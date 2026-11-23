Literární rituál o nespoutané ženské duši a hranicích, které si tvoříme
Ostrovani nejsou klasickým realistickým románem s jedinou přímočarou dějovou linkou. Autorka propojuje současnost s prostředím intuitivního kmene na tajemném Ostrově, kde jsou zdánlivě všichni šťastnější než jinde. V kulisách světa ovládaného chladnou logikou „Velkého Otce“, kde se intuice trestá a spiritualita umlčuje, se protnou cesty dvou žen.
„...Vydá se ke stromům, a když u nich stojí, uslyší kroky, blíží se k ní Muž mořská panna. Co tady děláš, pojď za náma, říká jí hlasem jako med, jako siréna zase volá její loď, která se rozjebe o útesy, když jeden nedává pozor na to, jestli je to jen dojem, nebo realita....“ - str. 167
Kniha balancuje na pomezí magického realismu, vnitřní cesty a společenského podobenství. Nakladatelství ji označuje za „literární rituál“ – a je to označení přesné. Nejde tu jen o vnější děj, ale o pomalé odlupování nánosů očekávání, která na nás klade okolí, výchova i doba.
Klára Elšíková otevírá témata ženské svobody, intuice a vnitřních hranic bez zatrpklosti nebo laciných výčitek a píše citlivě, civilně a přitom naléhavě. Velkou roli hraje obraznost a atmosféra samotného Ostrova, takže prostředí s prvky magického realismu nepůsobí jako samoúčelná kulisa. Ostrov je tu spíš zrcadlem, které ukazuje, jak snadno si dokážeme idealizovat únik ze systému, i to, že skutečnou svobodu si člověk musí vybojovat a obhájit především sám v sobě. Zároveň má text silný přesah k dnešnímu světu, jelikož i přes mýty, rituály a symboly velmi přesně pojmenovává dnešní únavu z neustálého výkonu, tlaku na přizpůsobení a odpojení se od vlastní intuice.
„….do každé buňky jí prostupuje moudrost všech žen před ní, přerušený řetězec víry ve vlastní intuici, co předává matka dceři, se znovu spojuje, zaceluje, stříbrné světlo probouzí, co Velký Otec zaprasil. Ženy ničemu nerozumí, jsou to čarodějnice, pečovatelky a štětky, málokdo se malých žen ptá, co cítí a chtějí, protože samy jejich matky zapomněly na své instinkty…“ - str. 200
Ostrovani potěší čtenáře a čtenářky, kteří nehledají jen rychlou zápletku, ale knihu jako prostor k zastavení a zamyšlení se nad vlastními hranicemi. Pokud vás baví současná česká próza s přesahem do psychologie, feminismu a magického realismu, budete tu doma. Naopak čtenáři, kteří vyžadují striktně realistický, dějově přímočarý příběh bez symboliky, budou potřebovat se snovější rovinou románu trochu trpělivosti navíc.
Autorka napsala knihu, která ve vás bude doznívat ještě dlouho po dočtení poslední stranky. Připomíná, že svoboda není něco, co nám někdo milostivě udělí – ale něco, k čemu se musíme osobně vrátit.
Klára Elšíková, Ostrovani, vydalo nakladatelství Host, Brno 2026
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