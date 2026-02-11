Ženy v politice: Jsou jen poslušné stíny svých „guruů“?
V devadesátých letech jsem řídila projekt Růže mezi trním. Chtěla jsem vidět více žen v politice a ve veřejném životě. Na začátku tisíciletí jsem navázala vizí žen o udržitelném životě Quo vadis, femina?, kde jsme se ptaly: Co by ženy v Česku skutečně chtěly, kdyby měly tu moc to změnit? Dnes se dívám na naši politickou scénu a musím se ptát znovu: Jaká je dnešní ženská vize?
Výzva, která narazila na zeď
Před lednovým hlasováním o důvěře vládě jsem se rozhodla jednat. Jako občanka, matka a babička, která celý život bojovala za lidská práva a ochranu přírody, jsem oslovila poslankyně stran ANO, SPD a „Motoristky sobě“ s otevřenou výzvou. Co jsem jim napsala?
- Že vláda postavená na lži a demagogii nemůže mít důvěru.
- Že jako matka nechci, aby mladá generace sledovala politiku, kde se „pravda a láska“ vyměnila za laciný populismus a sliby spotřebního blaha.
- Že role poslankyně není jen mačkat tlačítko podle pokynů předsedy, ale nést odpovědnost za udržitelnou budoucnost nás, našich dětí a vnoučat.
Apelovala jsem na ně jako na ženy – ty, které v patriarchální společnosti stále nesou největší tíhu péče o pokračování života. Žádala jsem je, aby vládu nepodpořily.
Výsledek? Ticho a loajalita k vůdcům
Můj aktivismus zůstal nevyslyšen. Ukázalo se, že ženy v těchto stranách bohužel neplní roli onoho pověstného „krku, který hýbe hlavou“. Nejsou ani myslící hlavou, ani cítícím srdcem politiky.
Staly se z nich pouhé stíny svých politických guruů. Zatímco tito lídři maskují čistý pragmatismus a ztrátu morálního kompasu řečmi o „službě národu“, jejich poslankyně mlčí, poslouchají a hlasují přesně tak, jak se od nich očekává.
Od kulis k osobnostem
Je smutné sledovat, jak se obrovský potenciál žen v české politice rozpouští v hodnotové prázdnotě. Pokud má být role moderní političky omezena na to, že bude dělat hezkou kulisu mužskému populismu, pak jsme se od devadesátých let moc neposunuli.
Možná si můžeme gratulovat ke kvantitě – žen je v lavicích Sněmovny více než dříve. Ale k čemu je nám počet, když chybí odvaha? K čemu je nám více žen v politice, pokud jejich hlas zaniká v ozvěně jejich stranických šéfů?
Dnešní doba nevyžaduje poslušné stíny, ale ženy, které se nebojí být „svědomím národa“. Pevně věřím, že v nich ta síla stále je. Jen se musí rozhodnout, zda chtějí sloužit svému „guruovi“, nebo budoucnosti našich dětí.
Marie Haisová
Druhé housle
V podzimních barvách života si užívám harmonie, byť se může zdát, že ve výkonově zaměřené společnosti mohu hrát již jen druhé housle, což má v obecné mluvě poněkud pejorativní nádech.
Marie Haisová
Wikipedistka, aneb s kůží na trhu
Začátkem března 2021 mi přišel e-mail, že Wikipedie pořádá kurz pro seniory. Zuřila karanténa, byly omezovány aktivity, tak jsem se rozhodla přihlásit.
Marie Haisová
Nemocné Česko
Neví, čím to je, ale nikdy neonemocněla, když se chystala lyžovat! Mohlo by zlepšení nálady, vyhlídka na vzrušující zážitek chránit proti virům? Ptá se vědkyně Candace B. Pert a zároveň odpovídá:
Marie Haisová
Slepé skvrny
Sociolog Daniel Prokop v knize Slepé skvrny analyzuje současnou situaci i z ní vyplývající politické manipulace, což je skvělý počin k porozumění společnosti jako celku a chování jednotlivců, ze kterých sestává.
Marie Haisová
Cesta k nesvobodě
Čas ukazuje realitu, o které jsem během karantény četla v knize Timothy Snydera „Cesta k nesvobodě – Rusko, Evropa, Amerika“.
