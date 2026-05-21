Proč byste si měli pustit podcast Zelené devadesátky?
Asociace ekologických organizací Zelený kruh spustila na YouTube fascinující podcastovou sérii Zelené devadesátky, která vás vezme strojem času do éry, kdy se tvořila pravidla hry. A věřte mi, je to jízda, kterou byste neměli minout.
O čem to vlastně je?
Po pádu komunismu jsme zdědili zemi s extrémně zničenou přírodou. Podkrušnohoří bylo zahaleno v sirné mlze, řekami tekla chemie a ekologie byla pro spoustu lidí novým, neznámým slovem. Zároveň to ale byla doba neuvěřitelného idealismu, nadšení a chuti věci měnit.
Podcast Zelené devadesátky mapuje klíčové momenty, kauzy a milníky této dekády očima pamětníků, tehdejších aktivistů a aktivistek, vědců i politiků.
Témata, ze kterých mrazí i fascinuje:
- Uhlí vs. čistý vzduch: Jak se rodily první ekologické limity těžby a proč se o ně hádáme dodnes?
- Kauza Temelín: Horké diskuze, blokády a střet vizí o energetickou budoucnost naší země.
- Zrození moderní ochrany přírody: Jak vznikaly první porevoluční národní parky (v čele se Šumavou) a zákony, které naši přírodu chrání i dnes.
- Občanský aktivismus v plenkách: Od řetězení se ke stromům po první profesionální ekologické organizace.
Proč by vás to mělo zajímat dnes?
„Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.“
Možná si říkáte, proč v roce 2026 řešit třicet let staré kauzy. Odpověď je jednoduchá: Většina dnešních ekologických debat má kořeny právě v devadesátkách. Ať už jde o energetiku, ochranu biodiverzity nebo roli veřejnosti v rozhodování o stavbách, všechno se to začalo psát tehdy.
Navíc je osvěžující vidět, že věci, které dnes bereme jako naprostou samozřejmost (např. třídění odpadu nebo právo na informace o životním prostředí, práva chodců, zejména dětí na bezpečnou chůzi), stály obrovské úsilí hrstky zapálených lidí.
Co na podcastu oceníte?
- Autentičnost: Žádné suchopárné přednášky z učebnic. Hosté sdílejí osobní vzpomínky, zákulisní historky a emoce.
- Skvělé dobové souvislosti: Podcast skvěle kombinuje nostalgii s odborným nadhledem.
- Formát pro každého: Ideální kulisa k práci, vaření nebo na cesty.
Kde začít?
Všechny díly najdete zdarma přímo na YouTube kanále Zeleného kruhu. Stačí si uvařit kávu (nebo retro Meltu), pohodlně se usadit a přenést se do doby, kdy se ekologie u nás učila chodit.
Marie Haisová
Více je na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Haisov%C3%A1