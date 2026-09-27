Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Když se svět na okamžik zastaví: O síle ženské sounáležitosti

Marie Haisová
Mé o generaci mladší kamarádce diagnostikovali agresivní nádor na obou prsou. Byla z toho v šoku — ještě před třemi měsíci byla na mamografu a vše bylo v pořádku. A doma má šestiletou holčičku…

Sdílela jsem její příběh s kolegyněmi, které mají podobné trauma za sebou. Byly neuvěřitelně vstřícné a daly mi pro ni kontakt na Amelii — neziskovou organizaci, která pomáhá onkologicky nemocným především solidaritou a možností sdílení.

Nedávno jsme se s kamarádkou sešly na Gutovce. Holčička si hrála s vodními prvky, užívala si prolézaček a my dvě jsme si povídaly. Když sedíte naproti člověku v takové chvíli, rychle pochopíte, jak prázdně zní naučená klišé typu „všechno bude dobré“. V takový moment není potřeba dávat knížecí rady ani předstírat, že mám odpověď na všechno. To nejcennější, co lze dát, je čistá lidská přítomnost. Naslouchat, neuhýbat pohledem a vytvořit bezpečný prostor, kde je možné sdílet obavy i ticho.

Kamarádka bere svou situaci statečně. Má za sebou polovinu chemoterapií a před sebou chirurgický zákrok. Vyprávěla mi také o tom, jak se prostředí kolem ní „čistí“. Když se její okolí o nemoci dozvědělo, jedna část projevila hlubokou solidaritu. Jiní však vycítili její oslabení a naopak se po ní začínají „vozit“ — podle smutného pravidla, že na slabšího si troufne kdekdo.

Stále pracuje, procedury absolvuje ambulantně a ošetřující lékařky si nemůže vynachválit. Jenže v práci čelí tlaku z reorganizace a nejistoty ve státní správě. Byla vždy poctivá, upřímná a hodná. Existuje kniha s názvem Rakovina je nemoc hodných lidí, což přesně odpovídá této ženě, kterou znám od jejích osmnácti let.

Během našeho setkání jsem si znovu s hlubokou pokorou uvědomila, jak obrovská síla se skrývá v ženské solidaritě. Když si ženy dokážou navzájem být oporou v těžké chvíli, tak vzniká neviditelná, ale pevná síť. Není to o přehnaném patosu, ale o schopnosti podržet se, předat si energii a dovolit si být zranitelné bez strachu z posuzování.

Tento text nepíšu pro smutek, ale jako tichou připomínku. Pečujme o sebe, nezapomínejme na prevenci a především — nebuďme na své životní příběhy samy. Nejsme tu od toho, abychom všechno zvládly bez pomoci, ale abychom si byly nablízku, když se cesty zkomplikují.

Autor: Marie Haisová | neděle 27.9.2026 19:27 | karma článku: 0 | přečteno: 28x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Marie Haisová

Noc literatury: Proč mě letošní „romské stanoviště“ dostalo

Snažím se, aby Noc literatury měla v mém kalendáři své pevné místo. Jako dobrovolnice bývám pravidelně na stanovišti věnovaném romské literatuře. Letošní čtení probíhalo v Holešovicích a my jsme našli zázemí ve FYFTu v Osadní 35.

24.9.2026 v 11:34 | Karma: 7,19 | Přečteno: 163x | Diskuse | Kultura

Marie Haisová

Ztracený ráj v knihách a političtí strašáci v realitě

Nedávno jsem dočetla knihu Sudety: Ztracený ráj a musím přiznat, že ve mně zanechala hluboký dojem. Není to žádná suchá historiografie, ale mozaika lidských osudů, sousedských vztahů, malých radostí i velkých tragédií.

22.9.2026 v 12:34 | Karma: 6,93 | Přečteno: 98x | Diskuse | Politika

Marie Haisová

Předvolební pokrytectví: Jak Společně pro změnu v Praze 4 káže vodu a pije víno

Společně pro změnu - koalice Starostové, Praha sobě, Lidovci a Zelení rádi staví svou politickou značku na boji proti korupci, transparentnosti a odmítání starých pořádků.

18.9.2026 v 12:54 | Karma: 8,22 | Přečteno: 117x | Diskuse | Politika

Marie Haisová

Proč volím vylučovací metodu: jak se neztratit ve volebním zmatku

Před každými volbami zažíváme stejný scénář. Schránky přetékají letáky, ze všech stran na nás útočí chytlavá hesla a nabídka kandidátních listin připomíná nepřehlednou spoustu nápadů, slibů a neznámých i známých tváří.

17.9.2026 v 17:45 | Karma: 5,27 | Přečteno: 63x | Diskuse | Politika

Marie Haisová

Jak se bránit tyranii? DVACET POUČENÍ Z 20. STOLETÍ PRO DNEŠNÍ DOBU

Nadcházející volby nejsou jen o slibech, platech či opravených silnicích. Jsou především o tom, zda si udržíme svobodný a bezpečný prostor, ve kterém můžeme žít bez strachu.

11.9.2026 v 9:03 | Karma: 8,28 | Přečteno: 163x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.
26. září 2026  6:31

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)
22. září 2026  9:10,  aktualizováno  26. 9. 6:56

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...

Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka

Ondřej Vetchý a Ivan Trojan v seriálu Docent (2026)
21. září 2026

Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...
20. září 2026  19:41

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Souprava tramvají T3 na Mánesově mostě.
21. září 2026  15:15

Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...

Požár v pražských Nuslích. Jednoho člověka zachraňovali přímo z hořícího bytu

V pražských Nuslích zasahuje pyrotechnik po nálezu miny v jednom z bytů. (20....
27. září 2026  19:12,  aktualizováno  19:32

V panelovém domě v pražských Nuslích vypukl v neděli večer požár. K události v Kotorské ulici...

Sjel z D5 u Mlýnce na Tachovsku do betonového žlabu. Letěl pro něj vrtulník

Vážná nehoda osobního auta zkomplikovala provoz na dálnici D3 nedaleko sjezdu...
27. září 2026  19:02,  aktualizováno  19:06

Nehoda osobního auta zkomplikovala v neděli odpoledne dopravu na dálnici D5 u Mlýnce na Tachovsku....

Dočasně se uzavírá část Pražského okruhu kvůli instalaci nosníku mostu

Na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru z D1 na D5 došlo k vážné dopravní...
27. září 2026  11:22,  aktualizováno  18:38

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) znovu na Pražském okruhu dnes v noci ve 23:00 úplně zastaví...

Osmé volební období v čele obce už nepřidá. Bolatický starosta Pavera už nekandiduje

Starosta Bolatic Herbert Pavera
27. září 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

Po 36 letech v zastupitelstvu a 28 letech v čele obce se loučí. Starosta Bolatic Herbert Pavera už...

Marie Haisová

  • Počet článků 251
  • Celková karma 8,71
  • Průměrná čtenost 1534x
Život vnímám jako hledání vlastní cesty. Zkušenosti z vedení organizací i veřejného života mě naučily, že trvalé změny nevznikají silou, ale porozuměním. Zde sdílím postřehy o společnosti, kultuře i obyčejném rytmu dní — pro všechny, kdo tvoří po svém a nenechají si vnutit cizí partitury.
Více je na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Haisov%C3%A1

 

 

 

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde