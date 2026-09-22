Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ztracený ráj v knihách a političtí strašáci v realitě

Marie Haisová
Nedávno jsem dočetla knihu Sudety: Ztracený ráj a musím přiznat, že ve mně zanechala hluboký dojem. Není to žádná suchá historiografie, ale mozaika lidských osudů, sousedských vztahů, malých radostí i velkých tragédií.

Ukazuje Sudety v celé jejich složitosti – jako místo, kde vedle sebe po staletí žili Češi a Němci, kde se prolínaly kultury a kde o všem nakonec rozhodla drsná, odosobněná velká politika.

Kniha staví na lidskosti. Připomíná, že dějiny nejsou černobílé a že pod povrchem dějinných zvratů vždycky zůstávají obyčejní lidé, kteří přišli o svoje domovy, sousedy a často i o naději. Tím, že jsem část dětství prožila v Sudetech, konkrétně v Heřmanově Huti a v Lochousicích, mám k regionu osobní vztah i vzpomínky.

Protože však píšu o knize, ocituji vzpomínku ze strany 310: „Svůj slib otci nedodržel – přišel o rodnou chalupu, neochránil sestru, a místo aby se na stáří postaral o mutti, stal se pro ni břemenem. Duchem nepřítomná o něj pečovala, dokud jí síly stačily, dokud kdesi v cizině nevydechla naposled. A tak ji aspoň přivezl zpátky domů, splnit to jediné, co si v bídě těch posledních let přála. Aspoň v tomhle ji nesmí zklamat.“

Když se z historie stane laciný politický klacek

A právě v kontrastu s touto citlivou literární výpovědí působí neuvěřitelně frustrujícím dojmem současné politické divadlo. Zatímco spisovatelé, historici a lidé dobré vůle se po desetiletí snaží jizvy v pohraničí pochopit, pojmenovat s nadhledem a stavět mosty smíření, někteří politici dělají přesný opak.

Krásným příkladem je neustálé vyvolávání duchů minulosti v podání Tomia Okamury a jeho hysterie kolem sudetoněmeckých sjezdů. Místo toho, aby se věnoval reálným problémům dnešního pohraničí – jako je dostupnost zdravotní péče, školství nebo infrastruktura –, vytahuje starého osvědčeného strašáka.

Je to pořád stejná písnička: vyvolat v lidech strach, pocit ohrožení a pak se stavět do role jediného spravedlivého ochránce národa. Strašení sudetoněmeckým sjezdem je v roce 2026 už jen úsměvný, ale zároveň smutný anachronismus. Je to laciné politické kupčení se strachem a neúcta k lidem, kteří v tom kraji skutečně žili a žijí.

Literatura jako protilátka proti populismu

Kniha Sudety: Ztracený ráj mě znovu utvrdila v tom, jak důležité je číst a znát příběhy konkrétních lidí. Literatura nám dává nadhled a schopnost vidět barvy tam, kde se nám nepoctiví politici snaží namalovat svět jen v černobílých odstínech „my versus oni“.

Pokud nechceme skákat na lep politickým demagogům, musíme se dívat do minulosti s porozuměním a poučením, ne se strachem v očích. A k tomu nám nepomohou výkřiky na sociálních sítích ani populistická gesta, ale právě dobré knihy a poctivé hledání pravdy.

------------------------------------------------

Sudety: Ztracený ráj

Napsali: Kateřina Tučková, Jakuba Katalpa, Jaroslav Rudiš, Petra Dvořáková, Marie Hajdová, David Jan Žák, Petra Klabouchová, Michal Vrba, Michaela Klevisová, Leoš Kyša

Ilustroval: Jaromír 88

Vydal: Host, Brno, 2026

Autor: Marie Haisová | úterý 22.9.2026 12:34 | karma článku: 0 | přečteno: 32x
Vstoupit do diskuse (1 příspěvků)

Další články autora

Marie Haisová

Předvolební pokrytectví: Jak Společně pro změnu v Praze 4 káže vodu a pije víno

Společně pro změnu - koalice Starostové, Praha sobě, Lidovci a Zelení rádi staví svou politickou značku na boji proti korupci, transparentnosti a odmítání starých pořádků.

18.9.2026 v 12:54 | Karma: 8,16 | Přečteno: 111x | Diskuse | Politika

Marie Haisová

Proč volím vylučovací metodu: jak se neztratit ve volebním zmatku

Před každými volbami zažíváme stejný scénář. Schránky přetékají letáky, ze všech stran na nás útočí chytlavá hesla a nabídka kandidátních listin připomíná nepřehlednou spoustu nápadů, slibů a neznámých i známých tváří.

17.9.2026 v 17:45 | Karma: 4,86 | Přečteno: 62x | Diskuse | Politika

Marie Haisová

Jak se bránit tyranii? DVACET POUČENÍ Z 20. STOLETÍ PRO DNEŠNÍ DOBU

Nadcházející volby nejsou jen o slibech, platech či opravených silnicích. Jsou především o tom, zda si udržíme svobodný a bezpečný prostor, ve kterém můžeme žít bez strachu.

11.9.2026 v 9:03 | Karma: 8,27 | Přečteno: 162x | Diskuse | Politika

Marie Haisová

Tu naši písničku nám nikdo nevezme: 85 let od chvíle, kdy ztichl hlas Karla Hašlera

Jsou melodie, které v nás žijí bez ohledu na to, kolik let uplynulo od chvíle, kdy spatřily světlo světa. Stačí pár tónů na kytaru nebo housle a najednou si broukáme slova, která známe od svých rodičů a prarodičů.

1.9.2026 v 10:44 | Karma: 16,49 | Přečteno: 174x | Diskuse | Společnost

Marie Haisová

Střední Evropa na rozcestí: Proč číst knihu rozhovorů s Magdou Vášáryovou „Než zmizím“

Vážení čtenáři, na mém blogu se často věnuji tématům, která hýbou naší společností, a knihám, které nekloužou jen po povrchu.

14.7.2026 v 14:55 | Karma: 7,81 | Přečteno: 158x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...
20. září 2026  19:41

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Souprava tramvají T3 na Mánesově mostě.
21. září 2026  15:15

Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...
16. září 2026,  aktualizováno  17. 9. 9:01

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...

Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka

Ondřej Vetchý a Ivan Trojan v seriálu Docent (2026)
21. září 2026

Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...

Nádraží Holešovice čeká velká proměna. Vzniknou tu hned dvě náměstí i celá nová čtvrť

Nová čtvrť v Holešovicích
20. září 2026  15:32

V okolí stanice metra C mají vzniknout dvě nová náměstí, obchody, byty i kanceláře. Nádraží...

Dětské úzkosti a deprese dále přibývají. Budějovice mají pomoc pod jednou střechou

Pedagogicko psychologická poradna v Českých Budějovicích má všechna pracoviště...
22. září 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Nové zázemí pedagogicko‑psychologické poradny v úterý otevřeli v Českých Budějovicích. Pod...

Nehoda kamionu a auta zablokovala silnici u přechodu do Německa na Chomutovsku

ilustrační snímek
22. září 2026  13:11,  aktualizováno  13:11

Vážná nehoda kamionu a osobního automobilu dnes dopoledne zablokovala silnici 7 na Chomutovsku...

Zlínská Noc vědy nabídne experimenty, technologické novinky i soutěže

ilustrační snímek
22. září 2026  13:07,  aktualizováno  13:07

Zlínská Noc vědy na půdě Univerzity Tomáše Bati (UTB) nabídne v pátek desítky interaktivních...

Odpůrci nové silnice Českým rájem podali kvůli vybrané variantě trestní oznámení

Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je...
22. září 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Odpůrci plánované nové silnice I/35 Českým rájem podali kvůli přípravě projektu trestní oznámení...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Marie Haisová

  • Počet článků 249
  • Celková karma 9,29
  • Průměrná čtenost 1545x
Život vnímám jako hledání vlastní cesty. Zkušenosti z vedení organizací i veřejného života mě naučily, že trvalé změny nevznikají silou, ale porozuměním. Zde sdílím postřehy o společnosti, kultuře i obyčejném rytmu dní — pro všechny, kdo tvoří po svém a nenechají si vnutit cizí partitury.
Více je na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Haisov%C3%A1

 

 

 

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde