Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zpěv jako lék: Proč jsme vyměnili ticho za společné zpívání?

V době digitální osamělosti se vytrácí něco, co bylo pro naše předky naprosto přirozené – společné zpívání. Ne pro potlesk, ne pro peníze, ale pro čistou radost.

Jaromír a já (Marie) už několik let hrajeme v knihovně, seniorských klubech i v nemocnici. Všude se snažíme o totéž: vrátit lidem do tváře úsměv a na rty píseň. Jaké to je, když se celá místnost rozezpívá od lidovek po V+W? A proč byste to měli zkoušet i vy?

Zapomeňte na trému, texty pohlídáme

Většina z nás má zpěv spojený s trémou u tabule. My jsme se ale rozhodli jít jinou cestou. Naším cílem není dokonalý umělecký výkon, ale pocit sounáležitosti. Hrajeme na housle a kytaru a zveme každou a každého, aby se přidal.

Častou bariérou bývá strach, že se zapomenou slova. Proto s sebou vozíme flash disk s prezentací, kterou promítáme na obrazovku nebo na plátno. Odpadá listování ve zpěvnících a zpívající se mohou plně soustředit na melodii a atmosféru. Je to takové naše „komunitní karaoke“, ale s živými nástroji.

Od Šumavy k Tatrám i Zlatá šedesátá

Náš repertoár je pestrý – jak se říká, „od Bacha po Vlacha“. Někdo ožije u trampských písniček, jiný pookřeje u šlágrů šedesátých let. Většinou hrajeme tematické bloky:

  • Jaro, Léto, Podzim, Zima
  • Mládí a stáří
  • Nabídka je na našem webu:

Hudba léčí: Příběh z nemocnice

Není to jen fráze. Při zpěvu se uvolňují endorfiny a starosti jdou stranou. Jak píše Kristína Höschlová v knize Lékařem jste i vy, hudba je jednou z podmínek zdravého žití.

Nás o tom přesvědčila návštěva ve vinohradské nemocnici. Hráli jsme pro paní po mrtvici, která nemluvila a byla ochrnutá. Když jsme spustili Hašlerovu „Ta naše písnička česká“, k překvapení všech zazpívala babička všechny sloky i s refrénem. Právě tyhle okamžiky jsou pro nás tou největší motivací.

Jaká je vaše „srdeční záležitost“?

Písničky jsou tu pro všechny. Máte nějakou svou oblíbenou, kterou si broukáte pro radost i pro útěchu? Dejte nám vědět! Rádi náš repertoár rozšíříme o vaše kousky (pokud jsou tedy obecně známé – na Kabáty si s houslemi zatím netroufáme 🙂).

Nenechávejte si písničky jen pro sebe. Přijďte si s námi zazpívat z plných plic!

📅 Aktuální kalendář setkání: www.jam-zpivani.eu/chystame/

Autor: Marie Haisová | pondělí 11.5.2026 14:39 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Marie Haisová

Jiří Černý: Poslední gentleman, který nás učil slyšet i ticho

Většina z nás ho znala jako nekompromisní kritickou autoritu s nezaměnitelným hlasem. Petr Sedláček ho ale poznal z perspektivy, která byla většině zapovězena – ze sedadla spolujezdce.

3.4.2026 v 7:49 | Karma: 14,83 | Přečteno: 225x | Diskuse | Kultura

Marie Haisová

Kdy už vyjedou Blaničtí rytíři? Pětiletý vnuk má o úklidu Prahy jasno

„Babi, kdy konečně vyjedou Blaničtí rytíři, aby tady udělali pořádek?“ Otázka mě zastihla naprosto nepřipravenou. Každé úterý vyzvedávám pětiletého vnoučka ze školky a naše společné cesty bývají exkurzí do světa dětské fantazie.

26.3.2026 v 17:26 | Karma: 9,67 | Přečteno: 175x | Diskuse | Společnost

Marie Haisová

Z knihy Kauza Česko vás zamrazí

Kniha Kauza Česko od Davida Ondráčky, vydaná v roce 2025, je syrovým a otevřeným vhledem do zákulisí české politiky a byznysu.

20.3.2026 v 8:36 | Karma: 10,39 | Přečteno: 240x | Diskuse | Politika

Marie Haisová

Duch Pankráce: Mrazivé memento dvou totalit

Kniha Petry Klabouchové Duch Pankráce není jen dalším historickým románem. Je to syrová, až fyzicky bolestivá kronika pankrácké sekyrárny – místa, kde se psaly nejtemnější kapitoly našich dějin.

16.3.2026 v 14:23 | Karma: 8,54 | Přečteno: 124x | Diskuse | Společnost

Marie Haisová

Igor Komarov: Literární předobraz Putina, nebo Forsythovo mrazivé proroctví?

Předpověděl Forsyth vzestup Putina? Románová postava Igora Komarova slibuje řád a obnovu impéria s děsivou přesností. V čem se autor Ikony trefil a proč je jeho Černý manifest varováním i pro dnešní svět?

12.3.2026 v 15:48 | Karma: 8,91 | Přečteno: 165x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....
6. května 2026  7:30

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek
9. května 2026  12:23

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...

Benzen se po havárii v Hustopečích dostal i do ovzduší. Nepřesáhl ale roční limit

Fotografie vznikly přímo v místě zásahu a během následné dokumentace události,...
11. května 2026  14:22

Loňská nehoda a následný obří požár vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku měly...

Vedle psa uvázaného v lese ležely prázdné misky. Není to týrání, řekla policie

Pes byl uvázaný v lese poblíž Kaplice. (9. května 2026)
11. května 2026  14:22

Českobudějovická odchytová služba Animal Rescue vyjížděla v sobotu do lesa na Českokrumlovsku, kde...

Acomware překonal miliardu. Je fullservisovým partnerem pro moderní marketing

11. května 2026  14:18

Krásu a symboliku antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí

KrĂˇsu a symboliku antickĂ˝ch soch mohou v BrnÄ› poznĂˇvat i nevidomĂ­
11. května 2026  12:31,  aktualizováno  12:31

Krásu antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí a slabozrací. Filozofická fakulta Masarykovy...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Marie Haisová

  • Počet článků 235
  • Celková karma 12,57
  • Průměrná čtenost 1621x
Píši o tom, s čím se setkávám, o čem si myslím, že by bylo dobré dobré zveřejnit a mohlo zajímat i ostatní.

Více o mně je na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Haisov%C3%A1

 

 

 

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.