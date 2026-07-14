Střední Evropa na rozcestí: Proč číst knihu rozhovorů s Magdou Vášáryovou „Než zmizím“
Dnes bych vám ráda představila knihu, která by neměla uniknout nikomu, komu není lhostejný osud našeho regionu, a tím pádem i naší země. Jde o knihu rozhovorů, které s Magdou Vášáryovou vedl zkušený novinář a šéfredaktor Práva Petr Šabata, a nese název „Než zmizím“.
Pokud byste snad čekali memoáry, osobní vzpomínky nebo úvahy o herectví a postavení žen, rovnou vás vyvedu z omylu. V této knize se o herecké profesi vůbec nehovoří – jde o vyhraněné názory na politiku a společnost. Tato kniha je čistokrevná, břitká politická publicistika. Vášáryová se v ní skrze formu dialogu projevuje jako nekompromisní socioložka znalá historie a zkušená diplomatka, která bez obalu analyzuje současný stav střední Evropy.
Anatomie středoevropského populismu Hlavním a v podstatě jediným tématem celé knihy jsou středoevropské poměry. Vášáryová s chirurgickou přesností rozebírá fenomén populismu, který v posledních letech paralyzuje politickou scénu nejen na Slovensku, ale i v okolních státech, v podstatě na celém světě.
Skrze přesně mířené otázky Petra Šabaty a otevřené odpovědi Magdy Vášáryové se čtenáři dostává velmi syrového vhledu do toho, jak populistické elity manipulují s veřejným míněním, jak snadno se ohýbají demokratické instituce a jak hluboké příkopy se v našich společnostech hloubí. Je to čtení fascinující, ale místy z něj mrazí. Vášáryová totiž pojmenovává věci pravými jmény, bez diplomatických kliček a politické korektnosti.
Na str. 116 se dočteme: „Petr Nečas byl slušný člověk, příjemný, vychovaný muž. Jeden z mála takových v ODS. Těšila jsem se na každé setkání s ním. A ničivé dopady jeho případu na celou politiku? Vy Češi jste moralisté a pokrytci. Žijete si hříšným životem, nicméně vyžadujete, aby politici byli andělé, aby dřeli do úmoru pro vaše blaho – zatímco si užíváte. Český přístup k té věci tehdy úplně postrádal porozumění pro lidskou slabost. Vyhnali jste slušňáka a dostali navždy Slováka.“
Formát rozhovoru jako intelektuální ping-pong Forma dialogu této knize nesmírně svědčí. Text díky tomu neztrácí tempo, otázky Petra Šabaty nutí autorku jít okamžitě k jádru věci a argumentovat na konkrétních příkladech z politické praxe. Ukazuje se zde její obrovský přehled o mezinárodních vztazích a geopolitickém kontextu, ve kterém se naše země nachází. Vášáryová nekomentuje politiku z rychlíku; opírá se o dekády svých zkušeností z vysoké diplomacie v regionu.
Styl, který nešetří nikoho Co mě na knize osobně nejvíc bavilo, je její upřímnost a syrovost. Vášáryová neodpovídá proto, aby se někomu zalíbila. Její pohled na politickou kulturu (či spíše nekulturu) střední Evropy je kritický, ironický a intelektuálně nesmírně poctivý. Název Než zmizím v tomto kontextu nepůsobí jako sentimentální loučení se životem, ale spíše jako naléhavé memento – varování před tím, co v našem veřejném prostoru zůstane, pokud rezignujeme na obranu demokratických hodnot.
Na str. 206 se dozvíme: „A víte, co dalšího Poláci nikdy nepochopili a čím jste nás Slováky nenakazili? Jak sedíte u ohňů a tváříte se, že jste v Texasu. Vaše trampská tradice je pro nás naprosto neuvěřitelná. A zvenčí překvapivá. Protože Češi zčistajasna místo toho, aby si uvědomili svoji roli ve střední Evropě, vysedávají u ohně, hrají na kytaru a hledí do prérie.“
Závěrem: Proč knihu doporučuji? Kniha rozhovorů Než zmizím je povinnou četbou pro každého, kdo chce pochopit, co se dnes ve střední Evropě skutečně děje pod povrchem běžných novinových titulků. Je to hluboká diagnóza naší politické reality, která sice nenabízí levný optimismus, ale o to víc burcuje k občanské bdělosti.
Knihu „NEŽ ZMIZÍM MAGDA VAŠÁRYOVÁ“, Petr Šabata vydalo nakladatelství Bourdon v Praze v roce 2025.
Marie Haisová
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