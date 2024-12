Houstone, Evropa má problém

Nacházíme se v období a procesu dekarbonizace a transformace nejen energetiky, ale i průmyslu a dopravy. Stará dobrá Evropa je v útlumu, kasička EU není bezedná a čeká nás zřejmě několik otřesů

Konec roku 2024 se blíží a za dveřmi je rok 2025. Je čas na kalkulace a to tím spíše, že se do Evropy plíživě vkrádá ekonomická krize. Tentokrát nejde problém Ameriky nebo Číny kvůli pádu přehřáté měny nebo nedostatku surovin nebo kvůli koronaviru, ale právě naopak, kvůli vlastnímu nedostatku invence Evropy.

Co mě k takovému názoru vede? Určité velmi výrazné indicie, které jsou známkou toho, že nám jak Amerika, tak i Čína znatelně ujíždějí a vypadá to, že rok 2025 bude pro Evropu zlomový.

Energetika

Začněmě energetikou, kde je situace méně problematická. Dekarbonizace pokračuje celkem úspěšně, letos by EU měla dosáhnout milníku 50% výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů (OZE), pokud připočítáme i jaderné elektrárny, je na tom Evropa velmi dobře. Začínají se budovat i bateriová úložiště, která řeší nedostatky v předvídání výroby nestabilních zdrojů (FVE, VtE) a chystá se i další krok dekarbonizace, kterým je odklon od zemního plynu přechodem na vodík. Pravda se skrývá v detailech a tímto detailem je skutečnost, že Evropa si až na výjimky nevyrábí FV panely (jen asi 10%). Pokud se týče VtE, tam je přece jenom situace lepší, například Siemens Gamesa, Vestas a další vyrábí VtE pro EU (asi 75%). Konkurence Číny je ale velmi silná a její kapacita obrovská.

Pokud se podíváme na absolutní čísla při výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů, tak zcela jasně vede Čína, Evropa je někde mezi a až daleko za výrobou Číny jsou Amerika s Brazílií a Kanadou.

Tabulka je převzatá z Youtube*, přepočet pro všechny státy EU činí 1,200 TWh elektrické energie (pro přehlednost používám americkou notaci pro oddělení tří řádů).

* Je zde pravděpodobně chyba, nejde o primární energii z OZE, ale spíše jen o produkci elektrické energie z OZE. Případná chyba nebude velká, protože většina OZE vyrábí elektrickou energii, jen malá část teplo nebo jinou formu (vázané) energie.

https://www.youtube.com/watch?v=2N2M5hAO3wQ

Průmysl a doprava

V této oblasti je situce mnohem napjatější. Evpropa je známá jako exportér dobrých automobilů. Většina tradičních výrobců je ale v problémech. Jde o to, že tranzice do elektromobility vyžaduje značně odlišný přístup nejen pro běžné řidiče, ale i pro vlastní výrobu. Elektromobily jsou stale více jezdící computery, které mají úplně jiný inovační cyklus, než spalovací motory a automobily obestavěné kolem nich. Čína má inovační cyklus oproti Evropě asi poloviční, možná třetinový a Americká Tesla inovuje průběžně. Výroba ICEV je natolik provázaná s průmyslem a produkce je v takovém objemu v mnoha evropských zemích, že ztráty mohou citelně zasáhnout HDP mnoha zemí EU.

V roce 2025 zřejmě Tesla uvede na trh plně autonomní vozidlo bez potřeby řízení a tedy i bez manuálního řízení. Dvoumístný BEV nazývaný Cybercab je postavené na bázi Tesla Model 3 a je asi o třetinu jednodušší než TM3 a Tesla slibuje cenu pod 30 000$. Uvědomme si, že HW pro autonomní řízení není příliš (jako kusovka) drahý, a vývoj drahého SW se rozpustí do velkého množství instalací. Tohle může tradiční automobilky naprosto zruinovat. Levné robotické auto, které bude bezpečnější než jakýkoli řidič, a které nás kdykoli dokáže dovézt do cílové destinace je stejný Game changer jako třeba Ford Model T nebo VW Brouk.

Evropa v tomto směru těžce zaostává. Nemáme stále funkční a konkurenceschopnou továrnu na baterie, neděláme dobrý SW do aut, nemáme větší platformu pro vývoj HW čipů, jsme na hony vzdáleni vývoje autonomního řízení, umělá inteligence je v začátcích (Aleph Alpha zatím jen pro univerzity). Vyrábíme průmyslové roboty, a jsou zde náznaky vývoje i humanoidních robotů. Tedy alespoň něco.

Pokud se týče České republiky je situace ještě o něco horší. Pokulháváme v mnoha směrech a někde jsme dokonce na chvostě. Elektromobilita, obnovitelné zdroje. Přitom se bez toho do budoucna neobejdeme. Představa, že Indie, nebo africké státy od nás (Škoda auto) budou kupovat levné ICEV se spalovcími motory, když Čína nabídne levnější a ekologičtější BEV, je hodně inaivní. I tyto státy dekarbonizují ve velkém. Stačí se podívat na graf, kde je například Indie ve výrobě elektrické energie z OZE. Tyto segmenty výroby jdou ruku v roce spolu. Působí synergicky. Ne nadarmo máme nehorší energetický mix v obnovitelných zdrojích a současně jeden z nejnižších prodejů BEV v EU. Přitom do nás Evropská Unie za dvacet let nainvestovala v dotačních programech v přepočtu přes 2 biliony korun. Pokud odčteme to, co jsme do EU odevzali, tak je saldo pořád větší, jak +1 bilion bez započítání inflace (s inflací asi 1,5 bilionu). Nejsem si jistý, zda tyto peníze byly vždy utracené efektivně a v souladu s tím, na co byly určeny.

Jestli něco Evropa a hlavně Česko v roce 2025 bude potřebovat, tak hodně přidat v inovacích a nových technologiích. No a čekání na spásu v podobě jaderných elektráren, je něco jako čekání na Godota.

Obnovitené zdroje ČR

Ember European electricity

Eurostat