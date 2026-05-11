Zpěv jako lék: Proč jsme vyměnili ticho za společné zpívání?
Jaromír a já (Marie) už několik let hrajeme v knihovně, seniorských klubech i v nemocnici. Všude se snažíme o totéž: vrátit lidem do tváře úsměv a na rty píseň. Jaké to je, když se celá místnost rozezpívá od lidovek po V+W? A proč byste to měli zkoušet i vy?
Zapomeňte na trému, texty pohlídáme
Většina z nás má zpěv spojený s trémou u tabule. My jsme se ale rozhodli jít jinou cestou. Naším cílem není dokonalý umělecký výkon, ale pocit sounáležitosti. Hrajeme na housle a kytaru a zveme každou a každého, aby se přidal.
Častou bariérou bývá strach, že se zapomenou slova. Proto s sebou vozíme flash disk s prezentací, kterou promítáme na obrazovku nebo na plátno. Odpadá listování ve zpěvnících a zpívající se mohou plně soustředit na melodii a atmosféru. Je to takové naše „komunitní karaoke“, ale s živými nástroji.
Od Šumavy k Tatrám i Zlatá šedesátá
Náš repertoár je pestrý – jak se říká, „od Bacha po Vlacha“. Někdo ožije u trampských písniček, jiný pookřeje u šlágrů šedesátých let. Většinou hrajeme tematické bloky:
Hudba léčí: Příběh z nemocnice
Není to jen fráze. Při zpěvu se uvolňují endorfiny a starosti jdou stranou. Jak píše Kristína Höschlová v knize Lékařem jste i vy, hudba je jednou z podmínek zdravého žití.
Nás o tom přesvědčila návštěva ve vinohradské nemocnici. Hráli jsme pro paní po mrtvici, která nemluvila a byla ochrnutá. Když jsme spustili Hašlerovu „Ta naše písnička česká“, k překvapení všech zazpívala babička všechny sloky i s refrénem. Právě tyhle okamžiky jsou pro nás tou největší motivací.
Jaká je vaše „srdeční záležitost“?
Písničky jsou tu pro všechny. Máte nějakou svou oblíbenou, kterou si broukáte pro radost i pro útěchu? Dejte nám vědět! Rádi náš repertoár rozšíříme o vaše kousky (pokud jsou tedy obecně známé – na Kabáty si s houslemi zatím netroufáme 🙂).
Nenechávejte si písničky jen pro sebe. Přijďte si s námi zazpívat z plných plic!
📅 Aktuální kalendář setkání: www.jam-zpivani.eu/chystame/
Marie Haisová
Jiří Černý: Poslední gentleman, který nás učil slyšet i ticho
Většina z nás ho znala jako nekompromisní kritickou autoritu s nezaměnitelným hlasem. Petr Sedláček ho ale poznal z perspektivy, která byla většině zapovězena – ze sedadla spolujezdce.
Marie Haisová
Kdy už vyjedou Blaničtí rytíři? Pětiletý vnuk má o úklidu Prahy jasno
„Babi, kdy konečně vyjedou Blaničtí rytíři, aby tady udělali pořádek?“ Otázka mě zastihla naprosto nepřipravenou. Každé úterý vyzvedávám pětiletého vnoučka ze školky a naše společné cesty bývají exkurzí do světa dětské fantazie.
Marie Haisová
Z knihy Kauza Česko vás zamrazí
Kniha Kauza Česko od Davida Ondráčky, vydaná v roce 2025, je syrovým a otevřeným vhledem do zákulisí české politiky a byznysu.
Marie Haisová
Duch Pankráce: Mrazivé memento dvou totalit
Kniha Petry Klabouchové Duch Pankráce není jen dalším historickým románem. Je to syrová, až fyzicky bolestivá kronika pankrácké sekyrárny – místa, kde se psaly nejtemnější kapitoly našich dějin.
Marie Haisová
Igor Komarov: Literární předobraz Putina, nebo Forsythovo mrazivé proroctví?
Předpověděl Forsyth vzestup Putina? Románová postava Igora Komarova slibuje řád a obnovu impéria s děsivou přesností. V čem se autor Ikony trefil a proč je jeho Černý manifest varováním i pro dnešní svět?
