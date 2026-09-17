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Proč volím vylučovací metodu: jak se neztratit ve volebním zmatku

Marie Haisová
Před každými volbami zažíváme stejný scénář. Schránky přetékají letáky, ze všech stran na nás útočí chytlavá hesla a nabídka kandidátních listin připomíná nepřehlednou spoustu nápadů, slibů a neznámých i známých tváří.

Není divu, že spousta lidí cítí zmatek a bezmoc. Najít v té změti někoho, s kým bychom stoprocentně souhlasili, je dnes prakticky nemožné. Dokonalá strana ani dokonalý člověk neexistuje. Právě kvůli pocitu, že si není z čeho vybrat, se nakonec řada lidí rozhodne k volbám nejít vůbec. Je to lidsky pochopitelné, ale v praxi je to ta nejhorší možná varianta.

Když zůstaneme doma, neznamená to, že volby neproběhnou – jen tím otevíráme dveře těm, jejichž voliči k urnám dorazí vždycky a bez zaváhání. Rezignace tak ve výsledku nahrává právě subjektům, které bychom na radnici a v zastupitelstvu nechtěli vidět.

Nejdřív vyřadit bořitele

Jak se tedy rozhodnout a nenechat se odradit? Sama pro sebe jsem si našla přístup, který mi v tom chaosu dává největší smysl: vylučovací metodu.

Když nevím, koho vybrat, začínám tím, koho s jistotou volit nemohu a nechci. Z mého seznamu tak jako první zmizí ANO, SPD a Motoristé. Proč právě ti? Protože nabídka postavená na aroganci, agresivním marketingu, vymezování se vůči všemu a všem, a na neustálém hledání nepřátel mě jednoduše neoslovuje. V politice – a v té komunální zvlášť – hledám stavitele, ne bořitele.

Hledání poctivé pojistky

Když tyto partaje a jejich kandidáty vyřadím, nepřehledný prostor se najednou výrazně pročistí. U zbývajících nabídek je moje měřítko jednoduché: hledám lidi, kteří nenarušují demokracii a neohýbají pravidla.

Jde mi o politiky, kteří respektují věcnou diskusi, neštítí se odborných názorů a chápou, že správa obce není o prosazování vlastního ega, ale o službě veřejnosti a ochraně svobodného prostředí. Pravděpodobně mezi nimi nenajdu ideální hrdiny. Ale o to nejde. Vylučovací metoda mi pomáhá najít poctivou pojistku – hlas pro lidi, u kterých mám jistotu, že nezpochybňují pravidla hry, díky nimž v této zemi žijeme v klidu a svobodě.

Až budete stát před volební místností a váhat, nenechte se odradit tím, že si nemůžete vybrat „na sto procent“. Stačí začít tím, co jednoznačně odmítáte a dát hlas těm, kteří udržují demokracii naživu. Uvidíte, že se tak rozhoduje rozhodně snáze.

Autor: Marie Haisová | čtvrtek 17.9.2026 17:45 | karma článku: 0 | přečteno: 2x
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Marie Haisová

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Hledám harmonii – v textu, v životě i v hudbě. Po letech v leadershipu a občanském sektoru jsem zjistila, že ty nejdůležitější věci se nedají vybojovat, ale mohou se vyzpívat. Na tomto blogu propojuji své postřehy o světě s rytmem života. Píšu o tom, jaké to je najít svůj vlastní hlas, i když vám okolí říká, co máte hrát.
Více je na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Haisov%C3%A1

 

 

 

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