR) se celková energetická bilance se podle (2.15) opět ustálí i v TOA.
Zákon změny intenzity záření v závislost na koncentraci CO2, který postuloval Svante August Arrhenius, nositel Nobelovy ceny za chemii (1859–1927), švédský fyzik a chemik v roce 1896 [2.1][1.4], je založený na měření pohlcování infračerveného spektra (LW, OLR) v atmosféře Země. Později byl několikrát prověřený a validovaný jak měřeními, tak i teoreticky. Svante Arrhenius přesně vystihnul, že primární skleníkový plyn je CO2, zatímco vodní pára hraje důležitou, ale druhořadou roli. Ostatní skleníkové plyny příspívají málo. Původní vztah je teorericko-empirický a říká že změna teploty OSR je přímo úměrná přirozenému logaritmu koncentrace CO2 v atmosféře ΔT ∝ ln(C/C0). To je velmi blízko současnému pojetí pro zesilování radiačního toku (radiative forcing)
ΔF ∝ ln(C/C0) (2.38)
ΔF, ΔFCO2 – změna intenzity záření (radiačního toku) (Wm-2)
C – koncentrace CO2 (ppm)
C0 – referenční (předindustriální) koncentrace CO2 C0≈ 280 ppm
Pokud chceme přímou úměru (2.38) nahradit rovností, chybí nám ve vztahu ještě škálovací konstanta 𝒜sf (scaling factor) pro CO2
ΔF = 𝒜sf⋅ln(C/C0) = 𝒜sf⋅[ln(C) – ln(C0)] (2.39)
𝒜sf – škálovací koeficient (scaling factor, radiative efficiency) 𝒜sf = 5.35 W·m-2; koeficient je odvozený z teoretických výpočtů a experimentálních měření interakce CO2 s infračerveným spektrem, udává faktor proporcionality pro účinek CO₂ za standardních atmosférických podmínek
Scaling factor koeficient, tak jak ho používáme v současnosti, publikoval Myhre (1998) v práci „New estimates of radiative forcing due to well mixed greenhouse gases“. IPCC ho převzal a používá ho s korekcemi dodnes jako standardní vztah pro radiační a teplotní forcing. Myhre, Highwood, Shine, Stordal: [2.1][1.5].
Arrheniovy výpočty a později podle nich postulovaný vztah (2.39) je fundamentální pro nárůst intenzity záření (teploty) jen na základě nárůstu koncentrace hlavního skleníkového plynu, kterým je CO2 a je možné ho analyticky odvodit. Všechny ostatní vlivy (včetně páry H2O) je možné vložit do koeficientů, nebo zesílení forcingu, kterými se budeme zabývat dále. Podívejme se nejprve na odvození, pro které jsme si vytvořili podmínky v předchozím článku [2.1]. Předpokládejme, že teplota T, tlak p a výška z jsou fixní a že se při zvyšování koncentrace nemění. Je to celkem běžný a legitimní obrat, který se ve fyzice často používá (několikrát byl implicitně použitý i v předchozím textu). Potřebujeme znát referenční radiativní forcing ΔF oproštěný od zpětných vazeb, abychom mohli přidávat další vlivy podle potřeby.
Než se pustíme do vlastního odvození radiativního forcingu, zaveďme ješte jednu definici. Efektivní vyzařovací výška zeff je výška pomyslné vrstvy nad povrchem Země, která vytváří rozhraní mezi spodní vrstvou (směrem od Země), kterou prohlásíme za téměř neprůhlednou (saturovanou) (pro LW IR záření) a horní vrstvou atmosféry, kterou prohlásíme pro LW IR záření za částečně průhlednou. Přesněji, zeff je právě taková výška, kde je intenzita prošlého záření odpovídá hodnotě Itr(zeff) = Iin/e (pro δ(zeff) = 1) podle Beer-Lambertova zákona. Tato pomyslná vrstva pak bude vyzařovat stejně jako absolutně černé těleso podle Stefan-Boltzmannova zákona
FOLR = σSB⋅T(zeff)4 = σSB⋅Teff4 (2.40)
Pro nehomogenní atmosféru Beer-Lambertův zákon v diferenciálním tvaru dI(z’)/I(z’) = −k(λ, z)·C(z’)·dz’ upravíme pro exponeciální závislost hustoty vzduchu a pro jednu vlnovou délku nejsilnějšího pohlcovacího pásu CO2 λ0 = λ15 ≈ 15μm [2.1](1.12)
Itr = Iin·e−δ(λ, z) = Iin· exp-(Cm⋅∫0z kλ0(z’)⋅ nair(z’)dz’) (2.41)
Kde δ(λ, z) = Cm⋅∫₀z kλ0(z’)⋅ nair(z’)dz’ =
kcen·(p0/pref)·Cm⋅n0air⋅(-H/2)⋅ exp(−2z/H)|0z =
kcen·(p0/pref)·Cm⋅n0air⋅(H/2)[1 – exp(−2z/H)]
Itr = Iin· exp-{kcen·(p0/pref)·Cm⋅n0air⋅(H/2)⋅[1 – exp(−2z/H)]} (2.42)
C(z) – objemová molární koncentrace absorbující látky (mol⋅m-3) C(z) = Cm⋅ nair(z) je vyjádřená součinem bezrozměrné molární koncentrace pohlcující látky (CO2) Cm a molární objemové hustoty vzduchu nair
Cm, Cm – molární koncentrace pohlcující látky (CO2) Cm v ppm = 10-6; je nezávislá na koncentraci a pro prostředí atmosféry, kde je CO2 dobře promíchán, je molární koncentrace aproximována konstantou Cm(z) ≈ Cm (mol⋅mol-1, bezrozměrná)
nair – molární objemová hustota vzduchu je molární množství plynu v jednotce objemu nair(z) = n0air·e−z/H; (mol⋅m-3)
n0air – molární objemová hustota vzduchu při povrchu pro p0 ≈ 101.3 kPa, T0 ≈ 288 K; n0air ≈ 42.3 mol·m-3
H(z) – škálová výška pro atmosféru, uvažujeme idealizovanou hodnotu nezávislou na výšce pro teplotu T0 ≈ 288 K a střední molární hmotnost vzduchu Mavg ≈ 0,02897 kg· mol-1 Hp0 = H = Heff = RT0/Mavgg ≈ 8425 m
R – univerzální plynová kostanta R = 8.314 J·mol⁻¹K⁻¹
kλ0(z) – extinkční koeficient je daný vlastností konkrétní látky (CO2);střední hodnota je kcen(λ15) ≈ keff(λ15) ≈ 2.20 m²mol-1 kalibrovaná podle numerického Reference Forward Model (RFM) [2.39] pro tlak pref = 100 hPa, Tref = 250K; keff(λ15) je ale závislý na výšce, protože spektrum v pohlcovacím pásu není přesně čárové a chrakteristika pohlcování se proto s výškou mění; je závislý na tlaku kλ0(z) = kcen·(p(z)/pref) = kcen·(p0/pref)·e−z/H (m²mol-1)
Integrál ∫₀z kλ0(z’)⋅ nair(z’)dz’ ve (2.41) je nutným důsledkem integrace Beer-Lambertova zákona v diferenciálním tvaru pro nehomogenní prostředí. Koncetrace C(z) = Cm⋅n0air⋅e−z/H, kde Cm je přibližně konstanta pro celou atmosféru. Pro výpočet tlaku ve výšce z ve stejné izotermické aproximaci (přesnější je vztah [2.1](1.18), který vede na mnohem složitější výpočet) platí podobný vztah, jako pro výpočet molární objemové hustoty vzduchu p(z) ≈ p0·e−z/H, kde p0 ≈ 101.3 kPa (atmosférický tlak při povrchu Země).
Podívejme se ještě na (2.42) pro výpočet prošlé intenzity záření. Exponenciální závislost vnořená do exponenciální závislosti je vlastnost, která je typická pro prostředí atmosféry. Prakticky je možné pro jednoduché výpočty použít efektivní hodnoty koeficientů, pokud je to možné. Jak uvidíme dále, tyto eponenciální závislosti mohou čistě matematicky vést i ke zjednodušení na lineárná závislost. Podrobnější popis viz též Nadir Jeevajee: [2.11].
Zaměřme se na optickou hloubku δ. Atmosféra s rostoucí výškou mění tlak, hustotu, teplotu (p, ρ, T). Pro náš výpočet je důležitá molární objemová hustota nair(z) a kλ0(z), které se v aproximaci také mění exponenciálně. Máme tedy exponenciální závislost v exponenciální závislosti a hledáme efektivní výšku zeff, pro kterou platí stejná podmínka jako pro homogenní prostředí (δ(zeff) = 1), pro kterou platí že foton unikne do zTOA s pravděpodobností P = e−1; optická hloubka δ je závislá na z lineárně, ale současně je závislá na molární objemové hustotě vzduchu nair(z), které s rostoucí výškou exponeciálně klesá a na extinkčním koeficientu kλ0(z), který má stejný exponenciální průběh. Pro foton emitovaný ve výšce z je optická hloubka do zTOA v integrálním tvaru
δλ(z)=∫zzTOA kλ0(z’)Cmnair(z′)dz′ (2.43)
Hledáme tedy efektivní výšku (zeff), pro kterou patí, že optická hloubka δ = 1; integrujeme od z (nechceme spočítat celou hloubku, ale jen část, proto má integrál v dolní mezi proměnnou) do zTOA (můžeme položit zTOA → ∞, protože nad zTOA už není žádná atmosféra, která by záření brzdila; dδλ(zTOA) = 0; odtud je naše extrapolace oprávněná) dosadíme do (2.43)
δλ(z) = kcen·(p0/pref)Cmn0air·∫zzTOAe−2z’/Hdz’ =
kcen·(p0/pref)Cmn0air·(-H/2) e−2z/H|z∞ =
kcen·(p0/pref)Cmn0air·(H/2)·e−2z/H (2.44)
Použijeme podmínku δλ(zeff) = kcen·(p0/pref)Cmn0air·(H/2)·e−2zeff/H = 1 upravíme, zlogaritmujeme a dosadíme H ≈ 8425 m; kcen = keff(λ15) ≈ 2.20 m²mol-1; p0 ≈ 101.3 kPa; pref ≈ 100 hPa; Cm ≈ 280 ppm (předindustriální hodnota); n0air ≈ 42.3 mol·m-3
zeff = H/2· ln(kcen·(p0/pref)Cmn0air·(H/2)) ≈
8425/2×ln(2.20×(101300/10000)×280×10^(−6)×42.3×(8425/2)) m ≈
29 545 m (2.45)
Pro aktuální stav (rok 2026) Cm ≈ 430 ppm vychází
zeff = H/2· ln(kcen·(p0/pref)Cmn0air·(H/2)) ≈
8425/2×ln(2.20×(101300/10000)×430×10^(−6)×42.3×(8425/2)) m ≈
31 353 m (2.45')
Výpočet (2.45) se vztahuje k vlnové délce nejsilnějšího obsorpčíno pásu pro vlnovou délku λ15 ≈ 15 μm a předpokládá, že kλ0(z) se s výškou mění exponenciálně (izotermická aproximace). Pokud budeme počítat zeff pro celou šířku absopčního pásu v intervalu <λ15 ±Δλ15> dostaneme velmi odlišnou hodnotu zeff ≈ 9 až 12 km [2.38]. Rozptyl absorpčního pásu λ15 počítaný numericky po krocích a vážený intenzitou záření v IR spektru dává jiný výsledek, mimo jiné proto, protože jsme výpočet provedli jen pro jednu vlnovou délku v centru pásu λ15, nikoli pro celé pásmo, také podle Jensenova pravidla platí, že logaritmus průměru se nerovná průměru logaritmů. My vycházíme z odvození, které je v publikaci Nadir Jeevanjee, Jacob T. Seeley, David Paynter, Stephan Fueglistaler: [2.11].
Pro odvození závislosti změny intenzity záření ΔF(λ0) na změně koncentrace ΔC CO2 začněme od extinkčního koeficientu známého z Beer-Lambetova zákona [2.1](1.12) a zaměřme se na vlnovou délku konkrétního pohlcovacího pásu (absorpce) ve fixní výšce. Pro CO2 platí pro absorpci, rozptyl (scattering), reflexi k(λ) = kabs(λ) + kscat(λ) + kref(λ) ≈ kabs(λ)
k(λ) = kcen⋅exp(-|λ−λ0|/w) (2.46)
k(λ) – absorpční (extinkční) koeficient se v absorpčním pásu ve stejné výšce (výšku jsme fixovali) mění podle změny vlnové délky λ (m2mol-1)
kcen – hodnota absorpčního koeficientu ve středu (center) absorpčního pásu (λ = λ0) kcen ≈ 2.20 m2mol-1
λ – vlnová délka (proměnná) (m, μm, nm)
λ0 - vlnová délka středu pásu (pro nejsilněší pohlcovací pás CO2 λcen = λ0 = 15μm) (m, μm, nm)
w - škálová délka (Band Structure Coefficient) je charakteristická škála doznívání pásu daného plynu (CO2), která podobně jako škálová výška (která charakterizuje změnu intenzity na výšce (H(z) [2.1](1.14'), Graf1.3)), udává jak klesá absorpce v závislosti na změně vlnové délky, když se vzdalujeme od středu pásu; určuje Δλ pro které klesne extinkce na 1/e původní hodnoty k(λ0 ±w) = kcen⋅(1/e); jde o charakteristickou vlastnost molekuly plynu, která se dá považovat za konstantní ve velkém rozsahu (v ideálním případě je to jen kvantová vlastnost molekuly nezávislá na T, p, z, C). Škálová délka je kalibrovaná na w ≈ 229 nm pro referenční parametry (tlak pref = 100 hPa, Tref = 250K) kalibrace je potřeba kvůli foreign-broadening efektu [2.11] (m, μm, nm)
Makroskopická definice škálové délky je zcela analogická definici škálové výšky
w = − (dln(k(λ))/d|λ−λ0|)-1 (2.47) srovnej s H(z) [2.1](1.14')
Podívejme se graf závislosti absorpčního koeficientu na vlnové délce pro škálovou délku w ≈ 229 nm CO2 podle hodnot kcen ≈ 2.20 m2mol-1. Jde o velmi často publikovanou závislost změny absorpčního koeficientu na změně vlnové délky pro absopční vlnovou délku (nebo kmitočet); v našem případě 15μm pro CO2 (2.46) [2.11].
Závislost absorbčního koeficientu na změně vlnové délky v okolí obsorbční čáry (v absorbčním pásu) Graf2.3
Obecný tvar pro absorbční koeficient musí vycházet z obou závislostí, to znamená jak na výšce z, tak na změně vlnové délky λ; pro zjednodušenou izotermickou aproximaci (třetí proměnnou pro teplotu T nezavedeme, chyba není signifikantní)
k(λ, z) = kλ0(z)⋅e-(|λ−λ0|/w) = kcen⋅(p0/pref)·e−z/H⋅e-(|λ−λ0|/w) (2.48)
Dosaďme vztah pro extinkční koeficient (2.48) do vztahu pro optickou hloubku v diferenciálním tvaru dδ(λ, z) odvozeném z integrandu (2.41) s koncentrací CO2 C(z) = Cm⋅ nair(z)
dδ(λ, z’) = kλ0(z’)⋅e-(|λ−λ0|/w)⋅ Cm⋅ nair(z’)dz’ (2.49)
Cm⋅ nair(z) – objemová molární koncentrace absorbující látky C(z) (mol⋅m-3) C(z) = Cm⋅nair(z) = Cm⋅n0air·e−z/H je vyjádřená součinem bezrozměrné molární koncentrace pohlcující látky (CO2) Cm v ppm = 10-6 (mol⋅mol-1) a molární objemové hustoty vzduchu nair viz (2.41) (mol⋅m-3)
δ(λ, z) = Cm⋅e-(|λ−λ0|/w)⋅∫0zkλ0(z’)⋅nair(z’)dz’ (2.50)
Pro další odvození fixujeme výšku z. Absorpční koeficient kλ0(z’) je závislý na výšce pro jednu konkrétní hodnotu λ0 = λ15; nair(z’) je závislý jen na výšce. Odtud plyne, že celý integrál můžeme pro další odvození považovat za konstantu.
∫0zkλ0(z’)⋅nair(z’)dz’ = Kkn(z) (2.51)
Fixujme výšku kdekoli v oblasti Cm·Kkn(z) ≥ 1 (z > zsat ≈ 3.8 m řádově metry nad povrchem); to nám zručí, že výška bude dostatečně opticky hustá, abychom nalezli netriviální řešení pro nasycenou oblast pohlcovacího pásu λ ∈ ⟨λ0 − |λ_sat−λ0|, λ0 + |λ_sat−λ0|⟩. Hledejme takovou vlnovou délku λsat (vlnová délka nasycení, saturace), pro kterou je optická hloubka δ = 1; jinak, hledáme takovou vlnovou délku, pro kterou bude intenzita prošlého záření zmenšená koeficientem 1/e [2.1](1.12).
Cm⋅e-|λ−λ0|/w⋅Kkn(z) = 1 (2.52)
Po úpravě dostaneme logaritnickou závislost,
|λsat−λ0| = w⋅ln(δλ0(z)) = w⋅ln(Cm⋅ Kkn(z)) (2.53)
Pokud bychom chtěli znát šířku pohlcovacího pásu při povrchu Země, spočítejme Kkn(z) pro celý vzduchový sloupec. Vyjděme z integrálu vyřešeného ve (2.44) a dosaďme výsledek se správnými mezemi <0, zTOA> do (2.53); kcen = keff(λ15) ≈ 2.20 m²mol-1; p0 ≈ 101.3 kPa; pref ≈ 100 hPa; Cm ≈ 280 ppm (předindustriální hodnota); n0air ≈ 42.3 mol·m-3; H ≈ 8425 m
δλ0(z) = Cm⋅ Kkn(z) = kcen·(p0/pref)Cmn0air·(-H/2) e−2z/H|0∞ =
kcen·(p0/pref)Cmn0air·(H/2) ≈ 1111.9 (2.54)
Jak je vidět z grafu Graf2.3, závislost je symetrická, tedy je pořeba vynásobit rozdíl |λsat−λ0| dvěma a abychom dostali saturační interval a dosaďme w ≈ 229 nm a spočítané δλ0(z) (2.54)
Δλsat = 2⋅|λsat−λ0| = 2w⋅ln(δλ0(z)) ≈ 3.212 μm (2.55)
Pro aktuální stav (rok 2026) Cm ≈ 430 ppm vychází
δλ0(z) = kcen·(p0/pref)Cmn0air·(H/2) = 1707.6 (2.54')
Δλsat = 2w⋅ln(δλ0(z)) ≈ 3.409 μm (2.55')
Zůstaňme pro další odvození u upraveného obecného vztahu pro Δλsat pro libovolnou, ale fixní výšku z > zsat
Δλsat = 2w[ln(Cm) + ln(Kkn(z))] =
2w⋅ln(Cm) + 2w⋅[ln(Kkn(z))] (2.56)
Saturační pás Δλsat vlnové délky závisí lineárně (afinně) na přirozeném logaritmu koncentrace plynu s konstantním posunem.
Pro celkovou outgoing longwave radiation (OLR) platí pro intenzitu záření
FOLR = ∫0∞F(λ)dλ (2.57)
Rozdělme integrál na dvě části podle toho, jestli je daná vlnová délka uvnitř nasycené oblasti pásu CO₂, nebo mimo ni. Mimo saturační pás (saturation bandwith) je optická hloubka δ<1; |λ−λ0| > |λsat−λ0| a můžeme atmosféru pro tento interval vlnové délky považovat za průhlednou až k povrchu; tedy F(λ) ≈ F(λ, Tsur)(surface). Uvnitř nasycené (saturované) oblasti je optická hloubka δ>1; pak pro|λ−λ0| < |λsat−λ0| můžeme považovat atmosféru pod efektivní výškou zeff za neprůhlednou a záření bude unikat až z hladiny zeff, pro kterou platí δ(λ, zeff) = 1 (pravděpodobnost, že IR foton projde od zeff bez interakce do zTOA P( z) = e−δ(λ, z) = 1/e); tedy F(λ) ≈ F(λ, Tems) (emission), kde T0 > Tems a uvažujeme hodnotu Tems v emisní hladině zems (pro teplotu povrchu (surface) používame dvojí značení Tsur = T0). Tato metoda je analogická emission level approximation Jeevanjee: [2.11]. Nahrazuje přesnější plně spektrálně rozlišený (line-by-line) výpočet. ale umožňuje analytické odvození.
Pro další výpočet budeme potřebovat znát teplotu Tems pro F(λ, Tems). Průměrná teplota při povrchu je stanovená měřením. Tsur ≈ 288 K. Průměrnou teplotu Tems můžeme dopočítat ze standardního modelu (Organization for Standardization (ISO) and International Civil Aviation Organization (ICAO)) ISO/ICAO/US Standard Atmosphere (1976) [2.1][1.15], též [2.1]Graf1.4.
Vrstvy standardní atmosféry podle ISO/ICAO/US Standard Atmosphere Tab2.7
|Vrstva
|Rozsah výšky
|T_base
|L (lapse rate)
|Troposféra
|0–11 km
|288.15 K
|−6.5 K/km
|Tropopauza (izotermická)
|11–20 km
|216.65 K
|0 K/km
|Stratosféra I
|20–32 km
|216.65 K
|+1.0 K/km
|Stratosféra II
|32–47 km
|228.65 K
|+2.8 K/km
Použijme lineární extrapolaci, která je dostatečně přesná [2.1](1.14') T(z) = T0 + Lz; TS0 = 216.65 K dosaďme začátek Stratosféy I; zS0 = 20km; Ls = +1K⋅km-1; zeff = 29 545m (2.45)
Tems = TS0 + LS( zeff – zS0) ≈ 226.2K (2.58)
Z integrálu (2.57) se tedy dá forcing jednoho pásu (λ0 = 15μm) modelovat jako integrál rozdílu intenzit záření, které by unikalo pásem (oknem) bez absorpce CO2 a tím, co unikne pásem v nasycené oblasti.
ΔFband(Cm) = ∫λ0−|λsat−λ0|λ0+|λsat−λ0|[F(λ0, Tsur) − F(λ0, Tems)]dλ (2.59)
ΔFband(Cm) – rozdíl intenzit záření sousedních pásů (bandwith, šířka pásma) (Wm⁻²)
F(λ0,Tsur) – intenzita záření podle Planckova vyzařovacího zákona při povrchu (Tsur ≈ 288K) (Wm⁻²m⁻¹, Wm⁻²nm⁻¹)
F(λ0,Tems) – intenzita záření podle Planckova vyzařovacího zákona vyzařovací vrstvy( Tems ≈ 226.2K) (Wm⁻²m⁻¹, Wm⁻²nm⁻¹)
Jelikož jsme (F(λ0, Tsur) − F(λ0, Tems)) aproximovali pro dané teploty F(λ0, Tsur), F(λ0, Tems) jako konstanty (jak už jsme předeslali výše, zvolili jsme Tems(λ) ≈ T(zems(λ0)) dá se integrál převést pro malé Δλsat na jednoduchý součin (plocha obdélníku), jinak, vytkneme konstantní ((F(λ0, Tsur) − F(λ0, Tems)) a integrujeme triviální funkci Δλsat = ∫λ0−|λsat−λ0|λ0+|λsat−λ0| dλ = 2|λsat−λ0|
ΔFband(Cm) ≈ [F(λ0, Tsur) − F(λ0, Tems)]⋅Δλsat(Cm) (2.59')
Tím jsme dostali absolutní forcing (rozdíl) mezi průhledným |λ−λ0| > |λsat−λ0| a saturovaným |λ−λ0| < |λsat−λ0| pásem s koncentrací (Cm) CO2 (odchylka pro výpočet ΔFband(Cm) dle (2.59') a numericky spočítané intenzity záření ΔFband(Cm) je pro předpokládaný rozsah koncentrací Cm překvapivě malá; méně než 1%, bez odkazu; numerický přepočet a kontrolu provedla AI Claude (Anthropic)). Pro rozdíl koncentrací dosaďme rozdíl dvou forcingů pro dvě různé koncentrace Cm0 a Cm a teplotu, která by měla ustanovit novou rovnováhu při změně Cm fixujeme na původní hodnotě, měníme jen koncentraci.
Pro další výpočet předpokládáme, že pro předpokládaný rozsah koncentrací (Cm ≤ 2Cm0) se nezmění intenzita záření F(λ0, Tsur) a F(λ0, Tems); tedy, že změna intenzity záření pri změně koncentrace CO2 je přímo úměrná jen změně saturované oblasti Δλsat(Cm) a zanedbáme změnu emisní teploty Tems způsobené posunem emisní výšky zeff(Cm) = zeff0 +H/2ln(Cm/Cm0), viz Romps, Seeley, Edman (2022): [2.1][1.26], Derrek Wilson, J. Gea-Banacloche (2012): [2.38], kde je odvození přes tlak pems(Cm) ∝ Cm−1/2); tedy Tems(Cm) ≈ konst. Pak dostaneme v prvním přiblížení
ΔF = ΔFband(Cm) − ΔFband(Cm0) =
[F(λ0, Tsur) − F(λ0, Tems)]⋅[Δλsat(Cm) − Δλsat(Cm0)] (2.60)
Přesnější odvození, které zohledňuje i změnu emisní výšky vede na vztah, který obsahuje buď korekční člen nebo je potřeba přejít k numerickému odvození. V našem modelu, při zdvojnásobení koncentrace CO2 by posun ve výškové hladině (Stratosféra I), odpovídal výšce Δzeff = (H/2)·ln(2) ≈ 2920 m a teplotě ΔTems ≈ 2.92 K. Tudy už nepůjdeme. Viz opět [2.1][1.26].
Po dosazení za Δλsat z (2.56) dostáváme pro rozdíl saturovaných vlnových délek (povšimněme si, že se člen Kkn(z) vyruší, takže ve výsledku není zastoupený; měníme koncentraci CO2, ale přitom se nezměnil 2w⋅[ln(Kkn(z))], není závislý na změně koncentrace, výška je fixovaná)
Δλsat(Cm) − Δλsat(Cm0) = 2w[ ln(Cm) – ln(Cm0)] = 2w⋅ln(Cm/Cm0) (2.61)
Po opětném dosazení rozdílu saturovaných vlnových délek (2.61) do rozdílu forcingu pro různé koncentrace CO2 (2.60) dostaneme vztah, který je formálně identický se Svante Arrheniovým zákonem, ale je striktně vázaný na jednu vlnovou délku λ0
ΔF(λ0) = [F(λ0,Tsur) − F(λ0, Tems)]⋅ 2w(λ0)⋅ln(Cm/Cm0) = 𝒜sf(λ0)⋅ln(Cm/Cm0) (2.62) srovnej (2.39)
Škálovací koeficient (scaling factor) 𝒜sf v tomto případě, kdy počítáme jen s koncentrací CO2 (vynecháváme další skleníkové plyny) je tedy úměrný rozdílu intenzity záření podle vyzařování (absolutně černého tělesa) závislého na teplotě při povrchu (surface) a v emisní výšce, tj. ve výšce, kde záření s pravděpodobností P(zems) = e(−δ) = e(−1) ≈ 0,368 = 36,8% unikne do TOA (Top Of Atmosphere).
Zvýšení koncentrace CO₂ způsobí logaritmické snížení FOLR ne proto, že by se měnilo záření v atmosférických oknech (ta zůstanou téměř průhledná) ani ve středu saturovaných pásů (tam je záření téměř blokováno), ale proto, že se rozšiřují okraje absorpčních pásů CO₂ do oblastí, kde byla atmosféra pro danou vlnovou délku více propustná. Zbylé intenzity záření, které se v oknech nemění, se rozdílem intenzit vyruší.
Každé zdvojnásobení koncentrace, jak už spočítal Svante Arrhenius, rozšíří efektivní šířku pásů o konstantní přírůstek vyjádřený koeficientem (∝ ln(2)), odtud plyne logaritmická závislost forcingu na ln(C/C₀). Analyticko-numericky spočítaná konstanta 𝒜sf ≈ 5,35 W·m-2 [2.1][1.5] zahrnuje příspěvky všech absorpčních pásů CO₂ vážené Planckovou funkcí zemského záření při 288K. Velmi podrobné a přesné zdůvodnění je ve článku, který se logaritmickou závislostí forcingu zabývá detailně „Why the Forcing from Carbon Dioxide Scales as the Logarithm of Its Concentration“ David M. Romps, Jacob T. Seeley, Jacob P. Edman: [2.1][1.26] a který potvrzuje platnost Arrheniova zákona ve velkém rozsahu koncentrace CO2 (přibližně 4 až 4096 ppm).
Spočítejme škálovací koeficient 𝒜sf pro pohlcovací pás λcen = 15 μm. Vyjdeme z Planckova vyzařovacího zákona [2.1](1.8'), kde dosadíme průměrnou teplotu Země Tsur = 288K a spočítanou teplotu Tems ≈ 226.2 K (2.58), za škálovou délku w dosadíme numericky (line-by-line) spočítanou hodnotu wjeevan ≈ 229.5 nm, Nadir Jeevanjee, Jacob T. Seeley, David Paynter, Stephan Fueglistaler: [2.11] (jiná odvození škálových délek David M. Romps, Jacob T. Seeley, Jacob P. Edman: [2.1][1.26], Wordsworth, Seeley, Shine (2024): [2.12]).
Dosaďme do přepisu z [2.1](1.9) λcen a z (2.62) po úpravě spočítejme 𝒜sf
F(λcen,T) = π⋅ Bλ(λcen,T)= [(2πhc2)/λcen5]⋅1/(ehc/(λcen⋅kB⋅T) − 1) (2.63)
𝒜sf = [F(λ0,Tsur) − F(λ0, Tems)]⋅2w
≈ [18 330 801 Wm-2m-1 – 7 207 619 Wm-2m-1]⋅2⋅ wjeevan
≈ 5.106 Wm-2 (2.64)
Tabulka škálových délek w podle zdrojů Tab2.8
|Zdroj
|w (cm⁻¹)
|w (THz)
|w (nm)
|Poznámka
|Romps (fit)
|12.5
|0.375
|281.2
|fit (zarovnání) proti line-by-line kódu [2.1][1.26]
|Wordsworth (kvantová teorie)
|13.3
|0.40
|299.2
|teoreticky odvozeno z Fermiho rezonance [2.12], [2.13]
|Jeevanjee (fit)
|10.2
|0.306
|229.5
|fit (zarovnání) proti RFM (Reference Forward Model) [2.1][1.5]
Škálovací koeficient 𝒜sf nám pro wjeevan ≈ 229.5 nm vyšel 𝒜sf ≈ 5.106 Wm-2. Pokud zvážíme, všechna zjednodušení a aproximace, tak toto přiblížení můžeme považovat za velmi dobrý výsledek (je to dáno i tím, že jsme dosadili kalibrované hodnoty a že pohlcovací pás 15 μm je nejsilnější; přispívá 82 až 86% k forcingu při zdvojnásobení koncentrace CO2 [2.1][1.26]). Náš výsledek je tedy, podle odkazu pro λ15, mírně nadhodnocený. Od numericky spočítaného 𝒜sf = 𝒜sf CO2 = 5.35 W·m-2 (numericky line-by-line přes celé SW + LW spektrum a všech absorpčních pásů, tj. nejen λ0 = 15 μm) se lišíme málo. Naše odvození bylo čistě LW. Pro další výpočet použijme validovaný širokospektrální škálovací koeficient 𝒜sf viz M. Etminan, G. Myhre, E. J. Highwood, K. P. Shine: [2.22].
Radiativní a teplotní forcing
Po dosazení škálovacího koeficientu 𝒜sf do (2.39) vypočítáme radiativní forcing pro současnou (pro rok 2026) CCO2 ≈ 430 ppm a předindustriální C0CO2 ≈ 280 ppm koncentraci
ΔFCO2 = 𝒜sf⋅ln(C/C0) ≈ 2.295 Wm-2 (2.65)
Ze Stefan-Boltzmannova zákona [2.1](1.11) pro OLR (Outgoing Longwave Radiation) definujme Planckův radiativní tlumící koeficient (Radiative Damping Coefficient, RDC) jako derivaci změny intenzity záření podle změny teploty Λ = dF/dT
ΛP = dF/dTeff = d(σSBTeff4)/dTeff = 4σSBTeff3 ≈ 3.761 Wm-²·K-1 (2.66)
ΛP – Planckův radiativní tlumící koeficient (Planck Radiative Damping Coefficient) udává, jakým koeficientem musíme vynásobit změnu teploty, abychom dosáhli odpovídající rovnovážné změny intenzity radiativního záření; pro Planckův tlumící koeficient je pro OLR (Outgoing Longwave Radiation) pro Zemi FOLR = σSBTeff4 ≈ 240 Wm-2 efektivní teplota Teff ≈ 255 K; ΛP ≈ 3.761 Wm-²·K-1; podle IPCC AR6, kap7: [2.20], který používá zápornou konvenci je Planckův radiativní koeficient (v absolutní hodnotě) nižší, protože OLR vyzařuje jako absolutně černé těleso jen přibližně ΛPIPCC ≈ −3.22 W·m⁻²·K⁻¹
Pro změnu teploty v závislosti na změně teplotního forcingu jen vlivem změny koncentrace CO2 použijme vztah odvozený z (2.66), který platí pro malou změnu ΔT, ΔF (prostá linearizace derivace je možná jen pro malé změny; dosadíme z definice derivace, členy řádu 0 se odečtou, řád 1 zachováme, zanedbáme vyšší členy binomického rozvoje (T+ΔT)4, které přispívají málo [2.21]). Viz též analogicky jako (2.31), (2.32). Dosadíme radiativní forcing pro ΔFCO2 (2.65)
ΔT = ΔF/ΛP ≈ 2.295/3.761 = 0.610 K (2.67)
Tedy pokud zanedbáme všechny ostatní vlivy, zůstaneme jen u změny CO2 a akceptujeme zjednodušení, která jsme postulovali pro výpočet, tak efektivní (průměrná) teplota planety Země a teplota při povrchu ΔTeff ≈ ΔT0 by se zvedla asi o 0.610 K k obnovení rovnováhy vyzařování v TOA. GCM IPCC výpočet [2.20] definuje oteplení jako konstantní posun celého troposférického profilu (bez stratosféry); to znamená, že ΔT se při změně koncentrace s výškou v troposféře nemění, tj. náš odhad, že ΔTeff ≈ ΔT0 je správný. Skutečná spočítaná a změřená hodnota ΔT je větší, protože chybí vliv dalších skleníkových plynů a další zpětné vazby. Postupně se budeme snažit dalšími iteracemi nalézt přesnější hodnotu.
Definujme Planckovu změnu intenzity záření
ΔFP = ΛP⋅ΔT (2.68)
ΔFP - Planckova změna intenzity záření, je změna intenzity záření (absolutně černého tělesa), kterou by planeta vyzařovala do vesmíru navíc proto, že se její teplota zvýšila o ΔT, za předpokladu, že se ostatní vlastnosti klimatického systému nemění (bez dalších zpětných vazeb); je to energetický tok, který uvádí klimatický systém do rovnováhy (Wm-2)
Zpětná vazba vodní páry
Ptejme se na vliv vodní páry (H2O v plynném skupenství), jejíž změna koncentrace v předchozích úvahách nefigurovala. Je to proto, že jsme fixovali teplotu ( Tsur, a ani Tems se nezměnila), a zjišťovali pohlcování jen při změně koncentrace CO2 (zde se popírači klimatu mohou zaradovat, teplotu jsme fixovali). Pak Arrheniův vztah platí velmi dobře. Pokud ale vezmeme v úvahu skutečnost, že v atmosféře je další skleníkový plyn, jehož koncentrace je závislá na teplotě, která navíc s rostoucí teplotou roste a vytváří tak pozitivní zpětnou vazbu (zde popírači klimatu naopak zapláčou), pak bude potřeba vztah upravit. Modifikace Arrheniova zákona pro forcing intenzity záření se zpětnou vazbou páry vychází ze práce Syukuro Manabe a Richard T. Wetherald: Thermal Equilibrium of the Atmosphere with a Given Distribution of Relative Humidity z roku 1967 [2.1][1.41].
Pro malé změny lze příspěvek vodní páry (H2O) k forcingu linearizovat vůči relativní změně koncentrace Raymond T. Pierrehumbert, (1999): [2.14]. Následující vztah (2.69) platí za předpokladu stálé relativní vlhkosti, tedy když koncentrace páry v závislosti na teplotě T roste úměrně tlaku nasycené páry podle Clausius-Clapeyronova zákona [2.1](1.28)
ΔFH2O = ℬsens⋅ΔCH2O/CH2O = ℬsens⋅[Lv/(RvTsur 2)]⋅ΔT = ΛH2O⋅ΔT (2.69)
ℬsens – citlivost (radiative sensitivity, radiative efficiency) forcingu na relativní změnu koncentrace vodní páry; odvozena z detailních radiačních výpočtů [2.17], ℬsens ≈ 27.6 Wm-²
CH2O – měrná vlhkost vzduchu u povrchu; hmotnost vodní páry v kilogramu vlhkého vzduchu; CH2O ≈ (Rd/Rv)⋅Φs⋅pvsat(Tsur)/ps (kg⋅kg⁻¹). Při stálé relativní vlhkosti Φs a stálém tlaku ps se tyto veličiny v poměru pokrátí; při změně teploty pak platí ΔCH2O/CH2O = Δpvsat/pvsat (bezrozměrná)
Φs – průměrná relativní vlhkost při povrchu (surface); definuje se jako poměr parciálního tlaku pv (parciální tlak je tlak, který by vodní pára vyvíjela, kdyby sama zaujala celý objem při stejné teplotě) vodní páry a tlaku nasycené vodní páry (pvsat, saturated) ve vzduchu Φ(T) = pv(T)/pvsat(T); při povrchu (z = 0) je Φs = 0.77 (bezrozměrný)
p(z), ps – lokální atmosférický tlak ve výšce z a na povrchu; pro z=0, ps = 101.325 kPa (Pa)
pvsat – tlak nasycené vodní páry (saturační tlak) při teplotě T(z); určuje se pomocí Clausius-Clapeyronova zákona [2.1][1.40] (Pa)
Lv, Lv – měrné výparné teplo vody (je mírně závislé na teplotě) Lv(T0H2O) = 2.5⋅106 Jkg-1
T0H2O – referenční teplota měrného výparného tepla vody Lv T0H2O = 273.15K
Rd, Rd, Rv, Rv – plynové konstanty suchého vzduchu (dry) Rd ≈ 287.1 J·kg⁻¹·K⁻¹ a vodní páry (vapor) Rv ≈ 461.5 J·kg⁻¹·K⁻¹
Tsur – střední teplota povrchu (tj. tam, kde dochází k odparu) Tsur = 288K
ΛH2O – radiativní tlumící koeficient vodní páry ΛH2O = ℬsens⋅[Lv/( RvTsur 2)] ≈ 1.80 Wm-²·K-1
Sensitivitu (citlivost) forcingu ℬsens na koncentraci vodní páry je možné odvodit obdobně jako škálovací koeficient 𝒜sf pro CO2 (2.62); výpočet je složitější o to, že pára nemá jeden výrazný pohlcovací pás, ale pásů je několik a koncentrace, jak víme, se s výškou výrazně mění. Pro výpočet škálové délky wH2O je možné použít hmotnostní extinkční koeficient ϰextH2O(λ, z) z [2.1](1.25')
wH2O(λ,z) ≡ −(∂ln(ϰextH2O(λ, z))/∂λ)−1 (2.70)
Stejným postupem, jaký jsme použili pro ΔFband(CmCO2), můžeme za předpokladu přibližně konstantního rozdílu intenzit záření aproximovat integrál pro výpočet ℬsens jako součin škálové délky wH2O a rozdílu intenzit záření podle Planckova zákona vyzařování černého tělesa (viz též (2.59), (2.60)). Protože, na rozdíl od CO₂, má vodní pára více výrazných samostatných pásů (rotační, rotačně-vibrační), dostaneme citlivost forcingu ℬsens jako součet příspěvků citlivosti v celém spektru přes všechny vlnové délky nasycení λisat (kromě toho pohlcuje vodní pára i v takzvaném kontinuu, slabé a spojité absorpci bez výrazných čar, které nemá hranici nasycení; následující vztah (2.71) toto kontinuum nezohledňuje)
ℬsens = ∑iwH2O(λisat, zTOA)⋅[F(λisat, Tsur) − F(λisat, Tems,i)] (2.71) srovnej 𝒜sf pro CO2 (2.62)
Tímto směrem v odvozování už nepůjdeme. Vraťme se k našemu zjednodušenému modelu. Při bližším zkoumání vidíme, že ve vztahu pro forcing vodní páry ΔFH2O (2.69) se skutečně uplatňuje zpětná vazba. Forcing ΔFH2O závisí na ΔT, ale ΔT závisí na ΔFH2O.
Prostým součtem ΔFCO2 (2.39) a ΔFH2O (2.69) dostaneme celkový forcing
ΔFtot = ΔFCO2 + ΔFH2O = ΔFCO2 + ΛH2O⋅ΔT =
𝒜sf⋅ln(C/C0) + ℬsens⋅[Lv/(RvTsur 2)]⋅ΔTtot (2.72)
V novém rovnovážném stavu musí Planckova odezva vyrovnat celkový forcing, platí tedy Planckův vztah pro tlumící koeficient ΔTtot = ΔFtot/ΛP; dosaďme ho do předchozího vztahu pro ΔFtot (2.72) a za druhý člen dosaďme z (2.69). Povšimněme si, že jak ΔFtot tak i ΔTtot teprve hledáme
ΔFtot = ΛP⋅ΔTtot = 𝒜sf⋅ln(C/C0) + (ΛH2O/ΛP)⋅ΔFtot (2.73)
Separujeme členy ΔFtot na levou stranu, upravíme
ΔFtot = 𝒜sf⋅ln(C/C0)⋅ΛP/(ΛP – ΛH2O) =
ΔFCO2⋅ΛP/(ΛP – ΛH2O) =
[ΛP⋅𝒜sf⋅ln(C/C0)]/{ΛP –ℬsens⋅[Lv/( RvTsur 2)]} (2.74)
Znovu dosadíme Planckův vztah ΔTtot = ΔFtot/ΛP
ΔTtot = 𝒜sf⋅ln(C/C0)/(ΛP – ΛH2O) =
𝒜sf⋅ln(C/C0)/{ΛP – ℬsens⋅[Lv/( RvTsur 2)]} (2.75)
Z předchozích vztahů pro ΔFtot (2.74) a ΔTtot (2.75) plyne, že zpětná vazba oslabuje (zmenšuje) tlumící koeficient, který je ve jmenovateli. Pokud by se netto tlumící koeficient (Λnet → 0) blížil k nule (viz též níže), tak nastane teplotní runaway (např. atmosféra Venuše). Náš vztah je přibližný. Čím větší bude ΔTtot, s tím větší chybou musíme počítat. Přesnější výsledky je možné dostat numerickými metodami výpočtu.
Tento postup nalezení výsledku zpětné vazby je známý i z jiných odvětví (tranzistory, elektrické obvody).
Dosaďme do vztahu pro výpočet ΔFtot (2.74) ΛP ≈ 3.761 Wm-²·K-1; 𝒜sf = 𝒜sf CO2 = 5.35 W·m-2; ℬsens ≈ 27.6 Wm-²; Lv(T0H2O) = 2.5⋅106 Jkg-1; Rv ≈ 461.5 J·kg⁻¹·K⁻¹; Tsur = 288 K
ΔFtot ≈ (3.761×5.35×ln(430/280))/(3.761− 27.6×(2.5×10^6/(461.5×(288^2)))) Wm-2 = 4.408 Wm-2 (2.74')
Dosaďme do (2.75) a spočítejme změnu teploty
ΔTtot ≈ (5.35×ln(430/280))/(3.761−27.6(2.5×10^6/(461.5×(288^2)))) K ≈ 1.172 K (2.75')
Porovnáním ΔT z (2.67) s ΔTtot se zpětnou vazbou vodní páry (2.75') dostaneme ΔTtot ≈ 2ΔT. Zpětná vazba vodní páry tedy oteplení způsobené CO2 přibližně zdvojnásobí. Viz též Manabe, Wetherald (1967): [2.1][1.41]. Naše vypočtené hodnoty jsou kvůli zjednodušení jen přibližné, ale vycházejí z platných vědeckých poznatků. Vodní pára je skleníkový plyn, ale v atmosféře Země je natolik nestabilní (mění skupenství, koncentrace je silně závislá na teplotě), že účinek vodní páry na forcing řadíme mezi zpětné vazby. Její působení je závislé na skleníkových plynech, které jsou v atmosféře Země lépe promísené a s teplotou a tlakem nemění skupenství.
Následující tabulka, odvozená z IPCC AR6 WGI, kap7: [2.20], ukazuje, jaký potenciál mají různé skleníkové plyny pro forcing oteplování (Global Warming Potential, GWP).
Potenciál skleníkových plynů k ovlivnění globálního oteplování (GWP**) vztažený k CO2 Tab2.9
|Plyn
|Vzorec
|Doba setrvání v atmosféře (roky)
|GWP-20**
|GWP-100
|GWP-500
|oxid uhličitý
|CO2
|více časových škál*
|1
|1
|1
|metan, fosilní zdroje
|CH4
|11.8
|82.5
|29.8
|10.0
|metan, nefosilní zdroje
|CH4
|11.8
|79.7
|27.0
|7.2
|oxid dusný
|N2O
|109
|273
|273
|130
|HFC-32 (difluormethan)
|CH2F2
|5.4
|2 693
|771
|220
|HFC-134a (1,1,1,2-tetrafluorethan)
|CH2FCF3
|14.0
|4 144
|1 526
|436
|CFC-11 (trichlorfluormethan, freon R-11)
|CFCl3
|52.0
|8 321
|6 226
|2 093
|PFC-14 (tetrafluormethan)
|CF4
|50 000
|5 301
|7 380
|10 587
* CO2 nemá jednu dobu setrvání; část vypuštěného množství pohltí oceán a biosféra během desetiletí, ale významný podíl zůstává v atmosféře stovky až tisíce let
** GWP-X udává, kolikrát více energie zachytí v klimatickém systému 1 kg daného plynu během X let po vypuštění než 1 kg CO2. Hodnoty zahrnují odezvu uhlíkového cyklu a u CH4 a N2O i chemické účinky. Metan z fosilních zdrojů má vyšší GWP, protože jeho oxidací vzniká CO2 z fosilního uhlíku, který v atmosféře dříve nebyl. Nejistoty GWP-100 jsou zhruba ±35 až ±50 %. Vodní pára v tabulce není, protože ji řadíme mezi zpětné vazby.
Celková bilance forcingu intenzity záření se zpětnými vazbami
Přidejme do forcingu další členy zpětné vazby. Na tomto místě předpokládejme, že už došlo k obnovení radiační rovnováhy a hledejme rozdíl mezi forcingem a tlumením (zpětnou vazbou) při nárůstu teploty. Vyjděme ze vztahu pro Fnet (2.38). Pro udržení rovnováhy při změně koncentrace CO2 musí na rozhraní troposféry (v tropopauze) přibližně stejně jako na TOA platit
Fnet(ΔT) = ΔFext − ΔFP + ΔFH2O + ΔFsur + ΔFclouds – ΔFLR (2.76)
ΔFext – celková změna intenzity záření rozšířená o všechny skleníkové plyny (extended) (Wm-2)
ΔFP – změna intenzity záření odvozená z Planckova vyzařování černého tělesa; je to fundamentální zpětná vazba, který primárně uvádí nerovnovážnou energetickou bilanci zpět do rovnováhy (Wm-2)
ΔFH2O – změna intenzity záření ovlivněná zpětnou vazbou nárůstu koncentrace vodní páry (Wm-2)
ΔFsur – změna intenzity záření povrchu ovlivněná zpětnou vazbou úbytku ledu (snížení albeda) (Wm-2)
ΔFclouds – změna intenzity záření ovlivněná zpětnou vazbou úbytku nízké oblačnosti; vazba je kladná, přispívá; přestože oblačnost má v celkové bilanci ochlazující účinek (≈ - 20Wm-2), při zvýšení teploty se začne nízká oblačnost v subtropickém pásu nad oceány rozpouštět (Wm-2)
ΔFLR – změna intenzity záření ovlivněná zpětnou vazbou adiabatického teplotního gradientu (Lapse Rate, LR); při zvýšení teploty se adiabatický gradient vlhkého vzduchu zmenšuje; horní troposféra se ohřívá rychleji než povrch a vyzařuje do vesmíru více energie, než by odpovídalo rovnoměrnému zvýšení teploty; vazba je záporná, zmenšuje teplotní rozdíl mezi povrchem a horní troposférou [2.23] (Wm-2)
Po dosažení rovnováhy musí být netto forcing Fnet(ΔT) = 0, tuto podmínku použijeme pro výpočet zvýšení teploty ΔT vlivem forcingu ΔFext. Dosaďme do vztahu Fnet (2.76) další členy pro radiativní tlumící koeficient. Jde o stejný mechanismus, který je popsaný u výpočtu forcingu zpětné vazby vodní páry (2.72). Zvýšená (případně snížená při poklesu koncentrace některého ze skleníkových plynů) teplota vytváří pro každý člen pozitivní nebo negativní zpětnou vazbu.
Fnet(ΔT) = ΔFext – ΛPΔT + ΛH2OΔT + ΛsurΔT + ΛcloudsΔT − ΛLRΔT =
ΔFext – (ΛP – ΛH2O – Λsur – Λclouds + ΛLR)ΔT = ΔFext – ΛnetΔT (2.77)
ΛP − Planckův radiativní tlumící koeficient ΛP ≈ 3.22 Wm-²·K-1
ΛH2O − radiativní tlumící koeficient vodní páry viz výpočet ΔFtot (2.74) ΛH2O≈ 1.8 Wm-²·K-1
Λsur − radiativní tlumící koeficient albeda povrchu; s rostoucí teplotou ubývá sněhu a ledu (mořského i ledovcového) a albedo (odrazivost) klesá Λsur ≈ 0.35 Wm-²·K-1
Λclouds - radiativní tlumící koeficient oblačnosti; popisuje změnu radiativního účinku oblačnosti se změnou teploty; hodnota koeficientu zahrnuje jak dlouhovlnný (LW), tak krátkovlnný (SW reflexní a stínící) účinek oblačnosti Λclouds ≈ 0.42 Wm-²·K-1
ΛLR – radiativní tlumící koeficient vertikálního teplotního gradientu (Lapse Rate, LR); při zvýšení teploty se adiabatický gradient vlhkého vzduchu zmenšuje a horní troposféra vyzařuje více; částečně kompenzuje zpětnou vazbu vodní páry; jde o zápornou zpětnou vazbu Wikipedia: [2.23] ΛLR ≈ 0.5 Wm-²·K-1
Λnet – celkový (netto) radiativní tlumící koeficient Wm-²·K-1
Výpočet tlumícího koeficientu pro oblačnost Λclouds je úloha, kterou nelze řešit analyticky. Dá se řešit simulačními modely, jejichž implementace je poměrně složitá. Tlumící koeficient pro změnu povrchové odrazivosti (albedo) Λsur (sníh, led) se dá částečně modelovat analyticky, zatímco tlumící koeficient pro vertikální teplotní gradient ΛLR (Lapse Rate) má analytické odvození David M. Romps: [2.19], Raymond T. Pierrehumbert: [2.18].
Spočítejme celkový radiativní tlumící koeficient
Λnet = ΛP – ΛH2O – Λsur – Λclouds + ΛLR =
3.22 - 1.8 - 0.35 - 0.42 + 0.5 = 1.15 Wm-²·K-1 (2.78)
Uvedené konstanty pro součtové členy Λ ve vztahu (2.77) jsou oficiální koeficienty převzaté z IPCC AR6 WGI, kap7: [2.20], viz též Brian J. Soden, Isaac M. Held (2006): [2.17].
Rozklad Λnet na jednotlivé zpětné vazby Tab2.10
|Zpětná vazba
|Příspěvek Λ (Wm-²·K-1)
|Efekt
|Planckův koeficient
|~ +3.22
|ochlazující (základní)
|Vodní pára
|~ -1.8
|oteplující
|Albedo povrchu (sníh, led)
|~ -0.35
|oteplující
|Oblačnost
|~ -0.42
|oteplující
|Lapse-rate
|~ +0.5
|ochlazující
|Celkové Λnet
|~ +1.15 Wm-²·K-1
|celkově ochlazující (stabilizující)
Převrácená hodnota tlumícího koeficientu definuje koeficient klimatické citlivosti λsens (značení λ je stejné jako vlnové délky, ale jde o zcela odlišné veličiny, odlišují se v našem textu indexem)
λsens = 1/(ΛP - ΛH2O - Λsur - Λclouds + ΛLR) = 1/Λnet =
1/1.15 = 0.870 W-1m2K (2.79)
λsens – koeficient klimatické citlivosti; udává rovnovážnou změnu teploty na jednotku forcingu ΔT=λsens⋅ΔF (m²·K·W-1)
Koeficient klimatické citlivosti λsens je definovaný tak, aby zahrnoval všechny zpětné vazby (feedbacks) v klimatickém systému:
- Planckovu zpětnou vazbu (nejsilnější, ochlazující)
- Vodní páru (oteplující)
- Albedo povrchu (led a sníh, jiné povrchy, oteplující)
- Zpětnou vazbu blačnosti; změna dlouhovlnného i krátkovlnného účinku oblačnosti se změnou teploty (průměrný odraz od oblačnosti (albedo), který zmenšuje FSW↓ je už zahrnut v průměrné intenzitě dopadajícího záření FSW↓(z) ≈ 162Wm-2 [2.1]) (nejnejistější, oteplující)
- Lapse-rate feedback, zpětnou vazbu vertikálního teplotního gradientu; horní troposféra se ohřívá více než povrch, a proto i více vyzařuje (ochlazující)
Další skleníkové plyny a finalizace forcingu
Pro určení rozšířeného forcingu ΔFext přidejme další, dobře promíchané skleníkové plyny, kterými jsou metan (CH4) a oxid dusný (N2O). Tyto plyny nemění za běžných podmínek v atmosféře skupenství, takže jde o forcing intenzity záření. Vypadá to, že bychom mohli použít zákon Svante Arrhenia pro koncentraci CO2 beze změny a jen přidat další členy. Není tomu tak. CH4 a N2O jsou, při současných mnohem nižších ppb (10-9) koncentracích, v jiném módu pohlcování spektra. Jednotlivé spektrální čáry ještě nejsou plně propojené (souvisí s grafem Graf2.3, který zobrazuje na makroskopické úrovni součet mikroskopické rotačně vibrační energie molekul). V klasické teorii curve of growth (křivka narůstání, dobře známá ze stelární spektroskopie) [2.16] roste pohlcování záření s koncentrací různě podle toho, jak je pohlcovací pás nasycený. Nejprve dochází k nasycení středů jednotlivých čar, s dalším růstem koncentrace se čáry rozšiřují a slévají do plochy, nasycuje se celý střed pásu a pohlcovací pás se pak rozšiřuje už jen na okrajích. Závislost forcingu na koncentraci dělíme podle curve of growth na tři typy
- lineární závislost (aproximace) (opticky tenké, málo molekul)
- odmocninová závislost (jádro čáry už saturuje, ale Lorentzova křídla ještě rostou) [2.41] Hendrik Antoon Lorentz: [2.42]
- logaritmická závislost (masivní překryv mnoha čar do kontinua)
Forcing intenzity záření je při změně koncentrace CH4; N2O v atmosféře Země nejlépe aproximován odmocninou koncentrace. Další korekce je potřebná proto, že se pásy CH4; N2O navzájem částečně překrývají kolem 7.7 µm; pásy N2O a CO2 se překrývají v 15 až 17 µm. Proto se počítá forcing CH4 a N2O s překryvovými korekčními členy Myhre, G., Highwood, E. J., Shine, K. P., Stordal, F. (1998): [2.1][1.5]. Iterační zpřesnění je ve zjednodušených vztazích, které zahrnují i FSW↓, viz M. Etminan, G. Myhre, E. J. Highwood, K. P. Shine (2016): [2.22]. Koeficienty byly odvozeny proložením (kalibrací) výsledků podrobných numerických výpočtů šíření záření (Absorption, Thermalization, Emission ATE) (line-by-line).
ΔFCO2 = [a1(C-C0)2 + b1|C-C0| +c1N~ +𝒞CO2]⋅ln(C/C0) (2.80)
ΔFCO2 – forcing intenzity záření CO2 (Wm-2)
a1; b1 – koeficienty odchylky od logaritmické závislosti a1 = -2.4×10-7 Wm-2ppm-2; b1 = 7.2×10-4 Wm-2ppm-1
c1 – koeficient překryvu pásu CO2 a N2O c1 = -2.1×10-4 Wm-2ppb-1
N~ – průměr koncentrace N2O N~ = (N + N0)/2 (ppb)
𝒞CO2 – kalibrovaný škálovací koeficient CO2 𝒞CO2 = 5.36 W·m-2
ΔFN2O = [a2C~ + b2N~ +c2M~ +𝒞N2O]⋅(N1/2− N01/2) (2.81)
ΔFN2O – forcing intenzity záření N2O (Wm-2)
a2 – koeficient překryvu pásu N2O a CO2 a2 = -8.0×10-6 Wm-2ppm-1 ppb-1/2
C~ – průměr koncentrace CO2 C~ = (C + C0)/2 (ppm)
b2 – koeficient odchylky od mocninné závislosti b2 = 4.2×10-6 Wm-2ppb-3/2
c2 – koeficient překryvu pásu N2O a CH4 c2 = -4.9×10-6 Wm-2ppb-3/2
M~ – průměr koncentrace CH4 M~ = (M + M0)/2 (ppb)
𝒞N2O – kalibrovaný škálovací koeficient N2O 𝒞N2O = 0.117 W·m-2·ppb-1/2
ΔFCH4 = [a3M~ + b3N~ +𝒞CH4]⋅(M1/2 − M01/2) (2.82)
ΔFCH4 – forcing intenzity záření CH4 (Wm-2)
a3 – koeficient odchylky od mocninné závislosti a3 = -1.3×10-6 Wm-2ppb-3/2
b3 – koeficient překryvu CH4 a N2O b3 = -8.2×10-6 Wm-2ppb-3/2
𝒞CH4 – kalibrovaný škálovací koeficient CH4 𝒞CH4 = 0.043 W·m-2·ppb-1/2
Výpočet rozšířeného forcingu ΔFext (extended) intenzity záření po přidání vlivu CH4 a N2O je prostým součtem přírůstků, protože zde není tepelná zpětná vazba jako u H2O; vzájemné překryvy pásů CO2; CH4; N2O jsou zahrnuté v koeficientech
ΔFext = ΔFCO2 + ΔFN2O + ΔFCH4 (2.83)
Tento vztah ΔFext definuje jen tři (CO2; CH4; N2O) významné přímé vstupy změn intenzit záření při forcingu vlivem antropogenní činnosti. Další antropogenní vstupy pro forcing do našeho zjednodušeného modelu zatím nezahrnujeme. Jde o halogenované plyny (freony), troposférický ozon O3 (vzniká fotochemickou a katalytickou reakcí z NOx + CO + CH4 + VOC (volatile organic compounds)), aerosoly se záporným forcingem a změny ve využití půdy.
Přírůstek hlavních skleníkových plynů antropogenní činností Tab2.11
|Plyn
|Předindustriální koncentrace
|Současná hodnota (~2026)
|Absolutní přírůstek
|Relativní přírůstek
|CO₂
|280 ppm
|430 ppm
|+150 ppm
|+53.6 %
|N₂O
|270 ppb
|~340 ppb
|+70 ppb
|+25.9 %
|CH₄
|730 ppb
|~1945 ppb
|+1215 ppb
|+166.4 %
Dosaďme koncentrace z Tab2.11 pro ΔFext = ΔFCO2 + ΔFN2O + ΔFCH4 do vztahů (2.80), (2.81), (2.82); výsledky dosadíme do (2.83).
ΔFCO2 = [a1(C-C0)2 + b1|C-C0| +c1N~ +𝒞CO2]⋅ln(C/C0) ≈
[(-2.4×10-7)×(430 – 280)2 + (7.2×10-4)×(430 – 280) + (-2.1×10-4)×(270 + 340)/2 + 5.36]×ln(430/280) Wm-2 ≈
5.398 550×0.428 996 Wm-2 ≈ 2.316 Wm-2 (2.80') porovnej (2.39)
ΔFN2O = [a2C~ + b2N~ +c2M~ +𝒞N2O]⋅(N1/2− N01/2) ≈
[(-8.0×10-6)×(280 + 430)/2 + (4.2×10-6)×(270 + 340)/2 + (-4.9×10-6)×(730 + 1945)/2 + 0.117]×(3401/2 – 2701/2) ≈
0.108 887×2.007 412 Wm-2 ≈ 0.219 Wm-2 (2.81')
ΔFCH4 = [a3M~ + b3N~ +𝒞CH4]⋅(M1/2 − M01/2)≈
[(-1.3×10-6)×(730 + 1945)/2 + (-8.2×10-6)×(270 + 340)/2 + 0.043]×(19451/2 – 7301/2) Wm-2 ≈
0.038 760× 17.083 642 ≈ 0.662 Wm-2 (2.82')
ΔFext = ΔFCO2 + ΔFN2O + ΔFCH4 ≈ 2.316 + 0.219 + 0.662 = 3.197 Wm-2 (2.83')
Závislost radiativního forcingu na koncentraci CO2 i s dalšími primárními plyny CH4 a N2O Graf2.4
Graf modeluje závislost radiativního forcingu na změně koncentrace CO2 dle (2.83). Platný definiční obor je dle [2.22] C ∈ <180ppm, 2000ppm>. Zbylé skleníkové plyny (N2O, CH4), které přímo přispívají k forcingu, mají koncentraci fixovanou (přibližně stav v roce 2026). Modrý bod na křivce je stav kocentrace CO2 k roku 2026.
Pokud budeme předpokládat, že došlo k rovnováze systému (po nárůstu koncentrace CO2), pak platí pro Fnet(ΔT) = 0 (viz (2.77)) a z (2.83) po dosazení za ΔFext dostaneme
ΔFext = ΔFCO2 + ΔFN2O + ΔFCH4=
(ΛP - ΛH2O - Λsur - Λclouds + ΛLR)ΔT = ΛnetΔT (2.84)
ΔT = ΔFext/Λnet = λsens⋅ΔFext ≈ 0.870×3.197 = 2.781 K (2.85)
Tento teoretický výpočet se od oficiálních hodnot IPCC AR6 WGI, kap7: [2.20] liší, přestože jsme použili konstanty, které byly z IPCC převzaté; zanedbali jsme na vstupu ΔFext další antropogenní vstupy (viz též výše). Doplňme náš výpočet forcingu o některé další významné antropogenní vstupy dle [2.20]. Náš výčet není přesnou kopií IPCC, protože naše předchozí výpočty pro ΔFCO2 + ΔFN2O + ΔFCH4 zachováme a k doplnění dalších antropogenních přírůstků forcingu použijeme opět data z IPCC AR6 WGI, kap7: [2.20]. Hodnoty se liší i obdobím (1750 až 2019, IPCC) a tím, že jde o ERF (effective radiative forcing; ERF), kde se předpokládá, že krátkodobé změny teploty, koncentrace vodní páry a změny v množství oblačnosti v troposféře již proběhly, zatímco teplota povrchu je fixovaná.
ΔFext = ΔFCO2 + ΔFN2O + ΔFCH4 + ΔFhal + ΔFO3 + ΔFH2Os + ΔFarr + ΔFarc
+ ΔFland + ΔFsnow + ΔFcon (2.86)
ΔFhal – forcing intenzity záření vlivem zvyšování koncentrace halogenovaných plynů (freony, HFC, aj.) ΔFhal ≈ +0.41 Wm-2
ΔFO3 – forcing intenzity záření vlivem změny koncentrace ozonu (nárůst troposférického, úbytek stratosférického) ΔFO3 ≈ +0.47 Wm-2
ΔFH2Os – forcing intenzity záření vlivem zvyšování koncentrace vodní páry ve stratosféře z oxidace metanu (CH4) ΔFH2Os ≈ +0.05 Wm-2
ΔFarr – forcing intenzity záření vlivem zvyšování koncentrace aerosolů v interakci se zářením (záporný) ΔFarr ≈ -0.22 Wm-2
ΔFarc – forcing intenzity záření vlivem zvyšování koncentrace aerosolů v interakci s oblačností (záporný) ΔFarc ≈ -0.84 Wm-2
ΔFland – forcing intenzity záření vlivem změn ve využití půdy včetně umělého zavlažování (záporný) ΔFland ≈ -0.20 Wm-2
ΔFsnow – forcing intenzity záření vlivem zvýšeného znečištění (saze a organický uhlík) sněhu a ledu ΔFsnow ≈ +0.08 Wm-2
ΔFcon – forcing intenzity záření vlivem vzniku kondenzačních stop a cirrů z letecké dopravy (tzv. konspirační chemtrails; podobnou směs sloučenin v emisích vypouští všechny spalovací motory) ΔFcon ≈ +0.06 Wm-2
ΔFext = ΔFCO2 + ΔFN2O + ΔFCH4 + ΔFhal + ΔFO3 + ΔFH2Os + ΔFarr + ΔFarc
+ ΔFland + ΔFsnow + ΔFcon ≈
2.316 + 0.219 + 0.662 + 0.41 + 0.47 + 0.05 – 0.22 – 0.84
– 0.20 + 0.08 + 0.06 Wm-2 = 3.007 Wm-2 (2.86')
ΔT = ΔFext/Λnet = λsens⋅ΔFext ≈ 0.870×3.007 = 2.616 K (2.87)
Přehled vypočtených hodnot forcingu a z něj odvozených změn teploty podle předchozích výpočtů a IPCC Tab2.12
|Zdroj
|Způsob výpočtu
|ΔF (W·m−2)
|ΔT (K)
|Poznámka
|analytické odvození (2.64)
|ΔF = 𝒜sf⋅ln(C/C0), ΔT = ΔF/ΛP; 𝒜sf = 5.106 Wm-2
|2.190*
|0.582*
|jen pás 15 µm, jen LW; ΛP = 3.761; *dopočteno
|Arrhenius, Myhre (2.65), (2.67)
|ΔF = 𝒜sf⋅ln(C/C0), ΔT = ΔF/ΛP; 𝒜sf = 5.35 Wm-2
|2.295
|0.610
|bez zpětných vazeb; ΛP = 4σSBTeff3 ≈ 3.761
|výpočet feedback H2O (2.74'), (2.75')
|CO2 + feedback H2O, ΔT = ΔFCO2/(ΛP − ΛH2O)
|4.408
|1.172
|ΔFtot zahrnuje odezvu vodní páry; ΛP = 3.761, ΛH2O = 1.80
|výpočet ΔFext (2.83'), (2.85)
|ΔFext = ΔFCO2 + ΔFN2O + ΔFCH4, ΔT = λsens⋅ΔFext
|3.197
|2.781
|všechny zpětné vazby dle AR6, Λnet = 1.15, λsens = 0.870; rovnovážné ΔT
|náš výpočet + IPCC (2.86'), (2.87)
|ΔFext rozšířený o další antropogenní ERF z AR6, ΔT = λsens⋅ΔFext
|3.007
|2.616
|kombinace RF (≈ 2026) a ERF IPCC (1750–2019); rovnovážné ΔT
|Forster at al.***, IGCC 2025 [2.44]
|celkový antropogenní ERF, 1750–2025
|3.10
|2.67**
|**dopočteno ΔT = ΔF/Λnet (Λnet = 1.16 viz IPCC AR6 [2.20])
*** v této jedné citaci je uvedeno 73 vědců i se 193 odkazy, tedy přibližně celkem 1450 vědců; bohužel, máme smůlu, ani jedno ze jmen není na seznamu deklarace dezinformační platformy CLINTEL, jejímž prezidentem je exprezident Václav Klaus
Ptejme se, jak silný amplifikační (zesilovací) faktor má vodní pára. Použijme stejný formalismus jako pro výpočet zpětné vazby forcingu, ale jen s CO2 jako hlavním skleníkovým plynem a H2O jako s nejsilnější pozitivní zpětnou vazbou. Předpokládejme Teff = (FASR/σSB)1/4 ≈ 255 K (FASR ≈ FOLR) jako intaktní výchozí stav [2.1](1.44). Pokud vytvoříme forcing bez zpětných vazeb, dostaneme podle Arrheniova zákona pro ΛP ≈ 3.761 Wm-²·K-1 (2.66); 𝒜sf CO2 = 5.35 W·m-2; CCO2 ≈ 430 ppm; C0CO2 ≈ 280 ppm
ΔTsens0 = λsensP⋅ΔFCO2 = (1/ΛP)𝒜sf ln(C/C0) ≈
0.266×2.295 K ≈ 0.610 K (2.88)
Přidejme do vztahu vodní páru ΛH2O ≈ 1.80 Wm-²·K-1
ΔTsensH2O = λsensH2O⋅ΔFCO2 = [1/(ΛP – ΛH2O)]𝒜sf ln(C/C0) ≈
0.510×2.295 K ≈ 1.170 K (2.89) srovnej s (2.75'), odchylka je způsobená zaokrouhlením
Zaveďme zesilovací (amplifikační) koeficient vodní páry AmpH2O jako prostý podíl rozdílů teplot se zpětnou vazbou vodní páry (ΔTsensH2O) a bez ní (ΔTsens0)
AmpH2O = ΔTsensH2O/ΔTsens0 = λsensH2O/λsensP =
ΛP/(ΛP−ΛH2O) = 1.170/0.610 ≈ 1.918 (2.90)
Přestože má vodní pára velmi silnou absorpční schopnost přes téměř celé IR spektrum, viz graf [2.1], Graf1.2, tak zesílí oteplení vyvolané CO2 jen asi dvojnásobně. Vodní pára je nejsilnější amplifikační zpětná vazba, zatímco CO₂ je primárním regulátorem. Vodní pára by sama o sobě, bez vnějšího impulzu, kterým je CO2, kvůli svým fyzikálním vlastnostem daným změnou skupenství v rozsahu teplot, které jsou na naší Planetě běžné a nutné pro život, nedokázala termodynamický systém Planety udržet a stabilizovat.
Hlavním řídícím plynem pro teplotní bilanci atmosféry Země, jak z hlediska skleníkového jevu, tak i z hlediska nárůstu průměrné teploty vlivem forcingu intenzity záření, je nepochybně oxid uhličitý (CO2). Svante Arrhenius své výpočty vlivu CO2 na teplotu Země publikoval už v roce 1896. Od té doby jeho zákon prošel mnohými zkouškami (včetně zpochybňování) a dnes je považován sice za přibližný, ale stále platný Andrew A. Lacis, Gavin A. Schmidt, D. Rind, R. Ruedy (2010): [2.40], Romps, Seeley, Edman (2022): [2.1][1.26].
Pro přesné výpočty se používá Globální klimatický model GCM (General Circulation Model) a jeho rozšíření Earth System Model (ESM). Je to numerický model, který na 3D síti pokrývající celou atmosféru (a obvykle i oceán, led, půdu) řeší soustavu fyzikálních rovnic. Výčet oblastí fyziky a fyzikálních metod, které se uplatňují při výpočtech v GCM (ESM):
- Zjednodušené (primitivní) Navier-Stokesovy rovnice proudění vzduchu/vody (cirkulace)
- Zákony termodynamiky, viz též [2.1] (teplo, vlhkost, fázové přechody vody)
- Radiační přenos (Beer-Lambertův zákon, Schwarzschildova rovnice, rozptyl, ATE (absorption, thermalization, emission) cyklus, atd.), mnohé z toho jsme v tomto i předchozím článku zmiňovali nebo i odvozovali; viz též [2.1]
- Parametrizace se používá tam, kde probíhají děje menší než buňka sítě (oblačnost, konvekce, turbulence)
- Chemie a biogeochemie atmosféry a uhlíkový cyklus
Model rozdělí planetu na statisíce až miliony buněk (typicky ~100 km vodorovně, desítky vrstev svisle) a iteruje přes malé časové kroky (minuty). Jde o podobný numerický přístup jako u LINEPAK/HITRAN [2.1][1.48], použitý celostně na vývoj klimatu, nejen na přenos záření.
Tož, to jsou ony neexistující logaritnické rovnice globálního oteplování pane profesore [2.1][1.2](1:14:21).
Tak jsme na konci. Lidstvo má v zájmu o vlastní přežití jako živočišného druhu teď už nejspíš jedinou šanci, a to vzdát se fosilních paliv, která na jednu stranu katapultovala technologický pokrok, ale na druhou stranu jejich antropogenní dopady na klima jsou už výrazně zjevné a pro termodynamickou rovnováhu Planety škodlivé. Obrovská setrvačnost systému nám dává trochu času k tomu, abychom tento trend, akceleraci nárůstu teploty, zastavili tím, že postupně přestaneme emitovat do atmosféry polutanty včetně CO2 a přijdeme na způsob, jak naopak přebytečný CO2 odčerpat a opět rozložit. K takovému úkolu je ale potřeba asi tak 3x víc bezemisní (sic!) energie (podle současné účinnosti známých technologií), než kolik jsme jí jako lidstvo od počátku průmyslové revoluce (1850) spalováním fosilních paliv vyplýtvali nebo spotřebovali.
V příštím díle se podíváme do klimatologického pravěku Země a řekneme si, proč je důležité umět získávat data s různých zdrojů.
* Číslování Graf1.1, vztah (1.2), odkaz na zdroj [1.3](1.2) atd..., odkazuje před desetinnou tečkou na pořadové číslo článku, číslo za tečkou vyjadřuje pořadové číslo v daném článku. Je to proto, že autor se nevyhnul křížovým odkazům, které by jinak byly nejednoznačné.
Poděkování AI Claude, AI ChatGPT, Desmos generátoru, GeoGebra generátoru za pomoc při vyhledávání údajů a generování obrázků. Zvláštní poděkování AI Claude za její neuvěřitelně velkou znalostní bázi a intelektuální schopnosti při řešení otázek. Děkuji i za její omyly, které jsem musel neustále ověřovat. Bez intenzívního rešeršování s AI by tento článek nevznikl; a současně jedna důležitá připomínka. Pořád platí dvakrát měř. Všechno si ověřujte i u zdroje, nespoléhejte slepě na AI. Je kreativní už jako člověk. Grafy jsou vygenerované AI nebo Desmos a GeoGebra generátorem. Všechny obrázky a grafy jsou buď volně šiřitelné, nebo ve vlastnictví autora.
[2.1] Chcete si spočítat klimatickou změnu? I
[2.2] Lorentz oscillator model
[2.3] Thomsonův rozptyl
[2.4] Debye length
[2.5] Raman Tensors and their application in structural studies of biological systems
[2.6] Bohren & Huffman, Absorption and Scattering of Light by Small Particles
[2.7] Legendre polynomials
[2.8] Riccati-Bessel functions
[2.9] Compton scattering
[2.10] Meitner-Auger effect
[2.11] Nadir Jeevanjee, Jacob T. Seeley, David Paynter, Stephan Fueglistaler: An Analytical Model for Spatially Varying Clear-Sky CO2 Forcing
[2.12] R. Wordsworth, J. T. Seeley, K. P. Shine (2024): Fermi Resonance and the Quantum Mechanical Basis of Global Warming
[2.13] Fermi resonance
[2.14] Raymond T. Pierrehumbert, (1999): Subtropical water vapor as a mediator of rapid global climate change
[2.15] J. Hansen, A. Cacis, D. Rind. G. Russell (1984): Climate Sensitivity: Analysis of Feedback Mechanisms
[2.16] Understanding Atmospheric Radiation and the „Greenhouse“ Effect – Part Twelve – Curve of Growth
[2.17] Brian J. Soden, Isaac M. Held (2006): An Assessment of Climate Feedbacks in Coupled Ocean–Atmosphere Models
[2.18] Raymond T. Pierrehumbert: Principles of Planetary Climate
[2.19] David M. Romps: Clausius–Clapeyron Scaling of CAPE from Analytical Solutions to RCE
[2.20] IPCC AR6 WGI Kyle Armour, William Collins, Jean-Louis Dufresne, David Frame, Daniel Lunt, Thorsten Mauritsen, Matthew Palmer, Masahiro Watanabe, Martin Wild, Hua Zhang: The Earth’s energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity
[2.21] Binomická věta
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Petr Hariprasad Hajič
Když si chcete spočítat klimatickou změnu I
Nedávno jsem slyšel od teoretického fyzika výrok, že neexistují žádné výpočty klimatické změny. Klimatologie je jako každá jiná přírodní věda založená na pozorování, měření a teoretickém základě. Zkusme si tedy i něco spočítat.
Petr Hariprasad Hajič
Milankovičovy cykly
Teorie Milutina Milankoviče je zajímavá tím, jak dlouho trvalo, než se vědecká obec dokázala shodnout na tom, nejen že je pravdivá, ale že dokáže vysvětlit změny zemského klimatu, které byly po dlouhou dobu nevysvětlitelné.
Petr Hariprasad Hajič
Kdo je kdo
Ježíš v Bibli říká: „Po ovoci se poznáme.“ Trochu problém je v tom, že ovoce může vypadat atraktivně nebo nezajímavě, ale jeho kvalitu poznáme, až když kousneme anebo dokonce, až když ho strávíme.
Petr Hariprasad Hajič
Slepička rozchodila účet pro kohoutka
Mít funkční účet v indické bance je pro cizince něco tak trochu jako vyhrát v loterii. Přitom důvody k pořízení takového účtu jsou vlastně pro běžného člověka často malicherné.
Petr Hariprasad Hajič
Ošklivé káčátko tahounem energetiky
Obnovitelné zdroje zaujímají ve světové energetice pořád větší místo. Dlouhodobý setrvalý nárůst výroby elektrické energie z OZE v objemu několika procent ročně z nich postupně dělá energetický mainstream.
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