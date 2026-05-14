Lékařem jste i vy: Sídlí ta nejlepší lékárna v nás samotných?
Pokud autorku neznáte, je to žena mnoha tváří – anestezioložka, lékařka bez hranic, záchranářka horské služby, ale také žena, která s hlubokou pokorou vnímá sílu přírody a lidského ducha. Autorka učí, jak předcházet chorobám, jak si poradit v nouzi a zároveň připomíná, na co jsme v moderním světě úplně zapomněli: že naše tělo má neuvěřitelnou schopnost regenerace, pokud mu k tomu dáme správné nástroje.
V knize se podrobně věnuje dvanácti tématům, na každý měsíc jedno:
- Leden: Vzduch a dech, Únor: Chlad a úsměv, Březen: Barvy a jóga
- Duben: Zvířata a zpěv, Květen: Květiny a aromaterapie, Červen: Světlo a postoj
- Červenec: Voda a hydratace, Srpen: Teplo a dotek, Září: Země a chůze naboso
- Říjen: Oheň a hravost, Listopad: Zastavení se a nicnedělání, Prosinec: Smysly a vnitřní ticho
Návrat k harmonii
Kniha nás provází celým rokem a ukazuje, jak se naše potřeby mění s ročními obdobími. Zatímco jaro patří hlasu a energii, podzim nás skrze hudbu vrací do vnitřního ticha a reflexe. Autorka, sama aktivní muzikantka připomíná, že hudba dokáže „naladit“ rozladěné tělo zpět do rovnováhy.
Při čtení jsem si vzpomněla i na její předchozí knihy (Lékařem mezi pouští a minami a Lékařem mezi nebem a horami). Zaujala mě historka z jejích studií, kdy si jela přivydělat do Francie. Farmář jí řekl, že pomoc nepotřebuje, ale když Kristina vytáhla housle a zahrála, práci dostala. Podobně silný moment popisuje z Afghánistánu, kde kolegovi k narozeninám zahrála Dvořákovu Humoresku – byl to ten nejcenější dar, který mohl v danou chvíli dostat.
Zpěv jako recept na zdraví
V kapitolách věnovaných jarnímu probouzení autorka krásně popisuje, jak zpěv ovlivňuje naši fyziologii. Není to jen o rytmu a melodii. Jde o hluboké dýchání a vibrace, které projdou celým tělem, o uvolnění napětí, které se v nás hromadí. Zpěv v jejím podání není výkonnostní disciplína, ale způsob, jak:
- Zklidnit tepovou frekvenci a harmonizovat dech.
- Odbourat stresový hormon, který stojí za polovinou našich civilizačních neduhů.
- Propojit se s ostatními, což je lék na osamělost, která trápí čím dál více lidí.
Fascinuje mě, jak lékařka, která denně bojuje o životy, dokáže s takovou lehkostí napsat, že píseň může být stejně důležitá jako správně podaný lék.
Na závěr
Čtení knihy „Lékařem jste i vy“ od Kristiny Höschlové mě utvrdilo v tom, že aktivní přístup k vlastnímu životu není jen „koníček“. Je to základní stavební kámen našeho zdraví.
Až tedy příště ucítíme únavu nebo splín, zkusme se místo pilulky nejdřív zhluboka nadechnout a zazpívat si svou oblíbenou píseň. Možná zjistíme, že ta nejlepší lékárna se skutečně skrývá přímo v nás samotných.
Knihu „Lékařem jste i vy“ Kristiny Höschlové vydalo nakladatelství „nastole“ v roce 2025.
Marie Haisová
Zpěv jako lék: Proč jsme vyměnili ticho za společné zpívání?
V době digitální osamělosti se vytrácí něco, co bylo pro naše předky naprosto přirozené – společné zpívání. Ne pro potlesk, ne pro peníze, ale pro čistou radost.
Marie Haisová
Jiří Černý: Poslední gentleman, který nás učil slyšet i ticho
Většina z nás ho znala jako nekompromisní kritickou autoritu s nezaměnitelným hlasem. Petr Sedláček ho ale poznal z perspektivy, která byla většině zapovězena – ze sedadla spolujezdce.
Marie Haisová
Kdy už vyjedou Blaničtí rytíři? Pětiletý vnuk má o úklidu Prahy jasno
„Babi, kdy konečně vyjedou Blaničtí rytíři, aby tady udělali pořádek?“ Otázka mě zastihla naprosto nepřipravenou. Každé úterý vyzvedávám pětiletého vnoučka ze školky a naše společné cesty bývají exkurzí do světa dětské fantazie.
Marie Haisová
Z knihy Kauza Česko vás zamrazí
Kniha Kauza Česko od Davida Ondráčky, vydaná v roce 2025, je syrovým a otevřeným vhledem do zákulisí české politiky a byznysu.
Marie Haisová
Duch Pankráce: Mrazivé memento dvou totalit
Kniha Petry Klabouchové Duch Pankráce není jen dalším historickým románem. Je to syrová, až fyzicky bolestivá kronika pankrácké sekyrárny – místa, kde se psaly nejtemnější kapitoly našich dějin.
