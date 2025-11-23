Albert Einstein přispěl k teoretickému základu vývoje nejdostupnějšího občasného zdroje
Disclaimer: Účelem tohoto článku bylo ozřejmit, jaká je účinnost jednoho občasného zdroje a jaké jsou jeho teoretické limity. Autor nenese žádnou zodpovědnost za to, že se mu do textu proflákla taková porce fyziky a matematiky, ale při troše snahy by to mohlo být ještě horší. Stejně tak nenese odpovědnost za případné chyby a omyly ať už vlastní, nebo nevlastní. Všechny uvedené skutečnosti jsou smyšlené a zakládají se na stavu současného poznání. Pokud nechcete detektivku číst celou, přečtěte jenom začátek a konec. Malé plastové části hraček dětem do úst nepatří!
Je 18. března 1905 a Albert Einstein vydává v Annalen Der Physik svůj první článek „Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt“ – „O heuristickém pohledu na vznik a přeměnu světla“. Slovo heuristický se dá chápat jako něco, co vzniklo pozorováním a zatím nemá dostatečný teoretický základ. Myšlenka přeměny fotonu na jiný druh energie byla v té době pořád velmi revoluční. [13]
Za oněch asi 120 let nás kvantová fyzika obohatila o další poznatky, takže víme, že foton při srážce s molekulou nebo atomem v polovodiči může při pohlcení nejen excitovat elektron, který při rekombinaci na stabilní energtickou hladinu může opět stejně energetický foton vyzářit, ale může také vyzářit několik fotonů, jejichž celková energie se rovná energii původního fotonu, anebo tento „horký“ elektron může svojí energii postupně předat okolním atomům v podobě kvant mechanické energie (fononů) a tím zvýšit teplotu, než je vtažen na polovodiči do katody anebo opět zrekombinovaný zpět do atomu. Jak je patrné, fotovoltaický jev (obdoba fotoelektrického jevu), tedy přeměna fotonu na elektrickou energii je jen jedním z několika stavů, které probíhají s určitou pravděpodobností podle druhu materiálu a vnějších podmínek.
Ten samý rok vydal Albert Einstein ještě 30. června 1905 článek „Zur Elektrodynamik bewegter Körper“ – „K elektrodynamice pohybujících se těles“, tedy Speciální teorii relativity (STR); prosím povšimněte si té zvláštní formulace – elektrodynamika pohybujících se těles. Einstein dává najevo, že cílem je propojit Newtonovu fyziku s fyzikou elektromagnetického pole a vytvořit celistvou fyzikální teorii. Jako třetí příspěvek vyšel 27. září článek „Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?“ - „Závisí setrvačnost tělesa na jeho energetickém obsahu?“. Tedy snad každému notoricky známý zákon o zachování hmoty a energie E = γm0c2, kde γ - Lorentzův koeficient, m0 - invariantní hmotnost tělesa, c - rychlost světla ve vakuu (uvádím zápis, který spíše odpovídá Einsteinovu pojetí). [14] [15]
Poslední, čtvrtý článek vychází 19. prosince „Zur Theorie der Brownschen Bewegung“ – „K teorii Brownova pohybu“. Tento čtvrtý článek podává nejen nepřímý důkaz atomů skrze jejich vibrační energie, ale současně popisuje, jaký je vztah mezi teplotou a energií. Pro naše úvahy o fotovoltaickém jevu nelogicky později, protože Brownův pohyb je fundamentální jev potřebný k pochopení mnoha fyzikálních jevů mikrosvěta. [16]
Malá vsuvka. Proč nelogicky a nechronologicky? Třeba proto, že nejdřív nám Einstein vnucuje občasný zdroj energie a pak si dokonce dovolí vysvětlovat, jak probíhá globální oteplování na molekulách CO2? Nemělo by to být naopak třeba proto, že fotoelektrický jev má konsekvence i v přeměně světla na teplo? Anebo nedejbože, co když to platí všechno dohromady a ještě něco navíc?
Přestože všechny Einsteinovy články mají ve kvantové fyzice a fyzice pevných látek svoje nezastupitelné slovo, zastavíme se u prvního a čtvrtého.
Od Brownova pohybu k entropii soustavy
Začněme Brownovým pohybem, kde Einstein řešil mimo jiné i vztah mezi teplotou a energií. Druhá mocnina střední vzdálenosti ⟨x2⟩ pohybu makroskopických částic v roztoku se rovná následujícímu vztahu:
⟨x2⟩ = 2kBTt / 6πηr (1) * **
⟨x2⟩ - střední kvadratická vzdálenost (střední čtverec posunutí) částice za čas t (m2)
kB - Boltzmannova konstanta, fyzikální konstanta spojující teplotu s energií (přibližně 1.380649×10−23 J/K)
T – absolutní teplota tekutiny v kelvinech (K)
t – čas, v sekundách (s)
η - dynamická viskozita kapaliny v pascal sekundách (Pa s)
r - poloměr (kulovité) částice (m)
Einstein předložil způsob, jak určit Boltzmannovu konstantu, jejíž hodnota nebyla známá. Jde tedy nejen o teoretické vysvětlení jevu, ale i současně návod, jak prakticky ověřit platnost tvrzení. Pokud změřený výsledek bude v souladu fyzikální teorií, je vysvětlení jevu s vysokou pravděpodobností správné. Jean Perrin (1909) pak měřením, konstantu stanovil. Bolzmannova konstanta v pojetí Bolzmanna vyjadřuje vztah mezi energií a teplotou na základě Maxwellova rozdělení (statistická metoda, princip ekvipartice).
⟨Ek⟩ = ⟨1 / 2 mv2⟩ = 3 /2 kBT (2)
⟨Ek⟩ – střední hodnota energie
m – hmotnost částice
v – rychlost
Ludwig Boltzmann na základě principu ekvipartice v roce 1877 také formuloval vztah mezi entropií S a množstvím stavů W. Jde o velice obecný a stále platný koncept, který spojuje mikrostavy do makroskopického celku. Kvantová fyzika tedy nespadla z nebe, vyvíjela se nenápadně už mnoho dekád předtím, než byla etablovaná jako samostatná disciplína.
S = kB ln(W) (3)
S – entropie
W – množství mikrostavů, které vytvoří makroskopický výsledek
Gibbs tento vztah zobecnil do tvaru Gibbsovy entropie:
S = −kB ∑i (pi ln(pi)) (3')
pi – pravděpodobnost výskytu i-tého mikrostavu
Cit. Z pohledu fyziky je entropie klíčová veličina pro formulaci druhého zákona termodynamiky. Tento zákon klade principiální meze pro možnost získat z termodynamické soustavy užitečnou práci. [1]
Perrin po určení Boltzmannovy konstany pak také spočítal Avogadrovu konstantu (NA).
R = NAkB (4)
R – plynová konstanta (8,31446261815324 JK−1mol−1)
Plynová konstanta byla odvozená z Avogadrova zákona poměrným slučováním objemů o známé hmotnosti. Měření a výpočet provedl Henri Victor Regnault (1847). Změřil objem 2g (H2 je dvouatomová molekula) H2 za normálního tlaku a teploty a označil ho za 1 mol – jednotku látkového množství. Zjistil, že 1 mol jakéhokoli plynu bude mít stále ten samý objem; tedy 22.4 dm3 (22.4 l), což je konstanta pro jakýkoli plyn stejného látkového množství 1 mol. Odtud mu vyšla plynová konstanta R.
R = pV / nT (5)
R – plynová konstanta
p – tlak
V – objem
T – teplota
n – látkové množství (mol)
Abychom pochopili lépe význam (5) je potřeba se trochu vrátit do minulosti. Amedeo Avogadro (1811) zjistil porovnáváním objemu plynů, že poměr počtu molekul ideálního plynu a jeho objemu je za stejných podmínek (teploty a tlaku) konstantní. Neuměl ale určit počet molekul, stanovil pouze stechiometrický poměr objemu plynů, konkrétně pro H2, O2 a H2O při slučování. Pokud víme, že máme stejný počet molekul ve stejném objemu, pak stechiometrický vzorec pro slučování H a O zajistí sloučení beze zbytku:
2H2 + O2 -> 2H2O (6)
Poměr je 2 : 1 -> 2. Jinak řečeno, 2 mol H2 + 1 mol O2 = 2 mol H2O.
Když se nad tím zamyslíme, tak právě teplota, která zastupuje a makroskopickém měřítku vibrační energii molekul bude zjevně ovlivňovat tlak plynu a protože je střední vzdálenost, kterou molekula urazí do další kolize je za běžných podmínek (atmosférický tlak, teplota kolem 0˚C) velká, je možné rozměry molekul zanedbat (makroskopicky je rozdíl téměř neměřitelný). Pokud se podíváme na nukleové číslo A atomů H a O, tak dostaneme součet 2x2 + 2x16 = 36. Vzhledem k tomu že hmotnost protonů a neutromů se mírně liší a atomy obsahují i elektrony, dále zde působí vazebné síly (jak víme z STR hmotnost je závislá i na vazebné energii), vychází hmotnostní poměry jen přibližně. Proto byla uměle zavedená jednotka atomové hmotnostní konstanty mu (u) jako 1/12 hmotnosti 12C6 a relativní atomová hmotnost Ar.
Ar(X) = m(X) / mu (7)
Ar(X) – relativní atomová hmotnost prvku X (bezrozměrná)
m(X) – hmotnost atomu prvku X
mu = 1/12 m(12C6) – atomová hmotnostní konstanta (kg)
Odtud plyne, že relativní atomová hmotnost Ar(X) ≈ A(X), ale jen u uhlíku se Ar(C) = A(C) a z definice Ar(C) = 12. Analogicky je pak například Ar(H) ≈ 1,008, kde Ar je bezrozměrný poměr mezi hmotností atomu vodíku a atomovou konstantou mu.
Všimněte si prosím obrovského myšlenkového posunu, který je v předchozím textu obsažený. Od objemu a tušení Avogadren dvouatomové molekuly plynů a jejich reaktance jsme přešli k hmotnostem jakýchkoli látek a to i bez ohledu na jejich skupenství. Přitom ani Avogadro a ani Regnault nedokázali určit počet molekul v 1 mol látky, věděli, že je stejný v 1 mol látky, ale nedokázali určit, kolik to je.
Avogadrova konstanta byla stanovena, jak už víme, Perrinem (později i dalšími metodami) NA jako 6.022 140 76×1023 molekul a tento počet byl ztotožněn s jednotkou 1 mol, která byla používaná již dříve (bez znalosti počtu molekul v 1 molu).
NA= 6,02214076×1023 mol-1
Proč byla jednotka mol a poté Avogardova konstanta NA takto stanovena pochopíme, když se podíváme na převodní (nudnou) tabulku.
Převodní tabulka mezi relativní molekulovou hmotností a hmotností molu (Tab1)
|Látka
|Nukleové číslo (A)
|Relativní atomová
(molekulová) hmotnost Ar (Mr)
|Hmotnost 1 molu
|Vodík (H)
|1 (¹H: 1p) +
|1,008
|1,008 g
|Kyslík (O₂)
|32 (2×16O: 8p+8n)
|32,00
|32,00 g
|Uhlík (C)
|12 (12C : 6p + 6n)
|12,00 (definice)
|12,00 g
|Voda (H₂O)
|18 (2×¹H+16O: 10p +8n)
|18,02
|18,02 g
|...
+ p – počet protonů, n – počet neutronů v jádře atomu nebo v molekule
Je to díky Avogadrově intuici a genialitě. K Avogardově konstantě jsme (lidstvo) dospěli řadou iterací. Avogadro objevil závislost objemu plynu na počtu molekul. Regnault určil plynovou konstantu (R), Faraday určil, že pro stejný náboj Q (Q = It), se při elektrolýze vylučuje určité látkové množství, které musí mít stejný počet molekul (1 mol), pokud iont nese jen 1 kladný náboj (díra). Analogicky jako v případě výpočtu plynové konstanty R vypočetl Faradaovu konstanu bez znalosti NA z poměrů (přímá úměra). Po stanovení elementárního náboje elektronu Milikanovým pokusem (kvantový pokus), se pak dala konstanta NA makroskopicky také spočítat opět přes 1 mol látkového množství.
NA = F / e (8)
NA – počet elektronů v jednom molu (Avogadrova konstanta)
e -náboj elektronu (elementární náboj)
F – Faradayova konstanta, která říká, jak velký je náboj i molu elektronů
Jsou i další metody, jak Avogadrovu konstantu spočítat (například rentgentgenovou krystalografií), ale máme zde dva nezávislé postupy, různé látky, různá skupenství. Oba došly ke stejné hodnotě (s malou chybou); potvrzeno.
Proč má fotovoltaický panel podobnou účinnost, jako termodynamické stroje
Einsteinův první článek, který se zabývá fotoelektrickým jevem, vychází z Planckova vztahu závislosti energie na vlnové délce a rozšiřuje jeho platnost i na světlo (fotony). Tento velmi jednoduchý vztah je fundamentálnim základem pro kvantovou fyziku.
Rozšířený Planckův vztah pro energii fotonu Eph:
Eph = hν = hc / λ (9)
h - Planckova konstanta (h = 6.626×10−34 Js)
ν – frekvence záření (Hz)
c – rychlost světla (c = 299792458 ms-1)
λ - vlnová délka (m)
Energie excitovaného elektronu z povrchu kovu, tedy fotoelektrická rovnice podle Einsteina:
Eph = hν = Eth + Emax (10)
Eth – prahová energie, threshold, minimální energie potřebná k excitaci elektronu (pro kovy je Eth ~ 2 až 5 eV).
Emax = (1/2) mevmax2 (11)
Emax – maximální kinetická energie volného elektronu (výpočet je nerelativistický, vmax << c)
me – hmotnost elektronu
vmax – maximální rychlost
Einsteinův přínos vysvětlení fotoelektrického jevu je v pochopení kvantové povahy excitace elektronu.
- Je potřeba dostatečně energetický foton (dostatečně krátká vlnová délka λ) aby nastala excitace viz (9). Pod tímto energetickým prahem (Eth) k excitaci nedochází.
- Uvolněné elektrony mají pro konkrétní vlnovou délku stejnou kinetickou energii (Emax) nezávislou na intenzitě světelného toku.
- S rostoucí intenzitou toku fotonů roste počet excitovaných fotonů lineárně.
Ne = ηΦin = ηPin / hν (12)
Ne – počet elektronů uvolněných za sekundu (electron emission rate) (s-1)
η – kvantová účinnost
Φin – tok fotonů, počet fotonů dopadajících za sekundu (s-1)
Pin – výkon dopadajícího světla (power of incident light) (W)
Excitace elektronu probíhá v polovodičích (fotovoltavický jev) podobně jako ve vodičích (fotoelektrický jev). Prahovou energii potřebnou k vytvoření excitonu (vznik páru elektron, díra) označujeme Eg – bandgap (přesněji energie pro překonání bandgap). Název je odvozený od toho, že je potřeba, aby elektron v polovodiči překonal zakázané pásmo a excitoval z valenčnho pásu, kde je pevně chycený v atomu, do vodivostního pásu, kde se může pohybovat.
Eph = Eg + Eheat + Eloss (13)
Eph – energie fotonu viz (9)
Eg – bandgap, minimální energie potřebná na excitaci elektronu z valenčního do vodivostního pásma přes zakázané pásmo.
Eheat – energie ztracená na ohřátí (relaxace elektronu ve vodivostním pásu uvolněním fononů)
Eloss – ostatní ztráty (rekombinace, nedokonalá separace, optické ztráty)
Eg = ECB − EVB (14)
EVB – energie horní hrany valenčního pásu (Valence Band maximum); nejvyšší energie, kterou může mít elektron vázaný v atomu krystalové vazby
ECB – energie spodní hrany vodivostního pásu (Conduction Band minimum); nejnižší energie, kterou musí mít elektron, aby přešel do vodivostního pásu.
Podívejme se na účinnost fotovoltaických článků. Pro výpočet potřebujeme podrobněji vědět, co se v polovodiči při dopadu fotonů odehrává. Zopakujme to ještě jednou (nikoli jen slovně jako v úvodním textu) jako pravděpodobnou možnost, že nějaký jev nastane.
Pi = Ri / ∑jRj = Riτeff (15)
1 / τeff = Rtot = ∑jRj = 1 / ∑jτj (16)
Pi – pravděpodobnost jevu i.
Udává, jak velká část všech fotonů, elektronů nebo excitací skončí tímto konkrétním způsobem (např. fotovoltaický jev).
Ri – rychlost procesu (rate) nebo četnost přechodů do stavu i.
Jinak, kolik interakcí (např. excitací, rekombinací, emisí, tepelných relaxací) nastane za jednotku času nebo v objemové jednotce za jednotku času (s⁻¹, m⁻³·s⁻¹).
∑jRj – celková rychlost všech možných procesů, které mohou nastat po absorbci fotonu.
Tedy součet počtu interakcí za střední dobu trvání všech možných stavů, do kterých může energie fotonu přejít.
τeff – efektivní střední doba je doba, po kterou jev (excitace) existuje, než je ukončen kterýmkoli z jiných stavů. Převrácená hodnota τeff se rovná součtu převrácených hodnot jednotlivých středních dob, všech stavů (τi ~ 1ps až 100ns). Jinými slovy, největší váhu má ta doba, která je nejkratší – viz exponenciální rozpad [18].
Rozepsaná suma rychlostí změn procesů Rj
∑jRj = Rexc+Rabs+Rrad+Rnonrad+Rheat+Rrefl+… (17)
Tabulka možných jevů a četnosti interakcí po dopadu fotonu na světlocitlivou vrstvu (Tab2)
|Proces
|Popis
|Typický mechanismus
|Počet interakcí
|Rexc
|Excitace / Excitace s přechodem
|foton excituje volný elektron v vodivostním pásmu (excitonový singlet – spin 0, triplet – spin -1, 0, +1)
|Rexc(λ) = Φ(λ)[1−e−α(λ)d]*
|Rabs
|Absorpce fotonu
|elektron přejde do vodivostního pásma
|Rabs ~ αIph
|Rrad
|Radiační rekombinace viz Prec
|zpětné vyzáření fotonu
|Rrad=Bnp
|Rnonrad
|Neradiační rekombinace viz Prec
|excitace fononů (teplo)
|Rnonrad=An+Cn2p
|Rsep
|Separace nábojů (užitečný proud)
|přenos elektronu do vnějšího obvodu
|Rsep ~ μEn
|Rheat
|Relaxace horkých elektronů
|předání nabytečné energie do mřížky polovodiče
|Rheat ~ e−kBTE
|Rrefl
|Reflexe (odražení fotonu)
|část fotonů se od povrchu odrazí
|Rrefl(λ)=Φ(λ)R(λ)
|Rcoll
|Oddělení nosiče
|střední vzdálenost k elektrodě
|Rcoll = e−L/d
* Vysvětlení veličin:
λ - vlnová délka
Φ(λ) – spektrální fotonový tok
d – tloušťka absorbéru
α – absorpční koeficient určuje, jak silně daný materiál pohlcuje světlo (m-1)
Iph – intenzita dopadajícího světla (fotonového toku) určuje množství fotonů dopadajících na plochu za jednotku času (m−2s−1)
B – koeficient radiační rekombinace (m3s−1)
n – koncentrace elektronů ve vodivostním pásu (polovodič typu n)
p – koncentrace děr ve valenčním pásu (polovodič typu p)
A – SRH (Shockley–Read–Hall) koeficient charakterizuje míru defektů
C – Augerův koeficient, míra vícečásticové rekombinace (energií se „ohřeje“ jiný elektron)
μ - koeficient mobility nosičů náboje (závisí na typu materiálu)
kB – Boltzmannova konstanta udává vztah mezi energií a teplotou (oscilace molekul v pevných látkách, kapalinách, plynech, viz podkapitola výše)
T – teplota tělesa (povrchu)
E - elektrické pole v oblasti přechodu (vnitřní potenciálová bariéra)
R(λ) – koeficient odrazu (reflektance) při daném λ (speciální případ albeda, kolmý dopad, jedna vlnová délka)
L – tloušťka aktivní vrstvy nebo efektivní vzdálenost k elektrodě
d – střední vzdálenost (difuzní vzdálenost, kterou nosič urazí)
Pro náš případ fotovoltaického jevu je tedy možné zapsat (jde o zjednodušení, některé procesy probíhají složitěji)
Pph = Rsep / ∑jRj (18)
Kde Pph je pravděpodobnost, že na polovodičovém rozhraní n-p nastane fotovoltaický jev.
Přechod od pravděpodobnosti k účinnosti je vyjádřením poměru mezi energií nosičů, které se dostaly ke do vodivostního pásu a energií fotonů. Myšlenkový přechod od pravděpodobnosti v mikrosvětě kvantových jevů a makrosvětě volné energie a účinnosti je přímočarý. Spočítáme energii dopadajícího světla a přenásobíme jí pravděpodobností přechodu do vodiče.
Pel = Φin⋅Eph⋅Pabs⋅Pexc⋅Psep⋅(1−Prec) (19)
Pel – elektrický výkon (není to pravděpodobost) FV článku (W)
Eph – energie fotonu
Tok dopadajících fotonů Φin vyjádříme jako
Φin = Nph / At (20)
Nph – množství (počet) dopadajících fotonů
A – plocha (m2)
t – doba
Prec = Prad + Pnonrad (21)
Prec – pravděpodobnost rekombinace
Odtud pak plyne makroskopická účinnost jako podíl elektrického výkonu Pel a příkonu ve formě dopadajícího světla Pin = ΦinEph kde Pin se zkrátí:
η = PabsPexcPsep(1−Prec) (22)
Účinnost je daná součinem pravděpodobnosti jevů, které přispívají k produkci volných elektronů vynásobená pravděpobností, že elektrony nezrekombinují (1−Prec).
Výpočet účinnosti není triviální. Jak je vidět z Tab2, tak každá pravděpodobnost se spočítá jinak. Všechny tyto parazitní jevy se dají zahrnout koeficientu nazvaného jako fill faktor (FF). Experimentální vztah pro výpočet účinnosti:
η = Pmax / Pin = UocIscFF / Pin (23)
Pmax – maximální elektrický výkon (max (Pel))
Pin – (světelný) příkon
Uoc – napětí naprázdno (V)
Isc – zkratový proud (A)
FF – koeficient fill faktor, viz níže (bezrozměrný)
Tabulka vztahu mezi makroskopickými a mikroskopickými jevy v polovodiči (Tab3)
|Makroskopická veličina
|Mikroskopická příčina
|Odpovídající Rj
|Uoc – napětí naprázdno
|Rozdíl chemických potenciálů (míra nerovnováhy)
|poměr Rsep / Rrec
|Isc – zkratový proud
|Množství oddělených nosičů
|Rsep
|FF – fill faktor
|Odporové ztráty, celkové ztráty
|Rcoll, Rloss
FV článek má nejvyšší účinnost přesně pro energii Eg (bandgap), tj. pro konkrétní vlnovou délku. Pod tímto prahem je spektrum nevyužité a nad ním narůstají parazitní jevy dané vyšší enegií horkých excitonů (Augerův jev, fononová rekombinace...) Tab2, [3].
Tyto různě pravděpodobné jevy ve FV článku stanoví maximální možné teretické maximum účinnosti – Shockley–Queisser limit, což je teoretické (spočítané) maximum účinnosti monofaciálního a jednovrstvého (single-junction) ideálního fotovoltaického článku za těchto podmínek:
- AM1.5G (Air Mass 1.5 Global) - AM1.5G pro sluneční záření je definováno jako záření Slunce, které dopadá na plochu pod úhlem ≈48° nad horizontem (dráha paprsku projde po takovým úhlem, že jeho dráha je 1.5x delší než výška atmosféry Země), spektrum je normalizováno na intenzitu záření 1kW/m²
- tok fotonů je difúzní (Lambertův tok fotonů)
- radiativní (ideální) rekombinační podmínky v polovodiči
- rovnováha mezi absorpcí a emisí fotonů
Shockley–Queisser výpočet limitní účinnosti převádí složitý výpočet makroskopického určení účinnosti FV článku do přehledného tvaru, kde hledáme teoretické Eg fotovoltaického článku článku, při kterém je účinost maximální.
ηSQ = JscVocFF / Pin (24) srovnej s (23)
ηSQ – účinnost ideálního FV článku dle Shockley–Queisserova limitu
Jsc – zkratová proudová hustota (Am-2)
FF – fill faktor (FF – 0,89 až 0,91 pro ideální článek) je ve své podstatě měřítko celkových ztrát, tedy koeficient, který ovlivňuje celkovou účinnost
Ideální fill faktor:
FFideal ≈ voc−ln(voc + kideal) / (voc + 1) (25)
Normalizované otevřené napětí voc:
voc= qVoc / nidealkBT (24)
Voc – napětí naprázdno
kideal – analytická aproximace implicitní rovnice pro maximum výkonu ideální diody (0.72)
q – elementární náboj protonu (stejný jako náboj elektronu, ale je kladný) (C)
nideal – ideality faktor (≈1 pro ideální radiativní diodu)
kB – Boltzmannova konstanta
T – teplota
Elementátní náboj má hodnotu q = 1.602176634×10−19 C, používá se i pro vyjádření energie v mikroskopické úrovni. Jeden elektronvolt (eV) je energie, kterou získá částice s elementárním nábojem q (tedy elektron nebo proton), když je urychlena napětím 1 voltu 1eV = 1q⋅1V. Definice je nekonzistentní v označení jednotek, protože je jednotka je CV – coulomb volt (coulomb je implicitně skrytý v q), tedy joule, ale jde o ustálenou formu zápisu. Základní jednotka joule je pro kvantové jevy příliš velká.
Teoreticky vychází maximální účinnost ηSQ ≈ 33 % při Eg ≈ 1.34 eV ( podle spektra se mírně liší ~32 až 34 %). Pro křemíkové (Si single) články podle Shockley-Queisserova limitu je účinnost η ≈ 32 %, Eg ≈ 1,12 eV [2] [3].
Tady bychom mohli skončit a oznámit, že tuto teoretickou hodnotu účiinosti FV článku nelze překročit. Není to ale pravda a v tom se fotovoltaický článek liší od parního stroje. Fyzika pevných látek skrývá další teoretické i praktické možnosti.
Singlet fission (SF, někdy také singlet exciton fission, štěpení excitonů) je kvantový jev, který může zvýšit účinnost fotovoltaických článků nad Shockley–Queisserův limit tím, že jeden vysokoenergetický foton vytvoří dva kvantově provázané excitony, a tedy dva elektrony s opačným spinem, místo jednoho. Singletový exciton s vysokou energií se rozpadá na 2 tripletové kvantově provázané excitony. Může dojít k dalšímu štěpení (Cascade/Higher-order, Quintet mixing), ale standardně vznikají právě 2 excitony.
- Singletový exciton S₁ má celkový spin Ssinglet = 0 (magnetické kvantové číslo ms = 0) (elektron a díra mají opačný spin – jen jeden stav a jsou kvantově provázané)
- Tripletový exciton T₁ má celkový spin Striplet = 1 (ms = −1, 0 ,+1) (tři možné stavy spinu, proto triplet)
- Celkový spin obou vzniklých tripletových excitonů je zase Sdouble = 0
Tento na první pohled prostý výčet hodnot spinu v sobě skrývá nejen znalosti speciální torie relativity, ale i matematický aparát kvantové fyziky, který je potřeba k pochopení symboliky tohoto zápisu. Klíčem je Diracova rovnice, která zavádí spin jako stav fermionů; viz odkazy. [4] [5] [6]
Než budeme pokračovat v dalším výčtu mechanismů zvyšování účinnosti, zastavme se u jednoho typu nanomateriálů, které předpověděl už Richard Feynmann ve své přednášce „There’s Plenty of Room at the Bottom“ („Tam dole je spousta místa“). Quantum Dot (QD) jsou nanočástice, jejichž velikost je srovnatelná s de Broglieho vlnovou délkou elektronu (nebo excitonu); tyto rozměry (~1–10 nm) způsobí, že se začnou projevovat kvantové jevy, které jsou jinak při makroskopickém rozložení látky potlačené. Podle velikosti částic je možné měnit Eg a vytvářet hot excitony, které interagují ve kvantové tečce inverzním Auger mechanismem a Coulombovu interakcí horkého elektronu (z hot excitonu) s okolními molekulami za vzniku dalšího excitonového páru. Každý exciton (excitonů může vzniknout i víc) pak má přibližně poloviční energii původního excitonu. Pro kvantové tečky je zavedený pojem EQE (External Quantum Efficiency), vnitřní efektivita QD; například pokud je EQE 200% (ηQD = 2), znamená to, že se vytvořilo v průměru 2x tolik excitonů, než kolik bylo horkých excitonových singletů. Skutečná účinnost EQD (nikoli FV článku) může být až 190% viz Tab4. [17]
Multiple Exciton Generation (MEG) je další kvantový jev, který umožňuje vznik více párů elektron-díra (excitonů) z jednoho fotonu v polovodičových nano materiálech. Inverzní Augerův mechanismus (inverse Auger process) v MEG přenáší přebytečnou energii horkého excitonu na sousední valenční elektron, čímž vytváří další exciton místo disipace na teplo. Tento proces je možné výrazně posílit v kvantových tečkách (Quantum Dot), viz předchozí odstavec. V kontextu polovodičových FV článků na bázi QD (např. PbS, CdSe nebo InP) je MEG dalším mechanismem pro překročení teoretického limitu Shockley-Queisser pro jednovrstvové články. Teoretický limit je u MEG η ≈ 66%. [7] [8]
Up konverze (Up Conversion – UC) je metoda, jak sloučením energie infračervených fotonů pod hranicí Eg (bandgap) vytvořit foton o energii vyšší , než je mezní Eg . Up konverze probíhá ve vrstvě pod PV článkem buď sekvenční excitací elektronu několika IR fotony skrze metastabilní hladiny a uvolněním energetického fotonu při deexcitaci nebo sloučením tripletů na singlet. Rekombinací pak dojde k vyzáření fotonu. Makroskopicky tedy dochází k luminiscenci. Působí jako pasívní chlazení článku, takže zvyšuje jeho účinnost při vyšších teplotách. Může fungovat omezeně (zlomky procent) i v noci bez přímého slunečního záření. [9] [10]
Down konverze (Down Conversion – DC) probíhá opačně než UC, tedy jeden vysokoenergetický foton (typicky UV s Eph >= 2Eg) se přes excitaci a deexcitaci elektronu v molekule přemění na jeden nebo dva fotony (více fotonů je nepravděpodobné, ale možné) s nižší energií. Elektron excitovaný pohlcením fotonu při deexcitaci předá energii jinému elektronu přenosem energie mezi ionty v mřížce (cross-relaxation). Vzniklé červené / IR fotony mají Eph≈ Eg. Luminiscence těcho méně energetických energetických fotonů dopadá na světlocitlivou vrstvu polovodiče přibližně s dvojnásobnou intenzitou. [11]
Další metoda, jak zvýšit účinnost článků nad Shockley–Queisser limit je technologie Hot-Carrier Solar Cells (HCC), který je zatím jen v teoretickém konceptu. Pokud se podaří předat vysokoenergetický (hot) elektron do vodivostního pásu dříve, než předá svoji energii v podobě fononů mřížce ve valenčním pásu, zabrání se tím ztrátám v podobě tepla a energie elektronu bude využitá celá. K tomu je potřeba prodloužit dobu, po kterou si může hot elektron zachovat svoji energii (získat čas na difundování elektronu) a současně najít materiál (selektivní rozhraní), který selektivně propouští jen horké elektrony, jinak se horké elektrony po smísení s chladnými ve vodivostním pásu zbaví potenciálního rozdílu opět nechtěnou přeměnou na teplo. Teoretická účinnost takového FV článku byla spočítaná na η ≈ 66 %. [12]
Tabulka možností navýšení účinnosti solárních článků (Tab4)
|Způsob
|Popis
|Teoretický zisk
|Aktuální rekord (2025)
|Příklady
|Tandem (multi-junction) články
|Vrstvy s různými bandgapy (Eg): horní absorbuje modré/UV, spodní IR/červené
|>45% (2 vrstvy), >60% (3+ vrstvy)
|39,5 % (perovskit/Si tandem, LONGi)
|Perovskit/Si, GaAs/Ge (pro vesmír)
|Koncentrační FV (CPV)
|Koncentrace slunečního světla (lenses/mirrors) na článek, zvyšuje proud, nikoli napětí
|+5–15% nad SQ
|36,1% (FhG-ISE) 47,6% (koncentrační vícevrstvý, Varian)
|Fresnelovy čočky + GaAs články
|Singlet fission (SEF)
|Organická nano vrstvar: 1 modrý foton → 2 triplet excitony
|>42%
|5,1 % (Cavendish Cambridge)
|Pentacen vrstvy na Si
|Multiple exciton generation (MEG) v QD
|Anorganické kvantové tečky: 1 modrý foton → 2+ párů excitonů
|>60 % (teoreticky)
|18,1% (UNIST), External Quantum Efficiency 120%
|PbS QD nebo CsPbI₃ QD
|Up/down conversion
|IR upconversion (2 IR fotony → 1 viditelný) nebo downconversion (1 UV foto → 2 viditelné).
|> 60%
|+3,8% Up (rubrene TTA, Oxford)/ +10% Down ( National School Morocco)
|TTA vrstvy (triplet-triplet annihilation) Up/ Tb³⁺, Yb³⁺, nebo Pr³⁺, Yb³⁺ Down
|Hot carrier cells
|Zachování nadbytečné energie (horké nosiče) před thermalizací
|>60 % (teoreticky)
|fonon bariéra ano, selektivní anoda ne - žádný prototyp
|CsPbI₃, MAPbI₃, MoS₂, WSe₂, InN, GaN (fonon)
|Radiativní limit optimalizace
|Snížení ne-radiativní rekombinace (pasivace povrchu).
|Přiblížení k SQ (z 26 % na 29 % u Si)
|29,4 % (Si, Kaneka)
|Povrchová pasivace Al₂O₃
Jak je patrné z Tab4, je zde ještě hodně prostoru pro zlepšení a pro další vývoj. „There’s Plenty of Room at the Bottom“.
Albert Einstein 18. března 1905 významně přispěl svým článkem k teoretickému základu nejen kvantové fyziky, ale i základu pro výzkum a vývoj aktuálně nejdostupnějšího energetického zdroje, čímž zjevně nakrknul nemalou část současné populace, která obnovitelným, ale nestabilním zdrojům posměšně říká zdroje občasné.
* Veličiny a jejich rozměry uvádím zpravidla jen jednou, tam kde je rozměr zřejmý (d – délka ap.), neuvádím.
** Odvození vztahů podrobně většinou neuvádím, pro hlubší pochopení rešeršujte.
Poděkování AI Grok AI Chat GPT AI Canva za pomoc při vyhledávání údajů a generovaní obrázků. Zvláštní poděkování AI Grok a ChatGPT za intelektuální schopnosti při řešení otázek i za jejich omyly. Bez intenzívního rešeršování by tento článek nevznikl; a současně jedna důležitá připomínka. Pořád platí dvakrát měř. Všechno si ověřujte i u zdroje, nespoléhejte slepě na AI. Je kreativní už jako člověk. Pokud neví, něco si vymyslí.
Petr Hariprasad Hajič
Další články autora
