Svatý Martin na Zahradním Městě: Když se z komunitního průvodu stane kouzelný večer
Kdo bydlí v Praze 10 na Zahradním Městě, nebo se jen občas zatoulá do Ostružinové ulice, ten ví, že v komunitním a rodinném centru K2 to žije po celý rok. Svátek svatého Martina patří k událostem, které dokážou proměnit běžnou pražskou část v místo s neopakovatelnou atmosférou.
Tradiční svatomartinský průvod, který Klub K2 pořádá, není jen o připomenutí známé legendy o římském vojákovi, jenž se podělil o svůj plášť s žebrákem. Je to především o setkávání. V době, kdy často neznáme ani sousedy ze stejného vchodu, působí desítky rodin kráčejících společně se světýlky jako balzám na duši. Děti s hrdostí nesou vlastní lucerničky – některé z papíru, jiné ze zavařovacích sklenic – a dospělí mají příležitost na chvíli zpomalit v předvánočním shonu.
K atmosféře jsem jako každoročně přispěla svými houslemi, kolega doprovázel na kytaru a společně s ostatními muzikanty jsme zahráli nejen legendu „O svatém Martinovi“, „Já jdu s mojí lucerničkou“, „Nejmilejší Martine“, ale celou plejádu oblíbených lidových, obecně známých písní.
Vyvrcholením celého podvečera byl samozřejmě příjezd samotného svatého Martina – symbolicky na koni hnědém, vždyť žádný sníh v tento čas už roky nebývá. I tak se pohled na rozzářené dětské oči, když se ze tmy vynoří jezdkyně v plášti (i tady došlo na milou inovaci), prostě neomrzí.
Průvod procházel z Ostružinové ulice do krásného parku v Malinové ulici, kde na stolech nechyběly křupavé svatomartinské rohlíčky s mákem či tvarohem, vynikající chléb třicátník s pomazánkou škvarkovou a vajíčkovou, palačinky, teplý čaj pro nejmenší a pro rodiče poctivý svařák. Muzikanty potěšila odměna v podobě svatomartinského vína.
Právě tahle kombinace neformálního sousedského setkávání, programu pro děti a dobrého občerstvení dělá z akce K2 něco víc než jen další položku v kalendáři kulturních událostí.
Podobné akce jsou důkazem, že i ve velkoměstě lze budovat dobré sousedské vazby a předávat tradice přirozenou, nenásilnou formou. Kdo letos svatomartinský průvod v Malinové nestihl, rozhodně by si ho měl poznamenat do diáře na příští rok. Ostatně Klub K2 podobně nápaditě připomíná i další tradice, jako je Masopust nebo vynášení Morany, kdy se loučíme se zimou.
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