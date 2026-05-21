Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Proč byste si měli pustit podcast Zelené devadesátky?

Zatímco se v garážích rodil český kapitalismus a v rádiích hrál porevoluční rock, na pozadí se odehrával jiný, extrémně důležitý souboj – boj o tvář naší krajiny a životního prostředí.

Asociace ekologických organizací Zelený kruh spustila na YouTube fascinující podcastovou sérii Zelené devadesátky, která vás vezme strojem času do éry, kdy se tvořila pravidla hry. A věřte mi, je to jízda, kterou byste neměli minout.

O čem to vlastně je?

Po pádu komunismu jsme zdědili zemi s extrémně zničenou přírodou. Podkrušnohoří bylo zahaleno v sirné mlze, řekami tekla chemie a ekologie byla pro spoustu lidí novým, neznámým slovem. Zároveň to ale byla doba neuvěřitelného idealismu, nadšení a chuti věci měnit.

Podcast Zelené devadesátky mapuje klíčové momenty, kauzy a milníky této dekády očima pamětníků, tehdejších aktivistů a aktivistek, vědců i politiků.

Témata, ze kterých mrazí i fascinuje:

  • Uhlí vs. čistý vzduch: Jak se rodily první ekologické limity těžby a proč se o ně hádáme dodnes?
  • Kauza Temelín: Horké diskuze, blokády a střet vizí o energetickou budoucnost naší země.
  • Zrození moderní ochrany přírody: Jak vznikaly první porevoluční národní parky (v čele se Šumavou) a zákony, které naši přírodu chrání i dnes.
  • Občanský aktivismus v plenkách: Od řetězení se ke stromům po první profesionální ekologické organizace.

Proč by vás to mělo zajímat dnes?

„Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.“

Možná si říkáte, proč v roce 2026 řešit třicet let staré kauzy. Odpověď je jednoduchá: Většina dnešních ekologických debat má kořeny právě v devadesátkách. Ať už jde o energetiku, ochranu biodiverzity nebo roli veřejnosti v rozhodování o stavbách, všechno se to začalo psát tehdy.

Navíc je osvěžující vidět, že věci, které dnes bereme jako naprostou samozřejmost (např. třídění odpadu nebo právo na informace o životním prostředí, práva chodců, zejména dětí na bezpečnou chůzi), stály obrovské úsilí hrstky zapálených lidí.

Co na podcastu oceníte?

  • Autentičnost: Žádné suchopárné přednášky z učebnic. Hosté sdílejí osobní vzpomínky, zákulisní historky a emoce.
  • Skvělé dobové souvislosti: Podcast skvěle kombinuje nostalgii s odborným nadhledem.
  • Formát pro každého: Ideální kulisa k práci, vaření nebo na cesty.

Kde začít?

Všechny díly najdete zdarma přímo na YouTube kanále Zeleného kruhu. Stačí si uvařit kávu (nebo retro Meltu), pohodlně se usadit a přenést se do doby, kdy se ekologie u nás učila chodit.

👉https://zelenykruh.cz/?s=Zelen%C3%A9+devades%C3%A1tky

Autor: Marie Haisová | čtvrtek 21.5.2026 8:11 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Další články autora

Marie Haisová

Lékařem jste i vy: Sídlí ta nejlepší lékárna v nás samotných?

Nedávno se mi dostala do rukou kniha, která mi mluví z duše. Jmenuje se „Lékařem jste i vy“ od Kristiny Höschlové.

14.5.2026 v 16:24 | Karma: 6,26 | Přečteno: 104x | Diskuse | Společnost

Marie Haisová

Zpěv jako lék: Proč jsme vyměnili ticho za společné zpívání?

V době digitální osamělosti se vytrácí něco, co bylo pro naše předky naprosto přirozené – společné zpívání. Ne pro potlesk, ne pro peníze, ale pro čistou radost.

11.5.2026 v 14:39 | Karma: 5,87 | Přečteno: 103x | Diskuse | Občanské aktivity

Marie Haisová

Jiří Černý: Poslední gentleman, který nás učil slyšet i ticho

Většina z nás ho znala jako nekompromisní kritickou autoritu s nezaměnitelným hlasem. Petr Sedláček ho ale poznal z perspektivy, která byla většině zapovězena – ze sedadla spolujezdce.

3.4.2026 v 7:49 | Karma: 15,16 | Přečteno: 231x | Diskuse | Kultura

Marie Haisová

Kdy už vyjedou Blaničtí rytíři? Pětiletý vnuk má o úklidu Prahy jasno

„Babi, kdy konečně vyjedou Blaničtí rytíři, aby tady udělali pořádek?“ Otázka mě zastihla naprosto nepřipravenou. Každé úterý vyzvedávám pětiletého vnoučka ze školky a naše společné cesty bývají exkurzí do světa dětské fantazie.

26.3.2026 v 17:26 | Karma: 10,43 | Přečteno: 185x | Diskuse | Společnost

Marie Haisová

Z knihy Kauza Česko vás zamrazí

Kniha Kauza Česko od Davida Ondráčky, vydaná v roce 2025, je syrovým a otevřeným vhledem do zákulisí české politiky a byznysu.

20.3.2026 v 8:36 | Karma: 10,73 | Přečteno: 244x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...
15. května 2026

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019
15. května 2026  15:30

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
18. května 2026  14:14

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
19. května 2026  10:44

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Škoda Epiq vstupuje na trh: Cena startuje na 779 000 korunách, levnější verze dorazí později

Zavazadelník o objemu 475 litrů patří k tahákům nového epiqu.
21. května 2026

Mluvilo se o tom dlouho a všichni byli zvědaví. Teď už je to skutečnost. Škoda Epiq míří do...

Filmová filharmonie zakončí sezónu velkolepě: Michael Giacchino v Rudolfinu

21. května 2026

Tragický střet motorkáře s chodcem na Chebsku. Oba při nehodě zemřeli

Nehoda se stala ve středu okolo 22:00 mezi Velkou Hleďsebí a Mariánskými...
21. května 2026  7:42,  aktualizováno  7:52

Dva lidé zemřeli ve středu pozdě večer při dopravní nehodě u Velké Hleďsebe na Chebsku. Motocykl se...

Plavce v Novém Jičíně ohlídá umělá inteligence. Pozná, zda se někdo topí

Unikátní systém detekce tonutí AngelEye bude nově hlídat plavce.
21. května 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Unikátní systém detekce tonutí AngelEye bude nově hlídat plavce na novojičínském koupališti, které...

Marie Haisová

  • Počet článků 238
  • Celková karma 12,08
  • Průměrná čtenost 1602x
Hledám harmonii – v textu, v životě i v hudbě. Po letech v leadershipu a občanském sektoru jsem zjistila, že ty nejdůležitější věci se nedají vybojovat, ale mohou se vyzpívat. Na tomto blogu propojuji své postřehy o světě s rytmem života. Píšu o tom, jaké to je najít svůj vlastní hlas, i když vám okolí říká, co máte hrát.
Více je na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Haisov%C3%A1

 

 

 

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.