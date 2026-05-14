Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lékařem jste i vy: Sídlí ta nejlepší lékárna v nás samotných?

Nedávno se mi dostala do rukou kniha, která mi mluví z duše. Jmenuje se „Lékařem jste i vy“ od Kristiny Höschlové.

Pokud autorku neznáte, je to žena mnoha tváří – anestezioložka, lékařka bez hranic, záchranářka horské služby, ale také žena, která s hlubokou pokorou vnímá sílu přírody a lidského ducha. Autorka učí, jak předcházet chorobám, jak si poradit v nouzi a zároveň připomíná, na co jsme v moderním světě úplně zapomněli: že naše tělo má neuvěřitelnou schopnost regenerace, pokud mu k tomu dáme správné nástroje.

V knize se podrobně věnuje dvanácti tématům, na každý měsíc jedno:

      • Leden: Vzduch a dech, Únor: Chlad a úsměv, Březen: Barvy a jóga
      • Duben: Zvířata a zpěv, Květen: Květiny a aromaterapie, Červen: Světlo a postoj
      • Červenec: Voda a hydratace, Srpen: Teplo a dotek, Září: Země a chůze naboso
      • Říjen: Oheň a hravost, Listopad: Zastavení se a nicnedělání, Prosinec: Smysly a vnitřní ticho

Návrat k harmonii

Kniha nás provází celým rokem a ukazuje, jak se naše potřeby mění s ročními obdobími. Zatímco jaro patří hlasu a energii, podzim nás skrze hudbu vrací do vnitřního ticha a reflexe. Autorka, sama aktivní muzikantka připomíná, že hudba dokáže „naladit“ rozladěné tělo zpět do rovnováhy.

Při čtení jsem si vzpomněla i na její předchozí knihy (Lékařem mezi pouští a minami a Lékařem mezi nebem a horami). Zaujala mě historka z jejích studií, kdy si jela přivydělat do Francie. Farmář jí řekl, že pomoc nepotřebuje, ale když Kristina vytáhla housle a zahrála, práci dostala. Podobně silný moment popisuje z Afghánistánu, kde kolegovi k narozeninám zahrála Dvořákovu Humoresku – byl to ten nejcenější dar, který mohl v danou chvíli dostat.

Zpěv jako recept na zdraví

V kapitolách věnovaných jarnímu probouzení autorka krásně popisuje, jak zpěv ovlivňuje naši fyziologii. Není to jen o rytmu a melodii. Jde o hluboké dýchání a vibrace, které projdou celým tělem, o uvolnění napětí, které se v nás hromadí. Zpěv v jejím podání není výkonnostní disciplína, ale způsob, jak:

  • Zklidnit tepovou frekvenci a harmonizovat dech.
  • Odbourat stresový hormon, který stojí za polovinou našich civilizačních neduhů.
  • Propojit se s ostatními, což je lék na osamělost, která trápí čím dál více lidí.

Fascinuje mě, jak lékařka, která denně bojuje o životy, dokáže s takovou lehkostí napsat, že píseň může být stejně důležitá jako správně podaný lék.

Na závěr

Čtení knihy „Lékařem jste i vy“ od Kristiny Höschlové mě utvrdilo v tom, že aktivní přístup k vlastnímu životu není jen „koníček“. Je to základní stavební kámen našeho zdraví.

Až tedy příště ucítíme únavu nebo splín, zkusme se místo pilulky nejdřív zhluboka nadechnout a zazpívat si svou oblíbenou píseň. Možná zjistíme, že ta nejlepší lékárna se skutečně skrývá přímo v nás samotných.

Knihu „Lékařem jste i vy“ Kristiny Höschlové vydalo nakladatelství „nastole“ v roce 2025.

Autor: Marie Haisová | čtvrtek 14.5.2026 16:24 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Marie Haisová

Zpěv jako lék: Proč jsme vyměnili ticho za společné zpívání?

V době digitální osamělosti se vytrácí něco, co bylo pro naše předky naprosto přirozené – společné zpívání. Ne pro potlesk, ne pro peníze, ale pro čistou radost.

11.5.2026 v 14:39 | Karma: 5,37 | Přečteno: 94x | Diskuse | Občanské aktivity

Marie Haisová

Jiří Černý: Poslední gentleman, který nás učil slyšet i ticho

Většina z nás ho znala jako nekompromisní kritickou autoritu s nezaměnitelným hlasem. Petr Sedláček ho ale poznal z perspektivy, která byla většině zapovězena – ze sedadla spolujezdce.

3.4.2026 v 7:49 | Karma: 14,83 | Přečteno: 229x | Diskuse | Kultura

Marie Haisová

Kdy už vyjedou Blaničtí rytíři? Pětiletý vnuk má o úklidu Prahy jasno

„Babi, kdy konečně vyjedou Blaničtí rytíři, aby tady udělali pořádek?“ Otázka mě zastihla naprosto nepřipravenou. Každé úterý vyzvedávám pětiletého vnoučka ze školky a naše společné cesty bývají exkurzí do světa dětské fantazie.

26.3.2026 v 17:26 | Karma: 10,10 | Přečteno: 183x | Diskuse | Společnost

Marie Haisová

Z knihy Kauza Česko vás zamrazí

Kniha Kauza Česko od Davida Ondráčky, vydaná v roce 2025, je syrovým a otevřeným vhledem do zákulisí české politiky a byznysu.

20.3.2026 v 8:36 | Karma: 10,39 | Přečteno: 242x | Diskuse | Politika

Marie Haisová

Duch Pankráce: Mrazivé memento dvou totalit

Kniha Petry Klabouchové Duch Pankráce není jen dalším historickým románem. Je to syrová, až fyzicky bolestivá kronika pankrácké sekyrárny – místa, kde se psaly nejtemnější kapitoly našich dějin.

16.3.2026 v 14:23 | Karma: 8,54 | Přečteno: 127x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
12. května 2026  14:44

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...
vydáno 12. května 2026

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...

vydáno 14. května 2026  16:29

Vozovna Střešovice má nové kolejové připojení.

vydáno 14. května 2026  16:29

Vozovna Střešovice má nové kolejové připojení.

vydáno 14. května 2026  16:28

Vozovna Střešovice má nové kolejové připojení.

vydáno 14. května 2026  16:28

Křižovatka Vinohradská x Počernická pokračuje.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Marie Haisová

  • Počet článků 237
  • Celková karma 12,33
  • Průměrná čtenost 1608x
Hledám harmonii – v textu, v životě i v hudbě. Po letech v leadershipu a občanském sektoru jsem zjistila, že ty nejdůležitější věci se nedají vybojovat, ale mohou se vyzpívat. Na tomto blogu propojuji své postřehy o světě s rytmem života. Píšu o tom, jaké to je najít svůj vlastní hlas, i když vám okolí říká, co máte hrát.
Více je na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Haisov%C3%A1

 

 

 

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.