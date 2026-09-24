Noc literatury: Proč mě letošní „romské stanoviště“ dostalo
Jde o výjimečný večer, kdy mohu sledovat, jak lidé přicházejí, zastaví se v běhu a nechají pohltit příběhem, který by v běžném knihkupectví a přemíře nabídek často přehlédli. Letošní Noc literatury připadla na středu 16. září.
Romskou literaturu v češtině dlouhodobě vydává nakladatelství KHER. Letos se četlo z románu Duše vyvrhelů od Jorgeho Emilio Nedicha. Přednesu se ujal Kryštof Rímský a my s kolegou jsme každé čtení zahájili živou hudbou. Na housle a kytaru jsme zahráli melodii z filmu Cikáni jdou do nebe. Samotná kniha začíná hlubokým věnováním: „Nepopsatelnému smíchu mých dětí a posvátné památce mých rodičů.“
Svět na okraji světa: Co je Duše vyvrhelů zač?
Jorge Emilio Nedich je argentinský spisovatel rumunsko-romského původu. V Duši vyvrhelů otevírá dveře do prostředí, které je pro českého čtenáře téměř neznámé – do života romské komunity v Argentině v průběhu 20. století. Autor sám byl po léta negramotný; kočovná společnost vzdělání neřešila, číst i psát se naučil až v pozdním věku.
Kniha je koncipována jako zpověď synovi, se kterým se celé roky nesetkal. Autor mu popisuje osudy několika generací rodiny, jež se snaží lavírovat mezi neúprosnými pravidly vlastního klanu, prastarými tradicemi a drsnou realitou většinové společnosti v Jižní Americe. Není to žádná romantizovaná pohádka o svobodném kočování. Nedich píše syrově, autenticky a bez příkras.
„Když někdo celý svůj život kočuje, musí si pro svou základní orientaci rychle vštípit každé místo, to mu dovolí najít věci, které bude potřebovat, tenhle obrázek mu ale zároveň nedovoluje poznat žádný prostor důvěrněji, všechno se míhá před očima stejně jako krámky ubíhající za okny vlaků. Kdyby se něco stalo a kočovník by se musel zastavit a odebrat se do některého kšeftu, aby nepříjemnost vyřešil, pravděpodobně by nevěděl, kam má jít, tedy aby zjistil, co a jak, musel by poprosit o radu…“— strana 113
Co mě na knize i letošním čtení zaujalo nejvíce
- Dvojitá izolace: Hrdinové stojí na okraji hned dvakrát. Pro argentinskou společnost jsou cizinci a vyvrheli, pro svou vlastní komunitu se zase stávají vyvrheli ve chvíli, kdy se odchýlí od přísných rodových pravidel a tradic.
- Otázka identity a kořenů: Jak si zachovat vlastní tvář a hrdost, když vás svět kolem nutí neustále utíkat nebo se přizpůsobovat? Zvlášť když nemáte žádné doklady, nemusíte platit daně, Perón vám spálí stany, aby vás donutil se usadit, a okrádá vás kdekdo, protože neumíte počítat, číst ani psát.
- Přednes na Noci literatury: Když zněly úryvky v komorním prostředí našeho stanoviště, v publiku vládlo absolutní ticho. Nedichův styl je úderný, plný obrazů a hluboké lidskosti, která rezonuje bez ohledu na to, z jakého světa pocházíte.
Závěrem
Jako organizátorka a služba na stanovišti vidím desítky tváří, které během večera prošly. Mnozí přišli jen ze zvědavosti, ale odcházeli se zakoupenou knihou či propagační brožurou Noci literatury, kde byly veškeré potřebné informace o knihách, jejich autorech, hercích, kteří četli ukázky i mapka zajímavých lokalit, kde se předčítalo.
Duše vyvrhelů není jen „romská literatura“ – je to velký, uhrančivý román o lidské touze po přijetí, o rodinných poutech, která hřejí i škrtí, a o hledání domova tam, kde vás nikdo nevítá. Pokud jste letošní Noc literatury nestihli, rozhodně po téhle knize sáhněte.
Duše vyvrhelů
Napsal: Jorge Emilio Nedich, Přeložila: Markéta Cubrová Ilustroval: Tomáš Klepoch, Vydal: KHER, z. s. (2026)
Marie Haisová
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