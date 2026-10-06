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Příklady táhnou. Proč by prezident neměl chybět v ČR během voleb

Marie Haisová
Rozhodla jsem se zveřejnit tento otevřený dopis Kanceláři prezidenta republiky jako reakci na chystanou zahraniční cestu hlavy státu v termínu nadcházejících voleb. Věřím, že příklady táhnou.

Vážený pane prezidente, vážená kanceláři prezidenta,

obracím se na Vás jako občanka, které není lhostejný veřejný život v naší zemi ani role hlavy státu v něm.

V médiích se objevila informace, že v době nadcházejících komunálních a senátních voleb plánujete být v zahraničí. Pokud se tato zpráva zakládá na pravdě, ráda bych Vám tímto dopisem vyjádřila své velké zklamání. Považuji za hrubou chybu, že v takto klíčovém momentě pro naši lokální i celostátní demokracii plánujete chybět.

Prezident republiky by měl jít příkladem a v době voleb ukazovat občanům a občankám důležitost občanské odpovědnosti i samotného volebního práva. Vaše fyzická přítomnost v České republice během volebního aktu má zásadní symbolický význam a Vaše nepřítomnost vysílá směrem k veřejnosti špatný signál. Může totiž vyvolat dojem, že tyto volby nejsou dostatečně důležité — a pokud jim nedává prioritu hlava státu, proč by se jimi měla zabývat veřejnost?

Pevně doufám, že při plánování svých zahraničních cest a dovolených budete v budoucnu brát na tyto klíčové termíny větší ohled.

S pozdravem,

Marie Haisová

Autor: Marie Haisová | úterý 6.10.2026 12:17 | karma článku: 5,10 | přečteno: 76x
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Marie Haisová

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Mým přáním je přijímat to, co nemohu změnit, měnit to, co změnit mohu, a mít moudrost poznat ten rozdíl – podle Modlitby vyrovnanosti.

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