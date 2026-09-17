Proč volím vylučovací metodu: jak se neztratit ve volebním zmatku
Není divu, že spousta lidí cítí zmatek a bezmoc. Najít v té změti někoho, s kým bychom stoprocentně souhlasili, je dnes prakticky nemožné. Dokonalá strana ani dokonalý člověk neexistuje. Právě kvůli pocitu, že si není z čeho vybrat, se nakonec řada lidí rozhodne k volbám nejít vůbec. Je to lidsky pochopitelné, ale v praxi je to ta nejhorší možná varianta.
Když zůstaneme doma, neznamená to, že volby neproběhnou – jen tím otevíráme dveře těm, jejichž voliči k urnám dorazí vždycky a bez zaváhání. Rezignace tak ve výsledku nahrává právě subjektům, které bychom na radnici a v zastupitelstvu nechtěli vidět.
Nejdřív vyřadit bořitele
Jak se tedy rozhodnout a nenechat se odradit? Sama pro sebe jsem si našla přístup, který mi v tom chaosu dává největší smysl: vylučovací metodu.
Když nevím, koho vybrat, začínám tím, koho s jistotou volit nemohu a nechci. Z mého seznamu tak jako první zmizí ANO, SPD a Motoristé. Proč právě ti? Protože nabídka postavená na aroganci, agresivním marketingu, vymezování se vůči všemu a všem, a na neustálém hledání nepřátel mě jednoduše neoslovuje. V politice – a v té komunální zvlášť – hledám stavitele, ne bořitele.
Hledání poctivé pojistky
Když tyto partaje a jejich kandidáty vyřadím, nepřehledný prostor se najednou výrazně pročistí. U zbývajících nabídek je moje měřítko jednoduché: hledám lidi, kteří nenarušují demokracii a neohýbají pravidla.
Jde mi o politiky, kteří respektují věcnou diskusi, neštítí se odborných názorů a chápou, že správa obce není o prosazování vlastního ega, ale o službě veřejnosti a ochraně svobodného prostředí. Pravděpodobně mezi nimi nenajdu ideální hrdiny. Ale o to nejde. Vylučovací metoda mi pomáhá najít poctivou pojistku – hlas pro lidi, u kterých mám jistotu, že nezpochybňují pravidla hry, díky nimž v této zemi žijeme v klidu a svobodě.
Až budete stát před volební místností a váhat, nenechte se odradit tím, že si nemůžete vybrat „na sto procent“. Stačí začít tím, co jednoznačně odmítáte a dát hlas těm, kteří udržují demokracii naživu. Uvidíte, že se tak rozhoduje rozhodně snáze.
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