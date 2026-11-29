Když se velký svět vejde do dětské dlaně
Jako dárek tvoří úžasnou dvojici s knihou Vánoce na modré planetě, která vyšla letos a kterou jsem zmiňovala již dříve. Obě mají čtvercový formát a jsou krásně ilustrované Márií Nerádovou.
Na těchhle knihách je nejhezčí, že neberou malé čtenáře jako prázdné nádoby, do kterých se jen nalijí informace. Podávají jim ruku a zvou je na dobrodružnou cestu. V příbězích, které propojují různá prostředí a lidské osudy napříč kontinenty, se přirozeně potkává to, co je cizí a neznámé, s tím, co je důvěrně známé. Dítě nemusí mít zeměpisný atlas v ruce, aby pochopilo, že i když lidé mluví jinými jazyky, jinak se stravují a žijí v jiném podnebí, jejich touha po blízkosti, bezpečí a radosti je stejná.
V úvodu je dětem představen vesmír, Země, jednotlivé světadíly, roční období, popsán je den a noc a co dělají v denní čas, kdy u nás je pravé poledne, to představí John z Kanady, Noemi z Brazílie, Nivi z Grónska a Stjepan z Chorvatska.
Českou republiku uvede Simonka, do Egypta nás zavede Tárik, Keňu přiblíží Hanna, Afghánistán zase Hidi, Nepál navštívíme díky Sirjanovi, Činu prostřednictvím Čchena, Danny dá vědět o Austrálii a Elia popíše pro mne osobně naprosto neznámý Tuval. „Ostrov, na kterém bydlím, je místy tak úzký, že by se na něj nevešlo ani fotbalové hřiště, ale je docela dlouhý.“ - str. 63.
Čtenářská obec se sdílnou formou dozví nejen to, co zmíněné děti dělají na různých místech, ale může si o dané zemi udělat i představu prostřednictvím přehledné mapky a základních informací. “Ženy v Afghánistánu chodí oblečené do dlouhého svrchního oděvu – burky, aby jim nebyl vidět ani kousek kůže, a vlasy si zahalují šátkem, který se jmenuje hidžáb.“ - str. 49.
Modrá planeta je určena věkové kategorii 6+, pro děti je pozvánkou k objevování světa a pro dospělé jde o milou šanci podívat se na známé věci čerstvýma, dětskýma očima.
Velkou devizou knížky je i její, již zmíněná vizuální podoba, kterou vytvořila Mária Nerádová, podobně jako u knihy Vánoce na modré planetě. I zde ilustrace živě dokreslují příběhy, otevírají prostor dětské fantazii a dodávají celému dílu krásnou atmosféru.
Alena Mornštajnová: Modrá planeta, ilustrace Mária Nerádová, vydalo nakladatelství Host, Brno 2024.
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