Když se v lavicích nepotká jen historie. O setkání na Gymnáziu Písnická.
Když člověk předstupuje před mladou generaci, vždycky si tak trochu klade otázku, co z našich zkušeností je pro ni ještě srozumitelné a co už vnímá jen jako vzdálenou kapitolu z učebnice dějepisu. Do třídy jsem si s sebou vzala fotografie, které jsem posbírala ke svým 75. narozeninám a projekt Quo vadis, femina?, kterým jsem řešila ženskou roli ve společnosti a kam jako společnost vlastně směřujeme?
Obavy z nezájmu se rozplynuly během prvních minut. Místo znuděných pohledů do mobilů jsem před sebou měla vnímavé, soustředěné publikum, které se nebojí ptát a přemýšlet v souvislostech. Právě v tu chvíli si člověk uvědomí, jak důležité je tyhle mezigenerační mosty stavět – ne proto, abychom mladým lidem udíleli moudra, ale abychom sdíleli příběhy a nechali je klást vlastní otázky.
Výjimečnou atmosféru celého dne navíc podtrhla i sestava dalších hostů, kteří za studentskou mládeží do Písnické zavítali – mezi nimi jsem se setkala i s Jiřím a Zdenkou Tichotovými. Potkat se na jedné školní půdě s lidmi, jejichž tvorba a postoje formovaly celé generace, bylo pro mě samotnou silným zážitkem.
Listopadové dny nás každoročně vybízejí k bilancování svobody a demokracie. Někdy máme tendenci vidět současnost příliš skepticky. Stačí ale strávit pár hodin ve třídě plné přemýšlivých mladých lidí, aby člověk dostal tu nejlepší možnou dávku optimismu.
Děkuji za pozvání do Gymnázia Písnická a přítomným za otevřenost, pozornost a inspirativní dopoledne. A už teď se těším, s jakými postřehy se k našemu setkání vrátí oni sami.
Marie Haisová
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