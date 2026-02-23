Učitel, který odmítl lhát: Proč vidět film „Pan Nikdo proti Putinovi“
V malém ruském městě Karabaš, které patří k nejvíce znečištěným místům na planetě, se odehrává tragédie, která není vidět na první pohled. Nejde o smog z továren, ale o toxickou propagandu, která otravuje mysl těch nejmenších. Dokument Pavla Talankina je syrovým svědectvím o tom, jak se z ruských škol stala vojenská cvičiště.
Krádež dětství v přímém přenosu
Nejsilnější momenty filmu nejsou o velkých politických projevech. Jsou o dětech. Vidět malé kluky a holky, jak pochodují po chodbách školy a mechanicky opakují hesla o nenávisti k nepříteli, je drásavé. Evokuje to Hitlerjugend a jako divačka jsem cítila bezmoc nad tím, jak je dětem kradeno dětství a nahrazováno ideologií, která z nich má vychovat poslušnou „potravu pro děla“.
Politika v lavicích
Film ukazuje děsivou efektivitu ruského systému. Škola není místem pro otázky, ale pro rozkazy. Režisér a učitel Talankin skvěle zachytil, jak se strach a konformita šíří sborovnou – učitelé vědí, že lžou, ale raději skloní hlavu, aby měli klid, přičemž učitel historie spolupracuje víc než horlivě.
Pavel Talankin natáčel svědectví, která jednak musel posílat do Moskvy, aby mohla centrálně kontrolovat, zda ruské školy i v těch nejzapadlejších koutech plní rozkazy z ústředí, on však měl odvahu tato svědectví navíc propašovat ven (s pomocí české produkce), což je hrdinský čin moderní doby. Autor sám Rusko opustil, nic dobrého by ho tam nečekalo.
Film jsem viděla v La Fabrice, následovala po něm debata s autorem, který řekl mrazivou věc: „Velká válka se vede na Ukrajině, ale ještě větší v ruských školách, které vymývají dětské mozky.“ I názory matky autora – místní knihovnice, stojí za pozornost, neboť si myslí, že válčit lidé chtějí. Vypovídají o tom, jak úspěšně ruská propaganda vymývá mozky svých i „vzdělaných“ obyvatel.
V současnosti sbírá dokument řadu zasloužených ocenění a je nominován na Oscara. Držím palce, ať ho získá. Je to lekce a výzva pro nás všechny – důkaz, že na odvaze jednotlivce záleží.
Pokud vás mrazivé svědectví Pavla Talankina přimělo k otázce, jak může jeden režim tak hluboce rozvrátit pravdu a hodnoty celé generace, odpovědi nabízí Timothy Snyder v knize Cesta k nesvobodě. Skvěle v ní rozkrývá mechanismy, kterými Rusko otravuje nejen svou budoucnost, ale i tu naši. Mojí recenzi na tuto knihu najdete zde: Odkaz
Marie Haisová
