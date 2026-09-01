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Tu naši písničku nám nikdo nevezme: 85 let od chvíle, kdy ztichl hlas Karla Hašlera

Jsou melodie, které v nás žijí bez ohledu na to, kolik let uplynulo od chvíle, kdy spatřily světlo světa. Stačí pár tónů na kytaru nebo housle a najednou si broukáme slova, která známe od svých rodičů a prarodičů.

Karel Hašler byl přesně tím člověkem, který dokázal vystihnout duši české krajiny i pražských zákoutí a přetavit ji do písniček, které hřejí u srdce i po generacích.

Pražský písničkář s obrovským srdcem

Karel Hašler nebyl jen tak ledajaký muzikant. Byl to elegán, herec, režisér a především člověk, který měl neuvěřitelný dar řeči a melodie. Když se řekne jeho jméno, vybaví se nám procházky po Starých zámeckých schodech, vůně staré Prahy, ale také hrdost a vřelost.

Písničky Po starých zámeckých schodech, Ta naše písnička česká, Strahováček, nebo Pětatřicátníci nebyly jen pouhými šlágry pro obveselení. Měly v sobě lehkost, lidovost a zároveň hlubokou lásku k domovu. Uměl pohladit po duši, vykouzlit úsměv na tváři, ale také spojovat lidi – a to je dar, který má málokterý umělec.

Odvaha, která neuhnula před temnem

Když na naši zem padla temnota protektorátu, Hašler nesklopil hlavu ani nenechal svou kytaru mlčet. Naopak. I přes přísné zákazy zpíval na koncertech pro lidi a do známých textů vkládal drobné, ale jasné narážky na okupanty. Lidem tím dával to nejcennější: naději, odvahu a pocit, že v tom nejsou sami.

Jeho vlastenectví ho nakonec stálo to nejdražší. V roce 1941 byl zatčen gestapem a odvezen do koncentračního tábora Mauthausen. I v těch nejstrašnějších podmínkách však podle pamětníků povzbuzoval ostatní spoluvězně a zpíval jim pro útěchu. 22. prosince 1941 jeho hlas utichl navždy.

Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká, tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička. Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít, jestli nám zahyne, všechno s ní pomine, potom už nebudem žít. Zpívejte, lidičky, ty naše písničky z Moravy, Slovenska, Čech. Ta naše písnička je sice prostičká, ale je nejhezčí z všech.

Odkaz, který žije dál – Přijďte si oživit známé melodie

Písně Karla Hašlera žijí dál při společném zpívání i u rodinných stolků. Vždy, když si společně zpíváme jeho verše, vzdáváme poctu člověku, který za českou písničku položil život.

Přijďte si s námi zazpívat a strávit příjemné odpoledne plné známých skladeb:

  • 📅 Pondělí 14. 9. od 16:00 – Městská knihovna v Zahradním Městě
  • 📅 Úterý 15. 9. od 14:00 – Mezi námi na Pankráci
  • 📅 Středa 23. 9. od 15:00 – POINT 50+ v Zahradním Městě

Texty budeme promítat na obrazovku a k tomu vám na kytaru a housle zahrajeme tóny, které zná každý. Stačí se jen přidat!

Karel Hašler (31. října 1879 – 22. prosince 1941) představuje mimořádnou osobnost české kultury.

Věděli jste, že...

Slavná Hašlerka (bonbón proti kašli) byla pojmenována právě po něm? V roce 1920 dal výrobci souhlas s využitím svého jména výměnou za krabici těchto bonbónů (a příslib, že pomohou jeho hlasivkám).

Autor: Marie Haisová | úterý 1.9.2026 10:44 | karma článku: 0 | přečteno: 42x

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Marie Haisová

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  • Celková karma 13,71
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Hledám harmonii – v textu, v životě i v hudbě. Po letech v leadershipu a občanském sektoru jsem zjistila, že ty nejdůležitější věci se nedají vybojovat, ale mohou se vyzpívat. Na tomto blogu propojuji své postřehy o světě s rytmem života. Píšu o tom, jaké to je najít svůj vlastní hlas, i když vám okolí říká, co máte hrát.
Více je na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Haisov%C3%A1

 

 

 

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