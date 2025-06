Baterie jsou aktuálně klíčová technologie nejen energetiky

Přešlapování Evropy kolem moderní energetiky, elektromobility a s nimi spojené technologie vývoje a výroby bateriových celků, vede k vážnému zamyšlení, jak na tom technologicky skutečně jsme.

Jeden z mých předchzích blogů Baterie, kam se podíváš [1] se zabývá vývojem baterií a současnými trendy. To, co platilo před rokem, platí pořád s výjimkou jedné evropské továrny, známé jako Northvolt, která je momentálně v konkurzu. Čína se v několika posledních letech postupně stává lídrem mnoha moderních technologií, zatímco stará Evropa se postupně dostává do stále většího skluzu a útlumu. Toto je už jen prosté konstatování statutu quo. Pokud to budeme chtít změnit, bude to vyžadovat víc, než jen výstavbu jedné baterkárny, která si stejně technologie kupovala z Číny.

Všichni už nejspíš tušíme, že ať už je příčina změny jakákoli, tak světová energetika se transformuje a přizpůsobuje novým technologiím. S tím souvisí jak nové výzvy, tak i nová řešení a nové příležitosti.

Zdroje elektrické energie lze rozdělit do několika typů podle vlastností.

stabilní , jsou schopné dodávat stálý výkon po dlouhou dobu (VE, PPE, JE, UE *)

, jsou schopné dodávat stálý výkon po dlouhou dobu (VE, PPE, JE, UE *) nestabilní , jejich výkon je méně predikovatelný a není konstantní (VtE, FVE *)

, jejich výkon je méně predikovatelný a není konstantní (VtE, FVE *) tvrdé , mají malý vnitřní odpor < 1Ω (odvozeno od vnitřního odporu baterií), ale přesnější je mluvit o maximálním zktratovém proudu SCCR viz poznámka (1) (Short Circuit Current Rating)

, mají malý vnitřní odpor < 1Ω (odvozeno od vnitřního odporu baterií), ale přesnější je mluvit o maximálním zktratovém proudu SCCR viz poznámka (1) (Short Circuit Current Rating) měkké, mají větší vnitřní odpor > 1Ω, opět, je lepší mluvit o SCRR

Tabulka odolnosti zdroje dle koeficienu SCCR (Tab1)

Zdroj / měnič* Typický SCCR Poznámka VE 3–8× In** Synchronní generátor má vysokou setrvačnost, schopnost krátkodobě dodat velké zkratové proudy PPE 4–7× In Synchronní generátor, podobné jako VE, PE, JE, UE PE 4–7× In Synchronní generátor, podobně jako VE, PPE, JE, UE, JE 4–7× In Synchronní generátor, podobné jako VE, PPE, PE, UE UE 4–7× In Synchronní generátor, podobně jako VE, PPE, PE, JE VtE - typ 1, 2, 3 1.1–1.2× In (až 2× In) Indukční nebo doubly-fed viz (2), rychlý pokles SCCR po vybití rotoru [2] VtE- typ 4 1.0–1.2× In Plně výkonově elektronické, SCCR omezeno elektronikou [2] FVE 1.1–1.3× In Elektronicky omezeno, SCCR většinou jen mírně nad jmenovitým proudem [3] Grid-following invertor*** 1.1–1.2× In Elektronicky omezeno, SCCR většinou jen mírně nad jmenovitým proudem Grid-forming invertor*** 1.5–2× In Některé typy zvládnou až 2x In na krátkou dobu, závisí na výrobci a dimenzování [4]

* VE – vodní elektrárna, PPE – paroplynová (kombinovaná, dvoustupňová) elektrárna, PE – plynová elektrárna, JE – jaderná elektrárna, UE – uhelná elektrárna, VtE – větrná elektrárna, FVE – fotovoltaická elektrárna, GFL – Střídač (Invertor) grid-following, GFM – Střídač (Invertor) grid-forming

** Zkratka In označuje jmenovitý nebo též nominální proud, na který je zařízení konstruované

*** Invertor, též střídač, měnič, je elektronické zřízení, které je schopné měnit stejnosměrné napětí (AC) na střídavé (DC), a to obousměrně a je schopné se přifázovat do sítě (podrobnější popis typů invertorů je níže)

Poměrně nová oblast jsou výkonové měniče jak u OZE, tak i u BESS, které mohou posytovat služby výkonové rovnováhy podobně jako jiné tvrdé zdroje. Kromě toho mohou umožňovat při dostatečně tvrdém zdroji energie (např. v podobě BESS) i start z blackoutu (black start).

Tabulka zdrojů vhodných pro stratup při blackoutu (Tab2)

Zkratka Název zdroje Black start Typ měniče/poznámka VE Vodní elektrárna Ano ✅ Nepotřebuje měnič, přímo synchronní generátor PVE Přečerpávací elektrárna Ano ✅ Nepotřebuje měnič, přímo synchronní generátor, má rychlý start VtE Větrná elektrárna Ne ❌ Vyžaduje externí napájení, běžné střídače nejsou vhodné FVE Fotovoltaická elektrárna Ne ❌ Vyžaduje stabilní síť, běžné střídače nejsou vhodné UE Uhelná elektrárna Spíše ne ⚠️ Potřebuje externí napájení (je možné přidat BESS nebo naftové generátory) JE Jaderná elektrárna Ne ❌ Vyžaduje stabilní síť, dlouhý startovací proces PPE Paroplynová elektrárna Spíše ano ⚠️ Některé turbíny/generátory mohou být navrženy pro black start (je možné přidat BESS nebo naftové generátory) BESS Bateriové úložiště Ano ✅ Moderní střídače/měniče s funkcí black start (např. Merus ESS, HBS, hybridní UPS) [5][6] VtE + BESS Větrná elektrárna + bateriové úložiště Ano*✅ Nutný hybridní měnič s funkcí ostrovního provozu a black start (např. Merus ESS, HBS) [5][6][7] FVE + BESS Fotovoltaická elektrárna + bateriové úložiště Ano*✅ Nutný hybridní měnič s funkcí ostrovního provozu a black start (např. Merus ESS, HBS)[5][6][8]

* Kombinované systémy FVE/BESS a VtE/BESS jsou vhodné pro black start pouze tehdy, pokud je použit hybridní GFI měnič (střídač) s podporou ostrovního provozu a funkcí black start (viz dále). Takové měniče umožňují vytvořit autonomní síť (mikrosíť), na kterou se následně mohou připojit další zdroje nebo spotřebiče. [5][6][7][8][9] Odtud plyne, že dalším klíčovým prvkem jsou měniče a jejich parametry.

Tabulka typů invertorů (Tab 3)

Typ měniče Základní funkce Schopnost black start Řízení napětí/frekvence Tvrdost zdroje Ostrovní provoz GFI -Grid forming invertor Vytváří napěťovou a frekvenční referenci, může samostatně „vytvořit síť“ Ano ✅ Ano (nezávisle) ✅ Vysoká (při správném dimenzování) Ano ✅ GLI – Grid following invertor Sleduje existující síť, synchronizuje se na cizí napěťovou/

frekvenční referenci Ne ❌ Ne (jen sleduje síť) ❌ Nízká Ne ❌ GSI – Grid supporting invertor Podporuje stabilitu sítě, ale nevytváří referenci Ne ❌ Omezeně ⚠️ Omezená Omezeně ⚠️

Pokud se pokusíme Black Start pomocí GFI shrnout do bodů:

Pro black start je zásadní použít tzv. „grid-forming“ (síťotvorné) měniče, které dokáží samy vytvořit napěťovou a frekvenční referenci v ostrovním režimu.

Moderní hybridní systémy tuto funkci běžně nabízejí a jsou schopné řídit kombinaci více zdrojů včetně baterií, FVE, VtE. Tyto hybridní systémy vychází i nejlevněji, tj. mají rychlou návratnost investic. [10]

Grid forming střídače jsou schopné nahradit a simulovat velké setrvačné generátory s vysokým SCCR buď předimenzováním, nebo lépe škálou několika střídačů, pokud se ukáže, že je taková funkce v síti potřebná. Samozřejmě, stejně předimenzovaný musí být i zdroj za střídačem (SCCR se určuje pro všechny prvky sítě, nejen pro zdroje; nejslabší prvek pak určuje SCCR celé soustavy).

Vraťme se zpět k naší počáteční otázce. Jsou BESS opravdu tak důležité pro moderní energetiku? Porovnejme je s přečerpávacími elektrárnami, které jsou jedinou konkurencí z pohledu ukládání energie. Flywheel (rotující setrvačníky) mají velmi omezenou dobu působnosti a zásobníky na stlačený vzduch CAES (Compressed Air Energy Storage) mají poměrně dlouhou dobu odezvy a nelze je snadno a všude stavět. Další typy úložišť energie jsou marginální.

Porovnání BESS a přečerpávacích vodních elektráren (PVE) (Tab 4)

Kritérium BESS (Bateriové systémy) PVE (Přečerpávací vodní elektrárny) Rychlost výstavby 12–18 měsíců 5-10+ let (včetně povolování a výstavby) [14][15] Cena (LCOE) 5–6 Kč/kWh (2024) 4.5–5 Kč/kWh (2024) [14]* Materiálová náročnost Vyžaduje Li-ion články, stavební materiály (3–5× vyšší náklady na suroviny než PVE) Beton, ocel, měď (nízké náklady na suroviny, vysoké stavební náklady) [15][16] Flexibilita umístění Lze stavět kdekoli (města, průmyslové zóny, off-grid) Vyžaduje specifickou topografii (2 nádrže s výškovým rozdílem 100–500 m) [15] Životnost 15–20 let (degradace kapacity na 70 % po 15 letech) 50+ let (minimální degradace) [16] Účinnost 80–90 % 70–80 % [16] Škálovatelnost Modularní (1–100+ MW/MWh) Velkokapacitní (100–1000+ MW, 4–10+ hodin) [16][17] Environmentální dopad Nižší přímý dopad, problém recyklace baterií Narušení ekosystémů, zábor vodních zdrojů [16]

* indický zdroj, hodnota je přepočítaná z rupií na koruny s přihlédnutím ke kupní síle (jinak by LCOE byla v Indii asi jedna třetina); doporučuji se podívat na [14], Indie má ambiciózní plány jak v OZE, tak i v BESS. [14][15][16][17]

Současné využití BESS je spíše pro menší projekty. Bateriová úložiště > 1 GWh se již staví, ale jde o jednotky. [11] V nedaleké budoucnosti se může trend rychle obrátit. Sleva z rozsahu je u BESS velmi patrná, cena baterií stále klesá a s náhradou Li-ion baterií za Na-ion bude klesat stále. Materiálová a energetická náročnost se snižuje. Tesla uvádí, že se podařilo snížit energetickou a materiálovou náročnost výroby baterií od roku 2020 o 29% (suchý katodový proces). [12] Níže uvedený odkaz [13] uvádí, že recyklace baterií je mnohem výhodnější než energeticky a logisticky náročná těžba a zpracování surovin. Dle [13] se dá ušetřit až asi 80% energie a přibližně stejně tolik vody a dalších zdrojů a asi 95% surovin recyklovat.

Bateriová úložiště (BESS) společně s moderními střídači tvořícími síť (grid-forming inverters) přinášejí tolik potřebný transformační impuls do stability elektrických sítí. Tyto technologie umožňují rychlý start sítě po výpadku (black start) a stabilní provoz i v odlehlých oblastech. Například kombinace solárních a větrných elektráren s BESS může zajistit spolehlivou dodávku energie i v noci nebo při slabém větru. [5][6][8]

Následující grafy demonstrují exponenciální nárůst instalací FVE, VtE a BESS.

Exponenciální nárůst instalací FVE v GW s pravděpodobným odhadem do roku 2027

Exponenciální nárůst instalací VtE v GW s pravděpodobným odhadem do roku 2027

Exponenciální nárůst instalací BESS v GWh s pravděpodobným odhadem do roku 2027

Grafy výše dokládají velkou potřebu ukládání energie ve vztahu k rychle rostoucímu množství nestabilních měkkých zdrojů. I když graf kapacity BESS vypadá nejstrměji, zdání klame. Pokud bychom použili stejný rozsah v řádu TWh, bude graf daleko plošší. Trend je ale jasný, pořád jde o exponencíální růst. Kdybychom potřebovali mít zazálohovanou v roce 2025 alespoň 1 hodinu, tak to znamená celosvětově mít něco kolem 4.5 TWh instalací BESS, z toho plyne, že bychom potřebovali okamžitě o řád zvětšit kapacitu. Přečerpávací eletrárny to nezvládnou, jsou pomalé na výstavbu, drahé (LCOE je menší, protože mají dlouhou životnost, ale vstupní investice jsou vysoké), jsou omezené i počtem vhodným lokalit, které nejsou vždy tam, kde bychom je geograficky potřebovali. V podstatě zbývá jediná možnost, a to urychleně budovat bateriová úložiště všude tam, kde to dává smysl a kde to jde, případně doplnit bateriová úložiště zdroji na vodík (FC články, PE, PPE), pokud chceme zůstat dost zelení.

Porovnání ceny BESS v několika různých lokalitách a od různých dodavatelů (Tab 5)

Výrobce / Projekt Lokalita / Projekt Rok Kapacita (MWh) Cena za MWh (USD) Cena za MWh (Kč) Poznámka Solar Global Vítkovice (Česko) 2023/24 10 833k 20M Odhad dle trhu a projektů v ČR Huawei Terra Solar (Filipíny) 2024 4 500 722k 17M $3.25 mld. / 4.5 GWh Huawei (Čína, průměr) Utility-scale (Čína) 2024 — 82k–125k 2M–3M Kvalitní BESS, dobrý poměr cena / kvalita Tesla Megapack (USA) 2024 1.9 a 3.9 266k 6.4M Americká kvalita Evropa (průměr) Utility-scale (EU) 2024 — 131k–185k 3.1M–4.4M Průměrné ceny v EU Čínští výrobci (průměr) Utility-scale (Čína) 2024 — 82k 2M Nejnižší ceny

[18][19][20][21][22][23][24]

Tabulku 5 je nutné brát s rezervou. Trh s bateriemi a s BESS se tak rychle proměňuje, že najít relevantní cenu i v průběhu jednoho roku je obtížné. Firma Solar Global je v ČR lídrem v moderní energetice. Vysoká cena BESS ve Vítkovicích ukazuje na to, jak je Evropa bezbranná z pohledu nutnosti baterie dovážet a nakupovat od třetích stran. Současně tato situace vytváří umělý nedostatek, který vede k větším cenovým pobídkám. V roce 2025 Solar global cenu za MWh BESS snížil na 15-17 Mkč. [23] Ve srovnání s tím stojí na opačném konci cenového spektra čínští výrobci, kteří, i když jsou levní, mohou nabízet vysokou kvalitu ( Huawei). Například webový market Made in China [24] nabízí 1 MWh kontejner za $ 12 000-60 000 (0.3-1.5 Mkč). Půjde zřejmě o repasované (LiNMC) baterie například z elektromobilů s kratší životností (úplně bych to nedoporučoval, je to risk, ale jako ukázka je to dobré); jakkoli, cenový rozdíl je propastný. Dokonce je možné si dotaz na kontejner přihodit do košíku. [24]

Velmi zajímavé téma je možnost vytvářet z elektromobilů připojených přes pomalé (sic!) nabíjení nebo domácí zásuvky virtuální baterii s proměnnou kapacitou (počtem a velikostí připojených bodů). Vzhledem k tomu, že po Číně už jezdí několik miliónů elektromobilů, s kapacitou asi 500 GWh a po světě celkem už asi 900 GWh, jde i při využití třeba jen 20-25% kapacity při stání, o významný přínos k regulaci sítě. Zatím je tento potenciál nevyužitý z důvodu malého množství aut s přípojkou V2G (Vehicle to Grid). Je zde velký prostor pro agregátory flexibility. Taková virtuální baterie bude vyžadovat sofistikovaný SW založený na predikci a statistických odhadech. Všichni teď hodně sázíme na AI (Artificial Intelligence, umělá inteligence) v mnoha ohledech. Mohla by se naučit, jak takový složitý a nestabilní, ale tvrdý zdroj správně řídit.

Čína není lídrem jen ve výrobě baterií, ale i fotovoltaických panelů i fotovoltaických elektráren (FVE), větrných elektráren (VtE), a dalších klíčových prvků, jako jsou střídače a komponenty silové energetiky, SW a AI. Kromě toho, zcela zásadní a další promarněná šance Evropy je vývoj řídícího software a Smart Grid software. V této oblasti, do které bychom potřebovali investovat minimum HW a maximum know-how programátorů, nám zase uniká další příležitost.

Potíže, s jakými se potýká EU včetně České republiky v oblasti vývoje Li-ion a Na-ion akumulátorů jsou jasnou indikací ústupu Evropy z pole technologických lídrů. Je potřebné, aby se Evropa přeorientovala z dovozce moderních technologií na lídra v oblasti, kterou tak zásadně podporuje. Green Deal není o tom, někde něco nakoupit, ale také umět si to levně a kvalitně vyrobit a správně implementovat.

(1) SCCR (Short Circuit Current Rating), česky jmenovitá odolnost proti zkratu může být vyjádřená buď koeficientem odolnosti, jako poměr jmenovitého proudu (výkonu) ku maximálnímu zkratovému proudu (výkonu), který je schopný zdroj ještě dát, nebo také maximálním zkratovým proudem (výkonem).

(2) Doubly-fed (doslova dvojí krmení) VtE znamená, že generátor je napájen jak na statoru (ze sítě), tak na rotoru (přes měnič), což umožňuje efektivní regulaci otáček, výkonu a jalového výkonu větrné elektrárny v pověrně velkém rozsahu.

Poděkování vyhledávači Google Google Docs AI Grok AI Chat GPT AI Canva za pomoc při vyhledávání údajů a generovaní obrázků. Zvláštní poděkování AI Grok, Perplexity a ChatGPT za intelektuální schopnosti při řešení otázek i za jejich omyly; a současně jedna důležitá připomínka. Pořád platí dvakrát měř. Všechno si ověřujte i u zdroje, nespoléhejte slepě na AI.

