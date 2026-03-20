Z knihy Kauza Česko vás zamrazí
Neje jen o suchý výčet korupčních afér. Je to kombinace osobní zpovědi, politického thrilleru a analýzy stavu české společnosti. Ondráčka popisuje své dvacetileté zkušenosti v roli muže, který se stal nepřítelem mnoha mocných v naší zemi. Jako bývalý dlouholetý šéf české pobočky Transparency International má unikátní pozici – vidět „pod pokličku“ věcí, o kterých se běžně jen šušká.
Kniha se zaměřuje na:
- Mechanismus, jakým fungují vlivové skupiny a lobbisté.
Str. 27: „Potenciál Česka je obrovský. Naše země může být „country for the future“, jenže pokud tento chlívek neuklidíme, žádná změna nenastane a my se nepohneme z místa. Naše společnost by mohla letět mnohem rychleji, lidé jsou šikovní. Jenže korupce to brzdí, zaseklé zájmy a jejich protagonisté mnohdy zabrání tomu, abychom nějaký problém vyřešili, a místo toho to prostě necháme vyhnít.“
- Střet zájmů, privatizace veřejné moci a to, jak se v Česku „ohýbají“ pravidla.
Str. 37: „A úplně absurdní je, že oligarchii dnes dotujeme. Třeba fosilní oligarchové typu Tykač a Křetínský na dotacích královsky bohatnou, a to nejen v Česku, ale po celé Evropě. Jak vypočítala studie organizace Re-set, bavíme se o desítkách miliard, které jen ti dva a jejich firmy ze státních rozpočtů získali za poslední roky. A pak si to srovnejte s drobnými, které jdou na jiné, potřebné projekty. V zemi, kde školy živoří a zdravotnictví i obce potřebují lepší rozpočty, sypeme desítky miliard lidem jako Tykač a Křetínský.“
- Zákulisí velkých kauz
Str. 53: „Celý systém provázanosti ČEZ a jeho managementu s politickými elitami a financováním politických stran je zavedený, fungoval dlouhé roky, a hlavně funguje dodnes. S nadsázkou se říká, že ČEZ má po každých volbách vždy „svých dvě stě poslanců, a něco na tom možná pořád je. Vliv téhle firmy na politiku zdaleka neskončil, pořád jsme v určitém smyslu ČEZká republika.“
Silné stránky knihy
- Autentičnost: Ondráčka píše velmi přímočaře. Čtenář má pocit, že sedí u stolu s někým, kdo u těch jednání skutečně byl a kdo se nebojí jmenovat konkrétní lidi.
- Čtivost: Přestože jde o vážná témata, kniha má spád. Autor nepoužívá přehnaně složitý jazyk, ale spíše vyprávěcí styl, který vás udrží v napětí.
- Širší kontext: Nejde jen o „nadávání na politiku“. Kniha se snaží vysvětlit, proč se určité věci dějí opakovaně a jaký to má vliv na důvěru občanů ve stát.
- Pocit beznaděje: Pokud hledáte optimistické čtení, tak tady ho moc nenajdete. Kniha vykresluje Česko jako zemi, kde jsou chapadla korupce a vlivu velmi hluboko prorostlá, což může na čtenáře působit dost depresivně.
Str. 164: „Tyhle sešlosti už za rok můžeme vídat pravidelně ale ne u kmotra Hrdličky v hotelu na Hluboké, nýbrž v Kramářově vile při oficiální akci premiéra. A nepochybujme, že se mezi sebou autokraté učí velmi rychle a své lekce předávají učedníkům. Učí je, jak moc uchopit, a hlavně ji už nepustit. Dobře vědí, jak obsadit instituce a podemlít právní stát, jak nastavit penězovody, a zároveň zůstat beztrestnými, jak kooperovat s místní oligarchií. A taky jak vyděsit nebo si koupit voliče, aby už pak volby byly spíš jen formalitou. A všechny ty politické srnky u toho chtějí být, aby jim místo u krmelce neuniklo. Chtějí se učit od mistrů. Můžeme se tomu smát, ale je to skličující pohled.“
Závěr
Kauza Česko je povinnou četbou pro každého, kdo se zajímá o to, co se děje v zákulisí moci, dotýká se nás všech. Jde o odvážnou knihu, která nastavuje zrcadlo české polistopadové demokracii. Pokud vás baví investigativní žurnalistika nebo knihy typu Boss Babiš od Jaroslava Kmenty, tato kniha vás rozhodně nezklame.
Jde o velmi informativní, místy drsnou, ale nesmírně důležitou četbu pro pochopení současného Česka. V jednotlivých kapitolách se dozvíme vše, co by měl každý občan a občanka o své zemi vědět:
- Polistopadové dějiny a oligarchie
- Období jednotlivých vlád a jejich definující kauzy
- Systém Babiš
- Fialova vláda a současné politické spektrum
- Některé kauzy, které jsem řešil
- Chyby systému – jednotlivé sektory
- Politická korupce, transparency a zahraniční mise
- Vlivová politika v zákulisí
- Peníze v politice a financování kampaní
- Regiony
- Druhá polistopadová republika
- O autorovi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
David Ondráčka: Kauza Česko – Jak mizí miliardy a proč náš stát nefunguje, Práh 2025
Marie Haisová
|Další články autora
- Počet článků 233
- Celková karma 12,83
- Průměrná čtenost 1631x
Více o mně je na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Haisov%C3%A1