Jóga, ajurvéda a „guru“ s pevným řádem
Do Indie jsme vyrazili v polovině října s jasným cílem: ponořit se do tajů ajurvédy, filozofie jógy a získat odstup od západního konzumu. Organizátory jsme poznali na indickém festivalu na Smíchově a tehdy nás napadlo, že poznat Indii přímo od zdroje nebude marné. Jak moc, či málo jsme se spletli, se pokusím níže popsat.
Už samotné přistání v Bombaji a následný přesun mikrobusem do univerzitami nabité Puny napověděly, že tento kurz nebude o poklidném poznávání, ale o pořádné zkoušce trpělivosti a přizpůsobivosti.
Šťastní a veselí? Jen když odevzdáte ego
Režim krásné ajurvédské kliniky v Pune byl od prvního dne nekompromisní. Uvítání tečkou na čele a vůní na rukou s přáním šťastného života doprovázel přísný řád formulovaný v pravidlech, která jsme na místě museli podepsat. Jsme na kurzu, ne na turistickém výletě. Kdo neposlouchá, ten poletí – bez náhrady. Kopii podepsaného nemáme. Při téměř hodinovém, třístránkovém výslechu na téma našeho zdraví jsme byli dotazováni i na frekvenci sexu, či masturbace. Od začátku o nás věděli vše, včetně intimit, které na potkání nevykládáme.
Každodenní dvouhodinové ranní cvičení jógy střídaly přednášky o holistickém přístupu ke zdraví. V Indii totiž všechno souvisí se vším. Západní medicína často léčí jen symptomy, zatímco starodávná moudrost se ptá na lidskou přirozenost a štěstí. „Štěstí je přirozený stav, ale my jsme ztratili cestu, protože posloucháme mysl, která vytváří zmatek,“ přednášel náš „guru“ Ajay Bobade. Mysl je dobrý sluha, ale špatný pán. A ego? Je hlavní překážka, kterou je třeba meditací a disciplínou zastavit.
Krásná teorie, realita všedních dnů na kurzu však občas přinášela nečekané lekce pokory. Jak zaznělo: „Kráva žije, jak žije, aniž by měla krizi středního věku. Krize identity je častou motivací lidského hledání.“
S holistickým přístupem napadne našince pochybnost o dokonalosti indické filozofie, náboženstvích a nadřazenosti bráhmanské kasty, která si nedokáže poradit s neskutečným nepořádkem, odpady, přehlcenou dopravou, vodou, kterou my tam nemůžeme pít z kohoutku, ale musíme filtrovat, nebo kupovat balenou.
Když jsme se šli projít, guru hrozil vyloučením
Program běžel v rytmu indického pojetí času. Někdy se dlouho čekalo na odvoz, jindy se spěchalo, většinou jsme se o tom, co nás čeká, dozvídali „last minute“. Když jsme se s kamarádem rozhodli po náročných dnech přednášek, ajurvédských procedur, klystýrů a pijavic v Pune projít v další destinaci v Nashiku do parku, který sousedil s hotelem a pyšnil se krásnou, monumentální sochou Rámy a dvěma chrámy, netušili jsme, co způsobíme. Po návratu nás čekala pěkná „nakládačka“. Guru nás rázně upozornil, že náš čas patří jemu, neboť jsme na kurzu a on za nás nese zodpovědnost.
Když mi v pětasedmdesáti letech někdo vyhrožuje vyloučením za to, že si jdu dát lassi a projít se do parku a k řece, nezbývá mi, než se smát a myslet si své. Mladý majitel hotelu, který studoval v USA a mluvil perfektně anglicky, což se o většině tamních obyvatel nedalo říci, nám vysvětlil, že pozemek v okolí hotelu je svatý a udělali jsme dobře, že jsme si ho šli prohlédnout. I kdyby nás guru vyloučil, nebyl by problém zůstat a užít si Indii podle svého. Pro našince je neskutečně levnou destinací.
Chrámové svátky, marma body a velkolepá Ellora
Indie je plná svátků, pořád se tam něco rituálně oslavuje. Zažili jsme vrchol uctívání devíti forem bohyní, kdy ulicemi zněla hudba a kravál z reprobeden rušil noční klid, rituální zahájení několikatýdenního svátku světla a předávání symbolů zlata na znamení vítězství dobra nad zlem.
Absolvovali jsme týdenní výpravu do elegantního ášramu pro bráhmanské chlapce, kteří se tam učí nazpaměť védy. Při jedné z praktických přednášek o 108 citlivých bodech (marma) na lidském těle nám 97letý svámí předváděl, jak správným stiskem oběhového či nervového systému udržet tělesný stroj v chodu bez zbytečných oprav, což však byla dle našeho gurua zavádějící teorie. Údajně měl svámí špatného učitele, na rozdíl od nás, kteří jsme měli to štěstí, že jsme narazili na toho nejlepšího z nejlepších.
Vrcholem celé třítýdenní cesty byl skalní chrám v Elloře – monumentalita vysekaná do skalního masivu, nad kterou se tají dech a člověk zapomene na zmíněný indický nepořádek, dopravní chaos i nejasné, manipulativní a zmatené organizační pokyny naší výpravy. Jeli jsme tam celý den, abychom po tříhodinové prohlídce opustili areál se třiceti jeskyněmi a strávili zbytek odpoledne v hotelovém areálu.
Bílé opice v indických šatech
Nedílnou součástí pobytu byla naše povinnost zakoupit si a nosit tradiční indické oblečení i v místě, kde jsme pobývali, což obnášelo dlouhé kalhoty, blůzu s dlouhými rukávy a šálu přes ramena, přestože byla letní vedra s teplotou nad 30 °C.
Když jsme na závěr pobytu byli vyzváni, abychom napsali hodnocení celé akce, prohlásil kamarád, že to bylo nesmírně prospěšné vzájemné poznávání, protože okolí sedmimilionové Puny opravdu není turistické a místní nás okukovali s nefalšovaným zájmem. My jsme však v celém programu neměli žádnou možnost se nějak autenticky projevit. Nabídnout nebo zazpívat českou písničku se údajně nehodilo; se studenty v ášramu jsme se ani nemohli rozloučit, připadali jsme si spíš jen jako atrakce – takové „bílé opice“ zasazené v indickém prostředí, vítaný zdroj jejich příjmů. Nakupovali jsme kosmetiku, medicínu, ručně vyráběné tkaniny, koření...
Na výletě nás bylo kolem dvaceti z celé republiky, dvě účastnice ze Slovenska. Během celého pobytu neproběhlo žádné vzájemné představení, kde bychom si řekli něco o sobě, své motivaci, zkušenostech či vzdělání. Vše bylo organizováno stylem „top-down“. Po výzvě k diskusi pár loajálních či odvážných zakuňkalo dotaz „down-top“, přičemž ti, kteří seděli za nimi, netušili, kam otázka míří, a z odpovědí gurua se jen domýšleli, co se vlastně řeší.
Odjíždíme s pochybnostmi
Indie nás nenechala chladnými. Je intenzivní, přeslazená kardamonovou masalou i pálícím chilli, plná kontrastů mezi absolutní duchovní hloubkou a nepochopitelnou provozní absurditou s často demagogickými, odporujícími si názory. Učili jsme se, jak se správně stravovat podle pravidel ajurvédy, jíst dvakrát denně, vegetariánsky, přičemž každé jídlo má obsahovat chuť slanou, sladkou, hořkou, trpkou a svíravou. Trénovali jsme jogínský dech, ale hlavně jsme si mohli uvědomit, co v životě opravdu potřebujeme a co pouze chceme.
Hlavně však šlo o to, abychom ani pod dohledem svérázného gurua neztratili sami sebe, svůj vlastní nadhled, smysl pro humor a chuť objevovat světy za branami areálů. Byla jsem snaživou žačkou a živě diskutovala, za což jsem byla v důsledku vypeskována jednou z jeho věrných, že nesmím být tak rýpavá. Odjížděla jsem nicméně s otázkou, zda jsem nezabředla do něčeho, co u nás nazýváme sektou a zda hlavní osoba nevykazuje rysy psychopata? Indie má úctu ke stáří, ale evidentně jen ke svému. Na vlastní kůži jsem zažila přebíhání od jednoho obsazeného auta k druhému, abych se dostala zpět z výletu do místního parku ke společné večeři, u kulatého stolu v armádní škole jsem těžko nacházela místo k sezení.
Jedna z mladších účastnic byla po každodenním klystýru první týden na ajurvédské klinice po zbytek pobytu nemocná – měla teplotu, průjmy, zvracela. Léčila se Paralenem. V mikrobusu, při hodinových přemisťováních, jí nikdo nenabídl přední sedačku, natož aby jí guru, který se svými věrnými jezdil autem, nabídl svezení.
Zatímco Indie vyzařuje nezlomnou, hluboce zakořeněnou hrdost na vlastní tradice a civilizační odkaz, my Evropané – a Češi zvlášť – se často zbytečně srážíme k zemi, přehlížíme vlastní hodnoty a s obdivuhodnou ochotou se podřizujeme cizím autoritám. Možná je na čase vyměnit věčné pochybnosti a podceňování za stejnou vnitřní jistotu, s jakou Indové kráčejí svým chaotickým, ale hrdým světem.
Marie Haisová
Proč Senát potřebuje osobnost jakou je Dagmar Pecková?
Senátní volby vstupují do druhého kola a obyvatelé obvodu Prahy 9 stojí před jasnou volbou. Na jedné straně je obhajující senátor, na straně druhé kandidátka, která přináší nadhled, svěží vítr a zkušenosti z prostředí kultury.
Marie Haisová
Co zůstává po volbách? Síla slova a odvaha měnit věci kolem nás k lepšímu
Volební kampaň utichla, emoce z výsledků pomalu odeznívají a my se nacházíme v typické povolební atmosféře. Ve vzduchu visí otázky: Co bude dál? Kam se posune naše společnost? A jakou váhu má v novém uspořádání náš vlastní hlas?
Marie Haisová
Příklady táhnou. Proč by prezident neměl chybět v ČR během voleb
Rozhodla jsem se zveřejnit tento otevřený dopis Kanceláři prezidenta republiky jako reakci na chystanou zahraniční cestu hlavy státu v termínu nadcházejících voleb. Věřím, že příklady táhnou.
Marie Haisová
Hřejivé jubileum v Brožíkově sále: Když pohádky propojují generace
Dnešek byl dnem, kdy si člověk znovu intenzivně uvědomil, jak hluboký smysl mají zdánlivě obyčejné věci.
Marie Haisová
Bourat či nebourat? Procházka po vršovických absurditách
Včera, v úterý 29. září od pěti hodin odpoledne jsem se zúčastnila komentované vycházky, kterou pořádala Trmalova vila pod výstižným názvem (NE)BOURAT! KONTROVERZNÍ ARCHITEKTURA VRŠOVIC.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech
Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po...
Prostějov povedou Na rovinu! a Prostějovští demokraté. Primátorkou bude Jílková
Vítězné hnutí v komunálních volbách v Prostějově Na rovinu! a Prostějovští demokraté podepsali v...
Z rudé deky nad Ostravou jsem emigrovala do Kanady, vzpomíná výtvarnice
Výtvarnice Alena Foustová se z ostravských Radvanic ještě za socialismu dostala do kanadského...
První lásky, velké výstavy i dějiny. Výstaviště zachycuje nová fotografická kniha
Výstaviště Praha není jen místem výstav, koncertů a velkých událostí. Za 135 let své existence se...
Hasiči odstraňují z řeky v Třebíči neznámou pěnou, povalil na odběr laboratoř
Hasiči odstraňují neznámou pěnu z řeky Jihlava v Třebíči. Látka se drží na hladině na ploše...
Dům 4kk 94m2 v Rezidenci Perk ve Starči u Třebíče
Perk, Stařeč, okres Třebíč
8 500 000 Kč
- Počet článků 257
- Celková karma 9,18
- Průměrná čtenost 1503x
Momentálně přináším hrou na housle lidem radost ze společného zpěvu: www.JaM-zpivani.eu