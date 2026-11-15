Vánoce na modré planetě: Když mistrovská vypravěčka vstoupí do světa dětské fantazie
O to větší radost udělá, když si tato renomovaná spisovatelka „odskočí“ k tvorbě pro děti. Kniha Vánoce na modré planetě je jasným důkazem toho, že autorčina neobyčejná citlivost pro lidské nitro a vypravěčská lehkost se skvěle vyjímají i v dětské literatuře.
Zpomalený čas
Kniha nás provází jedenácti zeměmi naší planety, ve kterých se slaví nejkrásnější svátky v roce. Podíváme se do Česka se Simonkou, do USA s Noahem, s Juhanim do Finska, do Itálie s Elenou, s Matíasem do Argentiny, do Španělska s Paulou, na Island s Gunnarem, s Emmou do Velké Británie, do Keni s Hannah, s Ruby na Nový Zéland a do Jižní Koreje se Sung-minem. Jejich prostřednictvím se nám představí svět, který je na první pohled jiný, než ten náš, ale v jehož základu tepe naprosto stejná touha po štěstí, pospolitosti a sdílení, čehož jsou dárky hmatatelným důkazem.
Mornštajnová nesklouzává k lacinému popisování. Místo toho s přirozenou lehkostí předává poselství o přátelství, pomoci a radosti, tedy o tom, co má být hlavním smyslem Vánoc. Zároveň čtenářům a čtenářkám (doporučený věk je 7+) stručně a názorně představuje jednotlivé země a jejich vánoční zajímavosti: mohou se dozvědět, kdo jsou Maoři, co je tanec haka, jak slaví Tři krále v Argentině, že hromosvod a kostka cukru jsou české vynálezy. Nechybí ani přiblížení tradic, jakými jsou naše vánočka či kuba, italské panettone či americká vánoční hůlka...
Vyprávění má klidný, téměř hudební rytmus, který přímo vybízí k tomu vzít knihu do ruky, zachumlat se pod deku a číst si ji společně před spaním.
Krásné obrázky
Velkou devizou knížky je i její vizuální podoba od Márie Nerádové. Ilustrace živě dokreslují příběhy, otevírají prostor fantazii a dodávají celému dílu hřejivou a veselou atmosféru. Nejde o pouhé rychlé čtení na jedno odpoledne, ale o knížku, ke které se bude rodina v adventním čase ráda vracet rok co rok.
„Země je jedinou planetou naší Sluneční soustavy, na které žijí lidé. A víš, co lidé dělají nejraději? Přece scházejí se, povídají si a slaví!“
Vánoce na modré planetě připomínají, že kouzlo svátků netkví v dokonalém úklidu a shonu, ale ve sdíleném čase. Mornštajnová s Nerádovou vytvořily knihu, která dokáže zpomalit adventní tempo a přirozeně otevřít debatu o tom, jak se žije jinde – a v čem jsme si přesto všichni podobní.
Alena Mornštajnová: Vánoce na modré planetě, ilustrace Mária Nerádová, vydalo nakladatelství Host, 2026.
A co vy, máte rádi knihy Aleny Mornštajnové a už vyhlížíte vánoční čtení pro děti a vnoučata? Napište do komentářů!
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