Příklady táhnou. Proč by prezident neměl chybět v ČR během voleb
Vážený pane prezidente, vážená kanceláři prezidenta,
obracím se na Vás jako občanka, které není lhostejný veřejný život v naší zemi ani role hlavy státu v něm.
V médiích se objevila informace, že v době nadcházejících komunálních a senátních voleb plánujete být v zahraničí. Pokud se tato zpráva zakládá na pravdě, ráda bych Vám tímto dopisem vyjádřila své velké zklamání. Považuji za hrubou chybu, že v takto klíčovém momentě pro naši lokální i celostátní demokracii plánujete chybět.
Prezident republiky by měl jít příkladem a v době voleb ukazovat občanům a občankám důležitost občanské odpovědnosti i samotného volebního práva. Vaše fyzická přítomnost v České republice během volebního aktu má zásadní symbolický význam a Vaše nepřítomnost vysílá směrem k veřejnosti špatný signál. Může totiž vyvolat dojem, že tyto volby nejsou dostatečně důležité — a pokud jim nedává prioritu hlava státu, proč by se jimi měla zabývat veřejnost?
Pevně doufám, že při plánování svých zahraničních cest a dovolených budete v budoucnu brát na tyto klíčové termíny větší ohled.
S pozdravem,
Marie Haisová
Hřejivé jubileum v Brožíkově sále: Když pohádky propojují generace
Dnešek byl dnem, kdy si člověk znovu intenzivně uvědomil, jak hluboký smysl mají zdánlivě obyčejné věci.
Marie Haisová
Bourat či nebourat? Procházka po vršovických absurditách
Včera, v úterý 29. září od pěti hodin odpoledne jsem se zúčastnila komentované vycházky, kterou pořádala Trmalova vila pod výstižným názvem (NE)BOURAT! KONTROVERZNÍ ARCHITEKTURA VRŠOVIC.
Marie Haisová
Když se svět na okamžik zastaví: O síle ženské sounáležitosti
Mé o generaci mladší kamarádce diagnostikovali agresivní nádor na obou prsou. Byla z toho v šoku — ještě před třemi měsíci byla na mamografu a vše bylo v pořádku. A doma má šestiletou holčičku...
Marie Haisová
Noc literatury: Proč mě letošní „romské stanoviště“ dostalo
Snažím se, aby Noc literatury měla v mém kalendáři své pevné místo. Jako dobrovolnice bývám pravidelně na stanovišti věnovaném romské literatuře. Letošní čtení probíhalo v Holešovicích a my jsme našli zázemí ve FYFTu v Osadní 35.
Marie Haisová
Ztracený ráj v knihách a političtí strašáci v realitě
Nedávno jsem dočetla knihu Sudety: Ztracený ráj a musím přiznat, že ve mně zanechala hluboký dojem. Není to žádná suchá historiografie, ale mozaika lidských osudů, sousedských vztahů, malých radostí i velkých tragédií.
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce
Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...
Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?
Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...
Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující
Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1....
Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím
Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...
Zdeněk Horák byl v Jihlavě slavnostně uveden do rektorské funkce
Do funkce rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) byl dnes slavnostně uveden Zdeněk...
Ostrava poskytne některým provozovatelům sociálních služeb finanční pomoc
Město Ostrava poskytne svým příspěvkovým organizacím, které zajišťují pobytové sociální služby,...
Opravená táborská knihovna se veřejnosti otevře příští rok v srpnu
Opravená městská knihovna v Táboře se pro veřejnost otevře příští rok v srpnu. Původně měla...
Tři dny do voleb 2026: Nepřišly vám hlasovací lístky? Co dělat a jak je správně označit
Česko se chystá na dvoje souběžné volby, které proběhnou 9. a 10. října 2026. Hlasovací lístky ke...
- Počet článků 254
- Celková karma 8,77
- Průměrná čtenost 1518x
Momentálně přinášet radost ze společného zpívání: www.JaM-zpivani.eu