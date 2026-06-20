Magické housle Jana Hrubého: Když nástroj mluví ze srdce
Pohled na tohoto charismatického muzikanta, ze kterého téměř v osmdesáti letech čiší naprosto nezkrotná energie kombinovaná s hlubokou pokorou, mě přiměl k zamyšlení. Kolik z nás má to štěstí, že najde parťáka na celý život v podobě čtyř strun a smyčce?
Nezaměnitelný tah smyčcem, který definoval generace
Co vlastně dělá Jana Hrubého Janem Hrubým? Není to jen technická virtuozita, je to především jeho naprosto nezaměnitelný, plný a emotivní tón. Má v sobě dravost rockera, ale i melancholii keltských balad, byť sám říká, že nikdo neví, jak vlastně mohla keltská hudba vypadat. Když opře smyčec o struny, okamžitě poznáte, že hraje on. Má dar dát houslím lidský hlas.
Česká rocková a folková scéna by bez něj byla poloviční. Jen si to představte: jak by asi zněly kultovní Variace na renesanční téma Vladimíra Mišíka nebo Prokopova Kolej Yesterday, kdyby do nich Jan Hrubý nevtiskl ta svá geniální, až mrazivě krásná sóla? Jeho housle v sestavách ETC... nebo Framus Five nebyly jen doprovodným nástrojem. Staly se nositelem nálady, vypravěčem příběhů a tmelem, který propojil bigbít s tou nejčistší poezií.
Housle jako zrcadlo duše
Při sledování včerejšího dokumentu mě fascinovalo, jak přirozenou součástí jeho těla ty housle jsou. Každý, kdo někdy držel tento nástroj v ruce, ví, jak umí být krutý. Housle neodpouštějí sebemenší zaváhání, neodpouštějí nejistotu ani chlad. Buď je milujete a odevzdáte se jim, nebo vás nepřijmou, což mohu doložit osobní zkušeností.
U Jana Hrubého je vidět ta absolutní symbióza. Housle jsou jeho prodlouženou duší. Jeho schopnost improvizace, kdy se během vteřiny napojí na spoluhráče a vytáhne z nástroje tón, který vás chytne za srdce, je fascinující. Je to důkaz, že opravdová hudba a klasický nástroj nestárnou. Mění se kulisy, mění se doba, ale radost z čistého tónu zůstává pořád stejně intenzivní.
Živoucí inspirace
Jan Hrubý naštěstí nepatří do muzea vzpomínek. Stále koncertuje, obklopuje se skvělými muzikanty a předává tu svou magickou energii dál. Ukazuje nám všem, že věk je jenom číslo, pokud máte v srdci vášeň a nutí nás přemýšlet o moci a síle hudby. O tom, jak dokáže spojovat lidi, léčit rány a mluvit tam, kde slova chybí.
Když na obrazovce běžely závěrečné titulky, nedalo mi to. Šla jsem, otevřela futrál a vyndala své vlastní housle. Přiložila jsem smyčec ke strunám a zkusila jen tak, pro sebe, vyloudit pár tónů. Nebylo to geniální sólo jako od Honzy Hrubého, a místo velkolepé zahrady se mé ztišené tóny nesly panelákovým bytem, nicméně pocit sdílené radosti z hudby byl i tak dokonalý.
Díky za inspiraci, Mistře.
Marie Haisová
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