Pánská jízda na ministerstvu pod dohledem z Hanspaulky
Na Ministerstvu životního prostředí můžeme čekat věci, ze kterých by i starý hajný plakal. Úřad obsadila parta milovníků benzínu, kteří mají v jedné ruce klíčky od drahých aut a v druhé brožurky z Institutu Václava Klause. Právě odtud vane ten správný vítr, který říká, že nejkrásnější příroda je ta na parkovišti.
Vize „pánského klubu“ na MŽP:
- Ideové školení: Noví páni se neřídí vědeckými studiemi, ale moudry Václava Klause. Když se v IVK na Hanspaulce řekne, že strom jen překáží ve výhledu na dálnici, bere se to jako Písmo svaté.
- Gastronomie pro pány: V kantýně nečekejte bylinkové čaje. Podávat se bude „vysokooktanový čaj“ a místo sušenek zakusovat miniklobásky a suché salámy, pěkně „po mužsku“.
- Konec ticha a klidu: Kdo nejede aspoň stovkou a nemá auto, které sousedy vzbudí i o půlnoci, ten do tohohle vybraného klubu nepatří.
Píseň pro opuštěné háje:
Zaměstnanci, kteří léta pečovali o čistý vzduch, lesy a vodu, teď jen smutně koukají z oken. Jako rituál si mohou pod dohledem nových pánů sborově zpívat chodskou lidovou:
Zelení hájové, bejvaly jste vy moje, bejvaly jste mýho srdce potěšení, ale teď, dlouhej čas, neslyším ptáčka hlas, na obloze se ukázal smutnej čas.
Může to znít vtipně, ale je v tom kus beznaděje. Pánové z IVK v pozadí spokojeně pokyvují hlavami a v duchu už kreslí přes ty „zelené háje“ nová parkoviště pro svá nablýskaná fára.
Vzkaz od „pánů z klubu“:
(Společné prohlášení Motoristů sobě a jejich mentorů)
„Drazí spoluobčané, konečně to Ministerstvo životního prostředí vyčistíme od všech nesmyslů! Příroda bude jen tam, kde není potřeba asfalt! V našem klubu vítáme jen ty, co mají pod kapotou pořádný hluk a v kapse kapesníček v barvě vozu. Osazenstvo nám sice tklivě zpívá o zelených hájích, ale my už objednáváme bagry. Přechody zrušíme, reflexní vesty nařídíme, děti do škol zásadně vozíme! Pěší chůze je zelený výmysl.
Na zdraví, pánové, a nezapomeňte – kdo nejede, ten jen překáží! “
Marie Haisová
Učitel, který odmítl lhát: Proč vidět film „Pan Nikdo proti Putinovi“
„Pan Nikdo proti Putinovi“ je neuvěřitelný příběh učitele Pavla Talankina, který ve škole, kde učil, natočil mrazivou proměnu ruských dětí v nástroje propagandy. Nejdůležitější film, který jsem v poslední době viděla.
Marie Haisová
Ženy v politice: Jsou jen poslušné stíny svých „guruů“?
Celoživotně se angažuji za vyšší účast žen v politice, ale to, co vidím, mne naplňuje úzkostí. Staly se z poslankyň vládních stran silné osobnosti s vlastním názorem, nebo jsou jen tichými stíny svých stranických šéfů?
Marie Haisová
Druhé housle
V podzimních barvách života si užívám harmonie, byť se může zdát, že ve výkonově zaměřené společnosti mohu hrát již jen druhé housle, což má v obecné mluvě poněkud pejorativní nádech.
Marie Haisová
Wikipedistka, aneb s kůží na trhu
Začátkem března 2021 mi přišel e-mail, že Wikipedie pořádá kurz pro seniory. Zuřila karanténa, byly omezovány aktivity, tak jsem se rozhodla přihlásit.
Marie Haisová
Nemocné Česko
Neví, čím to je, ale nikdy neonemocněla, když se chystala lyžovat! Mohlo by zlepšení nálady, vyhlídka na vzrušující zážitek chránit proti virům? Ptá se vědkyně Candace B. Pert a zároveň odpovídá:
- Počet článků 227
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1667x
Více o mně je na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Haisov%C3%A1